Peste 430 de mii de cetățeni s-au înregistrat pentru compensațiile la energie pentru sezonul rece 2025–2026

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, este așteptată astăzi în vizită la Chișinău pentru a discuta progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vizita are loc în contextul prezentării Raportului de Extindere 2025 al Comisiei Europene și include întrevederi cu conducerea țării, participarea la conferințe publice și discuții despre prioritățile de integrare. Analistul politic Ion Țăbârță consideră că vizita are o semnificație atât tehnică, legată de evaluarea reformelor, cât și politică, fiind un semnal de susținere din partea Bruxellesului pentru noul executiv de la Chișinău.