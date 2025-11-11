Germania va aloca un buget pentru înarmarea Ucrainei în 2026. Pe ce vor fi cheltuiți banii

13:35

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a lăudat progresele constante ale Republicii Moldova în apropierea de Uniunea Europeană. Ea a declarat la Chișinău că, până la sfârșitul acestui an, țara ar putea fi pregătită să înceapă negocierile pentru toate cele șase domenii majore de integrare, de la economie și energie, până la justiție și mediu. De asemenea, oficiala a subliniat că Republica Moldova a câștigat lupta cu Rusia. care a vrut îndepărtarea R. Moldova de pe calea Europeană, transmite Radio Chișinău.