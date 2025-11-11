Percheziții la USM și la Colegiul de Ecologie din Chișinău. Un decan din cadrul universității și directorul colegiului, bănuiți că ar fi vândut teze de licență studenților (FOTO)

09:20

Presa continuă să scrie despre intenția autorităților de a prelua afacerea cu combustibil pentru avioane de la Lukoil-Moldova. Totodată, jurnaliștii mai relatează despre temerile legate de o posibilă penurie de carburanți după excluderea companiei din afacerea cu combustibil pentru avioane. Deși experții avertizează asupra riscurilor generate de dependența Aeroportului Internațional Chișinău de o singură sursă de aprovizionare - compania rusească Lukoil, autoritățile dau asigurări că „consumatorii finali nu vor avea de suferit”.