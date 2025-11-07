Târguri cu produse autohtone, organizate în acest weekend în sectoarele Chișinăului
7 noiembrie 2025
În zilele de 08 și 09 noiembrie, în toate sectoarele capitalei vor fi organizate târguri și iarmaroace cu produse autohtone. Primăria municipiului Chișinău menționează că inițiativa are scopul de a sprijini producătorii locali și de a le oferi chișinăuienilor acces la fructe, legume și alte produse de sezon.
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că în luna octombrie 2025, numărul unic de urgență 112 a înregistrat 176.774 apeluri, cu o medie zilnică de aproximativ 5.700 apeluri. Dintre acestea, 99.810 apeluri (62,68%) au fost reale, necesitând intervenția imediată a serviciilor specializate, iar 59.536 apeluri (37,32%) au fost non-urgente.
În zilele de 08 și 09 noiembrie, în toate sectoarele capitalei vor fi organizate târguri și iarmaroace cu produse autohtone. Primăria municipiului Chișinău menționează că inițiativa are scopul de a sprijini producătorii locali și de a le oferi chișinăuienilor acces la fructe, legume și alte produse de sezon.
VIDEO | 18 percheziții în dosar de evaziune fiscală. Firme din industria hârtiei, investigate pentru TVA neachitat # Radio Chisinau
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger” din cadrul IGP, au desfășurat o amplă operațiune de percheziții la patru agenți economici bănuiți de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei.
Republica Moldova a devenit în premieră membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru următorii patru ani. Alegerile au avut loc astăzi la forumul desfășurat în Samarkand, Uzbekistan.
FAO: Prețurile mondiale la alimente au scăzut în octombrie, pentru a doua lună consecutiv # Radio Chisinau
Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în octombrie, pentru a doua lună consecutiv, pe fondul livrărilor ample pe plan mondial, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria anunță cetățenii moldoveni despre noile reglementări privind circulația pe drumurile publice în Republica Bulgaria, aplicabile tuturor conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor moldoveni care dețin și cetățenia română.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a depistat produse cosmetice neconforme în urma unui control desfășurat la agentul economic S.R.L. „VIRIM-IMPEX”. Inspectorii au identificat mai multe produse care conțin substanțe interzise sau admise doar cu restricții – acid boric, borat de sodiu și triclosan.
Eurostat: România, printre țările UE cu cele mai mari creșteri ale cheltuielilor cu protecția socială în 2024 # Radio Chisinau
Cheltuielile totale cu protecția socială în Uniunea Europeană au ajuns anul trecut la 4.925 miliarde de euro, în creștere cu 6,9% comparativ cu 2023, iar România se numără printre statele membre unde creșterea procentuală a acestor cheltuieli a fost semnificativ mai mare față de media din UE, potrivit datelor publicate vineri de de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Galerie FOTO | Concursul francofon „GUTUIA DE AUR – LE COING D’OR”: Au fost desemnați câștigătorii # Radio Chisinau
Concursul francofon „Gutuiа de Aur – Le Coing d’Or”, ajuns la ediția a XVIII-a, și-a desemnat câștigătorii. Cei mai buni tineri francofoni din mai multe localități din Rep. Moldova s-au reunit la Liceul „Vasile Alecsandri” din Ungheni pentru a-și prezenta eseurile și pentru a celebra creativitatea în limba franceză.
Noul Sistem de Depozit pentru Ambalaje: Ce se schimbă pentru producători și comercianți # Radio Chisinau
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele reguli și responsabilități privind viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje, care urmează să fie implementat în Republica Moldova.
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu președinta PE, Roberta Metsola. „Vom depune tot efortul pentru ca, până în 2028, R. Moldova să fie pregătită pentru aderarea la UE” (FOTO) # Radio Chisinau
Sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru viitorul european al Republicii Moldova a fost reafirmat astăzi, la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată în vizită oficială la Chișinău.
Guvernul vrea să preia depozitul Lukoil de la Aeroport. Compania trebuie să-și vândă activele # Radio Chisinau
Lukoil nu-și poate vinde activele și infrastructura din Aeroport. Oferta respectivă a fost respinsă din motive de securitate națională, prin decizia Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului. Potrivit Ministerului Energiei, statul a înaintat o ofertă pentru achiziționarea depozitului Lukoil, transmite IPN.
Noul director al Serviciului Vamal a fost prezentat efectivului instituției. Radu Vrabie: Vom continua digitalizarea și reformele (FOTO) # Radio Chisinau
Noul director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a fost prezentat astăzi efectivului instituției de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.
VIDEO | Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău este aproape gata. 99% din lucrări au fost au fost executate # Radio Chisinau
Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău se apropie de final. Progresul general al lucrărilor depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99%. Toate cele 507 fundații au fost executate, 507 piloni asamblați, 505 deja montați, iar 150 km de conductor și fibră optică sunt întinse.
Nicu Popescu explică dreptul de veto în UE: Trebuie să rămână pentru chestiuni majore # Radio Chisinau
Reducerea oportunităților de veto în Uniunea Europeană s-a făcut aproape de fiecare dată înaintea marilor extinderi. Nu e ceva „contra” noilor membri, ci o ajustare tehnică pentru ca UE să funcționeze cu mai multe state la masă. Este comentariul fostului ministru al afacerilor externe, Nicu Popescu, numit, săptămâna trecută, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, la dezbaterile din spațiul public privind dreptul de veto în UE, transmite IPN.
Roberta Metsola, la Chișinău: „Acum e timpul pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană” # Radio Chisinau
În cadrul conferinței de presă comună susținută de președinta Maia Sandu și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, șefa statului a mulțumit europarlamentarilor pentru susținere în toți acești ani dificili pentru R. Moldova, în procesul de aderare a țării la UE și pentru aprobarea sprijinului financiar. „Viitorul european nu mai este un vis, este o realitate în curs de realizare”, a declarat Roberta Metsola. Ea a subliniat că Parlamentul European susține deschiderea negocierilor de aderare și va oferi tot sprijinul necesar, inclusiv prin intermediul noului Birou de Legătură al Parlamentului European, inaugurat la Chișinău, transmite Radio Chișinău.
Au fost constituite 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state. Rusia și Belarus, excluse # Radio Chisinau
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Proiectul de hotărâre care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor a fost adoptat cu votul a 70 de deputați.
Sprijinirea proceselor de reintegrare a R. Moldova, pe agenda discuțiilor dintre vicepremierul Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei (FOTO) # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut astăzi, 7 noiembrie, o întrevedere de curtoazie cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 8-10 noimebrie.
Reacția lui Emil Ceban privind diplomele de rezidențiat obținute fraudulos de medici români. „Nu am avut motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente” # Radio Chisinau
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a venit cu precizări privind ancheta autorităților române referitoare la diplomele de rezidențiat eliberate unor medici care și-au făcut studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Acesta declară că nu a avut motive să pună la îndoială verdicitatea documentelor pe care le-a semnat în fosta sa calitate de rector la USMF.
Roberta Metsola: UE are nevoie de R. Moldova în aceeași măsură cum are nevoie r. Moldova de UE # Radio Chisinau
Uniunea Europeană nu mai este o idee la distanță, ci un proiect concret pentru Republica Moldova, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola la ședința solemnă a legislativului de la Chișinău. Lidera Parlamentului European și-a început discursul în fața demnitarilor moldoveni în limba română, transmite IPN.
LIVE | Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Radio Chisinau
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
Gunvor nu mai cumpără activele Lukoil din străinătate. SUA au transmis că nu vor aproba niciodată un acord cu „marioneta Kremlinului” # Radio Chisinau
Traderul de mărfuri Gunvor Group a anunțat joi că își retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale ale celei mai mari companii petroliere private din Rusia, Lukoil, după ce SUA au declarat că nu vor aproba „niciodată” acordul, scrie Politico.
USMF „Nicolae Testemițanu” s-a autosesizat și va iniția o anchetă internă în cazul medicilor din România # Radio Chisinau
Administrația Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-a autosesizat și va iniția o anchetă internă după ce autoritățile din România au efectuat percheziții într-un dosar care vizează mai mulți medici români, transmite MOLDPRES.
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care efectuează astăzi o vizită oficială în Republica Moldova a fost întâmpinată în această dimineață, la Parlament, de către președintele Legislativului, Igor Grosu, care a apreciat vizita oficialului european drept un semnal puternic de sprijin și solidaritate pentru cetățenii Republicii Moldova. El a apreciat susținerea constantă a Parlamentului European pentru aspirațiile țării noastre de a deveni parte a marii familii europene. „Republica Moldova este determinată să continue reformele necesare pentru a moderniza țara și a oferi un viitor prosper și sigur pentru toți cetățenii noștri”, a declarat Președintele Parlamentului, Igor Grosu.
LIVE | Ședință solemnă în Legislativ: Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a # Radio Chisinau
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola participă la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.
Partidul german de extremă dreapta AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei (Der Spiegel) # Radio Chisinau
Oficiali germani de rang înalt au acuzat partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) că a abuzat în mod deliberat de puterile parlamentare pentru a colecta și, probabil, a transmite Rusiei informații secrete despre capacitățile militare ale țării și starea infrastructurii critice. Potrivit publicației germane Der Spiegel, deputații AfD au trimis în mod sistematic guvernului german numeroase solicitări parlamentare privind detalii despre transporturi militare, contracararea dronelor, apărarea cibernetică și vulnerabilitatea infrastructurii critice. Politicienii și oficialii din domeniul aplicării legii se tem că aceste date au fost colectate pentru a fi transferate Rusiei.
Semnătura ministrului Sănătății Emil Ceban apare pe diplomele medicilor români acuzați că le-au obținut fraudulos. Fostul rector al USMF ar putea fi audiat de procurori (FOTO) # Radio Chisinau
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, dat fiind că ei lucrau cu normă întreagă în România în perioada în care ar fi trebuit să fie prezenți fizic în Republica Moldova la rezidențiat.
Pe parcursul zilei de astăzi, 7 noiembrie, între orele 08:00 – 17:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.
„Acordul cu Rusia era semnat astfel încât R. Moldova să nu poată suspenda activitatea Centrului de cultură înainte de termen” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind funcționarea Centrului cultural rus. Ministrul Culturii Cristina Jardan precizează că acordul era semnat astfel încât R. Moldova să nu poată suspenda activitatea Centrului înainte de termen. Totodată, presa relatează că în Dosarul „Furtul miliardului” în care este vizat Vladimir Plahotniuc, mai mult de jumătate din lista martorilor acuzării au fost audiați.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 71 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 11 bani.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 7 noimebrie, cer predominant noros. Vremea va fi în general fără precipitații.
Daniella Misail-Nichitin: „Recomandările Comisiei Europene vor ghida reformele din domeniul justiției, libertății și securității” # Radio Chisinau
Republica Moldova a primit șase recomandări din partea Comisiei Europene în cadrul capitolului „Justiție, libertate și securitate”, coordonat de Ministerul Afacerilor Interne. Acestea vor orienta acțiunile Guvernului în perioada următoare, a declarat ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, într-o emisiune la TVR Moldova.
HARTĂ | Rusia este aproape de a captura cel mai mare oraș ucrainean din 2023 și până în prezent. Ce înseamnă asta # Radio Chisinau
Bătălia pentru orașul Pokrovsk, din estul Ucrainei, pare să fi intrat într-o fază decisivă. Forțele ruse au preluat controlul parțial asupra orașului și fac eforturi pentru a cuceri complet localitatea aflată într-o zonă strategică, ce ar putea servi drept rampă de lansare spre cea mai disputată regiune a războiului, scriu New York Times, Le Monde și BBC.
Republica Moldova se pregătește pentru gestionarea fondurilor europene. Scenariile pentru crearea cadrului instituțional, discutate la o ședință consultativă # Radio Chisinau
Republica Moldova se pregătește pentru gestionarea fondurilor europene. Scenariile propuse pentru crearea cadrului instituțional în acest sens au fost discutate în cadrul unei ședințe consultative cu reprezentanții tuturor instituțiilor implicate în Capitolul 22 de negociere - Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, transmite MOLDPRES.
Rata anuală a inflației va avea o tendință descendentă până în prima jumătate a anului 2026, ulterior, va înregistra o creștere minoră. Inflația medie anuală pentru anii 2025 și 2026 va fi de 7,7 la sută și 4,3 la sută, respectiv, fiind menținută pentru anul 2025 și majorată pentru anul 2026 cu 0,4 puncte procentuale. Prognozele au fost publicate astăzi de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
Fiscul atenționează despre un fals privind notificarea contribuabililor prin Viber și Telegram # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii despre apariția unor mesaje false transmise prin aplicațiile de mesagerie Viber și Telegram, în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai instituției. Aceste persoane anunță eronat contribuabilii că ar fi fost amendați cu 20.000 de lei, invocând articole inexistente din Codul administrativ și indicând adrese care nu aparțin niciunei subdiviziuni ale autorității fiscale.
Mihai Popșoi, întrevederi cu ambasadorii României și Ucrainei la Chișinău. Despre ce au discutat oficialii # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut astăzi întrevederi cu ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu, și cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei.
Dor de izvor | Mihai Cvasniuc: Am fost angajat ca solist vocal în orechestra „Mugurel”. Am o imensă plăcere să cânt alături de interpreții din această orchestră (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
NATO desfășoară în România sistemul anti-dronă american Merops. Cum funcționează arma cu care ne vom apăra de dronele rusești # Radio Chisinau
Polonia și România vor desfășura un nou sistem de arme pentru a se apăra de dronele rusești, după o serie de incursiuni în spațiul aerian al NATO din ultimele luni, care au scos la iveală vulnerabilitățile Alianței și au sporit tensiunile în Europa, relatează The Associated Press.
Premierul R. Moldova și ambasadorul Ucrainei au convenit să consolideze dialogul politic în contextul obiectivului comun de integrare europeană # Radio Chisinau
Colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova și Ucraina și importanța continuării acesteia în sectoare cheie a fost discutată astăzi, la întrevederea prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Rohovei Paun.
Republica Moldova avansează în proiectele de conectare la rețeaua UE prin parteneriat european pentru transport # Radio Chisinau
Republica Moldova consolidează cooperarea regională în infrastructura de transport, în cadrul participării la cel de-al 7-lea Comitet Director de Coordonare privind conectivitatea transfrontalieră Moldova–România–Ucraina–UE. În perioada 5–6 noiembrie 2025, vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a reprezentat prioritățile țării noastre la evenimentul, organizat de Comisia Europeană la Ujhorod, Ucraina, transmite MOLDPRES.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, pe care l-a descris drept crucial. El a apreciat, de asemenea, contribuția României la susținerea autorităților de la Chișinău în asigurarea desfășurării libere și corecte a alegerilor parlamentare din septembrie, transmite IPN.
Partidele politice vor primi aproape 1 leu pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, cuantumul alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
CEC a stabilit alocații de aproape 1 leu pentru fiecare vot obținut de partide la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, cuantumul alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Igor Grosu îl propune pe Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a înaintat candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului. Propunerea a fost prezentată Biroului permanent al Legislativului în cadrul ședinței de astăzi.
Veniturile Rusiei din petrol au scăzut cu 27% în octombrie. Când s-ar putea accentua declinul, conform unui economist # Radio Chisinau
Rusia a colectat 9,7 miliarde de dolari din impozitele plătite de producătorii de petrol și gaze în luna octombrie, o scădere de 27% față de aceeași lună a anului trecut, a anunțat joi Ministerul rus al Finanțelor, relatează The Moscow Times.
Ministerul Educației s-a autosesizat după ce Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat așa-numita „Lege a Educației” # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu adoptarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) a așa-numitei „Legi a Educației”, în cadrul ședinței din 3 noiembrie 2025. Potrivit MEC, actul normativ local încalcă grav legislația națională, întrucât depășește competențele autorităților autonome și contravine Codului educației al Republicii Moldova.
