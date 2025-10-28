Campania „Fii vocea echității la locul de muncă” la Grimăncăuți, Briceni

17:00

Din sala de calculatoare în cea de sport, de la muzică, la istorie – așa arată o zi obișnuită pentru profe­sorii din mai multe școli din țară, care sunt nevoiți să predea câte două discipline. Din lipsă de cadre didactice, la gimnaziul din localitatea Fundul Galbenei, raionul Hân-cești, de exemplu, sunt trei astfel de profesoare. […]