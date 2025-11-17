Moldovenii cheltuiesc milioane pe pastile: antidiabetice, analgezice și anticoagulante domină coșul de cumpărături

10:10

Serviciul Vamal avertizează moldovenii cu privire la un document fals care circulă sub denumirea „Declarație vamală pentru inspecția vamală efectuată”, prin care se solicită plata a 350 de euro pentru asigurare medicală. Instituția subliniază că nu percepe astfel de taxe și nu emite asemenea documente, iar informațiile prezentate în document sunt false și urmăresc inducerea […] Articolul Vama denunță o fraudă: plata de 350 euro pentru asigurare medicală este falsă apare prima dată în Bani.md.