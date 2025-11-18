Macron sugerează emiterea unei datorii comune în UE pentru a finanța Ucraina pe termen lung

09:50

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, originar din Turcia, a fost reținut de polițiștii de frontieră din Sectorul Briceni în timp ce încerca să părăsească ilegal Republica Moldova pentru a ajunge în Ucraina, unde spera să se angajeze în câmpul muncii. Incidentul a avut loc în timpul unei misiuni de serviciu, când patrula […] Articolul Bărbat din Turcia, prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să părăsească ilegal Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.