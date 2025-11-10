Exercițiu tactic în Chișinău: IGSU a simulat stingerea unui incendiu

09:15

Ani la rând, numeroase instituții publice din Republica Moldova au achiziționat benzină, motorină și gaz lichefiat de la compania „Lukoil-Moldova”, parte a grupului rus „Lukoil” – entitate care a dominat mult timp importurile și distribuția de carburanți în țară. Datele de pe platformele de achiziții publice, analizate de jurnaliștii IPN, arată că în acest an, instituțiile publice au achitat companiei „Lukoil” peste 125 de milioane de lei pentru produsele petroliere livrate.