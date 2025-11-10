Campania națională „Sănătatea ta, alegerea ta!” s-a încheiat. Care a fost scopul instruirii
Radio Chisinau, 10 noiembrie 2025 20:25
Campania națională „Sănătatea ta, alegerea ta!”, organizată de Direcția Ordine Publică a Inspectoratului Național de Securitate Publică, în parteneriat cu Asociația Obștească „Didactica Aplicată”, s-a încheiat recent, după ce a implicat peste 2.500 de elevi din 16 instituții de învățământ din Republica Moldova.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Primăria Chișinău atenționează cetățenii să fie prudenți în contextul precipitațiilor abundente # Radio Chisinau
Primăria municipiului Chișinău avertizează cetățenii să fie prudenți în următoarele zile, pe fondul ploilor puternice, a descărcărilor electrice, grindinei și intensificării vântului.
Jurnalistul Charley Ottley a obținut cetățenia română după o așteptare de cinci ani # Radio Chisinau
Jurnalistul și producătorul britanic de film Charlie Ottley autorul mai multor documentare despre România, a primit cetățenia română.
Operatorii de telecomunicații, obligați de FSB să deconecteze unii abonați în Rusia # Radio Chisinau
Operatorii din Rusia vor fi obligați să deconecteze comunicațiile pentru anumiți abonați la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB). Ministerul rus al Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-media a elaborat amendamente în acest sens la legea despre comunicații, iar comisia guvernamentală pentru activitate legislativă le-a aprobat, scrie publicația rusă Vedomosti, care citează surse guvernamentale.
Republica Moldova lansează misiunea imPACT pentru evaluarea sistemului național de control al cancerului # Radio Chisinau
Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC), a lansat oficial misiunea imPACT, o evaluare complexă a capacităților și necesităților țării în domeniul controlului cancerului.
Doctorul habilitat Olga Cernețchi a fost distinsă cu Premiul „Gheorghe Palade” pentru cercetările dedicate sănătății reproductive, în semn de apreciere pentru contribuțiile sale în domeniul științei medicale. Distincția i-a fost oferită în cadrul ceremoniei solemne organizate de Academia de Științe a Moldovei (AȘM), cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.
Termoelectrica anunță că procesul de conectare a consumatorilor la agentul termic pentru sezonul rece 2025–2026 se desfășoară în ritm activ.
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, urmează să părăsească închisoarea, în această după-amiază, după ce Curtea de Apel din Paris a aprobat eliberarea sa.
Eugen Osmochescu, în discuții cu Iwona Piórko: Cooperarea cu UE este esențială pentru dezvoltarea unei economii moderne, competitive și durabile # Radio Chisinau
Cooperarea strânsă cu Uniunea Europeană este esențială pentru dezvoltarea unei economii moderne, competitive și durabile. Declarația a fost făcută de vicepremierul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko.
Schimbare în conducerea Comisiei de Vetting: avocatul Andrei Bivol preia conducerea, după retragerea lui Scott Bales # Radio Chisinau
Comisia de Evaluare a Judecătorilor, numită și Comisia de Vetting, și-a desemnat o nouă echipă de conducere. În urma unui vot unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte, a fost ales președinte al Comisiei, iar în funcția de vicepreședinte a fost desemnat Marcel van de Wetering, membru internațional.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: Interesul nostru este să obținem cel mai bun rezultat pentru statul R. Moldova în negocierile cu compania Lukoil # Radio Chisinau
Gestionarea procesului de asigurare cu combustibil a sectorului aeronautic din Rep. Moldova implică o coordonare continuă între mai multe instituții ale statului. Grupul de lucru constituit analizează toate riscurile și opțiunile fezabile pentru asigurarea stabilității infrastructurii aeroportuare, afirmă Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Filme documentare pentru mii de elevi vor rula la Astra Film Chișinău, eveniment finanțat de DRRM. Radio Chișinău este partener media # Radio Chisinau
Festivalul Internațional de film documentar Astra Film (AFF) revine de la Sibiu la Chișinău și anul acesta, în perioada 13 – 15 noiembrie, la Cinema Loteanu cu o selecție de filme aplaudate și dezbătute îndelung la ediția 2025 a AFF în România.
Dor de izvor | Nadea Crăițămândră: Aproape tot repertoriul meu e legat de numele lui Dumitru Caranda care m-a susținut, m-a inspirat și mi-a făcut aranjamentele muzicale # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
Inspectoratul General al Poliției atenționează că fostul Hotel Național reprezintă de ani buni un pericol real pentru viața și siguranța persoanelor, în special a minorilor. Declarația vine după ce primarul capitalei, Ion Ceban, a solicitat securizarea imobilelor abandonate. IGP subliniază că nu are competența de a asigura paza bunurilor, responsabilitatea revenind autorităților locale sau proprietarilor clădirii, transmite IPN.
România, pregătită pentru sezonul rece: depozitele de gaze pline în proporție de 96% și stocuri record de cărbune # Radio Chisinau
Procentul de înmagazinare a gazelor din depozite a ajuns la 96% și avem stocuri de cărbune de aproximativ 206.000 tone de cărbune, față de anul trecut, ceea ce înseamnă că „suntem destul de pregătiți și putem să luăm în frâie orice obstacole care ar putea să fie” în această iarnă, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu.
Numărul cazurilor de boli infecțioase în Capitală a înregistrat o ușoară scădere săptămâna trecută. În perioada analizată, au fost raportate 1.062 de cazuri, cu 35 mai puține față de săptămâna precedentă. În continuare, copiii cu vârsta de până la 17 ani rămân cei mai vulnerabili.
BNM și Banca Mondială dezvoltă o primă Strategie Națională de Incluziune Financiară # Radio Chisinau
Banca Națională a R. Moldovei și Banca Mondială lucrează asupra primei Strategii Naționale de Incluziune Financiară (SNIF). Strategia pune accent pe calitatea serviciilor, protecția consumatorilor și dezvoltarea educației financiare.
Asistența și expertiza Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare joacă un rol esențial în modernizarea infrastructurii și creșterea competitivității economiei Republicii Moldova, a declarat premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei întrevederi cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor BERD în țară. Discuțiile au vizat proiectele privind reabilitarea drumurilor și consolidarea securității energetice.
Performanță fantastică pentru România la Campionatul European de Șah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei de argint doar după ultimul criteriu de departajare, numărul de victorii.
Astăzi, Republica Moldova sărbătorește Ziua Mondială a Științei pentru Pace și Dezvoltare, subliniind rolul esențial al științei în progresul societății și promovarea păcii.
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, în discuții cu viceprim-ministrul Cristina Gherasimov despre parcursul european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a avut o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeană al Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, la începutul mandatului acesteia în noul Guvern de la Chișinău.
Importul animalelor de reproducție și al materialului genetic va fi realizat după un nou regulament, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Animalele importate nu vor putea fi sacrificate timp de 12 luni, în caz contrar vor fi reclasificate ca fiind „importate pentru sacrificare”, iar taxele vamale vor fi recalculate, transmite IPN.
Ion Țăbârță, despre vizita Martei Kos la Chișinău: Astfel de vizite ar putea deveni o obișnuință dacă Republica Moldova își păstrează ritmul reformelor # Radio Chisinau
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, este așteptată astăzi în vizită la Chișinău pentru a discuta progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vizita are loc în contextul prezentării Raportului de Extindere 2025 al Comisiei Europene și include întrevederi cu conducerea țării, participarea la conferințe publice și discuții despre prioritățile de integrare. Analistul politic Ion Țăbârță consideră că vizita are o semnificație atât tehnică, legată de evaluarea reformelor, cât și politică, fiind un semnal de susținere din partea Bruxellesului pentru noul executiv de la Chișinău.
Orban susține că a bătut palma cu Trump pentru un acord „pe termen nelimitat” privind sancțiunile SUA pe petrolul rusesc # Radio Chisinau
Premierul ungar Viktor Orbán afirmă că a ajuns la un acord „pe termen nelimitat” cu președintele SUA, Donald Trump, pentru exceptarea Ungariei de la sancțiunile americane asupra importurilor de petrol rusesc. Casa Albă spune însă că derogarea este valabilă doar un an, în schimbul unor contracte de 600 de milioane de dolari pentru achiziția de gaz lichefiat american.
Prețurile de consum au crescut cu 0,6 % într-o lună. Cele mai mari scumpiri în octombrie, comparativ cu luna septembrie, au fost la ouăle de găină (8,0 %), legume (6,8 %), lapte și produse lactate (0,8 %), ulei vegetal (0,7 %). În schimb, fructele proaspete s-au ieftinit cu 1,1 %, transmite IPN.
Republica Moldova a înregistrat o premieră la Campionatul Mondial de para sambo, desfășurat la Bișkek, Kârgâzstan. Pentru prima dată doi sportivi moldoveni au reușit să urce pe podium și să câștige întâietatea pe echipe.
Perfomanță istorică pentru R. Moldova la Campionatul Mondial de para sambo: Oleg Crețul și Oleg Nemțan, premiați # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua, pe 13 noimebrie, prima sa vizită externă la București, România.
DRRM alocă anual milioane de euro pentru proiecte în R. Moldova. Valentin Răducanu trece în revistă proiectele finanțate în stânga Prutului de la bugetul României # Radio Chisinau
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a alocat anul acesta 25 de milioane de lei românești, aproximativ 5 milioane de euro, pentru proiecte derulate în Republica Moldova. Șeful instituției, Valentin Răducanu, a precizat într-un interviu acordat RFI că acest buget fluctuează în funcție de rigorile normative ale Guvernului României și că proiectele finanțate în R. Moldova țin de domeniile social, cultural, educațional, mass-media, societatea civilă, etc.
Peste 390 mii de persoane au depus cereri pentru compensații la energie în prima săptămână de la lansarea înregistrărilor # Radio Chisinau
Un număr de 391 229 de cetățeni au depus cereri pentru compensații la energie în perioada rece a anului, timp de o săptămână de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md. Cifrele au fost prezentate astăzi de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, informează MOLDPRES.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 11 noiembrie.
În acest an, Târgul de Crăciun din capitală va fi inaugurat pe 5 decembrie. Primarul Ion Ceban a cerut, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, ca direcțiile și preturile de sector să finalizeze pregătirile pentru ca evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții, transmite IPN.
ASP anunță deschiderea unor noi oficii pentru înmatricularea vehiculelor în Chișinău și Rezina # Radio Chisinau
Agenția Servicii Publice (ASP) informează despre extinderea rețelei de prestare a serviciilor în domeniul înmatriculării vehiculelor.
În acest weekend, polițiștii au identificat peste 4100 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
Activele oficiale de rezervă au constituit 5,141 miliarde de euro la sfârșit de octombrie, mai puțin cu 22,26 de milioane de euro în comparație cu septembrie, raportează Banca Națională a Moldovei, citată de IPN.
Republica Moldova va dezvolta noi proiecte de interconectare energetică cu România și Ucraina pentru consolidarea securității și integrării în rețeaua europeană # Radio Chisinau
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina: Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz menite să consolideze conectivitatea regională și să permită integrarea viitoarelor capacități de energie regenerabilă. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei, Dorin Junghietu în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată la Atena, unde Republica Moldova a prezentat progresele înregistrate în domeniul securității energetice și al integrării în rețeaua europeană.
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 844 milioane de lei în ultima săptămână # Radio Chisinau
În ultima săptămână, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 844,7 milioane de lei. De la începutul anului curent, instituția a colectat la bugetul de stat circa 34,4 miliarde lei.
„Vom furniza aliaților noștri GNL american accesibil”. SUA felicită România, Republica Moldova și alte 3 țări pentru Coridorul Vertical de gaze # Radio Chisinau
„Statele Unite felicită România, R. Moldova, Grecia, Bulgaria și Ucraina pentru măsurile pe care le-au luat pentru a-și consolida securitatea energetică”, secretarul american pentru Energie, Chris Wright, cu ocazia acordului semnat în data de 7 noiembrie între operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din aceste țări cu privire la Coridorul Vertical de gaze și facilitarea exporturilor de gaze naturale către Ucraina, scrie Energy Mag, potrivit Rador Radio România.
Amenzi de peste 28 mii de lei, aplicate transportatorilor iliciți de taxi la Chișinău # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat, în colaborare cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică, a efectuat în perioada 4–7 noiembrie 2025 o serie de controale în municipiul Chișinău, vizând activitatea transportatorilor de pasageri în regim taxi.
„Este o onoare, dar și o mare responsabilitate”. Republica Moldova preia președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Radio Chisinau
Pe 14 noiembrie, la Strasbourg, Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, anunță ministrul de Externe Mihai Popoșoi.
Instituțiile publice au cumpărat anul acesta de la Lukoil combustibil de 125 de milioane de lei # Radio Chisinau
Ani la rând, numeroase instituții publice din Republica Moldova au achiziționat benzină, motorină și gaz lichefiat de la compania „Lukoil-Moldova”, parte a grupului rus „Lukoil” – entitate care a dominat mult timp importurile și distribuția de carburanți în țară. Datele de pe platformele de achiziții publice, analizate de jurnaliștii IPN, arată că în acest an, instituțiile publice au achitat companiei „Lukoil” peste 125 de milioane de lei pentru produsele petroliere livrate.
Raportorii Comisiei de la Veneția vin la Chișinău să discute despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate # Radio Chisinau
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Vizita raportorilor are loc în contextul pregătirii avizului comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei privind inițiativa legislativă care propune crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 69 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 3 bani.
Presa de la Chișinău relatează despre o posibilă criză energetică generată de sancțiunile impuse de Statele Unite companiei ruse Lukoil, care deține în Republica Moldova principalele active din domeniul produselor petroliere. Totodată, jurnaliștii mai scriu despre riscul blocării alimentării avioanelor pe Aeroportul Internațional Chișinău, întrucât Lukoil-Moldova este singurul furnizor de kerosen din țară, iar sancțiunile americane care vor intra în vigoare la 21 noiembrie vor opri complet activitatea companiei. Noul guvern condus de Alexandru Munteanu se confruntă astfel cu prima sa provocare majoră – asigurarea continuității zborurilor și protejarea securității energetice.
Când va fi gata al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Volodimir Zelenski: „Vor fi noutăți” # Radio Chisinau
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei este în curs de elaborare și va fi gata „în termen de o lună”, a anunțat duminică, 9 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent.
Lavrov: „Nimeni nu pune la îndoială integritatea Rusiei”. Ce spune despre planurile UE de a da Ucrainei miliarde din activele rusești # Radio Chisinau
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, duminică, într-un interviu pentru RIA, citat de Reuters, că „înțelegerile” la care au ajuns Putin și Trump la summitul din 15 august de la o bază militară din Anchorage, Alaska, s-au bazat pe cererile lui Putin din iunie 2024 și pe ideile trimisului lui Trump, Steve Witkoff. El a afirmat că „nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Rusiei” și a punctat că Rusia așteaptă confirmarea Statelor Unite că acordurile de la Anchorage „rămân în vigoare”.
