Peste 120 de polițiști de frontieră au fost instruiți în depistarea documentelor falsificate
Radio Chisinau, 8 noiembrie 2025 15:20
Peste 120 de polițiști de frontieră din cadrul subdiviziunilor regionale ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au participat la un amplu program de formare profesională, organizat de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX).
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
14:55
Președintele Donald Trump a anunțat vineri că niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 din Africa de Sud de la sfârșitul acestei luni, din cauza a ceea ce el a numit „încălcări ale drepturilor omului” care au loc în această țară.
Acum 2 ore
14:30
Rudele persoanelor repatriate după 1944 sunt încurajate să consulte dosarele fostului KGB # Radio Chisinau
Rudele persoanelor repatriate forțat de Uniunea Sovietică din România după 1944 sunt încurajate să consulte dosarele acestora la Agenția Națională a Arhivelor (ANA). Igor Cașu, directorul instituției, a subliniat că aceste persoane au dreptul să fie reabilitate, fiind considerate victime ale regimului sovietic, transmite IPN.
14:10
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa” # Radio Chisinau
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat vineri seara președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obținut în aceeași zi o exceptare de la sancțiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între președintele american Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă.
13:45
Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, sistată temporar din cauza unor probleme tehnice # Radio Chisinau
Serviciul Vamal informează că la această oră, posturile vamale moldo-ucrainene cu control comun și-au sistat temporar activitatea, iar în celelalte puncte de trecere circulația este limitată.
Acum 4 ore
13:30
Elevii refugiați și cei reveniți din diaspora vor învăța limba română după un curriculum modern # Radio Chisinau
Elevii refugiați și cei reveniți din diaspora vor beneficia de o integrare mai ușoară în școlile din Republica Moldova, datorită unui curriculum modern pentru învățarea limbii române, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.
13:10
De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare # Radio Chisinau
De astăzi, a intrat în vigoare noua redacție a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, document care aduce modificări importante pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia, transmite MOLDPRES.
12:50
Ce trebuie să facă proprietarii apartamentelor pentru a avea facturi corecte la încălzire # Radio Chisinau
Locatarii la bloc trebuie să asigure cel puțin 18 grade Celsius în propriile apartamente pe parcursul sezonului de încălzire, pentru a menține balanța energetică a clădirii și a nu „umfla” facturile vecinilor. Despre această obligație a amintit Vasile Leu, șeful Secției investiții gaze naturale din cadrul ANRE, la un club de presă, transmite IPN.
12:45
SUA au anunțat o excepție pentru Ungaria la sancțiunile contra energiei rusești. Ce a răspuns Orban când Trump l-a întrebat dacă Ucraina poate câștiga războiul # Radio Chisinau
Statele Unite au acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile americane pentru utilizarea petrolului și gazelor rusești, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, după ce premierul ungar Viktor Orban a insistat asupra cererii sale de amânare în timpul unei întâlniri prietenești cu președintele Donald Trump la Washington, transmite Reuters.
12:20
12:00
VIDEO | Cum a lovit o tornadă un sat din Brazilia. Cel puțin cinci oameni au murit și 130 sunt răniți # Radio Chisinau
Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un sat din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunțat autoritățile locale, potrivit France Presse.
11:40
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc pe Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși care urmează calendarul bisericesc de stil vechi îl sărbătoresc astăzi, 8 noiembrie, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir – martir din secolul al III-lea, transmite IPN.
Acum 6 ore
11:10
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare, potrivit Politico. Aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi afectată # Radio Chisinau
Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a aruncat în haos țările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere rusești, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România și Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deținute de Lukoil înainte ca sancțiunile SUA împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Una dintre opțiunile luate în calcul de București ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancțiunilor, scrie Politico.
10:50
R. Moldova, pentru prima dată în Consiliul Executiv al UNESCO. Cristian Jardan: „O mare responsabilitate și oportunitate pentru a ne promova valorile” # Radio Chisinau
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată în istorie, membru al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025–2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a organizației, desfășurată la Samarkand. „Este o mare responsabilitate, dar și o oportunitate pentru a ne promova valorile și tradițiile noastre”, a declarat Cristian Jardan, ministrul Culturii, transmite MOLDPRES.
10:10
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova pe 11 noiembrie. Oficiala va avea întrevederi cu conducerea Republicii Moldova și va participa la mai multe evenimente publice.
10:05
Pană de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice # Radio Chisinau
Un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a declarat ministrul ucrainean al energiei sâmbătă dimineață, conform The Guardian.
09:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru perioada 8–10 noiembrie cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, sâmbătă vremea se va menține fără precipitații, însă în noaptea de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni, pe arii extinse se vor semnala ploi slabe, transmite MOLDPRES.
Acum 8 ore
09:25
VIDEO | Cetățeanul turc acuzat de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani a fost extrădat în Republica Moldova # Radio Chisinau
Hassan Toper, cetățeanul turc, învinuit de complicitate la omorul lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost extrădat în Republica Moldova. Operațiunea a fost realizată de Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției.
08:55
Trump, întrebat de retragerea brigăzii de la Kogălniceanu: „Românii sunt un popor grozav. Doar mai mutăm niște trupe” # Radio Chisinau
În cadrul întâlnirii avute astăzi cu premierul maghiar Viktor Orban, președintele american Donald Trump și secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, au discutat și despre România și despre retragerea unei brigăzi a armatei SUA de la baza Kogălniceanu.
Acum 24 ore
21:15
Suedia a finanțat 400 de drone, pentru campania Ucrainei de atacarea a rafinăriilor de petrol rusești # Radio Chisinau
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmihal, a declarat pe 6 noiembrie că Suedia a ajutat Ucraina să producă 400 de drone cu rază lungă de acțiune, care sunt apoi folosite pentru a lovi ținte precum rafinăriile de petrol din interiorul Rusiei.
21:05
Comisia Europeană a adoptat norme mai stricte privind vizele pentru resortisanții ruși, având în vedere riscurile sporite în materie de securitate care decurg din războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv utilizarea migrației ca armă, actele de sabotaj și posibila utilizare abuzivă a vizelor, potrivit comunicatului oficial.
20:50
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va veni, până la finalul acestui an, cu soluții privind problema supraaglomerării în instituțiile de învățământ din capitală. Subiectul va fi analizat în cadrul discuțiilor cu toate părțile interesate. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.
20:30
Cele mai bune produse autohtone, promovate peste Prut. 50 de companii participă la Expoziția „Republica Moldova Prezintă”, inaugurată la Iași # Radio Chisinau
Vineri, 7 noiembrie 2025, la Palas Mall din Iași a avut loc deschiderea celei de-a VIII-a ediții a expoziției „Republica Moldova Prezintă”, un eveniment ce întărește legăturile economice dintre Republica Moldova și România. La acestă ediție participă 50 de companii moldovenești din diverse sectoare economice, de la viticultură la IT, oferind oportunități de colaborare între antreprenorii de pe ambele maluri ale Prutului.
20:15
Peste 300 de familii vulnerabile au fost conectate la infrastructura modernă de apă, sanitație și energie, prin intermediul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”. Grație acestei inițiative, peste 26 de mii de cetățeni și 35 de instituții sociale au acces la servicii publice eficiente și după nevoile comunității. Rezultatele proiectului implementat în raioanele Edineț, Strășeni și Leova au fost prezentate în cadrul unui eveniment la Chișinău.
19:55
România repatriază rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei. Nicușor Dan: „Gest de prețuire a unei personalități unice” # Radio Chisinau
„În semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, am luat decizia ca sicriul cu rămășițele sale pământești să fie depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, unde publicul va avea acces”, a scris președintele României, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.
19:40
Republica Moldova își pregătește participarea la Eurovision Song Contest 2026, iar procesul de selecție a reprezentantului țării a început oficial astăzi. Potrivit unui anunț al companiei „Teleradio-Moldova”, dosarele de înscriere pentru selecția națională pot fi depuse până pe 7 decembrie.
19:15
România este foarte aproape să preia Portul Giurgiulești, anunță ministrul Transporturilor de la București # Radio Chisinau
România este foarte aproape să preia Portul Giurgiulești, aflat la granița cu județul Galați, anunță ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
19:15
Discuție telefonică Nicușor Dan - Volodimir Zelenski: Ucraina trebuie să câștige războiul # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a vorbit astăzi, 7 noiembrie, la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre situația de securitate și necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă și justă în Ucraina. Șeful statul a anunțat, într-o postare pe X, că au convenit să continue să lucreze pentru stabilirea unui parteneriat strategic.
18:50
18:40
Președinta Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului. CNS este un organism consultativ pe lângă președinte, are rolul de a coordona și monitoriza politicile de securitate națională.
18:20
Tichetele de vacanță ar putea fi folosite exclusiv în unități turistice din mediul rural. Potrivit proiectului Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță, acestea vor putea fi valorificate doar în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei, prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2003.
18:00
CNA investighează cazul diplomelor medicale, după plângerea depusă de ministrul sănătății # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție a deschis o anchetă privind diplomele obținute în Republica Moldova, după o plângere oficială depusă de ministrul sănătății, Emil Ceban. Informația a fost confirmată pentru IPN de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi.
17:50
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 avertizează populația asupra creșterii numărului de tentative de escrocherie raportate în ultimele zile.
17:35
Curriculumul la limba română pentru elevii refugiați și din diasporă, aprobat de MEC # Radio Chisinau
Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă vor avea parte de o integrare mai ușoară în școlile din Republica Moldova și vor învăța limba română după un curriculum modern. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării anunță că a fost aprobat „Curriculumul la limba română pentru copiii refugiați și repatriați în Republica Moldova”.
17:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis trei rapoarte de evaluare cu propunere de promovare către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru examinare și decizie finală.
17:10
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea # Radio Chisinau
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își începe oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-un discurs susținut în Parlamentul de la Chișinău, unde i-a înmânat președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, Acordul privind înființarea biroului, considerându-l un „tratat istoric” ce întărește parteneriatul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
16:45
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că în luna octombrie 2025, numărul unic de urgență 112 a înregistrat 176.774 apeluri, cu o medie zilnică de aproximativ 5.700 apeluri. Dintre acestea, 99.810 apeluri (62,68%) au fost reale, necesitând intervenția imediată a serviciilor specializate, iar 59.536 apeluri (37,32%) au fost non-urgente.
16:35
Târguri cu produse autohtone, organizate în acest weekend în sectoarele Chișinăului # Radio Chisinau
În zilele de 08 și 09 noiembrie, în toate sectoarele capitalei vor fi organizate târguri și iarmaroace cu produse autohtone. Primăria municipiului Chișinău menționează că inițiativa are scopul de a sprijini producătorii locali și de a le oferi chișinăuienilor acces la fructe, legume și alte produse de sezon.
16:20
VIDEO | 18 percheziții în dosar de evaziune fiscală. Firme din industria hârtiei, investigate pentru TVA neachitat # Radio Chisinau
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger” din cadrul IGP, au desfășurat o amplă operațiune de percheziții la patru agenți economici bănuiți de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei.
15:45
Republica Moldova a devenit în premieră membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru următorii patru ani. Alegerile au avut loc astăzi la forumul desfășurat în Samarkand, Uzbekistan.
Ieri
15:35
FAO: Prețurile mondiale la alimente au scăzut în octombrie, pentru a doua lună consecutiv # Radio Chisinau
Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în octombrie, pentru a doua lună consecutiv, pe fondul livrărilor ample pe plan mondial, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).
15:25
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria anunță cetățenii moldoveni despre noile reglementări privind circulația pe drumurile publice în Republica Bulgaria, aplicabile tuturor conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor moldoveni care dețin și cetățenia română.
15:15
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a depistat produse cosmetice neconforme în urma unui control desfășurat la agentul economic S.R.L. „VIRIM-IMPEX”. Inspectorii au identificat mai multe produse care conțin substanțe interzise sau admise doar cu restricții – acid boric, borat de sodiu și triclosan.
15:05
Eurostat: România, printre țările UE cu cele mai mari creșteri ale cheltuielilor cu protecția socială în 2024 # Radio Chisinau
Cheltuielile totale cu protecția socială în Uniunea Europeană au ajuns anul trecut la 4.925 miliarde de euro, în creștere cu 6,9% comparativ cu 2023, iar România se numără printre statele membre unde creșterea procentuală a acestor cheltuieli a fost semnificativ mai mare față de media din UE, potrivit datelor publicate vineri de de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
14:55
Galerie FOTO | Concursul francofon „GUTUIA DE AUR – LE COING D’OR”: Au fost desemnați câștigătorii # Radio Chisinau
Concursul francofon „Gutuiа de Aur – Le Coing d’Or”, ajuns la ediția a XVIII-a, și-a desemnat câștigătorii. Cei mai buni tineri francofoni din mai multe localități din Rep. Moldova s-au reunit la Liceul „Vasile Alecsandri” din Ungheni pentru a-și prezenta eseurile și pentru a celebra creativitatea în limba franceză.
14:35
Noul Sistem de Depozit pentru Ambalaje: Ce se schimbă pentru producători și comercianți # Radio Chisinau
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele reguli și responsabilități privind viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje, care urmează să fie implementat în Republica Moldova.
14:15
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu președinta PE, Roberta Metsola. „Vom depune tot efortul pentru ca, până în 2028, R. Moldova să fie pregătită pentru aderarea la UE” (FOTO) # Radio Chisinau
Sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru viitorul european al Republicii Moldova a fost reafirmat astăzi, la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată în vizită oficială la Chișinău.
14:00
Guvernul vrea să preia depozitul Lukoil de la Aeroport. Compania trebuie să-și vândă activele # Radio Chisinau
Lukoil nu-și poate vinde activele și infrastructura din Aeroport. Oferta respectivă a fost respinsă din motive de securitate națională, prin decizia Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului. Potrivit Ministerului Energiei, statul a înaintat o ofertă pentru achiziționarea depozitului Lukoil, transmite IPN.
13:45
Noul director al Serviciului Vamal a fost prezentat efectivului instituției. Radu Vrabie: Vom continua digitalizarea și reformele (FOTO) # Radio Chisinau
Noul director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a fost prezentat astăzi efectivului instituției de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.
13:35
VIDEO | Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău este aproape gata. 99% din lucrări au fost au fost executate # Radio Chisinau
Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău se apropie de final. Progresul general al lucrărilor depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99%. Toate cele 507 fundații au fost executate, 507 piloni asamblați, 505 deja montați, iar 150 km de conductor și fibră optică sunt întinse.
