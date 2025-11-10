Primăria Chișinău atenționează cetățenii să fie prudenți în contextul precipitațiilor abundente

17:05

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, duminică, într-un interviu pentru RIA, citat de Reuters, că „înțelegerile” la care au ajuns Putin și Trump la summitul din 15 august de la o bază militară din Anchorage, Alaska, s-au bazat pe cererile lui Putin din iunie 2024 și pe ideile trimisului lui Trump, Steve Witkoff. El a afirmat că „nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Rusiei” și a punctat că Rusia așteaptă confirmarea Statelor Unite că acordurile de la Anchorage „rămân în vigoare”.