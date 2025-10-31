Privarea ilegală de posibilitatea de a munci vs. Răspunderea angajatorului

08:30

La întreprinderea în care activez, unii salariați care nu sunt membri de sindicat intenționează să-și aleagă reprezentanții lor. Vă rog să ne spuneți ce presupune alegerea acestora și care sunt împuternicirile lor dacă în cadrul unității este constituit sindicat? Visarion Certan, membru de sindicat, Soroca Particularitățile juridice ale reglementărilor legale cu privire la ale­gerea și […]