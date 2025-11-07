ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 07.11.2025, ora 19:00

16:00

„Noi nu avem o problemă cu poporul rus, dar avem o problemă cu tancurile rusești!”. Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian, după ce astăzi Legislativul de la Chișinău a suspendat grupurile parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și Belarus. Deputatul a subliniat că nu poate exista prietenie cu reprezentanții țării care a amenințat […] Articolul Radu Marian: „Noi nu avem o problemă cu poporul rus, dar avem o problemă cu tancurile rusești!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.