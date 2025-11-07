Servicii publice îmbunătățite la Edineț, Strășeni și Leova. Programul EU4Moldova
Radio Chisinau, 7 noiembrie 2025 20:15
Peste 300 de familii vulnerabile au fost conectate la infrastructura modernă de apă, sanitație și energie, prin intermediul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”. Grație acestei inițiative, peste 26 de mii de cetățeni și 35 de instituții sociale au acces la servicii publice eficiente și după nevoile comunității. Rezultatele proiectului implementat în raioanele Edineț, Strășeni și Leova au fost prezentate în cadrul unui eveniment la Chișinău.
• • •
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va veni, până la finalul acestui an, cu soluții privind problema supraaglomerării în instituțiile de învățământ din capitală. Subiectul va fi analizat în cadrul discuțiilor cu toate părțile interesate. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.
Cele mai bune produse autohtone, promovate peste Prut. 50 de companii participă la Expoziția „Republica Moldova Prezintă”, inaugurată la Iași # Radio Chisinau
Vineri, 7 noiembrie 2025, la Palas Mall din Iași a avut loc deschiderea celei de-a VIII-a ediții a expoziției „Republica Moldova Prezintă”, un eveniment ce întărește legăturile economice dintre Republica Moldova și România. La acestă ediție participă 50 de companii moldovenești din diverse sectoare economice, de la viticultură la IT, oferind oportunități de colaborare între antreprenorii de pe ambele maluri ale Prutului.
România repatriază rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei. Nicușor Dan: „Gest de prețuire a unei personalități unice” # Radio Chisinau
„În semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, am luat decizia ca sicriul cu rămășițele sale pământești să fie depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, unde publicul va avea acces”, a scris președintele României, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.
Republica Moldova își pregătește participarea la Eurovision Song Contest 2026, iar procesul de selecție a reprezentantului țării a început oficial astăzi. Potrivit unui anunț al companiei „Teleradio-Moldova”, dosarele de înscriere pentru selecția națională pot fi depuse până pe 7 decembrie.
România este foarte aproape să preia Portul Giurgiulești, anunță ministrul Transporturilor de la București # Radio Chisinau
România este foarte aproape să preia Portul Giurgiulești, aflat la granița cu județul Galați, anunță ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
Discuție telefonică Nicușor Dan - Volodimir Zelenski: Ucraina trebuie să câștige războiul # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a vorbit astăzi, 7 noiembrie, la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre situația de securitate și necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă și justă în Ucraina. Șeful statul a anunțat, într-o postare pe X, că au convenit să continue să lucreze pentru stabilirea unui parteneriat strategic.
România este foarte aproape să preia Portul Giurgiulești, aflat la granița cu județul Galați, anunță ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
Președinta Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului. CNS este un organism consultativ pe lângă președinte, are rolul de a coordona și monitoriza politicile de securitate națională.
Tichetele de vacanță ar putea fi folosite exclusiv în unități turistice din mediul rural. Potrivit proiectului Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță, acestea vor putea fi valorificate doar în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei, prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2003.
CNA investighează cazul diplomelor medicale, după plângerea depusă de ministrul sănătății # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție a deschis o anchetă privind diplomele obținute în Republica Moldova, după o plângere oficială depusă de ministrul sănătății, Emil Ceban. Informația a fost confirmată pentru IPN de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi.
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 avertizează populația asupra creșterii numărului de tentative de escrocherie raportate în ultimele zile.
Curriculumul la limba română pentru elevii refugiați și din diasporă, aprobat de MEC # Radio Chisinau
Elevii refugiați și cei reveniți din diasporă vor avea parte de o integrare mai ușoară în școlile din Republica Moldova și vor învăța limba română după un curriculum modern. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării anunță că a fost aprobat „Curriculumul la limba română pentru copiii refugiați și repatriați în Republica Moldova”.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis trei rapoarte de evaluare cu propunere de promovare către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru examinare și decizie finală.
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea # Radio Chisinau
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își începe oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-un discurs susținut în Parlamentul de la Chișinău, unde i-a înmânat președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, Acordul privind înființarea biroului, considerându-l un „tratat istoric” ce întărește parteneriatul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că în luna octombrie 2025, numărul unic de urgență 112 a înregistrat 176.774 apeluri, cu o medie zilnică de aproximativ 5.700 apeluri. Dintre acestea, 99.810 apeluri (62,68%) au fost reale, necesitând intervenția imediată a serviciilor specializate, iar 59.536 apeluri (37,32%) au fost non-urgente.
Târguri cu produse autohtone, organizate în acest weekend în sectoarele Chișinăului # Radio Chisinau
În zilele de 08 și 09 noiembrie, în toate sectoarele capitalei vor fi organizate târguri și iarmaroace cu produse autohtone. Primăria municipiului Chișinău menționează că inițiativa are scopul de a sprijini producătorii locali și de a le oferi chișinăuienilor acces la fructe, legume și alte produse de sezon.
VIDEO | 18 percheziții în dosar de evaziune fiscală. Firme din industria hârtiei, investigate pentru TVA neachitat # Radio Chisinau
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger” din cadrul IGP, au desfășurat o amplă operațiune de percheziții la patru agenți economici bănuiți de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei.
Republica Moldova a devenit în premieră membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru următorii patru ani. Alegerile au avut loc astăzi la forumul desfășurat în Samarkand, Uzbekistan.
FAO: Prețurile mondiale la alimente au scăzut în octombrie, pentru a doua lună consecutiv # Radio Chisinau
Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în octombrie, pentru a doua lună consecutiv, pe fondul livrărilor ample pe plan mondial, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria anunță cetățenii moldoveni despre noile reglementări privind circulația pe drumurile publice în Republica Bulgaria, aplicabile tuturor conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor moldoveni care dețin și cetățenia română.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a depistat produse cosmetice neconforme în urma unui control desfășurat la agentul economic S.R.L. „VIRIM-IMPEX”. Inspectorii au identificat mai multe produse care conțin substanțe interzise sau admise doar cu restricții – acid boric, borat de sodiu și triclosan.
Eurostat: România, printre țările UE cu cele mai mari creșteri ale cheltuielilor cu protecția socială în 2024 # Radio Chisinau
Cheltuielile totale cu protecția socială în Uniunea Europeană au ajuns anul trecut la 4.925 miliarde de euro, în creștere cu 6,9% comparativ cu 2023, iar România se numără printre statele membre unde creșterea procentuală a acestor cheltuieli a fost semnificativ mai mare față de media din UE, potrivit datelor publicate vineri de de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Galerie FOTO | Concursul francofon „GUTUIA DE AUR – LE COING D’OR”: Au fost desemnați câștigătorii # Radio Chisinau
Concursul francofon „Gutuiа de Aur – Le Coing d’Or”, ajuns la ediția a XVIII-a, și-a desemnat câștigătorii. Cei mai buni tineri francofoni din mai multe localități din Rep. Moldova s-au reunit la Liceul „Vasile Alecsandri” din Ungheni pentru a-și prezenta eseurile și pentru a celebra creativitatea în limba franceză.
Noul Sistem de Depozit pentru Ambalaje: Ce se schimbă pentru producători și comercianți # Radio Chisinau
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele reguli și responsabilități privind viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje, care urmează să fie implementat în Republica Moldova.
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu președinta PE, Roberta Metsola. „Vom depune tot efortul pentru ca, până în 2028, R. Moldova să fie pregătită pentru aderarea la UE” (FOTO) # Radio Chisinau
Sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru viitorul european al Republicii Moldova a fost reafirmat astăzi, la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată în vizită oficială la Chișinău.
Guvernul vrea să preia depozitul Lukoil de la Aeroport. Compania trebuie să-și vândă activele # Radio Chisinau
Lukoil nu-și poate vinde activele și infrastructura din Aeroport. Oferta respectivă a fost respinsă din motive de securitate națională, prin decizia Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului. Potrivit Ministerului Energiei, statul a înaintat o ofertă pentru achiziționarea depozitului Lukoil, transmite IPN.
Noul director al Serviciului Vamal a fost prezentat efectivului instituției. Radu Vrabie: Vom continua digitalizarea și reformele (FOTO) # Radio Chisinau
Noul director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a fost prezentat astăzi efectivului instituției de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.
VIDEO | Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău este aproape gata. 99% din lucrări au fost au fost executate # Radio Chisinau
Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău se apropie de final. Progresul general al lucrărilor depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99%. Toate cele 507 fundații au fost executate, 507 piloni asamblați, 505 deja montați, iar 150 km de conductor și fibră optică sunt întinse.
Nicu Popescu explică dreptul de veto în UE: Trebuie să rămână pentru chestiuni majore # Radio Chisinau
Reducerea oportunităților de veto în Uniunea Europeană s-a făcut aproape de fiecare dată înaintea marilor extinderi. Nu e ceva „contra” noilor membri, ci o ajustare tehnică pentru ca UE să funcționeze cu mai multe state la masă. Este comentariul fostului ministru al afacerilor externe, Nicu Popescu, numit, săptămâna trecută, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, la dezbaterile din spațiul public privind dreptul de veto în UE, transmite IPN.
Roberta Metsola, la Chișinău: „Acum e timpul pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană” # Radio Chisinau
În cadrul conferinței de presă comună susținută de președinta Maia Sandu și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, șefa statului a mulțumit europarlamentarilor pentru susținere în toți acești ani dificili pentru R. Moldova, în procesul de aderare a țării la UE și pentru aprobarea sprijinului financiar. „Viitorul european nu mai este un vis, este o realitate în curs de realizare”, a declarat Roberta Metsola. Ea a subliniat că Parlamentul European susține deschiderea negocierilor de aderare și va oferi tot sprijinul necesar, inclusiv prin intermediul noului Birou de Legătură al Parlamentului European, inaugurat la Chișinău, transmite Radio Chișinău.
Au fost constituite 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state. Rusia și Belarus, excluse # Radio Chisinau
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Proiectul de hotărâre care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor a fost adoptat cu votul a 70 de deputați.
Sprijinirea proceselor de reintegrare a R. Moldova, pe agenda discuțiilor dintre vicepremierul Valeriu Chiveri și ambasadorul Ucrainei (FOTO) # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut astăzi, 7 noiembrie, o întrevedere de curtoazie cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 8-10 noimebrie.
Reacția lui Emil Ceban privind diplomele de rezidențiat obținute fraudulos de medici români. „Nu am avut motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente” # Radio Chisinau
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a venit cu precizări privind ancheta autorităților române referitoare la diplomele de rezidențiat eliberate unor medici care și-au făcut studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Acesta declară că nu a avut motive să pună la îndoială verdicitatea documentelor pe care le-a semnat în fosta sa calitate de rector la USMF.
Roberta Metsola: UE are nevoie de R. Moldova în aceeași măsură cum are nevoie r. Moldova de UE # Radio Chisinau
Uniunea Europeană nu mai este o idee la distanță, ci un proiect concret pentru Republica Moldova, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola la ședința solemnă a legislativului de la Chișinău. Lidera Parlamentului European și-a început discursul în fața demnitarilor moldoveni în limba română, transmite IPN.
LIVE | Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Radio Chisinau
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
Gunvor nu mai cumpără activele Lukoil din străinătate. SUA au transmis că nu vor aproba niciodată un acord cu „marioneta Kremlinului” # Radio Chisinau
Traderul de mărfuri Gunvor Group a anunțat joi că își retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale ale celei mai mari companii petroliere private din Rusia, Lukoil, după ce SUA au declarat că nu vor aproba „niciodată” acordul, scrie Politico.
USMF „Nicolae Testemițanu” s-a autosesizat și va iniția o anchetă internă în cazul medicilor din România # Radio Chisinau
Administrația Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-a autosesizat și va iniția o anchetă internă după ce autoritățile din România au efectuat percheziții într-un dosar care vizează mai mulți medici români, transmite MOLDPRES.
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care efectuează astăzi o vizită oficială în Republica Moldova a fost întâmpinată în această dimineață, la Parlament, de către președintele Legislativului, Igor Grosu, care a apreciat vizita oficialului european drept un semnal puternic de sprijin și solidaritate pentru cetățenii Republicii Moldova. El a apreciat susținerea constantă a Parlamentului European pentru aspirațiile țării noastre de a deveni parte a marii familii europene. „Republica Moldova este determinată să continue reformele necesare pentru a moderniza țara și a oferi un viitor prosper și sigur pentru toți cetățenii noștri”, a declarat Președintele Parlamentului, Igor Grosu.
LIVE | Ședință solemnă în Legislativ: Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a # Radio Chisinau
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola participă la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.
Partidul german de extremă dreapta AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei (Der Spiegel) # Radio Chisinau
Oficiali germani de rang înalt au acuzat partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) că a abuzat în mod deliberat de puterile parlamentare pentru a colecta și, probabil, a transmite Rusiei informații secrete despre capacitățile militare ale țării și starea infrastructurii critice. Potrivit publicației germane Der Spiegel, deputații AfD au trimis în mod sistematic guvernului german numeroase solicitări parlamentare privind detalii despre transporturi militare, contracararea dronelor, apărarea cibernetică și vulnerabilitatea infrastructurii critice. Politicienii și oficialii din domeniul aplicării legii se tem că aceste date au fost colectate pentru a fi transferate Rusiei.
Semnătura ministrului Sănătății Emil Ceban apare pe diplomele medicilor români acuzați că le-au obținut fraudulos. Fostul rector al USMF ar putea fi audiat de procurori (FOTO) # Radio Chisinau
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, dat fiind că ei lucrau cu normă întreagă în România în perioada în care ar fi trebuit să fie prezenți fizic în Republica Moldova la rezidențiat.
Pe parcursul zilei de astăzi, 7 noiembrie, între orele 08:00 – 17:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.
„Acordul cu Rusia era semnat astfel încât R. Moldova să nu poată suspenda activitatea Centrului de cultură înainte de termen” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind funcționarea Centrului cultural rus. Ministrul Culturii Cristina Jardan precizează că acordul era semnat astfel încât R. Moldova să nu poată suspenda activitatea Centrului înainte de termen. Totodată, presa relatează că în Dosarul „Furtul miliardului” în care este vizat Vladimir Plahotniuc, mai mult de jumătate din lista martorilor acuzării au fost audiați.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 71 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 11 bani.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 7 noimebrie, cer predominant noros. Vremea va fi în general fără precipitații.
Daniella Misail-Nichitin: „Recomandările Comisiei Europene vor ghida reformele din domeniul justiției, libertății și securității” # Radio Chisinau
Republica Moldova a primit șase recomandări din partea Comisiei Europene în cadrul capitolului „Justiție, libertate și securitate”, coordonat de Ministerul Afacerilor Interne. Acestea vor orienta acțiunile Guvernului în perioada următoare, a declarat ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, într-o emisiune la TVR Moldova.
HARTĂ | Rusia este aproape de a captura cel mai mare oraș ucrainean din 2023 și până în prezent. Ce înseamnă asta # Radio Chisinau
Bătălia pentru orașul Pokrovsk, din estul Ucrainei, pare să fi intrat într-o fază decisivă. Forțele ruse au preluat controlul parțial asupra orașului și fac eforturi pentru a cuceri complet localitatea aflată într-o zonă strategică, ce ar putea servi drept rampă de lansare spre cea mai disputată regiune a războiului, scriu New York Times, Le Monde și BBC.
