Republica Moldova începe selecția națională pentru Eurovision 2026

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii despre apariția unor mesaje false transmise prin aplicațiile de mesagerie Viber și Telegram, în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai instituției. Aceste persoane anunță eronat contribuabilii că ar fi fost amendați cu 20.000 de lei, invocând articole inexistente din Codul administrativ și indicând adrese care nu aparțin niciunei subdiviziuni ale autorității fiscale.