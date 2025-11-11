Ora de Vârf | Emisiunea din 11 noiembrie 2025 (Audio)
Radio Chisinau, 11 noiembrie 2025 20:05
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Acum 5 minute
20:25
Întrevederea secretarului de stat al MAE Carolina Perebinos cu omologul norvegian, Eiving Vad Petersson # Radio Chisinau
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, a avut o întrevedere cu omologul său norvegian Eivind Vad Petersson, aflat în vizită de lucru în Republica Moldova cu ocazia inaugurării oficiale a Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău.
Acum 30 minute
20:05
Acum 2 ore
19:25
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de hotărâre privind implementarea Modelului Unitar de Design # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de hotărâre privind implementarea Modelului Unitar de Design, dezvoltat de Agenția de Guvernare Electronică – un pas strategic ce aliniază țara noastră la standardele europene în materie de digitalizare și modernizare a administrației publice.
19:15
Vladimir Bolea: Navigația și căile ferate vor fi prioritare – transportul ecologic, cheia dezvoltării sustenabile a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat în cadrul panelului „Agenda Verde și Conectivitate Sustenabilă (Cluster IV)” că Republica Moldova are în față o agendă ambițioasă de transpunere a 256 de directive europene în următoarele 24 de luni, un proces esențial pentru integrarea deplină în spațiul european.
19:05
În luna septembrie a acestui an, UE a emis cel mai mare număr lunar de decizii de protecție temporară pentru cetățenii ucraineni
19:00
Marta Kos: Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la UE # Radio Chisinau
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat astăzi la Chișinău că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la UE, dar a avertizat că urmează „ani de muncă grei” pentru alinierea completă la standardele europene.
18:50
Reforma sistemului de justiție penală și dezvoltarea mecanismelor de combatere a corupției și crimei organizate au fost principalele subiecte ale întrevederii dintre Secretarul de Stat al MAI, Alexandru Bejan, și raportorii Comisiei de la Veneția, aflați într-o vizită de lucru la Chișinău.
Acum 4 ore
18:25
Dan Perciun: Ne propunem ca 10.000 de tineri să fie admiși anual în învățământul dual # Radio Chisinau
Progresele înregistrate de Republica Moldova în parcursul european și prioritățile pentru anul 2026, în baza concluziilor și recomandărilor formulate de Comisia Europeană în „Raportul de extindere 2025”, sunt analizate în cadrul unui amplu eveniment organizat astăzi la Chișinău, care reunește reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova, parteneri internaționali, mediul academic, sectorul de afaceri și societatea civilă.
18:05
Natalia Plugaru: Ne propunem o piață a muncii mai incluzivă, mai conectată și mai corectă – o piață europeană # Radio Chisinau
Republica Moldova face pași concreți spre conectarea pieței muncii la standardele și rețelele Uniunii Europene, prin recunoașterea calificărilor profesionale, armonizarea legislației și consolidarea protecției sociale a lucrătorilor. Declarațiile au fost făcute de Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, desfășurată astăzi la Chișinău.
17:55
Armata Națională a primit un lot de unități de transport logistic modern, din partea Uniunii Europene # Radio Chisinau
Uniunea Europeană a transmis Armatei Naționale un lot de unități de transport logistic modern prin intermediul platformei „Instrumentul European pentru Pace”, anunță Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării.
17:35
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu anunță zece priorități ale Guvernului pe calea aderării la UE # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi, după ședința Comisiei naționale pentru integrare europeană, zece priorități ale Guvernului pe calea aderării la Uniunea Europeană, astfel încât Republica Moldova să închidă negocierile și să semneze Tratatul de Aderare în anul 2028.
17:15
Radu Marian: Am introdus mai multă transparență și claritate în evaluarea investițiilor strategice, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene # Radio Chisinau
Republica Moldova a făcut progrese semnificative în alinierea legislației privind investițiile strategice la standardele Uniunii Europene, prin adoptarea unei noi legi care consolidează transparența și previzibilitatea proceselor decizionale. Declarațiile au fost făcute de către vicepreședintele Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament, Radu Marian în cadrul unei dezbateri la Conferința privind raportul de extindere, transmite.
17:00
Vicepremierul Eugen Osmochescu: Republica Moldova a devenit un scut cibernetic și de securitate în Europa de Est # Radio Chisinau
Republica Moldova a rezistat unui atac hibrid masiv și a devenit un scut cibernetic și de securitate în Europa de Est. Declarația a fost făcută de vicepremierul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, organizată astăzi la Chișinău.
16:35
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare din partidele de opoziție
Acum 6 ore
16:20
Vicepremierul Mihai Popșoi: Republica Moldova avansează către un sistem modern de asistență umanitară # Radio Chisinau
Republica Moldova avansează către un sistem modern și transparent de acordare a asistenței umanitare, a anunțat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, la conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”. Oficialul a precizat că Repubica Moldova deja acordă asistență umanitară mai multor state afectate de crize, inclusiv Ucrainei și Turciei, iar această experiență confirmă necesitatea unui sistem structurat și previzibil.
16:05
Maia Sandu, la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezidat astăzi ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE). În cadrul reuniunii, șefa statului a subliniat importanța menținerii ritmului de reforme și a bunei coordonări instituționale pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.
16:00
Ministerul Mediului organizează consultări publice privind proiectul de lege pentru transparența deciziilor de mediu # Radio Chisinau
Ministerul Mediului a organizat astăzi consultări publice privind proiectul de Lege cu privire la accesul publicului la informație, justiție și participarea la adoptarea deciziilor de mediu.
15:45
Republica Moldova și Canada își întăresc parteneriatul în domeniul securității și dezvoltării economice # Radio Chisinau
Republica Moldova și Canada își consolidează cooperarea în domeniile securității, dezvoltării economice și rezilienței democratice. Proiectele comune, menite să sprijine modernizarea instituțiilor și parcursul european al țării, au fost discutate de către vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, cu ambasadorul Canadei în Moldova, cu reședința la București, Gavin Buchan, transmite IPN.
15:30
Germania va aloca un buget pentru înarmarea Ucrainei în 2026. Pe ce vor fi cheltuiți banii # Radio Chisinau
Guvernul german intenționează să majoreze sprijinul acordat Ucrainei pentru apărarea împotriva agresiunii ruse la peste 11,5 miliarde de euro în anul viitor, transmite eurpean pravda. Prevederea este inclusă într-o propunere a Ministerului Finanțelor pentru discuția finală a proiectului de buget pentru 2026 în cadrul Comisiei bugetare.
15:05
Noi tarife pentru energia termică în Chișinău: Decizia ANRE privind „Apă-Canal Chișinău” # Radio Chisinau
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) s-a întrunit astăzi, 11 noiembrie și a aprobat o serie de decizii importante privind tarifele și investițiile din domeniul energetic și al serviciilor publice.
14:50
Un cetățean străin afiliat organizațiilor extremiste și teroriste, expulzat din Republica Moldova # Radio Chisinau
Un cetățean străin de 38 de ani a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani și îndepărtat de pe teritoriul țării sub escortă.
14:35
LIVE | Briefing de presă susținut de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos # Radio Chisinau
Urmăriți live briefingul de presǎ susținut de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos.
Acum 8 ore
14:25
Marta Kos s-a întâlnit cu Igor Grosu și cu membrii Comisiei parlamentare pentru integrare europeană. Ce au discutat (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut astăzi întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu și cu membrii Comisiei parlamentare pentru integrare europeană. În cadrul discuțiilor, Comisara Kos a subliniat că integrarea europeană ține de viitorul Republicii Moldova – de securitatea, prosperitatea și stabilitatea tuturor cetățenilor.
14:10
Republica Moldova a crescut de 11,6 ori capacitatea de producere a energiei regenerabile în ultimii cinci ani # Radio Chisinau
În ultimii cinci ani, Republica Moldova a înregistrat o creștere de 11,6 ori a capacităților instalate de surse de energie regenerabilă, care au atins 897,50 MW la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cifrele au fost prezentate astăzi de Centrul Național pentru Energie Durabilă, informează MOLDPRES
13:50
Zelenski vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot din SUA. Până sosesc, cere împrumut unele de la europeni # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că intenționează să comande 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot din SUA, în contextul în care Kievul continuă să respingă neîncetatele atacuri aeriene rusești care au provocat pene de curent în toată țara, relatează Euronews Italia.
13:35
Marta Kos, la Chișinău: „Rusia a cheltuit sute de milioane de euro pentru a vă îndepărta din calea europeană, dar voi ați câștigat” # Radio Chisinau
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a lăudat progresele constante ale Republicii Moldova în apropierea de Uniunea Europeană. Ea a declarat la Chișinău că, până la sfârșitul acestui an, țara ar putea fi pregătită să înceapă negocierile pentru toate cele șase domenii majore de integrare, de la economie și energie, până la justiție și mediu. De asemenea, oficiala a subliniat că Republica Moldova a câștigat lupta cu Rusia. care a vrut îndepărtarea R. Moldova de pe calea Europeană, transmite Radio Chișinău.
13:20
„Universitatea de Stat din Moldova condamnă ferm orice formă de corupție”. Reacția USM la perchezițiile ce vizează un decan al facultății # Radio Chisinau
Universitatea de Stat din Moldova (USM) precizează într-un comunicat că a luat act de perchezițiile desfășurate astăzi, 11 noiembrie, într-un dosar privind coruperea și traficul de influență, care îl vizează pe un decan al instituției.
13:00
Peste 430 de mii de cetățeni s-au înregistrat pentru compensațiile la energie pentru sezonul rece 2025–2026 # Radio Chisinau
Un număr de 432 524 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025–2026 pe plaftorma compensatii.gov.md.
12:45
„Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale”. Reacția MAE la dronele ruse căzute pe teritoriul României # Radio Chisinau
Oana Țoiu susține că fragmentele de drone care au căzut într-o zonă locuită de pe teritoriul României în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei reprezintă o nouă provocare la adresa UE și NATO.
Acum 12 ore
12:25
Maia Sandu l-a numit pe Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind numirea lui Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății.
12:10
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 12 noiembrie.
12:00
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a implementat sistemul PAX Track, un instrument care optimizează fluxul de pasageri și asigură o experiență de călătorie mai rapidă și confortabilă. Sistemul permite monitorizarea pasagerilor de la check-in și controlul de securitate până la îmbarcare, transmite IPN.
11:30
Conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”. Alexandru Munteanu: „Trebuie să încheiem negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2027. Casa noastră este Europa” # Radio Chisinau
„Casa noastră este Europa. Noi nu ne ducem în Europa, noi aducem Europa la noi acasă”, a declarat premierul Alexandru Munteanu în cuvântul de salut adresat la deschiderea Conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, eveniment care are loc astăzi la Chișinău.
11:20
Percheziții la USM și la Colegiul de Ecologie din Chișinău. Un decan din cadrul universității și directorul colegiului, bănuiți că ar fi vândut teze de licență studenților (FOTO) # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), au desfășurat astăzi o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), directorul unui colegiu din capitală, doi intermediari și trei studenți.
11:00
Uniunea Europeană va înființa o agenție de spionaj sub conducerea Ursulei von der Leyen (Financial Times) # Radio Chisinau
Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen, în încercarea de a îmbunătăți utilizarea informațiilor colectate de agențiile naționale de spionaj, a relatat marți Financial Times, preluat de Reuters.
10:45
VIDEO | Doi agenți de patrulare din cadrul INI, reținuți pentru că ar fi cerut mită de la un șofer prins băut la volan # Radio Chisinau
Doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de ofițerii SPIA și procurorii din cadrul PCCOCS, fiind bănuiți de corupere pasivă. Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de conducere a automobilului în stare de ebrietate.
10:40
10:10
Delegația Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României efectuează o vizită în R. Moldova # Radio Chisinau
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României, condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11–13 noiembrie.
09:50
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Marta Kos. Comisara europeană pentru extindere a laudat progresele R. Moldova în procesul de aderare la UE (FOTO) # Radio Chisinau
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut în această dimineață o întrevedere cu premierul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov și alți membri ai noului Guvern.
09:35
LIVE | Conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”. Participă comisarul european pentru extindere, Marta Kos # Radio Chisinau
Are loc onferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova” la care participă Comisarul European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Marta Kos.
09:20
Aeroportul Chișinău va prelua afacerea cu combustibil pentru avioane a Lukoil-Moldova (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa continuă să scrie despre intenția autorităților de a prelua afacerea cu combustibil pentru avioane de la Lukoil-Moldova. Totodată, jurnaliștii mai relatează despre temerile legate de o posibilă penurie de carburanți după excluderea companiei din afacerea cu combustibil pentru avioane. Deși experții avertizează asupra riscurilor generate de dependența Aeroportului Internațional Chișinău de o singură sursă de aprovizionare - compania rusească Lukoil, autoritățile dau asigurări că „consumatorii finali nu vor avea de suferit”.
09:00
Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, organizată la Chișinău # Radio Chisinau
Progresele înregistrate de Republica Moldova în parcursul european și prioritățile pentru anul 2026, în baza concluziilor și recomandărilor formulate de Comisia Europeană în „Raportul de extindere 2025”, vor fi analizate în cadrul unui amplu eveniment organizat astăzi la Chișinău, care reunește reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova, parteneri internaționali, mediul academic, sectorul de afaceri și societatea civilă, transmite MOLDPRES.
08:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 67 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 1 ban.
08:25
METEO | Ploi pe arii extinse și cer noros în întreaga țară, anunță meteorologii pentru marți, 11 noiembrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi vreme predominant închisă, cu cer noros și precipitații pe arii extinse. Local, ploile vor fi puternice, transmite MOLDPRES.
08:10
O dronă militară a căzut pe teritoriul României, în județul Tulcea. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii # Radio Chisinau
O dronă militară a căzut în noaptea de luni spre marți în zona localității tulcene Grindu, la 5 km de frontiera cu Ucraina, anunță Ministerul Apărării. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii, potrivit sursei citate. A fost emis mesaj RO-Alert.
08:05
Acum 24 ore
21:05
Pe data de 10 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI desfășoară un exercițiu tactic interdepartamental la o bază petrolieră situată pe strada Muncești din municipiul Chișinău.
20:45
Ieri
20:25
Campania națională „Sănătatea ta, alegerea ta!” s-a încheiat. Care a fost scopul instruirii # Radio Chisinau
Campania națională „Sănătatea ta, alegerea ta!”, organizată de Direcția Ordine Publică a Inspectoratului Național de Securitate Publică, în parteneriat cu Asociația Obștească „Didactica Aplicată”, s-a încheiat recent, după ce a implicat peste 2.500 de elevi din 16 instituții de învățământ din Republica Moldova.
20:05
Primăria Chișinău atenționează cetățenii să fie prudenți în contextul precipitațiilor abundente # Radio Chisinau
Primăria municipiului Chișinău avertizează cetățenii să fie prudenți în următoarele zile, pe fondul ploilor puternice, a descărcărilor electrice, grindinei și intensificării vântului.
