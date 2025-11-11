Peste 430 de mii de cetățeni s-au înregistrat pentru compensațiile la energie pentru sezonul rece 2025–2026
Radio Chisinau, 11 noiembrie 2025 13:00
Un număr de 432 524 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025–2026 pe plaftorma compensatii.gov.md.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
13:00
Acum 30 minute
12:45
„Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale”. Reacția MAE la dronele ruse căzute pe teritoriul României # Radio Chisinau
Oana Țoiu susține că fragmentele de drone care au căzut într-o zonă locuită de pe teritoriul României în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei reprezintă o nouă provocare la adresa UE și NATO.
Acum o oră
12:25
Maia Sandu l-a numit pe Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind numirea lui Alexandru Gasnaș în funcția de consilier prezidențial în domeniul sănătății.
12:10
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 12 noiembrie.
Acum 2 ore
12:00
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a implementat sistemul PAX Track, un instrument care optimizează fluxul de pasageri și asigură o experiență de călătorie mai rapidă și confortabilă. Sistemul permite monitorizarea pasagerilor de la check-in și controlul de securitate până la îmbarcare, transmite IPN.
11:30
Conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”. Alexandru Munteanu: „Trebuie să încheiem negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2027. Casa noastră este Europa” # Radio Chisinau
„Casa noastră este Europa. Noi nu ne ducem în Europa, noi aducem Europa la noi acasă”, a declarat premierul Alexandru Munteanu în cuvântul de salut adresat la deschiderea Conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, eveniment care are loc astăzi la Chișinău.
11:20
Percheziții la USM și la Colegiul de Ecologie din Chișinău. Un decan din cadrul universității și directorul colegiului, bănuiți că ar fi vândut teze de licență studenților (FOTO) # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), au desfășurat astăzi o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), directorul unui colegiu din capitală, doi intermediari și trei studenți.
Acum 4 ore
11:00
Uniunea Europeană va înființa o agenție de spionaj sub conducerea Ursulei von der Leyen (Financial Times) # Radio Chisinau
Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen, în încercarea de a îmbunătăți utilizarea informațiilor colectate de agențiile naționale de spionaj, a relatat marți Financial Times, preluat de Reuters.
10:45
VIDEO | Doi agenți de patrulare din cadrul INI, reținuți pentru că ar fi cerut mită de la un șofer prins băut la volan # Radio Chisinau
Doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de ofițerii SPIA și procurorii din cadrul PCCOCS, fiind bănuiți de corupere pasivă. Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de conducere a automobilului în stare de ebrietate.
10:40
10:10
Delegația Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României efectuează o vizită în R. Moldova # Radio Chisinau
O delegație a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României, condusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 11–13 noiembrie.
09:50
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Marta Kos. Comisara europeană pentru extindere a laudat progresele R. Moldova în procesul de aderare la UE (FOTO) # Radio Chisinau
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut în această dimineață o întrevedere cu premierul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov și alți membri ai noului Guvern.
09:35
LIVE | Conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”. Participă comisarul european pentru extindere, Marta Kos # Radio Chisinau
Are loc onferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova” la care participă Comisarul European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Marta Kos.
09:20
Aeroportul Chișinău va prelua afacerea cu combustibil pentru avioane a Lukoil-Moldova (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa continuă să scrie despre intenția autorităților de a prelua afacerea cu combustibil pentru avioane de la Lukoil-Moldova. Totodată, jurnaliștii mai relatează despre temerile legate de o posibilă penurie de carburanți după excluderea companiei din afacerea cu combustibil pentru avioane. Deși experții avertizează asupra riscurilor generate de dependența Aeroportului Internațional Chișinău de o singură sursă de aprovizionare - compania rusească Lukoil, autoritățile dau asigurări că „consumatorii finali nu vor avea de suferit”.
Acum 6 ore
09:00
Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, organizată la Chișinău # Radio Chisinau
Progresele înregistrate de Republica Moldova în parcursul european și prioritățile pentru anul 2026, în baza concluziilor și recomandărilor formulate de Comisia Europeană în „Raportul de extindere 2025”, vor fi analizate în cadrul unui amplu eveniment organizat astăzi la Chișinău, care reunește reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova, parteneri internaționali, mediul academic, sectorul de afaceri și societatea civilă, transmite MOLDPRES.
08:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 67 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 1 ban.
08:25
METEO | Ploi pe arii extinse și cer noros în întreaga țară, anunță meteorologii pentru marți, 11 noiembrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi vreme predominant închisă, cu cer noros și precipitații pe arii extinse. Local, ploile vor fi puternice, transmite MOLDPRES.
08:10
O dronă militară a căzut pe teritoriul României, în județul Tulcea. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii # Radio Chisinau
O dronă militară a căzut în noaptea de luni spre marți în zona localității tulcene Grindu, la 5 km de frontiera cu Ucraina, anunță Ministerul Apărării. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii, potrivit sursei citate. A fost emis mesaj RO-Alert.
08:05
O dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii # Radio Chisinau
O dronă militară a căzut în noaptea de luni spre marți în zona localității tulcene Grindu, la 5 km de frontiera cu Ucraina, anunță Ministerul Apărării. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii, potrivit sursei citate. A fost emis mesaj RO-Alert.
Acum 24 ore
21:05
Pe data de 10 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI desfășoară un exercițiu tactic interdepartamental la o bază petrolieră situată pe strada Muncești din municipiul Chișinău.
20:45
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
20:25
Campania națională „Sănătatea ta, alegerea ta!” s-a încheiat. Care a fost scopul instruirii # Radio Chisinau
Campania națională „Sănătatea ta, alegerea ta!”, organizată de Direcția Ordine Publică a Inspectoratului Național de Securitate Publică, în parteneriat cu Asociația Obștească „Didactica Aplicată”, s-a încheiat recent, după ce a implicat peste 2.500 de elevi din 16 instituții de învățământ din Republica Moldova.
20:05
Primăria Chișinău atenționează cetățenii să fie prudenți în contextul precipitațiilor abundente # Radio Chisinau
Primăria municipiului Chișinău avertizează cetățenii să fie prudenți în următoarele zile, pe fondul ploilor puternice, a descărcărilor electrice, grindinei și intensificării vântului.
20:05
Jurnalistul Charley Ottley a obținut cetățenia română după o așteptare de cinci ani # Radio Chisinau
Jurnalistul și producătorul britanic de film Charlie Ottley autorul mai multor documentare despre România, a primit cetățenia română.
19:45
Operatorii de telecomunicații, obligați de FSB să deconecteze unii abonați în Rusia # Radio Chisinau
Operatorii din Rusia vor fi obligați să deconecteze comunicațiile pentru anumiți abonați la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB). Ministerul rus al Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-media a elaborat amendamente în acest sens la legea despre comunicații, iar comisia guvernamentală pentru activitate legislativă le-a aprobat, scrie publicația rusă Vedomosti, care citează surse guvernamentale.
19:25
Republica Moldova lansează misiunea imPACT pentru evaluarea sistemului național de control al cancerului # Radio Chisinau
Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC), a lansat oficial misiunea imPACT, o evaluare complexă a capacităților și necesităților țării în domeniul controlului cancerului.
18:55
Doctorul habilitat Olga Cernețchi a fost distinsă cu Premiul „Gheorghe Palade” pentru cercetările dedicate sănătății reproductive, în semn de apreciere pentru contribuțiile sale în domeniul științei medicale. Distincția i-a fost oferită în cadrul ceremoniei solemne organizate de Academia de Științe a Moldovei (AȘM), cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.
18:35
Termoelectrica anunță că procesul de conectare a consumatorilor la agentul termic pentru sezonul rece 2025–2026 se desfășoară în ritm activ.
18:25
18:20
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, urmează să părăsească închisoarea, în această după-amiază, după ce Curtea de Apel din Paris a aprobat eliberarea sa.
17:55
Eugen Osmochescu, în discuții cu Iwona Piórko: Cooperarea cu UE este esențială pentru dezvoltarea unei economii moderne, competitive și durabile # Radio Chisinau
Cooperarea strânsă cu Uniunea Europeană este esențială pentru dezvoltarea unei economii moderne, competitive și durabile. Declarația a fost făcută de vicepremierul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko.
17:40
Schimbare în conducerea Comisiei de Vetting: avocatul Andrei Bivol preia conducerea, după retragerea lui Scott Bales # Radio Chisinau
Comisia de Evaluare a Judecătorilor, numită și Comisia de Vetting, și-a desemnat o nouă echipă de conducere. În urma unui vot unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte, a fost ales președinte al Comisiei, iar în funcția de vicepreședinte a fost desemnat Marcel van de Wetering, membru internațional.
17:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: Interesul nostru este să obținem cel mai bun rezultat pentru statul R. Moldova în negocierile cu compania Lukoil # Radio Chisinau
Gestionarea procesului de asigurare cu combustibil a sectorului aeronautic din Rep. Moldova implică o coordonare continuă între mai multe instituții ale statului. Grupul de lucru constituit analizează toate riscurile și opțiunile fezabile pentru asigurarea stabilității infrastructurii aeroportuare, afirmă Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
17:05
Filme documentare pentru mii de elevi vor rula la Astra Film Chișinău, eveniment finanțat de DRRM. Radio Chișinău este partener media # Radio Chisinau
Festivalul Internațional de film documentar Astra Film (AFF) revine de la Sibiu la Chișinău și anul acesta, în perioada 13 – 15 noiembrie, la Cinema Loteanu cu o selecție de filme aplaudate și dezbătute îndelung la ediția 2025 a AFF în România.
16:40
Dor de izvor | Nadea Crăițămândră: Aproape tot repertoriul meu e legat de numele lui Dumitru Caranda care m-a susținut, m-a inspirat și mi-a făcut aranjamentele muzicale # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
16:35
Inspectoratul General al Poliției atenționează că fostul Hotel Național reprezintă de ani buni un pericol real pentru viața și siguranța persoanelor, în special a minorilor. Declarația vine după ce primarul capitalei, Ion Ceban, a solicitat securizarea imobilelor abandonate. IGP subliniază că nu are competența de a asigura paza bunurilor, responsabilitatea revenind autorităților locale sau proprietarilor clădirii, transmite IPN.
16:20
România, pregătită pentru sezonul rece: depozitele de gaze pline în proporție de 96% și stocuri record de cărbune # Radio Chisinau
Procentul de înmagazinare a gazelor din depozite a ajuns la 96% și avem stocuri de cărbune de aproximativ 206.000 tone de cărbune, față de anul trecut, ceea ce înseamnă că „suntem destul de pregătiți și putem să luăm în frâie orice obstacole care ar putea să fie” în această iarnă, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu.
16:00
Numărul cazurilor de boli infecțioase în Capitală a înregistrat o ușoară scădere săptămâna trecută. În perioada analizată, au fost raportate 1.062 de cazuri, cu 35 mai puține față de săptămâna precedentă. În continuare, copiii cu vârsta de până la 17 ani rămân cei mai vulnerabili.
15:30
BNM și Banca Mondială dezvoltă o primă Strategie Națională de Incluziune Financiară # Radio Chisinau
Banca Națională a R. Moldovei și Banca Mondială lucrează asupra primei Strategii Naționale de Incluziune Financiară (SNIF). Strategia pune accent pe calitatea serviciilor, protecția consumatorilor și dezvoltarea educației financiare.
15:30
Asistența și expertiza Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare joacă un rol esențial în modernizarea infrastructurii și creșterea competitivității economiei Republicii Moldova, a declarat premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei întrevederi cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor BERD în țară. Discuțiile au vizat proiectele privind reabilitarea drumurilor și consolidarea securității energetice.
15:30
Performanță fantastică pentru România la Campionatul European de Șah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei de argint doar după ultimul criteriu de departajare, numărul de victorii.
15:20
15:15
15:10
Astăzi, Republica Moldova sărbătorește Ziua Mondială a Științei pentru Pace și Dezvoltare, subliniind rolul esențial al științei în progresul societății și promovarea păcii.
14:40
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, în discuții cu viceprim-ministrul Cristina Gherasimov despre parcursul european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a avut o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeană al Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, la începutul mandatului acesteia în noul Guvern de la Chișinău.
14:25
Importul animalelor de reproducție și al materialului genetic va fi realizat după un nou regulament, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Animalele importate nu vor putea fi sacrificate timp de 12 luni, în caz contrar vor fi reclasificate ca fiind „importate pentru sacrificare”, iar taxele vamale vor fi recalculate, transmite IPN.
14:10
Ion Țăbârță, despre vizita Martei Kos la Chișinău: Astfel de vizite ar putea deveni o obișnuință dacă Republica Moldova își păstrează ritmul reformelor # Radio Chisinau
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, este așteptată astăzi în vizită la Chișinău pentru a discuta progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vizita are loc în contextul prezentării Raportului de Extindere 2025 al Comisiei Europene și include întrevederi cu conducerea țării, participarea la conferințe publice și discuții despre prioritățile de integrare. Analistul politic Ion Țăbârță consideră că vizita are o semnificație atât tehnică, legată de evaluarea reformelor, cât și politică, fiind un semnal de susținere din partea Bruxellesului pentru noul executiv de la Chișinău.
13:50
Orban susține că a bătut palma cu Trump pentru un acord „pe termen nelimitat” privind sancțiunile SUA pe petrolul rusesc # Radio Chisinau
Premierul ungar Viktor Orbán afirmă că a ajuns la un acord „pe termen nelimitat” cu președintele SUA, Donald Trump, pentru exceptarea Ungariei de la sancțiunile americane asupra importurilor de petrol rusesc. Casa Albă spune însă că derogarea este valabilă doar un an, în schimbul unor contracte de 600 de milioane de dolari pentru achiziția de gaz lichefiat american.
13:35
Prețurile de consum au crescut cu 0,6 % într-o lună. Cele mai mari scumpiri în octombrie, comparativ cu luna septembrie, au fost la ouăle de găină (8,0 %), legume (6,8 %), lapte și produse lactate (0,8 %), ulei vegetal (0,7 %). În schimb, fructele proaspete s-au ieftinit cu 1,1 %, transmite IPN.
13:20
Republica Moldova a înregistrat o premieră la Campionatul Mondial de para sambo, desfășurat la Bișkek, Kârgâzstan. Pentru prima dată doi sportivi moldoveni au reușit să urce pe podium și să câștige întâietatea pe echipe.
