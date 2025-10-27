Consolidarea dialogului social: un obiectiv esențial al partenerilor

Vocea Poporului, 27 octombrie 2025 07:50

Reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldo­va, ai Confederației Naționale a Patronatului din Republica Mol­dova, ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ai organizațiilor internaționale au participat, pe 20 octombrie, la o întrunire de­dicată consolidării dialogului social și promovării parteneriatului între actorii principali ai pieței muncii. În deschiderea evenimentului, Yesim Oruc, rezidentă coordonatoare a Organizației […]

• • •

Acum 30 minute
07:50
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Federația Sindicală a Feroviarilor: dialog social pentru condiții de muncă mai bune Vocea Poporului
Congresul VII al Federației Sindicale a Feroviarilor a avut loc marți, 21 octombrie, la Institutul Muncii. Evenimentul a reunit 53 de delegați, dar și invitați de onoare. Ion Zaporojan, președintele federației de ramură, a venit cu un raport privind activitatea organizației în perioada anilor 2020-2025. Liderul sindical a menționat că munca zi de zi a […]
08:20
Federația Sindicală „Sănătatea”: O nouă etapă pentru bilanțul unei lupte continue Vocea Poporului
Într-un sistem medical aflat în căutarea echilibrului și a soluțiilor durabile, sindicaliștii din sfera sănătății rămân un pilon de stabilitate și inițiativă. La 17 octombrie, peste150 de delegați, reprezentanți ai organizațiilor sindicale membre, in­vitaţi din instituţiile de stat, parteneri sociali şi de la unele structuri inter­naţionale, s‑au reunit la Chișinău pentru a participa la Congresul […]
23 octombrie 2025
15:50
Au schimbat sala de ședințe cu terenul de volei pentru a consolida unitatea Vocea Poporului
Șase sindicate din R. Moldova au ales un mod diferit de a arăta solidaritatea, și anume printr-un turneu de volei. În cadrul primei ediții a Cupei Federației „SINDLEX” la volei, desfășurată recent în Chișinău, 11 echipe, dintre care șase masculine și cinci feminine, au intrat pe teren nu doar pentru a câștiga, ci și pentru […]
13:30
Tot mai multe femei devin lideri ai agriculturii moderne din Moldova Vocea Poporului
Tot mai multe femei din Repu­blica Moldova demonstrează că agricultura nu mai este doar o lume a bărbaților, ci un do­meniu al perseverenței, pasiu­nii și viziunii. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în ultimul an, 746 de antreprenoare au beneficiat de finanțări în valoare de pes­te 185 de milioane de lei prin Fondul […]
11:20
Femeile din mediul rural în prim-planul mișcării sindicale la Cimișlia Vocea Poporului
Cu ocazia Zilei internaționale a femeilor din mediul rural, celebrată anu­al pe 15 octombrie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova  (CNSM) a organizat, la Cimișlia, un atelier de informare dedicat liderilor sindicali și angajaților din diverse domenii de activitate. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!” și a reunit […]
09:20
Stagiul de cotizare poate fi cumpărat retroactiv, din 1999 Vocea Poporului
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze aceas­tă perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lip­sa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate […]
21 octombrie 2025
15:20
Echitatea și egalitatea de tratament pentru angajații cu responsabilități familiale Vocea Poporului
La 9 octombrie curent, în incin­ta Consiliului Raional Anenii Noi, Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova a organizat o activitate de informare cu ge­nericul „Egalitatea de tratament pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale în Repu­blica Moldova”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă!”, realizată cu spriji­nul Organizației […]
13:20
Ziua internațională a femeilor din mediul rural, marcată la Anenii Noi Vocea Poporului
La data de 9 octombrie curent, în incinta Consiliului Raional Ane­nii Noi, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat un eveniment dedi­cat Zilei internaționale a femeilor din mediul rural, marcată anual la 15 octombrie, pentru a evidenția contribuția femeilor la dezvoltarea comunităților rurale și la bunăsta­rea socială a țării. În cadrul discuțiilor, participantele […]
11:50
Sindicatul de ramură, 80 de ani de la constituire Vocea Poporului
Dragi membri de sindicat, stimați vete­rani, parteneri sociali! Prieteni! Federația Sindicatelor Lucrătorilor din  Industria Chi­mică și Resurse Energetice sărbătorește o dată semnificativă – Congresul VIII și împli­nirea a 80 de ani de la constituirea Sindica­tului de ramură. 80 de ani reprezintă o întreagă istorie le­gată de promovarea valorilor sindicale. Sin­dicatul nostru a crescut și s-a […]
09:00
Margareta Strestian, realeasă în funcția de președinte al FSCRE Vocea Poporului
După opt ani de mandat, Mar­gareta Strestian a fost realea­să în funcția de președinte al Federației Sindicatelor Lucrăto­rilor din Industria Chimică și Re­surse Energetice din Republica Moldova (FSCRE). În calitate de vicepreședinte a fost ales Iurie Ivanov. Deciziile au fost luate la congresul VIII al federației, care a avut loc joi. Ziua congresului a fost […]
20 octombrie 2025
12:40
Federația Sindicatelor Lucrătorilordin Cultură are un nou președinte Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură are un nou președinte, după ce mai mulți ani la cârma acestei organizații sindicale a fost Nicolae Garaz. Noul președinte al FSLC  este Mihai Condur. El a fost ales în această funcție la Congresul VIII al federației, eveniment care a avut loc miercuri, 15 octombrie, la Institutul Muncii. Mihai Condur […]
10:30
Reuniuni importante pentru mișcarea sindicală la Institutul Muncii al Sindicatelor Vocea Poporului
Săptămâna care s-a scurs a fost una deosebit de activă și plină de evenimen­te importante pentru mișcarea sindicală din Republica Moldova. În perioada 15–16 octombrie, în incinta Institutului Muncii din Chișinău, au avut loc două evenimente de o importanță majoră pentru viața organizațiilor sindicale din țară. Astfel, pe 15 octombrie, s-a desfășurat Congresul VIII al […]
16 octombrie 2025
12:20
Ministerul a elaborat o nouă Strategie Națională pentru Cultură și Patrimoniu Vocea Poporului
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură salută faptul că Guvernul a aprobat Strategia Națională pentru Cultură și Patrimoniu 2025-2035. Po­trivit federației de ramură, această inițiativă recunoaște cultura și patrimo­niul ca factori-cheie ai dezvoltării dura­bile și ai identității culturale. Strategia a fost elaborată de Ministerul Culturii, în parteneriat cu UNESCO și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. […]
08:30
Cine și cum poate reprezenta interesele salariaților la o unitate Vocea Poporului
La întreprinderea în care activez, unii salariați care nu sunt membri de sindicat intenționează să-și aleagă reprezentanții lor. Vă rog să ne spuneți ce presupune alegerea acestora și care sunt împuternicirile lor dacă în cadrul unității este constituit sindicat? Visarion Certan, membru de sindicat, Soroca  Particularitățile juridice ale reglementărilor legale cu privire la ale­gerea și […]
15 octombrie 2025
13:00
Certificatul de concediu medical, emis digital de orice medic curant Vocea Poporului
Gata cu certificatele medicale pe suport de hârtie. Începând cu luna martie 2026, acestea vor putea fi emise  de orice me­dic curant, medic de familie sau medic specialist, indiferent de profil, iar întregul proces va fi documentat și gestionat exclusiv în format digital. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în ședința de miercuri […]
08:30
Compensații pentru energie și căldură: Programul de sprijin va fi prelungit Vocea Poporului
Și în sezonul rece 2025–2026, con-cetățenii noștri vor beneficia de compensații la energie electrică și căldură. Guvernul a anunțat oficial prelungirea programului de spri­jin pentru populație, menit să ate­nueze impactul facturilor ridicate la utilități în perioada de iarnă. Măsura vizează atât consumato­rii casnici, cât și familiile aflate în situații de vulnerabilitate energe­tică. Potrivit deciziei adoptate, […]
14 octombrie 2025
12:50
Egalitatea de tratament pentru lucrătorii cu responsabilități familiale, în vizorul sindicaliștilor Vocea Poporului
La data de 8 octombrie curent, în raionul Ocnița s-a desfășurat un semi­nar instructiv cu genericul „Fii vocea echității la locul de muncă. Egalitate de tratament pentru lucrătorii și lucră­toarele cu responsabilități familiale”, la care au participat 36 de reprezentanți sindicali din teritoriu. Evenimentul a avut drept scop promovarea egalității de gen și sprijinirea angajaților […]
09:20
A fost lansată campania națională „Stop Investițiilor False!” Vocea Poporului
De la începutul anului curent, peste 1.200 de moldoveni au căzut victime ale infracțiunilor financiar-bancare în mediul digital. În spatele acestor cifre sunt povești reale, oameni care și-au pierdut economiile de-o viață, unii chiar ultimele rezerve financiare. Octombrie este Luna Conștientizării Securității Ci­bernetice, iar în acest context, autoritățile au lansat campania „Stop Investițiilor False”. Prin […]
13 octombrie 2025
12:50
ANOFM anunță vizite la întreprinderi, indiferent de forma de proprietate Vocea Poporului
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) organizea­ză, începând cu această săptămână și până pe 31 octombrie curent, vizite la angajatori. Scopul principal al cam­paniei este de a dezvolta și stabili noi parteneriate pe piața muncii, pentru a constata cerințele de pe piața muncii și a mediului de lucru, a identifica locurile de muncă […]
08:30
Peste 420 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în 2025 Vocea Poporului
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii, marcând cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemu­lui educațional. Este recordul atins din ultimii opt ani. Prin comparație, în 2024, s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, […]
12 octombrie 2025
08:40
Nou sistem de intrare pe teritoriul UE, începând cu 12 octombrie Vocea Poporului
Uniunea Europeană (UE) va implementa, începând cu data de 12 octombrie curent, un nou sistem de trecere a frontierei sale externe. Este vorba despre Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intra­rea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE. Poliția de Frontieră informează că EES […]
11 octombrie 2025
13:50
Chișinăul recapătă dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa Vocea Poporului
După ani de litigii și eforturi juridice, Republica Moldova își recapătă oficial dreptul de proprietate asupra complexului balnear „Sanatoriul Moldova” din Odesa. Agenția Proprietății Publice  a anunțat că, printr-o hotărâre emisă la 24 septem­brie 2025, Curtea de Apel Sud–Vest a Ucrainei a admis parțial apelul înaintat de autoritățile moldovenești, recunoscând ast-fel dreptul de proprietate al […]
09:20
Moldova s-a integrat oficial în Zona unică de plăți în euro Vocea Poporului
Începând de pe 6 octombrie curent, Republica Moldova devine parte operațională a Zonei unice de plăți în euro (SEPA) – sistemul care reunește 41 de țări europene și permite cetățenilor și com­paniilor să efectueze transferuri în euro rapid, în siguranță și cu costuri reduse, uneori chiar zero. Despre aceasta a anunțat într-un comunicat de presă […]
10 octombrie 2025
15:10
ETUC: O zi de acțiune pentru a amplifica vocile lucrătorilor Vocea Poporului
Pe 7 octombrie, sărbătorim Ziua Mondială a Muncii Decente și, cu această ocazie, Confederația Euro­peană a Sindicatelor (ETUC) a orga­nizat o zi de acțiune pentru a am­plifica vocile lucrătorilor și pentru a apăra nevoia de locuri de muncă decente și de calitate. La începutul mandatului, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat viitoarea […]
15:00
Ziua Muncii Decente: „Lucrătorii de pe platforme digitale operează adesea în condiții netransparente” Vocea Poporului
Anual, la 7 octombrie, în lume este marcată Ziua Muncii Decente. Cu acest prilej, CNSM a desfășurat la Institutul Muncii o masă rotundă, la care au fost abordate probleme privind piața mun­cii și căi de soluționare a acestor pro­bleme. Ziua Mondială a Muncii Decente este instituită la propunerea Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC) și în […]
9 octombrie 2025
16:10
Sindicatele și garanția respectării drepturilor salariaților Vocea Poporului
Vă rog să ne spuneți ce tipuri de drepturi și interese ale salariaților membri de sindicat sunt apărate de către sin­dicate și dacă respectarea acestora, ca urmare a protejă­rii lor de către sindicate, constituie o garanție? Boris Graur, Rezina În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 42 din Constituția țării, sindicatele se constituie și […]
16:10
Pierderi uriașe pentru Moldova, lecții vitale pentru viitor Vocea Poporului
În fiecare an, în Republica Moldova se aruncă peste 231 de mii de tone de alimente, ceea ce înseamnă aproape 71 de ki­lograme pe cap de locuitor. Problema, departe de a fi doar una economică, are implicații grave asupra mediului și a securității alimentare. De la gospodării, restaurante și magazine, până la ferme, fiecare verigă […]
8 octombrie 2025
12:00
Liderii sindicali din Basarabeasca, în dialog cu specialiștii de la CNSM Vocea Poporului
În cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă”, miercuri, 1 octombrie, în raionul Basarabeasca a avut loc o activi­tate cu liderii sindicali din raion din toate ramurile. Obiectivul trasat al evenimen­tului a fost susținerea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 156 privind egalitatea de șanse și de tratament pentru lucrătorii și […]
08:50
Iarna bate la ușă, iar autoritățile promit sprijin pentru cetățeni Vocea Poporului
Se apropie sezonul rece, iar odată cu el, revin temerile le­gate de facturile la energie și costurile pentru încălzirea locuințelor. Guvernul promite că, la fel ca în anii precedenți, va fi alături de cetățeni. Minis­trul Muncii și Protecției Soci­ale, Alexei Buzu, a declarat că și în acest an vor fi acordate compensații pentru căldură. Potrivit […]
7 octombrie 2025
12:40
Campania „Fii vocea echității la locul de muncă!”, la Hâncești Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a orga­nizat, pe 30 septembrie 2025, în incinta sălii de conferințe „Con­stantin Stere” a Consiliului Raional Hâncești, o activitate de informa­re în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de muncă!”, dedi­cată subiectului egalității de trata­ment pentru lucrători și lucrătoare cu responsabilități familiale, un pas important în promovarea […]
08:30
Persoanele vârstnice în Republica Moldova, tot mai multe Vocea Poporului
În Republica Moldova, fiecare al pa­trulea locuitor are 60 de ani și peste. La începutul anului curent, populația vârstnică a ajuns la peste 600 de mii de persoane, ceea ce înseamnă puțin peste un sfert din total și confirmă un nivel înalt de îmbătrânire demografică. Statisticile relevă și alte tendințe im­portante: femeile trăiesc mai mult, […]
6 octombrie 2025
15:20
Centrală și de Est, instruite la Școala pentru femei PERC Vocea Poporului
În perioada 25-26 septem­brie, la Budapesta, Ungaria, s-a desfășurat o nouă ediție a Școlii pentru femei a Consi­liului Regional Pan–European (PERC) a Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC). Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova a fost reprezentată la această acti­vitate de Angela Otean, președinta Comisiei de Femei a CNSM. Tema principala a Școlii pen­tru femei din […]
12:20
Cahul a găzduit o nouă activitate, cu genericul „Fii vocea echității la locul de muncă!” Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) a organizat, la data de 25 septem­brie 2025, la Primăria Municipiu­lui Cahul, o activitate de informa­re dedicată egalității de tratament pentru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familiale, parte a campaniei naționale „Fii vocea echității la locul de muncă!”. La eveniment au participat cu mesaje de salut: Lilia Franț, […]
08:10
Federaţia „Sindenergo” și-a trasat prioritățile pentru următorii cinci ani Vocea Poporului
Miercuri, 1 octombrie, la Institutul Muncii, și-a desfășurat lucră-rile Congresul VII al Federaţiei Sin­dicale a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova „Sindenergo”, la care au participat 62 de dele-gați. Printre invitații de onoare s-au numărat: Igor Zubcu, președintele CNSM, Sergiu Sainciuc, vice-președinte al CNSM, Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, Cristina Pereteatcu, secretar de stat la Ministerul […]
4 octombrie 2025
09:20
Ghenadie Donos: „Educația trebuie susținută prin politici coerente. Este vorba, în ultimă instanță, de viitorul țării” Vocea Poporului
Interviu cu Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei. – Se știe, o societate este lipsită de viitor fără o școală bună, fără investiții în educație. Puteți să ne spuneți, suc­cint, care este astăzi situația în do­meniul educației și cum stăm la acest capitol pe plan internațional, hai, să spunem, în comparație cu […]
3 octombrie 2025
17:00
Din lipsă de pedagogi, aceștia sunt nevoiți să predea câte două obiecte Vocea Poporului
Din sala de calculatoare în cea de sport, de la muzică, la istorie – așa arată o zi obișnuită pentru profe­sorii din mai multe școli din țară, care sunt nevoiți să predea câte două discipline. Din lipsă de cadre didactice, la gimnaziul din localitatea Fundul Galbenei, raionul Hân-cești, de exemplu, sunt trei astfel de profesoare. […]
16:10
Ziua lucrătorului din învățământ, marcată împreună cu activul sindical al FSEȘ Vocea Poporului
La 1 octombrie 2025, Federația Sindicală a Educației și Științei a desfășurat, în incinta Institutului Muncii, o întrunire de lucru cu caracter festiv, dedicată Zilei Lucrătorului din Învățământ. În cadrul evenimentului, au fost adresate mesaje de felicitare și aprecieri din partea lui Ghenadie Donos, președintele FSEȘ, a Valentinei Olaru, secretar de stat la Ministerul  Educației […]
2 octombrie 2025
16:40
Respectarea drepturilor tinerilor la locul de muncă, o condiție indispensabilă Vocea Poporului
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova, a desfășurat, pe 19 septembrie, la Fălești, semi­narul de informare cu ge­nericul „Drepturile tineri­lor la locul de muncă”. Activitatea a avut drept scop sporirea nivelului de cunoaștere și informarea tinerilor din raionul Fălești privind drepturile și obligațiile pe care le au în […]
14:30
Consiliul Federației „SINDASP” s-a întrunit în ședință Vocea Poporului
Membrii Consiliului Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Pub-lice (SINDASP) s-au întrunit în ședință ordinară la 18 septembrie. La eveniment a fost prezentă Lilia Franț, vicepreședintă a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Ea le-a înmânat Insigna de Onoare a CNSM, în semn de recunoștință și apreciere în activitatea sin­dicală, următorilor președinți ai centrelor sindicale ramural-teritoriale: […]
12:30
Silvicultorii moldoveni, în prim-plan la manifestări din România Vocea Poporului
Delegația Federației Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva” din Re­publica Moldova a obținut performanțe remarcabile și a venit cu propuneri importante pentru viito­rul sectorului forestier, la o reuniu­ne care a avut loc în România. Cu mândrie și cu privirea îndrepta­tă spre viitor, Biroul Executiv al Federației „Sindsilva” anunță rezultatele deosebite ale delegației Republicii Moldova la ma­nifestările internaționale […]
09:10
Regimul de muncă și formele acestuia, prevăzute de contractul colectiv de muncă Vocea Poporului
Ce însemnă regim de muncă redus, parțial, comprimat sau flexibil? Cum se repartizează timpul de muncă în unitățile economice? Putem negocia regimul de muncă cu angajato­rul și stabili în contractul colectiv de muncă prevederi con­crete? Tamara S., Leova Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în con­formitate cu regulamentul intern al unității,  cu contractul […]
1 octombrie 2025
15:20
Promovarea Convenției OIM nr. 156, un deziderat indispensabil al echității Vocea Poporului
În contextul consolidării eforturilor pentru pro­movarea egalității de șanse și susținerea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 156 privind egalitatea de șanse și de tratament pen­tru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familia­le, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în parteneriat cu OIM, a dat startul campa­niei naționale de informare și sensibilizare „Fii […]
12:10
Tratamentul egal pentru salariații cu responsabilități familiale, un drept inalienabil Vocea Poporului
CNSM a desfășurat, pe 24 septembrie curent, o nouă activitate de informare în cadrul campaniei „Fii vocea echității la locul de mun­că!”, având ca temă egali­tatea de tratament pentru lucrătorii și lucrătoarele cu responsabilități familiale. La eveniment au participat Li­lia Franț, vicepreședintă a CNSM, Silvia Voloșciuc, reprezentanta CNSM în raionul Fălești, și Lilia Garnauțan, șefa […]
08:40
Diferența între salariile femeilor și cele ale bărbaților crește în Republica Moldova Vocea Poporului
Datele Biroului Național de Statistică (BNS) arată că, în anul 2024, femeile au încasat, în medie, cu aproape 17% mai puțin decât bărbații, chiar dacă ocupă poziții similare. Cele mai mari discrepanțe sunt în domeniul finanțelor și în IT, unde bărbații ridică lefuri chiar și de două ori mai mari în comparație cu femeile. Autoritățile […]
30 septembrie 2025
15:20
Extinderea cunoștințelor liderilor de sindicat pentru un parteneriat mai eficient Vocea Poporului
Peste 50 de lideri sindicali din cadrul Federației „SINDLEX” s-au reunit vineri, 19 septem­brie, în cadrul unui seminar cu genericul: „Consolidarea capacităților și cunoștințelor liderilor de sindicat pentru un parteneriat mai eficient”. Eve­nimentul a avut loc la Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei, de la Ungheni. Angela Secrieru, specialist principal în managementul documentelor din cadrul […]
12:00
Inițiativele CNSM pentru lucrătorii casnici Vocea Poporului
Hub-ul educațional „South4Care: Promovarea muncii decente în economia îngrijirii” a fost organizat de Centrul Internațional de Formare al OIM (ITCILO) în parteneriat cu Biroul Regio­nal al OIM pentru Statele Arabe, în colaborare cu echipa pen­tru Egalitate de Gen, Diversitate și Incluziune (GEDI) din cadrul Organizației Internaționale a Muncii (OIM) în perioada 1-18 sep­tembrie curent, în […]
08:20
Egalitatea cetățenilor în fața legii, un drept fundamental Vocea Poporului
Vă rog să ne spuneți ce presupune egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, inclusiv în domeniul muncii? Larisa Fedotova, Chișinău Egalitatea în fața legii și a autorităților publice presupune faptul că toate persoanele, fără deosebire, beneficiază de același tratament juridic și administrativ. Prin proclamarea suveranității și independenței sale statale, Repu­blica Moldova și-a […]
29 septembrie 2025
16:00
O oportunitate valoroasă pentru tineri de a-și consolida cunoștințele Vocea Poporului
Tinerii din cadrul Școlii Profesionale Hâncești au participat, la 23 sep­tembrie curent, la un seminar informativ dedicat aspectelor esențiale ale vieții profesionale, organizat de  Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova. La activitate au fost prezente Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, și Ana Cimpoieșu, reprezentantă a CNSM în […]
15:50
Marta Kos: „Putem realiza, împreună, visul unei Moldove sigure și prospere în UE” Vocea Poporului
Republica Moldova a înche­iat procesul de screening al legislației naționale în raport cu cea a Uniunii Europene (UE), iar următorul pas este deschiderea primului cluster de negocieri, denumit „funda­mentele aderării la UE”, care se referă la statul de drept, guvernanță și drepturile fun­damentale. Marta Kos, comisar european pentru Extindere, a felicitat marți, 23 septembrie, R. […]
