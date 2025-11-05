Dialogul Social European, un instrument de coeziune și solidaritate
Vocea Poporului, 5 noiembrie 2025 07:30
Vă rog să ne spuneți ce presupune Dialogul Social European și care sunt obiectivele principale ale activită-ții acestuia? Marcel Corman, Chișinău La nivelul Uniunii Europene, dialogul social este consacrat, prin dispozițiile cuprinse în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Astfel, Uniunea Europeană recunoaște Dialogul Social European ca fiind unul dintre pilonii modelului social european și, totodată, […]
De trei ani, Universitatea Vârstei a Treia (UV3) demonstrează că vârsta nu este o barieră pentru educație. În anul academic 2025-2026, peste 140 de seniori 60+ din Chișinău, Bălți și Cahul au ales să devină din nou studenți. Programul este susținut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu UNFPA în Moldova, de Ministerul […]
Care sunt cazurile în care se consideră că salariatul a fost privat ilegal de posibilitatea de a munci și ce presupune răspunderea angajatorului în astfel de cazuri? Alexei Cornilov, Chișinău Cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci sunt determinate prin lege. Aceste cazuri presupun imposibilitatea salariatului de a presta munca din cauza unor acțiuni […]
În perioada 15-17 octombrie, reprezentanți ai SOLIDAR Austria din cadrul Federației Sindicatelor Austriece (OGB), s-au aflat într-o vizită de studiu în Republica Moldova. Sindicaliștii austrieci au vizitat SA „Bucuria”, fiind interesați de condițiile de muncă de la întreprindere, protecția muncitorilor, salariul minim pe întreprindere, rata de sindicalizare, cum sunt motivați salariații să devină membri de […]
O întâlnire de lucru importantă și constructivă a avut loc recent la Chișinău între conducerea companiei de asigurări Donaris VIG, membrii comitetului sindical al companiei, membrii comitetului sindical al companiei OMNIASIG, reprezentanți ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare și de Asigurări din Moldova (Federația SIBA) și ai Federației Sindicatelor din Industria Financiară din România (FSIF). […]
La data de 17 octombrie curent, în incinta Liceului Teoretic din satul Grimăncăuți, raionul Briceni, s-a desfășurat o nouă activitate de informare în cadrul campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă”, organizată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Activitatea de informare, dedicată egalității de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități […]
În contextul evenimentelor dedicate aniversării fondării Universității de Stat din Moldova și al Zilei Profesorului, Comitetul sindical al salariaților de la USM, în colaborare cu administrația și cu Biserica „Întâmpinarea Domnului” a USM, a organizat, recent, o întrunire dedicată tinerelor cadre didactice. În deschidere, Efim Chilari, președintele Comitetului sindical de la USM, a vorbit despre […]
Reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, ai Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ai organizațiilor internaționale au participat, pe 20 octombrie, la o întrunire dedicată consolidării dialogului social și promovării parteneriatului între actorii principali ai pieței muncii. În deschiderea evenimentului, Yesim Oruc, rezidentă coordonatoare a Organizației […]
Congresul VII al Federației Sindicale a Feroviarilor a avut loc marți, 21 octombrie, la Institutul Muncii. Evenimentul a reunit 53 de delegați, dar și invitați de onoare. Ion Zaporojan, președintele federației de ramură, a venit cu un raport privind activitatea organizației în perioada anilor 2020-2025. Liderul sindical a menționat că munca zi de zi a […]
Într-un sistem medical aflat în căutarea echilibrului și a soluțiilor durabile, sindicaliștii din sfera sănătății rămân un pilon de stabilitate și inițiativă. La 17 octombrie, peste150 de delegați, reprezentanți ai organizațiilor sindicale membre, invitaţi din instituţiile de stat, parteneri sociali şi de la unele structuri internaţionale, s‑au reunit la Chișinău pentru a participa la Congresul […]
Șase sindicate din R. Moldova au ales un mod diferit de a arăta solidaritatea, și anume printr-un turneu de volei. În cadrul primei ediții a Cupei Federației „SINDLEX” la volei, desfășurată recent în Chișinău, 11 echipe, dintre care șase masculine și cinci feminine, au intrat pe teren nu doar pentru a câștiga, ci și pentru […]
Tot mai multe femei din Republica Moldova demonstrează că agricultura nu mai este doar o lume a bărbaților, ci un domeniu al perseverenței, pasiunii și viziunii. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în ultimul an, 746 de antreprenoare au beneficiat de finanțări în valoare de peste 185 de milioane de lei prin Fondul […]
Cu ocazia Zilei internaționale a femeilor din mediul rural, celebrată anual pe 15 octombrie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat, la Cimișlia, un atelier de informare dedicat liderilor sindicali și angajaților din diverse domenii de activitate. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!” și a reunit […]
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate […]
La 9 octombrie curent, în incinta Consiliului Raional Anenii Noi, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a organizat o activitate de informare cu genericul „Egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale în Republica Moldova”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă!”, realizată cu sprijinul Organizației […]
La data de 9 octombrie curent, în incinta Consiliului Raional Anenii Noi, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat un eveniment dedicat Zilei internaționale a femeilor din mediul rural, marcată anual la 15 octombrie, pentru a evidenția contribuția femeilor la dezvoltarea comunităților rurale și la bunăstarea socială a țării. În cadrul discuțiilor, participantele […]
Dragi membri de sindicat, stimați veterani, parteneri sociali! Prieteni! Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice sărbătorește o dată semnificativă – Congresul VIII și împlinirea a 80 de ani de la constituirea Sindicatului de ramură. 80 de ani reprezintă o întreagă istorie legată de promovarea valorilor sindicale. Sindicatul nostru a crescut și s-a […]
După opt ani de mandat, Margareta Strestian a fost realeasă în funcția de președinte al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE). În calitate de vicepreședinte a fost ales Iurie Ivanov. Deciziile au fost luate la congresul VIII al federației, care a avut loc joi. Ziua congresului a fost […]
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură are un nou președinte, după ce mai mulți ani la cârma acestei organizații sindicale a fost Nicolae Garaz. Noul președinte al FSLC este Mihai Condur. El a fost ales în această funcție la Congresul VIII al federației, eveniment care a avut loc miercuri, 15 octombrie, la Institutul Muncii. Mihai Condur […]
Săptămâna care s-a scurs a fost una deosebit de activă și plină de evenimente importante pentru mișcarea sindicală din Republica Moldova. În perioada 15–16 octombrie, în incinta Institutului Muncii din Chișinău, au avut loc două evenimente de o importanță majoră pentru viața organizațiilor sindicale din țară. Astfel, pe 15 octombrie, s-a desfășurat Congresul VIII al […]
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură salută faptul că Guvernul a aprobat Strategia Națională pentru Cultură și Patrimoniu 2025-2035. Potrivit federației de ramură, această inițiativă recunoaște cultura și patrimoniul ca factori-cheie ai dezvoltării durabile și ai identității culturale. Strategia a fost elaborată de Ministerul Culturii, în parteneriat cu UNESCO și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. […]
La întreprinderea în care activez, unii salariați care nu sunt membri de sindicat intenționează să-și aleagă reprezentanții lor. Vă rog să ne spuneți ce presupune alegerea acestora și care sunt împuternicirile lor dacă în cadrul unității este constituit sindicat? Visarion Certan, membru de sindicat, Soroca Particularitățile juridice ale reglementărilor legale cu privire la alegerea și […]
Gata cu certificatele medicale pe suport de hârtie. Începând cu luna martie 2026, acestea vor putea fi emise de orice medic curant, medic de familie sau medic specialist, indiferent de profil, iar întregul proces va fi documentat și gestionat exclusiv în format digital. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în ședința de miercuri […]
Și în sezonul rece 2025–2026, con-cetățenii noștri vor beneficia de compensații la energie electrică și căldură. Guvernul a anunțat oficial prelungirea programului de sprijin pentru populație, menit să atenueze impactul facturilor ridicate la utilități în perioada de iarnă. Măsura vizează atât consumatorii casnici, cât și familiile aflate în situații de vulnerabilitate energetică. Potrivit deciziei adoptate, […]
La data de 8 octombrie curent, în raionul Ocnița s-a desfășurat un seminar instructiv cu genericul „Fii vocea echității la locul de muncă. Egalitate de tratament pentru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familiale”, la care au participat 36 de reprezentanți sindicali din teritoriu. Evenimentul a avut drept scop promovarea egalității de gen și sprijinirea angajaților […]
De la începutul anului curent, peste 1.200 de moldoveni au căzut victime ale infracțiunilor financiar-bancare în mediul digital. În spatele acestor cifre sunt povești reale, oameni care și-au pierdut economiile de-o viață, unii chiar ultimele rezerve financiare. Octombrie este Luna Conștientizării Securității Cibernetice, iar în acest context, autoritățile au lansat campania „Stop Investițiilor False”. Prin […]
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) organizează, începând cu această săptămână și până pe 31 octombrie curent, vizite la angajatori. Scopul principal al campaniei este de a dezvolta și stabili noi parteneriate pe piața muncii, pentru a constata cerințele de pe piața muncii și a mediului de lucru, a identifica locurile de muncă […]
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii, marcând cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. Este recordul atins din ultimii opt ani. Prin comparație, în 2024, s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, […]
Uniunea Europeană (UE) va implementa, începând cu data de 12 octombrie curent, un nou sistem de trecere a frontierei sale externe. Este vorba despre Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intrarea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE. Poliția de Frontieră informează că EES […]
După ani de litigii și eforturi juridice, Republica Moldova își recapătă oficial dreptul de proprietate asupra complexului balnear „Sanatoriul Moldova” din Odesa. Agenția Proprietății Publice a anunțat că, printr-o hotărâre emisă la 24 septembrie 2025, Curtea de Apel Sud–Vest a Ucrainei a admis parțial apelul înaintat de autoritățile moldovenești, recunoscând ast-fel dreptul de proprietate al […]
Începând de pe 6 octombrie curent, Republica Moldova devine parte operațională a Zonei unice de plăți în euro (SEPA) – sistemul care reunește 41 de țări europene și permite cetățenilor și companiilor să efectueze transferuri în euro rapid, în siguranță și cu costuri reduse, uneori chiar zero. Despre aceasta a anunțat într-un comunicat de presă […]
Pe 7 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a Muncii Decente și, cu această ocazie, Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC) a organizat o zi de acțiune pentru a amplifica vocile lucrătorilor și pentru a apăra nevoia de locuri de muncă decente și de calitate. La începutul mandatului, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat viitoarea […]
Anual, la 7 octombrie, în lume este marcată Ziua Muncii Decente. Cu acest prilej, CNSM a desfășurat la Institutul Muncii o masă rotundă, la care au fost abordate probleme privind piața muncii și căi de soluționare a acestor probleme. Ziua Mondială a Muncii Decente este instituită la propunerea Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC) și în […]
Vă rog să ne spuneți ce tipuri de drepturi și interese ale salariaților membri de sindicat sunt apărate de către sindicate și dacă respectarea acestora, ca urmare a protejării lor de către sindicate, constituie o garanție? Boris Graur, Rezina În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 42 din Constituția țării, sindicatele se constituie și […]
În fiecare an, în Republica Moldova se aruncă peste 231 de mii de tone de alimente, ceea ce înseamnă aproape 71 de kilograme pe cap de locuitor. Problema, departe de a fi doar una economică, are implicații grave asupra mediului și a securității alimentare. De la gospodării, restaurante și magazine, până la ferme, fiecare verigă […]
În cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă”, miercuri, 1 octombrie, în raionul Basarabeasca a avut loc o activitate cu liderii sindicali din raion din toate ramurile. Obiectivul trasat al evenimentului a fost susținerea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 156 privind egalitatea de șanse și de tratament pentru lucrătorii și […]
Se apropie sezonul rece, iar odată cu el, revin temerile legate de facturile la energie și costurile pentru încălzirea locuințelor. Guvernul promite că, la fel ca în anii precedenți, va fi alături de cetățeni. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că și în acest an vor fi acordate compensații pentru căldură. Potrivit […]
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat, pe 30 septembrie 2025, în incinta sălii de conferințe „Constantin Stere” a Consiliului Raional Hâncești, o activitate de informare în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!”, dedicată subiectului egalității de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale, un pas important în promovarea […]
În Republica Moldova, fiecare al patrulea locuitor are 60 de ani și peste. La începutul anului curent, populația vârstnică a ajuns la peste 600 de mii de persoane, ceea ce înseamnă puțin peste un sfert din total și confirmă un nivel înalt de îmbătrânire demografică. Statisticile relevă și alte tendințe importante: femeile trăiesc mai mult, […]
În perioada 25-26 septembrie, la Budapesta, Ungaria, s-a desfășurat o nouă ediție a Școlii pentru femei a Consiliului Regional Pan–European (PERC) a Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC). Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a fost reprezentată la această activitate de Angela Otean, președinta Comisiei de Femei a CNSM. Tema principala a Școlii pentru femei din […]
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat, la data de 25 septembrie 2025, la Primăria Municipiului Cahul, o activitate de informare dedicată egalității de tratament pentru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familiale, parte a campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă!”. La eveniment au participat cu mesaje de salut: Lilia Franț, […]
Miercuri, 1 octombrie, la Institutul Muncii, și-a desfășurat lucră-rile Congresul VII al Federaţiei Sindicale a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova „Sindenergo”, la care au participat 62 de dele-gați. Printre invitații de onoare s-au numărat: Igor Zubcu, președintele CNSM, Sergiu Sainciuc, vice-președinte al CNSM, Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, Cristina Pereteatcu, secretar de stat la Ministerul […]
