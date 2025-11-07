UE a înăsprit regulile pentru acordarea vizelor cetățenilor ruși
Vocea Basarabiei, 7 noiembrie 2025 16:30
Uniunea Europeană a înăsprit regulile pentru acordarea vizelor cetățenilor ruși în contextul războiului declanșat de Moscova în Ucraina. Comisia Europeană a anunțat că Rusia reprezintă „un risc crescut pentru securitatea internă" și a decis ca cetățenii acestei țări să nu mai poată obține vize cu intrări multiple, fiind obligați să aplice separat pentru fiecare călătorie,
• • •
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:20
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru mandatul 2025–2029. Alegerile au avut loc, pe 7 noiembrie, la Samarkand, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, alegerea Republicii Moldova în acest for
16:00
Radu Marian: „Noi nu avem o problemă cu poporul rus, dar avem o problemă cu tancurile rusești!” # Vocea Basarabiei
„Noi nu avem o problemă cu poporul rus, dar avem o problemă cu tancurile rusești!". Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian, după ce astăzi Legislativul de la Chișinău a suspendat grupurile parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și Belarus. Deputatul a subliniat că nu poate exista prietenie cu reprezentanții țării care a amenințat
Acum 2 ore
15:20
Președintele Federației de Arte Marțiale „FEA", Dorin Damir, reținut în urma perchezițiilor într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, a fost eliberat și i-a fost aplicată interdicția de a părăsi țara pentru 60 de zile. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a raportat miercuri peste 20 de percheziții într-un dosar de
Acum 4 ore
14:50
(FOTO) Alexandru Munteanu, după întrevederea cu Roberta Metsola: „Viitorul nostru este european și îl construim împreună aici, acasă” # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care se află într-o vizită la Chișinău. Astfel, șeful Guvernului de la Chișinău a mulțumit pentru sprijinul pe care Parlamentul European îl oferă Republicii Moldova. „A fost o bucurie să o cunosc azi pe Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European –
14:30
Parlamentul de la Chișinău a aprobat grupurile de prietenie cu 54 de state. Rusia și Belarus, excluse # Vocea Basarabiei
Noul Parlamentul de la Chișinău va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Un proiect de hotărâre, care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor, a fost adoptat în ședința de astăzi a Parlamentului cu votul a 70 de deputați. Conform principiului proporționalității, 34 de grupuri de prietenie vor fi conduse de
14:20
Compania Double Case, reacție la investigația despre prima monedă crypto din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Compania Double Case, care a lansat primul token corporativ din Republica Moldova, a anunțat că este pregătită să colaboreze cu Comisia Națională a Pieței Financiare în cadrul investigației deschise asupra acestui proiect crypto. Reprezentanții companiei au calificat acțiunea instituției drept „un pas firesc" pentru clarificarea normelor dintr-un sector nou. În condițiile în care Republica Moldova
13:30
(VIDEO) Președinta Parlamentului European, la Chișinău: „R. Moldova și-a făcut partea sa de muncă, acum e rândul Europei” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și-a făcut partea sa de lucru, acum Europa trebuie să facă munca sa. Declarația a fost făcută de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată într-o vizită la Chișinău. Șefa Parlamentului European a salutat progresele remarcabile obținute Republica Moldova în parcursul său european și dat dat asigurări că sprijinul Parlamentului European pentru statul nostru
Acum 6 ore
12:40
Radu Marian: „Lukoil trebuie să-și vândă activele din R. Moldova în cel mult două săptămâni” # Vocea Basarabiei
Compania rusă „Lukoil" are la dispoziție cel mult două săptămâni pentru a-și vinde activele din Moldova, după ce gigantul petrolier a fost supus sancțiunilor internaționale, declară președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. Radu Marian a subliniat că în cazul în care „Lukoil" nu-și va vinde în termenul menționat activele pe care
12:30
Ministrul Sănătății de la Chișinău, o nouă reacție la scandalul diplomelor false investigat în România # Vocea Basarabiei
Ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, a reacționat în urma informațiilor apărute în presa din România, conform cărora acesta ar fi semnat, în calitatea sa de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", diplomele de rezidențiat ale unor medici, despre care procurorii din România susțin că ar fi fost obținute
11:40
(VIDEO) Biroul Parlamentului European la Chișinău, inaugurat oficial. Roberta Metsola, mesaj în limba română: „Locul R. Moldova este în Europa” # Vocea Basarabiei
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut un discurs în plenul Legislativului, în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău care va dura două zile. În debutul discursului său, șefa Legislativului European a vorbit în limba română, subliniind încă o dată că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. „Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului
Acum 8 ore
10:50
(VIDEO) Roberta Metsola, mesaj în limba română în plenul Parlamentului de la Chișinău: „Europa este R. Moldova, R. Moldova este Europa” # Vocea Basarabiei
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut un discurs în plenul Legislativului, în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău care va dura două zile. În debutul discursului său, șefa Legislativului European a vorbit în limba română, subliniind încă o dată că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. „Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului
09:40
A început competiția „Destinația Anului 2026” – Republica Moldova participă din nou # Vocea Basarabiei
A fost lansată competiția „Destinația Anului 2026", la care Republica Moldova participă din nou. Publicul este invitat să nominalizeze destinațiile preferate completând formularul disponibil online, până la data de 15 ianuarie 2026. Competiția națională este organizată de Oficiul Național al Turismului, cu sprijinul Ministerului Culturii, și are scopul de a promova cele mai frumoase locuri,
Acum 12 ore
08:30
Guvernul lansează Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026–2030 # Vocea Basarabiei
Autoritățile își propun să creeze un mediu mai sigur pentru cetățeni prin măsuri concrete de reducere a violenței, protejarea vieții și proprietății, sprijinirea victimelor și protecția categoriilor vulnerabile. Obiectivele sunt incluse în Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru perioada 2026–2030, publicat astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES. Documentul reprezintă un angajament ferm
Acum 24 ore
23:40
Partidele vor primi aproape 1 leu pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit astăzi cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile parlamentare, partidele și blocurile electorale vor primi câte 0,99 lei. Banii vor fi acordați pentru lunile noiembrie și decembrie.
22:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova. Ea a scris, într-o postare pe platforma X, că ajuns în această seară la Chișinău. „Sunt onorată să fiu din nou alături de președinta Maia Sandu într-un moment decisiv pentru viitorul european al Republicii Moldova. Sunt aici pentru a transmite mesajul puternic
21:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 06.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 06.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Guvernul Republicii Moldova va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Angajamentul a fost reiterat de premierul Alexandru Munteanu la întrevederea cu ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko. Oficialii au discutat despre etapele următoare ale procesului de integrare, accentuând importanța reformelor în justiție și administrația publică, promovarea investițiilor, stimularea
20:00
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a mulțumit României pentru „sprijinul crucial" acordat Republicii Moldova. El a apreciat, de asemenea, contribuția României la susținerea autorităților de la Chișinău în asigurarea desfășurării libere și corecte a alegerilor parlamentare din septembrie, transmite IPN. Mark Rutte a subliniat, în cadrul unui interviu pentru Calea Europeană, că împărtășește sentimentul de
19:00
18:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de secretar general al Parlamentului de la Chișinău. Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al Legislativului în cadrul ședinței de astăzi. Conform regulamentului, secretarul general este numit de președintele Parlamentului, cu consultarea Biroului permanent și cu avizul Comisiei juridice pentru numiri și imunități.
17:50
(FOTO) Mesaje false, distribuite în numele Serviciului Fiscal de Stat. Cetățenii sunt îndemnați la vigilență # Vocea Basarabiei
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova (SFS) îndeamnă cetățenii la vigilență în contextul apariției unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie precum Viber, Telegram și altele. Potrivit instituției, persoane rău intenționate trimit contribuabililor mesaje în care se prezintă drept angajați ai SFS și îi anunță că ar fi fost amendați cu suma de
17:10
Ministerul Educației s-a autosesizat după ce Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a adoptat o așa-numită „lege a educației” # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova s-a autosesizat după ce Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a adoptat, la 3 noiembrie 2025, o așa-numită „lege a educației". Potrivit MEC, actul normativ local încalcă grav prevederile legislației Republicii Moldova privind competențele autorităților publice. Astfel, instituția amintește că, în conformitate cu prevederile Codul educației al Republicii Moldova,
Ieri
16:30
Inflația rămâne principala problemă economică a Republicii Moldova, afectând direct puterea de cumpărare a oamenilor. Criza din 2022 a dus la un nivel record de 34,6%, cel mai ridicat din ultimii 22 de ani. Deși situația s-a stabilizat în 2024, efectele se resimt și astăzi, a declarat expertul Silviu Plopa în cadrul prezentării studiului IDIS
15:50
R. Moldova preia președinția Protocolului privind apa și sănătatea al OMS și UNECE # Vocea Basarabiei
În premieră, Republica Moldova a fost aleasă în calitate de președinte al Protocolului privind apa și sănătatea, un instrument juridic internațional gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE). O decizie în acest sens a fost luată în cadrul celei de-a șaptea sesiuni a reuniunii părților, desfășurate în perioada
15:10
Curtea Constituțională a validat joi, 6 noiembrie, mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. El este jurist de profesie și se află la ce de-al doilea mandat de deputat. În prezent, Talmazan este secretar general al Parlamentului. Angela Munteanu-Pojoga,
14:20
Uniunea Europeană planifică să înăsprească regulile de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși și să le elibereze viza Schengen cu intrare unică, au anunțat trei oficiali europeni pentru publicația Politico. Potrivit sursei citate, cetățenii ruși vor primi vize Schengen pentru o singură intrare pe teritoriul blocului comunitar, cu unele excepții – din motive umanitare sau
13:10
Direcția Generală Educație, Tineret si Sport din Chișinău, reacție la ancheta CNA: „Ne reafirmăm angajamentul pentru transparență, integritate și respectarea strictă a legislației” # Vocea Basarabiei
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a municipiului Chișinău a anunțat că a luat act de informațiile apărute, conform cărora un șef al direcției ar fi implicat într-o schemă de corupție privind achizițiile publice din sistemul educațional. „DGETS a luat act de informațiile apărute și conlucrează cu instituțiile abilitate ale statului, oferind tot sprijinul
12:40
Directorul Agenției „Moldsilva", Victor Durbală, și-a anunțat demisia din funcție. El a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că și-a depus cererea de demisie pe 4 noiembrie 2025. „A fost o onoare să lucrez alături de oameni dedicați, care zi de zi apără și îngrijesc pădurile Moldovei. Mă bucur că, împreună, am făcut
12:20
Cinci persoane au fost reținute în dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, după ce oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit Poliției, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux". În
12:10
Premierul Alexandru Munteanu: „România este un susținător ferm al R. Moldova în parcursul său european” # Vocea Basarabiei
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a
11:40
Percheziții CNA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău: Doi directori de școli și un șef de direcție, vizați # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt vizate, printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții de nivel […] Articolul Percheziții CNA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău: Doi directori de școli și un șef de direcție, vizați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Cristina Gherasimov, după întrevederea cu Marta Kos: „R. Moldova este apreciată pentru rezultatele obținute” # Vocea Basarabiei
Recomandările Comisiei Europene și pașii necesari pentru continuarea progresului pe agenda europeană au fost discutate, la Bruxelles, de vicepremiera Cristina Gherasimov și comisara pentru Extindere, Marta Kos. „Fiind la Bruxelles, m-am bucurat să o revăd pe Marta Kos, comisara pentru Extindere, și să analizăm, împreună, concluziile Raportului de extindere din acest an. R. Moldova este […] Articolul Cristina Gherasimov, după întrevederea cu Marta Kos: „R. Moldova este apreciată pentru rezultatele obținute” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Republica Moldova renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, a anunțat vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman. Decizia a fost luată de Comisia pentru politică externă a Legislativului, care a dispus suspendarea acestor grupuri pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. „Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele […] Articolul R.Moldova suspendă grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Peste 240 de mii de cereri pentru compensații la căldură, depuse în primele trei zile # Vocea Basarabiei
Peste 240 de mii de cetățeni s-au înregistrat pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025–2026, în primele trei zile de la lansarea platformei compensatii.gov.md. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a precizat că peste 125 de mii dintre cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor. Totodată, angajații centrului de apel […] Articolul Peste 240 de mii de cereri pentru compensații la căldură, depuse în primele trei zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Medvedev îl ironizează pe Donald Trump după anunțul privind reluarea testelor nucleare: „Probabil nici el nu știe ce a vrut să spună” # Vocea Basarabiei
Secretarul adjunct al Consiliului Securității Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe președintele american Donald Trump, comentând declarațiile acestuia privind reluarea testelor nucleare ale Statelor Unite. „Nimeni nu știe ce a vrut să spună Trump, probabil nici el”, a scris fostul lider rus într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), adăugând că astfel de afirmații „au […] Articolul Medvedev îl ironizează pe Donald Trump după anunțul privind reluarea testelor nucleare: „Probabil nici el nu știe ce a vrut să spună” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Mark Rutte, la București: „NATO este pregătită să apere fiecare aliat” — Nicușor Dan: „România este protejată și își respectă angajamentele în cadrul Alianței” # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat miercuri într-o vizită oficială la București, a susținut declarații de presă alături de președintele României, Nicușor Dan. Cei doi lideri au reafirmat angajamentul comun pentru securitatea flancului estic al Alianței și solidaritatea între statele membre. Președintele Nicușor Dan a subliniat că România „are aliați puternici și este protejată […] Articolul Mark Rutte, la București: „NATO este pregătită să apere fiecare aliat” — Nicușor Dan: „România este protejată și își respectă angajamentele în cadrul Alianței” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
5 noiembrie 2025
22:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 05.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 05.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:50
Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din Chișinău și Agenția de Dezvoltare Regională a regiunii Odesa vor implementa un program de finanțare transfrontalieră. Proiectul „EUroBRIDGE_UA_MD este finanțat de Uniunea Europeană și va primi asistența României. În cadrul programului, vor fi oferite granturi între 10 000 și 50 000 de euro pentru implementarea a 118 proiecte comune. […] Articolul R. Moldova și Ucraina își consolidează colaborarea transfrontalieră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:50
20:50
Accident grav la Strășeni: Două persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital # Vocea Basarabiei
Două persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital, după ce au fost implicate într-un grav accident rutier produs miercuri, 5 noiembrie, pe traseul dintre localitățile Codreanca și Greblești din raionul Strășeni. Potrivit Poliției, din cercetările preliminare, s-a stabilit că o femeie de 38 de ani, conducând o Toyota Carina, în care se […] Articolul Accident grav la Strășeni: Două persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizații financiare lunare. În acest sens, Guvernul Republicii Moldova a decis astăzi extinderea programului de burse pentru sportivi. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 […] Articolul Burse lunare pentru mai mulți sportivi din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Alexandru Tănase: R. Moldova trebuie să iasă din CSI. Acordurile semnate de Rusia costă mai puțin decât hârtia pe care au fost scrise # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova trebuie să iasă din Comunitatea Statelor Independente (CSI)”. Declarația a fost făcută de Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei. El a precizat că Rusia nu a respectat niciodată acordurile din CSI și că a folosit doar acele înțelegeri care i-au fost convenabile. „Rusia nu […] Articolul Alexandru Tănase: R. Moldova trebuie să iasă din CSI. Acordurile semnate de Rusia costă mai puțin decât hârtia pe care au fost scrise apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Mark Rutte, la București: România investește în NATO și NATO investește în România # Vocea Basarabiei
România investește în NATO și NATO investește în România. Declarația a fost făcută de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, care se află într-o vizită oficială la București. Într-o conferință de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan, după întrevederea avută la Palatul Cotroceni, înaltul oficial NATO a subliniat că „România este un aliat […] Articolul Mark Rutte, la București: România investește în NATO și NATO investește în România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a anunțat că tarifele la gazele naturale vor fi ajustate la începutul anului 2026. Oficialul a punctat că, la final de an, companiile din sectorul energetic efectuează calculele și în baza acestora, ele pot veni cu cereri de ajustare a tarifelor. „Către finalul anului se […] Articolul Tarifele la gazele naturale, revizuite la începutul anului 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Comisia Electorală Centrală a început procedura de control al finanțării activității Blocului „Patriotic”, precum și al Partidului „Inima Moldovei”. Astfel, CEC va verifica finanțarea Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025. De asemenea, urmează a fi verificată și finanțarea activității Partidului „Inima Moldovei” în perioada 1 […] Articolul CEC verifică finanțarea Blocului „Patriotic” și a Partidului „Inima Moldovei” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău ar putea rămâne fără gradele didactice și manageriale # Vocea Basarabiei
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, reținută recent într-un dosar de corupție, riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale. Declarații în acest sens au fost făcute de Dan Perciun, ministrul Educației de la Chișinău. Potrivit oficialului, acest caz este investigat de Comisia națională de etică și integritate, care urmează să întrunească și și să […] Articolul Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău ar putea rămâne fără gradele didactice și manageriale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Dorin Damir, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală # Vocea Basarabiei
Oamenii legii efectuează percheziții într-un dosar de spălare de bani, șantaj și evaziune fiscală. Ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat pentru presă că acțiunile îi vizează pe Dorin Damir și Octavian Orheianu. Potrivit ministrei, este vorba despre peste 20 de percheziții efectuate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în colaborare cu […] Articolul Dorin Damir, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
