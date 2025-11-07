Parlamentul de la Chișinău a aprobat grupurile de prietenie cu 54 de state. Rusia și Belarus, excluse

13:10

Premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a anunțat miercuri, 5 octombrie, că prima sa vizită oficială în calitate de șef al Guvernului va avea loc la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. De asemenea, el a menționat că, începând de săptămâna viitoare, va începe vizitele și în mai multe localități din Republica Moldova. […] Articolul Prima vizită oficială a noului premier de la Chișinău va fi la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.