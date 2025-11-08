Șeful Pentagonului: „Vor rămâne trupe americane în România”, dar rotația lor va fi modificată

10:20

Peste 240 de mii de cetățeni s-au înregistrat pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025–2026, în primele trei zile de la lansarea platformei compensatii.gov.md. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a precizat că peste 125 de mii dintre cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor.