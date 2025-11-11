„Fii vocea echității la locul de muncă!”: echitate, respect și solidaritate

Vocea Poporului, 11 noiembrie 2025 07:30

Campania națională „Fii vocea echității la locul de muncă!”, inițiată de CNSM în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), a ajuns recent la Ungheni, unde a reunit zeci de lideri sindicali, reprezentanți ai autorităților locale, ai sistemului educațional și social. Reuniunea, găzduită de Consiliul Raio­nal Ungheni, s-a […]

Acum 30 minute
07:30
Acum 24 ore
11:30
Directoarea Fabricii de confecții „Ionel”: „Noi, la întreprindere, suntem o mică Europă” Vocea Poporului
Unul dintre cei mai mari producă­tori de articole vestimentare din Republica Moldova, fabrica „Io­nel”, a împlinit 80 de ani de la fon­dare. Cu acest prilej, la întreprinde­re a avut loc o sărbătoare, la care au participat toți cei care au fost alături de echipa de la „Ionel” și la bine, și la greu. A fost, […]
11:00
Mulți tineri profesori din Chișinău nu și-au primit integral indemnizațiile Vocea Poporului
Pentru a atrage cât mai mulți ti­neri pedagogi, autoritățile au anunțat anul trecut acordarea unor indemnizații speciale. Pe lângă sa­lariu, profesorii urmau să primească câte 200 de mii de lei, repartizați în trei tranșe. Totuși, tinerii specialiști nu au primit încă ultima parte din suma promisă. Sergiu Marian, profesor de limba engle­ză la un liceu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Școala Sindicală din Moldova, o academie pentru actualii și viitorii lideri sindicali Vocea Poporului
Încă 29 de lideri și activiști sindicali, care reprezintă 17 federaţii sindicale de ramură, şi-au îmbogaţit cunoştinţele şi şi-au îmbunătăţit abilităţile privind dialogul social. După ore teoretice şi practice, lucru în grup, discuţii interactive şi evaluarea pro­iectelor, cei 19 învăţăcei şi-au ridicat cer­tificatele de absolvire a Școlii Sindicale din Moldova, ediția a XI-a, la 24 […]
09:40
Salariul minim în sectorul real – preocuparea de bază a CNSM și CNPM Vocea Poporului
Pe 3 noiembrie curent, au avut loc consultări între reprezentanții Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) și ai Confederației Naționale a Patro­natului din Republica Moldova (CNPM), acestea având pe agen­dă reexaminarea salariului minim pentru unitățile din sectorul real al economiei naționale. În cadrul discuțiilor, părțile au exami­nat propunerea de proiect a Convenției colective bipartite […]
5 noiembrie 2025
07:30
Dialogul Social European, un instrument de coeziune și solidaritate Vocea Poporului
Vă rog să ne spuneți ce presupune Dialogul Social European și care sunt obiectivele principale ale activită-ții acestuia? Marcel Corman, Chișinău La nivelul Uniunii Europene, dialogul social este consacrat, prin dispozițiile cuprinse în Tratatul privind funcționarea Uniunii Eu­ropene. Astfel, Uniunea Europeană recunoaște Dialogul Social Euro­pean ca fiind unul dintre pilonii modelului social european și, totoda­tă, […]
3 noiembrie 2025
10:40
Circa 140 de seniori au devenit studenți la Universitatea Vârstei a Treia Vocea Poporului
De trei ani, Universitatea Vâr­stei a Treia (UV3)  demonstrea­ză că vârsta nu este o barieră pentru educație. În anul aca­demic 2025-2026, peste 140 de seniori 60+ din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți. Programul este susținut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parte­neriat cu UNFPA în Moldova, de Ministerul […]
31 octombrie 2025
07:40
Privarea ilegală de posibilitatea de a munci vs. Răspunderea angajatorului Vocea Poporului
Care sunt cazurile în care se consideră că salariatul a fost privat ilegal de posibilitatea de a munci și ce presupune răspunderea angajatorului în astfel de cazuri? Alexei Cornilov, Chișinău Cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci sunt determinate prin lege. Aceste cazuri presupun imposibilitatea salariatului de a pre­sta munca din cauza  unor acțiuni […]
29 octombrie 2025
11:50
Sindicaliști din Austria, familiarizați cu activitatea sindicală de la SA „Bucuria” Vocea Poporului
În perioada 15-17 octombrie, reprezentanți ai SOLIDAR Austria din cadrul Federației Sindicatelor Austriece (OGB), s-au aflat într-o vizită de studiu în Republica Moldova. Sindicaliștii austrieci au vizitat SA „Bucuria”, fiind interesați de condițiile de muncă de la întreprin­dere, protecția muncitorilor, sala­riul minim pe întreprindere, rata de sindicalizare, cum sunt motivați salariații să devină membri de […]
28 octombrie 2025
11:40
Schimb de experiență în protecția salariaților din companiile de asigurări Vocea Poporului
O întâlnire de lucru importantă și constructivă a avut loc recent la Chișinău între conducerea companiei de asigurări Donaris VIG, membrii comitetului sindical al companiei, membrii comitetu­lui sindical al companiei OMNIASIG, reprezentanți ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări din Moldova (Federația SIBA) și ai Federației Sindicatelor din Indus­tria Financiară din România (FSIF). […]
07:40
Campania „Fii vocea echității la locul de muncă” la Grimăncăuți, Briceni Vocea Poporului
La data de 17 octombrie curent, în incinta Liceului Teoretic din sa­tul Grimăncăuți, raionul Briceni, s-a desfășurat o nouă activitate de informare în cadrul campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă”, organizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Activitatea de informare, dedicată egalității de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități […]
27 octombrie 2025
12:10
Tinerii universitari, recunoscuți pentru curajul de a rămâne în educație Vocea Poporului
În contextul evenimentelor dedicate aniversării fondării Universității de Stat din Moldova și al Zilei Profesorului, Comitetul sindical al salariaților de la USM, în colaborare cu administrația și cu Biserica „Întâmpinarea Domnului” a USM, a organizat, recent, o întrunire de­dicată tinerelor cadre didactice. În deschidere, Efim Chilari, președintele Comitetului sindical de la USM, a vorbit des­pre […]
07:50
Consolidarea dialogului social: un obiectiv esențial al partenerilor Vocea Poporului
Reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldo­va, ai Confederației Naționale a Patronatului din Republica Mol­dova, ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ai organizațiilor internaționale au participat, pe 20 octombrie, la o întrunire de­dicată consolidării dialogului social și promovării parteneriatului între actorii principali ai pieței muncii. În deschiderea evenimentului, Yesim Oruc, rezidentă coordonatoare a Organizației […]
24 octombrie 2025
11:20
Federația Sindicală a Feroviarilor: dialog social pentru condiții de muncă mai bune Vocea Poporului
Congresul VII al Federației Sindicale a Feroviarilor a avut loc marți, 21 octombrie, la Institutul Muncii. Evenimentul a reunit 53 de delegați, dar și invitați de onoare. Ion Zaporojan, președintele federației de ramură, a venit cu un raport privind activitatea organizației în perioada anilor 2020-2025. Liderul sindical a menționat că munca zi de zi a […]
08:20
Federația Sindicală „Sănătatea”: O nouă etapă pentru bilanțul unei lupte continue Vocea Poporului
Într-un sistem medical aflat în căutarea echilibrului și a soluțiilor durabile, sindicaliștii din sfera sănătății rămân un pilon de stabilitate și inițiativă. La 17 octombrie, peste150 de delegați, reprezentanți ai organizațiilor sindicale membre, in­vitaţi din instituţiile de stat, parteneri sociali şi de la unele structuri inter­naţionale, s‑au reunit la Chișinău pentru a participa la Congresul […]
23 octombrie 2025
15:50
Au schimbat sala de ședințe cu terenul de volei pentru a consolida unitatea Vocea Poporului
Șase sindicate din R. Moldova au ales un mod diferit de a arăta solidaritatea, și anume printr-un turneu de volei. În cadrul primei ediții a Cupei Federației „SINDLEX” la volei, desfășurată recent în Chișinău, 11 echipe, dintre care șase masculine și cinci feminine, au intrat pe teren nu doar pentru a câștiga, ci și pentru […]
13:30
Tot mai multe femei devin lideri ai agriculturii moderne din Moldova Vocea Poporului
Tot mai multe femei din Repu­blica Moldova demonstrează că agricultura nu mai este doar o lume a bărbaților, ci un do­meniu al perseverenței, pasiu­nii și viziunii. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în ultimul an, 746 de antreprenoare au beneficiat de finanțări în valoare de pes­te 185 de milioane de lei prin Fondul […]
11:20
Femeile din mediul rural în prim-planul mișcării sindicale la Cimișlia Vocea Poporului
Cu ocazia Zilei internaționale a femeilor din mediul rural, celebrată anu­al pe 15 octombrie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova  (CNSM) a organizat, la Cimișlia, un atelier de informare dedicat liderilor sindicali și angajaților din diverse domenii de activitate. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!” și a reunit […]
09:20
Stagiul de cotizare poate fi cumpărat retroactiv, din 1999 Vocea Poporului
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze aceas­tă perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lip­sa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate […]
21 octombrie 2025
15:20
Echitatea și egalitatea de tratament pentru angajații cu responsabilități familiale Vocea Poporului
La 9 octombrie curent, în incin­ta Consiliului Raional Anenii Noi, Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova a organizat o activitate de informare cu ge­nericul „Egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale în Repu­blica Moldova”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă!”, realizată cu spriji­nul Organizației […]
13:20
Ziua internațională a femeilor din mediul rural, marcată la Anenii Noi Vocea Poporului
La data de 9 octombrie curent, în incinta Consiliului Raional Ane­nii Noi, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat un eveniment dedi­cat Zilei internaționale a femeilor din mediul rural, marcată anual la 15 octombrie, pentru a evidenția contribuția femeilor la dezvoltarea comunităților rurale și la bunăsta­rea socială a țării. În cadrul discuțiilor, participantele […]
11:50
Sindicatul de ramură, 80 de ani de la constituire Vocea Poporului
Dragi membri de sindicat, stimați vete­rani, parteneri sociali! Prieteni! Federația Sindicatelor Lucrătorilor din  Industria Chi­mică și Resurse Energetice sărbătorește o dată semnificativă – Congresul VIII și împli­nirea a 80 de ani de la constituirea Sindica­tului de ramură. 80 de ani reprezintă o întreagă istorie le­gată de promovarea valorilor sindicale. Sin­dicatul nostru a crescut și s-a […]
09:00
Margareta Strestian, realeasă în funcția de președinte al FSCRE Vocea Poporului
După opt ani de mandat, Mar­gareta Strestian a fost realea­să în funcția de președinte al Federației Sindicatelor Lucrăto­rilor din Industria Chimică și Re­surse Energetice din Republica Moldova (FSCRE). În calitate de vicepreședinte a fost ales Iurie Ivanov. Deciziile au fost luate la congresul VIII al federației, care a avut loc joi. Ziua congresului a fost […]
20 octombrie 2025
12:40
Federația Sindicatelor Lucrătorilordin Cultură are un nou președinte Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură are un nou președinte, după ce mai mulți ani la cârma acestei organizații sindicale a fost Nicolae Garaz. Noul președinte al FSLC  este Mihai Condur. El a fost ales în această funcție la Congresul VIII al federației, eveniment care a avut loc miercuri, 15 octombrie, la Institutul Muncii. Mihai Condur […]
10:30
Reuniuni importante pentru mișcarea sindicală la Institutul Muncii al Sindicatelor Vocea Poporului
Săptămâna care s-a scurs a fost una deosebit de activă și plină de evenimen­te importante pentru mișcarea sindicală din Republica Moldova. În perioada 15–16 octombrie, în incinta Institutului Muncii din Chișinău, au avut loc două evenimente de o importanță majoră pentru viața organizațiilor sindicale din țară. Astfel, pe 15 octombrie, s-a desfășurat Congresul VIII al […]
16 octombrie 2025
12:20
Ministerul a elaborat o nouă Strategie Națională pentru Cultură și Patrimoniu Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură salută faptul că Guvernul a aprobat Strategia Națională pentru Cultură și Patrimoniu 2025-2035. Po­trivit federației de ramură, această inițiativă recunoaște cultura și patrimo­niul ca factori-cheie ai dezvoltării dura­bile și ai identității culturale. Strategia a fost elaborată de Ministerul Culturii, în parteneriat cu UNESCO și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. […]
08:30
Cine și cum poate reprezenta interesele salariaților la o unitate Vocea Poporului
La întreprinderea în care activez, unii salariați care nu sunt membri de sindicat intenționează să-și aleagă reprezentanții lor. Vă rog să ne spuneți ce presupune alegerea acestora și care sunt împuternicirile lor dacă în cadrul unității este constituit sindicat? Visarion Certan, membru de sindicat, Soroca  Particularitățile juridice ale reglementărilor legale cu privire la ale­gerea și […]
15 octombrie 2025
13:00
Certificatul de concediu medical, emis digital de orice medic curant Vocea Poporului
Gata cu certificatele medicale pe suport de hârtie. Începând cu luna martie 2026, acestea vor putea fi emise  de orice me­dic curant, medic de familie sau medic specialist, indiferent de profil, iar întregul proces va fi documentat și gestionat exclusiv în format digital. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în ședința de miercuri […]
08:30
Compensații pentru energie și căldură: Programul de sprijin va fi prelungit Vocea Poporului
Și în sezonul rece 2025–2026, con-cetățenii noștri vor beneficia de compensații la energie electrică și căldură. Guvernul a anunțat oficial prelungirea programului de spri­jin pentru populație, menit să ate­nueze impactul facturilor ridicate la utilități în perioada de iarnă. Măsura vizează atât consumato­rii casnici, cât și familiile aflate în situații de vulnerabilitate energe­tică. Potrivit deciziei adoptate, […]
14 octombrie 2025
12:50
Egalitatea de tratament pentru lucrătorii cu responsabilități familiale, în vizorul sindicaliștilor Vocea Poporului
La data de 8 octombrie curent, în raionul Ocnița s-a desfășurat un semi­nar instructiv cu genericul „Fii vocea echității la locul de muncă. Egalitate de tratament pentru lucrătorii și lucră­toarele cu responsabilități familiale”, la care au participat 36 de reprezentanți sindicali din teritoriu. Evenimentul a avut drept scop promovarea egalității de gen și sprijinirea angajaților […]
09:20
A fost lansată campania națională „Stop Investițiilor False!” Vocea Poporului
De la începutul anului curent, peste 1.200 de moldoveni au căzut victime ale infracțiunilor financiar-bancare în mediul digital. În spatele acestor cifre sunt povești reale, oameni care și-au pierdut economiile de-o viață, unii chiar ultimele rezerve financiare. Octombrie este Luna Conștientizării Securității Ci­bernetice, iar în acest context, autoritățile au lansat campania „Stop Investițiilor False”. Prin […]
13 octombrie 2025
12:50
ANOFM anunță vizite la întreprinderi, indiferent de forma de proprietate Vocea Poporului
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) organizea­ză, începând cu această săptămână și până pe 31 octombrie curent, vizite la angajatori. Scopul principal al cam­paniei este de a dezvolta și stabili noi parteneriate pe piața muncii, pentru a constata cerințele de pe piața muncii și a mediului de lucru, a identifica locurile de muncă […]
08:30
Peste 420 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în 2025 Vocea Poporului
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii, marcând cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemu­lui educațional. Este recordul atins din ultimii opt ani. Prin comparație, în 2024, s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, […]
12 octombrie 2025
08:40
Nou sistem de intrare pe teritoriul UE, începând cu 12 octombrie Vocea Poporului
Uniunea Europeană (UE) va implementa, începând cu data de 12 octombrie curent, un nou sistem de trecere a frontierei sale externe. Este vorba despre Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intra­rea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE. Poliția de Frontieră informează că EES […]
11 octombrie 2025
13:50
Chișinăul recapătă dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa Vocea Poporului
După ani de litigii și eforturi juridice, Republica Moldova își recapătă oficial dreptul de proprietate asupra complexului balnear „Sanatoriul Moldova” din Odesa. Agenția Proprietății Publice  a anunțat că, printr-o hotărâre emisă la 24 septem­brie 2025, Curtea de Apel Sud–Vest a Ucrainei a admis parțial apelul înaintat de autoritățile moldovenești, recunoscând ast-fel dreptul de proprietate al […]
09:20
Moldova s-a integrat oficial în Zona unică de plăți în euro Vocea Poporului
Începând de pe 6 octombrie curent, Republica Moldova devine parte operațională a Zonei unice de plăți în euro (SEPA) – sistemul care reunește 41 de țări europene și permite cetățenilor și com­paniilor să efectueze transferuri în euro rapid, în siguranță și cu costuri reduse, uneori chiar zero. Despre aceasta a anunțat într-un comunicat de presă […]
