Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal trei ani în stânga Nistrului, eliberat din închisoare
SafeNews, 18 noiembrie 2025 06:10
Activistul și apărătorul drepturilor omului din Tiraspol, Vadim Pogorlețchi, deținut trei ani ilegal în detenție pentru criticile aduse regimului din stânga Nistrului, a fost eliberat. Informația a fost confirmată de către avocatul asociației Promo-LEX, Vadim Vieru. „Confirmăm că deținutul politic și apărătorul drepturilor omului Vadim Pogorlețchi a fost eliberat. Detalii suplimentare, inclusiv privind anumite proceduri […]
• • •
Acum 10 minute
06:40
Proiectele de dezvoltare realizate în Republica Moldova cu asistență franceză și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu ambasadoarea Franței, Dominique Waag. Șeful Executivului a apreciat suportul constant al părții franceze, inclusiv în procesul de realizare a agendei europene, modernizarea sectorului de apărare și susținerea […]
Acum 30 minute
06:30
Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a emis pe 12 noiembrie o decizie prin care postul de radio HIT FM este obligat să plătească o amendă de 290.000 de lei pentru încălcarea reglementărilor privind publicitatea, potrivit Consiliului Audiovizualului. Instanța a respins ca nefondată cererea postului care a încercat să conteste sancțiunile impuse de Consiliu în 2024 cu […]
06:20
Macron sugerează emiterea unei datorii comune în UE pentru a finanța Ucraina pe termen lung # SafeNews
Președintele francez Emmanuel Macron a sugerat luni posibilitatea de a explora posibilitatea emiterii unei datorii europene comune, așa cum s-a procedat în timpul pandemiei de coronavirus, pentru a finanța ajutorul pe termen lung acordat Ucrainei, informează Agerpres cu referire la EFE. Președintele Franței, care l-a primit la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că […]
Acum o oră
06:10
Acum 12 ore
21:20
Organizaţia nonguvernamentală (ONG) Greenpeace a fotografiat în weekend "cel puţin zece containere" cu uraniu de retratat (URT) la bordul cargoului Mihail Dudin, un export ilegal, care nu a mai fost observat de "peste trei ani", "imoral" denunţă ONG-ul, o dependenţă de care Parisul ar vrea să scape, relatează AFP. În imaginile surprinse de Greenpeace sâmbătă apar […]
21:10
Un tânăr de 22 de ani din Republica Moldova a murit într-un grav accident rutier în Italia. Potrivit presei locale, tragedia a avut loc în seara de 16 noiembrie, în zona Pieve al Toppo, lângă Arezzo. Accidentul a avut loc la ora 16:42, pe o șosea aglomerată. Băiatul, originar din Republica Moldova și stabilit în Arezzo, […]
20:50
Ucraina schimbă strategia de atac pe teritoriul rusesc. Kievul a stabilit noi ținte pentru rachetele sale # SafeNews
Apărarea antiaeriană rusă este vizată cu precădere în aceste zile de atacurile ucrainene la distanţe mari atât în teritoriile ocupate, cât şi în Rusia, dat fiind că Kievul încearcă să sporească eficacitatea loviturilor sale împotriva infrastructurii militare şi a sectorului energetic al inamicului pentru a obliga Moscova să înceapă negocierile, relatează luni EFE, preluată de […]
Acum 24 ore
17:30
ULTIMA ORĂ | Germania oferă Moldovei un nou grant de 24,4 milioane de euro pentru dezvoltare și integrare europeană # SafeNews
Germania acordă Republicii Moldova un nou sprijin financiar de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru dezvoltare și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, în cadrul întrevederii cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Finanțarea urmează să fie formalizată prin acorduri care vor fi […]
17:10
FOTO | Boxerii Poliției de Frontieră, prezenți la un turneu internațional din Skopje: două medalii de aur și una de argint # SafeNews
Două medalii de aur și una de argint au fost obținute de reprezentanții Poliției de Frontieră la Turneul Internațional de Box „Golden Gong", desfășurat în perioada 13–16 noiembrie 2025 în Skopje, Macedonia de Nord. Competiția a reunit sportivi din mai multe țări, oferind un cadru de evaluare a nivelului de pregătire al boxerilor participanți. La […]
17:00
Iarna se apropie: În nordul Republicii Moldova ar putea cădea primii fulgi de zăpadă din acest sezon # SafeNews
Iarna dă primele semne în Republica Moldova, unde această săptămână ar putea aduce primele ninsori ale sezonului. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în noaptea de miercuri, 19 noiembrie, în nordul țării sunt așteptate temperaturi de până la –2°C și episoade de lapoviță slabă. Primele fulguieli ar putea fi observate în raioanele Briceni, Edineț, Dondușeni, […]
16:50
Un anunț privind blocarea unei părți din oferta tokenului moldovenesc DCT a apărut astăzi pe canalul de Telegram „Crypto Moldova", unde a fost comunicat că Double Case ar fi sigilat 60% din totalul tokenurilor — echivalentul a 600.000 de unități — pentru o perioadă de zece ani, până în 2035. Informația menționa că procedura a […]
16:50
Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, acuzat că a lovit mortal un băiat de 14 ani și a părăsit locul accidentului, a fost privat de dreptul de a aduce martori în apărare în fața instanței. Hotărârea a fost pronunțată astăzi, 17 noiembrie, de judecătoarea Lilia Lupașco. Decizia vine după ce Ciochină nu a adus la […]
16:30
VIDEO | Rețea de falsificare a actelor oficiale, destructurată: Percheziții, rețineri și probe importante ridicate # SafeNews
Confecționarea și utilizarea actelor oficiale falsificate – de la acte de identitate și permise, până la diplome de studii și ștampile notariale – au fost activitățile unei rețele infracționale destructurate de angajații Poliției de Frontieră, sub conducerea Procuraturii Hîncești. Gruparea opera atât cu documente din Republica Moldova, cât și din alte state europene, prejudiciind instituții […]
15:40
ANRE, despre informaţiile din presă referitor la posibile majorări ale tarifelor la energie: „Nu reflectă realitatea” # SafeNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) respinge informațiile apărute recent în presă privind posibile creșteri ale tarifelor reglementate la energie în luna noiembrie 2025 sau până la finalul anului, precizând că acestea „nu reflectă realitatea". Potrivit instituției, unele interpretări din spațiul public au fost formulate eronat, după ce autori au extras informații „în mod contextual" […]
15:40
O autospecială a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) a fost avariată, după ce s-a ciocnit cu un alt vehicul și a ajuns într-un gard. Accidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 11:55, în orașul Fălești, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Potrivit surselor, în accident au fost implicate două vehicule, un microbuz de […]
15:30
VIDEO | Saună transformată în cazino ilegal: autoritățile investighează activitatea grupului # SafeNews
Ofițerii Direcției Investigații „Nord" a Inspectoratului Național de Investigații (INI) au documentat și destructurat o activitate clandestină de organizare a jocurilor de noroc fără licență în municipiul Bălți. Grupul de persoane implicat, aflat încă în curs de identificare, genera venituri nedeclarate, prejudiciind bugetul public. Investigațiile au arătat că un bărbat de 37 de ani arenda […]
15:20
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, România, au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Polonia. În data de 15 noiembrie, în jurul orei 07:15, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-a prezentat pentru efectuarea […]
15:10
Semafoarele inteligente instalate la intersecția străzilor Varnița, Ismail și Calea Basarabiei din Chișinău rămân de decor. Acestea au fost instalate și testate la începutul anului, fără alte rezultate vizibile. În special au de suferit șoferii, care pierd timp prețios în ambuteiaje. În același timp, funcționarii Primăriei spun că proiectul de fluidizare a traficului, în valoare […]
15:10
Kremlinul vrea un nou summit Putin–Trump „cât mai curând”, după anularea întâlnirii de la Budapesta # SafeNews
Kremlinul a anunțat că își dorește organizarea cât mai curând a unui summit între Vladimir Putin și Donald Trump, imediat ce pregătirile vor fi finalizate, scrie MediaFax.ro. Potrivit autorităților ruse, discuțiile dintre cei doi lideri rămân de interes pentru Moscova. Cu o lună în urmă, fusese anunțat un summit planificat la Budapesta, însă Donald Trump a […]
15:00
Polițiștii din sectorul Botanica au destructurat activitatea infracțională a unui bărbat de 33 de ani, originar din raionul Briceni, suspectat că acționa în calitate de curier într-o rețea de distribuire a substanțelor narcotice în municipiul Chișinău. Acesta a fost prins în flagrant, în timp ce își desfășura activitatea ilegală. În urma perchezițiilor, oamenii legii au […]
15:00
Marea Britanie introduce interdicții de vize pentru statele care refuză repatrierea migranților # SafeNews
Guvernul britanic va realiza o reformă importantă a sistemului de migrație prin care va impune interdicții de vize pentru statele care nu acceptă repatrierea migranților și a infractorilor respinși de autoritățile britanice, informează Mediafax cu referire la Politico. Autoritățile de la Londra pregătesc o schimbare radicală în sistemul de migrație, schimbare ce vizează statele care refuză să […]
14:10
DOC | Un nou atac de dezinformare lovește Moldova: Falsul care a circulat masiv pe unele canale de Telegram # SafeNews
Propagandiștii pro-ruși continuă atacurile la adresa instituțiilor din Republica Moldova. Pe mai multe canale de Telegram a fost distribuită o pretinsă scrisoare atribuită ministrului apărării, Anatolie Nosatîi, în care acesta ar mulțumi militarilor britanici pentru „ajutorul" oferit în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ministerul Apărării califică documentul drept un fals grosolan. „Documentul este însă […]
14:10
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea lui Grigore Clevadî, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție. Completul de evaluare B a concluzionat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară stabilite de Legea nr. 252/2023 și a transmis raportul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) cu propunerea de promovare a evaluării. CSP are la dispoziție […]
14:00
Guvernul Republicii Moldova a oferit o reacție oficială după ce primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a cerut Executivului să asigure paza fostului Hotel Național, unde recent o adolescentă și-a pierdut viața. Autoritățile centrale susțin însă că responsabilitatea securizării accesului în astfel de clădiri aparține administrației municipale. Potrivit biroului de presă al Guvernului, solicitarea primăriei vine […]
13:50
Trei ani de închisoare pentru 20 de euro. Un rus a fost condamnat pentru o donație trimisă unui fond pentru combaterea corupției # SafeNews
Tribunalul Savelovski din Moscova l-a condamnat pe Alexei Kuznetsov, un bărbat de 33 de ani din Kirov, la trei ani de muncă forțată, după ce anchetatorii au stabilit că acesta a făcut donații către Fondul pentru Combaterea Corupției (FBK), organizație declarată „extremistă" în Rusia în 2021. Potrivit publicației Mediazona, dosarul penal a fost deschis în […]
13:40
Un bărbat de 82 de ani a fost găsit decedat în zona Gării Feroviare din Chișinău, după ce un echipaj de carabinieri l-a observat căzut la pământ, în stare de inconștiență. Incidentul a avut loc pe strada Piața Gării, în timpul unei patrulări de rutină a Direcției regionale „Centru". Carabinierii au intervenit imediat, au securizat […]
13:20
PLDM acuză PAS de manipulare electorală: ”Cetățenilor li s-a prezentat o componență parlamentară de fațadă, destrămată imediat după alegeri” # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a publicat o declarație prin care acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de „excrocherie electorală", afirmând că formațiunea de guvernământ ar fi utilizat persoane publice cunoscute pe lista pentru alegerile parlamentare, care ulterior și-ar fi depus mandatele, permițând revenirea deputaților vechii majorități. PLDM consideră că această practică ar reprezenta […]
13:10
Amnesty International: Libertatea presei în R. Moldova, afectată de presiuni și restricții din partea autorităților # SafeNews
Suspendarea licențelor pentru șase posturi TV, blocarea zeci de site-uri fără control judiciar și presiuni care favorizează autocenzura. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile evidențiate de Amnesty International într-un raport privind situația presei în R. Moldova, lansat astăzi la Chișinău, scrie SafeNews.md cu referire la agora.md. Raportul, intitulat „Libertatea Media în Moldova: Fragilitate, Restricții Nejustificate […]
13:00
O dronă rusească a lovit o navă încărcată cu GPL pe malul ucrainean al Dunării. Localitatea Plauru, evacuată preventiv # SafeNews
O navă încărcată cu GPL
12:40
Președintele Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, anunță că a solicitat oficial organizarea unor audieri publice în Comisia parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media. Demersul vine după ceea ce el califică drept un atac informațional coordonat asupra TRM, cu impact direct asupra activității instituției. Țurcanu precizează că va merge în fața deputaților în aproximativ două […] Articolul Vlad Țurcanu cere audieri publice în Parlament după acuzațiile care vizează TRM apare prima dată în SafeNews.
12:40
ULTIMA ORĂ | Percheziții de amploare în capitală într-un nou episod al dosarului privind diplomele false din medicină estetică # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău desfășoară, la această oră, noi percheziții în cadrul anchetei privind schema de corupție din domeniul medicinii estetice. Acțiunile vizează o angajată a unui salon de frumusețe din Chișinău, suspectată că ar activa în baza unei diplome falsificate. Potrivit datelor urmăririi penale, femeia ar deține o […] Articolul ULTIMA ORĂ | Percheziții de amploare în capitală într-un nou episod al dosarului privind diplomele false din medicină estetică apare prima dată în SafeNews.
12:30
Ministrul german al Apărării: Războiul dintre NATO și Rusia ar putea începe înainte de 2029 # SafeNews
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că termenul estimat pentru un posibil conflict militar a fost inițial anul 2029, însă unii experți militari cred că acesta ar putea surveni chiar în 2028. Într-un interviu acordat publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung, Pistorius a afirmat: „Unii istorici militari consideră chiar că am trăit ultima vară pașnică”. […] Articolul Ministrul german al Apărării: Războiul dintre NATO și Rusia ar putea începe înainte de 2029 apare prima dată în SafeNews.
12:10
ULTIMA ORĂ | Ion Bulmaga demisionează de la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului # SafeNews
Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, a anunțat că și-a depus demisia din funcție, după o discuție cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Eliberarea din funcție urmează să fie formalizată pe 26 noiembrie. Potrivit lui Bulmaga, ministrul i-a comunicat că nu se regăsește în noua echipă pe care o formează la Ministerul Mediului. Într-un […] Articolul ULTIMA ORĂ | Ion Bulmaga demisionează de la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului apare prima dată în SafeNews.
12:10
DOC | Inginerie juridică în Republica Moldova: Cum au „fabricat” instanțele o victimă pentru a proteja un oligarh fugar # SafeNews
Narațiune de persecuție orchestrată O investigație relevă că sistemul de justiție din Republica Moldova este exploatat cinic pentru a fabrica o narațiune de „persecuție politică” în beneficiul unui singur om – controversatul businessman Veaceslav Platon. Sub paravanul luptei împotriva marii corupții, un set de dosare pare a fi construit nu pentru a face dreptate, ci […] Articolul DOC | Inginerie juridică în Republica Moldova: Cum au „fabricat” instanțele o victimă pentru a proteja un oligarh fugar apare prima dată în SafeNews.
12:00
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate” # SafeNews
Spitalele din Polonia ar putea fi relocate în adăposturi subterane în cazul unui conflict militar sau al unei crize majore, potrivit unei noi strategii naționale de siguranță publică aflate în pregătire. Anunțul a fost confirmat de consilierul social al președintelui, Karol Nawrocki, profesorul Piotr Czauderna, citat de TVP World. Planul este analizat după o reuniune […] Articolul Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate” apare prima dată în SafeNews.
11:50
Benzina și motorina pentru iarnă, în vizorul inspectorilor: încep testările la nivel național # SafeNews
Autoritățile au demarat luni, 17 noiembrie, controlul național al calității carburanților utilizați în sezonul rece, după ce Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a inițiat procedura de eșantionare a benzinei și motorinei. Acțiunea, desfășurată anual înaintea instalării temperaturilor scăzute, urmărește să verifice dacă produsele petroliere comercializate respectă standardele de calitate […] Articolul Benzina și motorina pentru iarnă, în vizorul inspectorilor: încep testările la nivel național apare prima dată în SafeNews.
11:40
ULTIMA ORĂ | Hotelul Național intră sub securizare: Primăria pune gard pe perimetru după moartea adolescentei de 13 ani # SafeNews
Autoritățile municipale Chișinău vor instala un gard în jurul Hotelului Național, clădire abandonată devenită periculoasă, după ce o adolescentă de 13 ani a fost găsită decedată acolo în urmă cu 10 zile. Primarul Ion Ceban a cerut serviciilor municipale să calculeze costurile pentru montarea gardului, menționând că acestea vor fi ulterior achitate de proprietarul imobilului. […] Articolul ULTIMA ORĂ | Hotelul Național intră sub securizare: Primăria pune gard pe perimetru după moartea adolescentei de 13 ani apare prima dată în SafeNews.
11:20
SCANDAL | „Caras”, viral pe TikTok, oprit să concureze la Paris: organizatorii au refuzat să-l admită în competiție # SafeNews
Victor Muntean, cunoscut pe TikTok sub numele „Caras” și devenit viral după ce s-a autoproclamat „campion mondial” în urma participării la un turneu de powerlifting și haltere în Federația Rusă, a încercat să concureze pe 15 noiembrie la un campionat internațional de powerlifting organizat la Paris. Potrivit sportivului, el nu ar fi fost admis în […] Articolul SCANDAL | „Caras”, viral pe TikTok, oprit să concureze la Paris: organizatorii au refuzat să-l admită în competiție apare prima dată în SafeNews.
11:10
Văduva primului inginer mort de la Cernobîl a fost ucisă într-un atac cu drone rusești asupra Kievului. „O nouă tragedie” # SafeNews
Văduva primului inginer care a murit în catastrofa de la centrala nucleară de la Cernobîl din 1986 a fost ucisă într-un atac cu drone rusești la Kiev, pe 14 noiembrie, au declarat autoritățile ucrainene. Vestea a fost anunțată de președintele Volodimir Zelenski, care a declarat că moartea Nataliei Khodemchuk este o „nouă tragedie” provocată de […] Articolul Văduva primului inginer mort de la Cernobîl a fost ucisă într-un atac cu drone rusești asupra Kievului. „O nouă tragedie” apare prima dată în SafeNews.
11:10
Dosarele a peste 30 de companii cu planuri şi intenţii de investiţii în domenii strategice au fost examinate în şedinţa Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului. În procesul-verbal toate datele ce permit identificarea investitorilor – de la denumiea companiilor, la codul lor fiscal – sunt şterse şi este imposibil de aflat despre […] Articolul FLASH | Guvernul a ascuns datele investitorilor din domenii strategice apare prima dată în SafeNews.
11:00
Weekend cu sute de sancțiuni rutiere: polițiștii au intervenit în aproape 2.000 de cazuri # SafeNews
În weekend, polițiștii au aplicat peste 4.900 de sancțiuni pentru încălcări ale regulilor de circulație, potrivit unei sinteze realizate de Inspectoratul Național de Securitate Publică. Dintre acestea, 47 de șoferi au fost depistați conducând sub influența alcoolului, iar peste 2.400 au circulat cu viteze peste limita legală. Alte abateri frecvente au fost nerespectarea semnelor de […] Articolul Weekend cu sute de sancțiuni rutiere: polițiștii au intervenit în aproape 2.000 de cazuri apare prima dată în SafeNews.
10:50
FOTO // Un bărbat prins încercând să transporte ilegal 7 160 țigarete camuflate într-un automobil # SafeNews
Un bărbat de 26 de ani a fost depistat încercând să scoată ilegal din Republica Moldova 358 de pachete de țigări ascunse într-un autoturism. Cazul a avut loc în seara zilei de 12 noiembrie, pe sensul de ieșire din țară, în punctul de trecere a frontierei „Sculeni”. Persoana, aflată la volanul unui Ford înmatriculat în […] Articolul FOTO // Un bărbat prins încercând să transporte ilegal 7 160 țigarete camuflate într-un automobil apare prima dată în SafeNews.
10:40
Doi foști administratori, condamnați pentru delapidare și falsificarea documentelor: pedepse de până la 11 ani de închisoare # SafeNews
Un bărbat de 54 de ani și o femeie de 53 de ani au fost condamnați pentru delapidare, escrocherie și falsificarea documentelor, primind pedepse de 11, respectiv 10 ani de închisoare și interdicția de a ocupa anumite funcții timp de 5 ani. Procuratura Generală a precizat că, în perioada decembrie 2018 – aprilie 2019, administratorul […] Articolul Doi foști administratori, condamnați pentru delapidare și falsificarea documentelor: pedepse de până la 11 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
10:30
Un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Balakliia, din estul Ucrainei, a provocat moartea a trei persoane şi rănirea a altor 10, printre care trei copii, a declarat luni un oficial militar regional din regiunea Harkiv, potrivit Reuters. Atacul nocturn a vizat centrul oraşului, rănind copii născuţi în 2007, 2010 şi 2011, a declarat Vitali […] Articolul Trei morţi şi zece răniţi în urma unui atac cu rachete ruseşti asupra regiunii Harkiv apare prima dată în SafeNews.
10:20
FOTO // O înmormântare în masă, descoperită la Tiraspol: peste 50 de rămășițe umane găsite în timpul amenajării unei fundații # SafeNews
Lucrările de săpătură pentru fundația unei clădiri din Tiraspol au scos la iveală rămășițele a peste 50 de persoane, arată primele investigații. Specialiștii cred că este vorba despre o înmormântare în masă datând din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Conform legislației locale, descoperirea rămășițelor necunoscute a determinat Comitetul de Anchete de la Tiraspol să […] Articolul FOTO // O înmormântare în masă, descoperită la Tiraspol: peste 50 de rămășițe umane găsite în timpul amenajării unei fundații apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 17 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Explozie în bucătăria unei locuințe din raionul Ocnița: o femeie rănită grav după ce a aprins focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil # SafeNews
O femeie de 57 de ani din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, a suferit arsuri grave după ce a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid ușor inflamabil. În urma exploziei produse în bucătăria locuinței, femeia a suferit arsuri de gradul II și III la nivelul feței și a fost transportată de urgență la […] Articolul Explozie în bucătăria unei locuințe din raionul Ocnița: o femeie rănită grav după ce a aprins focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil apare prima dată în SafeNews.
09:50
Bărbat din Turcia, prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să părăsească ilegal Republica Moldova # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 43 de ani, originar din Turcia, a fost reținut de polițiștii de frontieră din Sectorul Briceni în timp ce încerca să părăsească ilegal Republica Moldova pentru a ajunge în Ucraina, unde spera să se angajeze în câmpul muncii. Incidentul a avut loc în timpul unei misiuni de serviciu, când patrula […] Articolul Bărbat din Turcia, prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să părăsească ilegal Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:40
Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea # SafeNews
Rusia a lansat în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, un atac cu drone în apropierea frontierei cu România, a transmis Ministerului Apărării Naționale al României, care a adăugat că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Oamenii din județul Tulcea au primit mesaje Ro-Alert. „Forțele Federației Ruse au atacat, […] Articolul Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea apare prima dată în SafeNews.
09:30
Procuratura Anticorupție trimite în judecată dosarul președintelui oficiului teritorial Briceni a fostului Partid „Șor” acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului # SafeNews
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță dosarul în care președintele organizației teritoriale Briceni al Partidului Politic „Șor” – formațiune declarată neconstituțională în iunie 2023 – este acuzat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost disjunsă în 2024 dintr-un dosar mai amplu, […] Articolul Procuratura Anticorupție trimite în judecată dosarul președintelui oficiului teritorial Briceni a fostului Partid „Șor” acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului apare prima dată în SafeNews.
