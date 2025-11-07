Servicii publice îmbunătățite la Edineț, Strășeni și Leova. Programul EU4Moldova

09:00

Presa de la Chișinău continuă să scrie despre denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind funcționarea Centrului cultural rus. Ministrul Culturii Cristina Jardan precizează că acordul era semnat astfel încât R. Moldova să nu poată suspenda activitatea Centrului înainte de termen. Totodată, presa relatează că în Dosarul „Furtul miliardului” în care este vizat Vladimir Plahotniuc, mai mult de jumătate din lista martorilor acuzării au fost audiați.