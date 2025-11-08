De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare

11:10

Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a aruncat în haos țările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere rusești, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România și Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deținute de Lukoil înainte ca sancțiunile SUA împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Una dintre opțiunile luate în calcul de București ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancțiunilor, scrie Politico.