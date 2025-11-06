Secretarul general al NATO: Sprijinul României pentru R. Moldova este crucial
Vocea Basarabiei, 6 noiembrie 2025 20:00
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a mulțumit României pentru „sprijinul crucial" acordat Republicii Moldova. El a apreciat, de asemenea, contribuția României la susținerea autorităților de la Chișinău în asigurarea desfășurării libere și corecte a alegerilor parlamentare din septembrie, transmite IPN. Mark Rutte a subliniat, în cadrul unui interviu pentru Calea Europeană, că împărtășește sentimentul de […]
• • •
Acum 10 minute
20:20
Guvernul Republicii Moldova va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Angajamentul a fost reiterat de premierul Alexandru Munteanu la întrevederea cu ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko. Oficialii au discutat despre etapele următoare ale procesului de integrare, accentuând importanța reformelor în justiție și administrația publică, promovarea investițiilor, stimularea […]
Acum 30 minute
20:00
Acum 2 ore
19:00
Partidele vor primi aproape un leu pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit astăzi cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile parlamentare, partidele și blocurile electorale vor primi câte 0,99 lei. Banii vor fi acordați pentru lunile noiembrie și decembrie. […]
Acum 4 ore
18:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de secretar general al Parlamentului de la Chișinău. Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al Legislativului în cadrul ședinței de astăzi. Conform regulamentului, secretarul general este numit de președintele Parlamentului, cu consultarea Biroului permanent și cu avizul Comisiei juridice pentru numiri și imunități. […]
17:50
(FOTO) Mesaje false, distribuite în numele Serviciului Fiscal de Stat. Cetățenii sunt îndemnați la vigilență
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova (SFS) îndeamnă cetățenii la vigilență în contextul apariției unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie precum Viber, Telegram și altele. Potrivit instituției, persoane rău intenționate trimit contribuabililor mesaje în care se prezintă drept angajați ai SFS și îi anunță că ar fi fost amendați cu suma de […]
17:10
Ministerul Educației s-a autosesizat după ce Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a adoptat o așa-numită „lege a educației"
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova s-a autosesizat după ce Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a adoptat, la 3 noiembrie 2025, o așa-numită „lege a educației". Potrivit MEC, actul normativ local încalcă grav prevederile legislației Republicii Moldova privind competențele autorităților publice. Astfel, instituția amintește că, în conformitate cu prevederile Codul educației al Republicii Moldova, […]
16:30
Inflația rămâne principala problemă economică a Republicii Moldova, afectând direct puterea de cumpărare a oamenilor. Criza din 2022 a dus la un nivel record de 34,6%, cel mai ridicat din ultimii 22 de ani. Deși situația s-a stabilizat în 2024, efectele se resimt și astăzi, a declarat expertul Silviu Plopa în cadrul prezentării studiului IDIS […]
Acum 6 ore
15:50
R. Moldova preia președinția Protocolului privind apa și sănătatea al OMS și UNECE
În premieră, Republica Moldova a fost aleasă în calitate de președinte al Protocolului privind apa și sănătatea, un instrument juridic internațional gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE). O decizie în acest sens a fost luată în cadrul celei de-a șaptea sesiuni a reuniunii părților, desfășurate în perioada […]
15:10
Curtea Constituțională a validat joi, 6 noiembrie, mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. El este jurist de profesie și se află la ce de-al doilea mandat de deputat. În prezent, Talmazan este secretar general al Parlamentului. Angela Munteanu-Pojoga, […]
Acum 8 ore
14:20
Uniunea Europeană planifică să înăsprească regulile de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși și să le elibereze viza Schengen cu intrare unică, au anunțat trei oficiali europeni pentru publicația Politico. Potrivit sursei citate, cetățenii ruși vor primi vize Schengen pentru o singură intrare pe teritoriul blocului comunitar, cu unele excepții – din motive umanitare sau […]
13:10
Direcția Generală Educație, Tineret si Sport din Chișinău, reacție la ancheta CNA: „Ne reafirmăm angajamentul pentru transparență, integritate și respectarea strictă a legislației"
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a municipiului Chișinău a anunțat că a luat act de informațiile apărute, conform cărora un șef al direcției ar fi implicat într-o schemă de corupție privind achizițiile publice din sistemul educațional. „DGETS a luat act de informațiile apărute și conlucrează cu instituțiile abilitate ale statului, oferind tot sprijinul […]
12:40
Directorul Agenției „Moldsilva", Victor Durbală, și-a anunțat demisia din funcție. El a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că și-a depus cererea de demisie pe 4 noiembrie 2025. „A fost o onoare să lucrez alături de oameni dedicați, care zi de zi apără și îngrijesc pădurile Moldovei. Mă bucur că, împreună, am făcut […]
Acum 12 ore
12:20
Cinci persoane au fost reținute în dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, după ce oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit Poliției, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux". În […]
12:10
Premierul Alexandru Munteanu: „România este un susținător ferm al R. Moldova în parcursul său european"
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut joi, 6 noiembrie o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu. Părțile au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România. „România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare deosebită, […]
11:40
Percheziții CNA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău: Doi directori de școli și un șef de direcție, vizați
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt vizate, printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții de nivel […]
11:20
Cristina Gherasimov, după întrevederea cu Marta Kos: „R. Moldova este apreciată pentru rezultatele obținute"
Recomandările Comisiei Europene și pașii necesari pentru continuarea progresului pe agenda europeană au fost discutate, la Bruxelles, de vicepremiera Cristina Gherasimov și comisara pentru Extindere, Marta Kos. „Fiind la Bruxelles, m-am bucurat să o revăd pe Marta Kos, comisara pentru Extindere, și să analizăm, împreună, concluziile Raportului de extindere din acest an. R. Moldova este […]
10:50
Republica Moldova renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, a anunțat vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman. Decizia a fost luată de Comisia pentru politică externă a Legislativului, care a dispus suspendarea acestor grupuri pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. „Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele […]
10:20
Peste 240 de mii de cereri pentru compensații la căldură, depuse în primele trei zile
Peste 240 de mii de cetățeni s-au înregistrat pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025–2026, în primele trei zile de la lansarea platformei compensatii.gov.md. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a precizat că peste 125 de mii dintre cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor. Totodată, angajații centrului de apel […]
09:00
Medvedev îl ironizează pe Donald Trump după anunțul privind reluarea testelor nucleare: „Probabil nici el nu știe ce a vrut să spună"
Secretarul adjunct al Consiliului Securității Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe președintele american Donald Trump, comentând declarațiile acestuia privind reluarea testelor nucleare ale Statelor Unite. „Nimeni nu știe ce a vrut să spună Trump, probabil nici el", a scris fostul lider rus într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), adăugând că astfel de afirmații „au […]
08:30
Mark Rutte, la București: „NATO este pregătită să apere fiecare aliat" — Nicușor Dan: „România este protejată și își respectă angajamentele în cadrul Alianței"
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat miercuri într-o vizită oficială la București, a susținut declarații de presă alături de președintele României, Nicușor Dan. Cei doi lideri au reafirmat angajamentul comun pentru securitatea flancului estic al Alianței și solidaritatea între statele membre. Președintele Nicușor Dan a subliniat că România „are aliați puternici și este protejată […]
Acum 24 ore
22:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 05.11.2025, ora 17:00
22:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 05.11.2025, ora 19:00
21:50
Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din Chișinău și Agenția de Dezvoltare Regională a regiunii Odesa vor implementa un program de finanțare transfrontalieră. Proiectul „EUroBRIDGE_UA_MD este finanțat de Uniunea Europeană și va primi asistența României. În cadrul programului, vor fi oferite granturi între 10 000 și 50 000 de euro pentru implementarea a 118 proiecte comune. […]
21:50
(VIDEO) Alexandru Tănase: R. Moldova trebuie să iasă din CSI. Acordurile semnate de Rusia costă mai puțin decât hârtia pe care au fost scrise
„Republica Moldova trebuie să iasă din Comunitatea Statelor Independente (CSI)". Declarația a fost făcută de Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei. El a precizat că Rusia nu a respectat niciodată acordurile din
20:50
Accident grav la Strășeni: Două persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital # Vocea Basarabiei
Două persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital, după ce au fost implicate într-un grav accident rutier produs miercuri, 5 noiembrie, pe traseul dintre localitățile Codreanca și Greblești din raionul Strășeni. Potrivit Poliției, din cercetările preliminare, s-a stabilit că o femeie de 38 de ani, conducând o Toyota Carina, în care se […] Articolul Accident grav la Strășeni: Două persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizații financiare lunare. În acest sens, Guvernul Republicii Moldova a decis astăzi extinderea programului de burse pentru sportivi. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 […] Articolul Burse lunare pentru mai mulți sportivi din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
19:30
Alexandru Tănase: R. Moldova trebuie să iasă din CSI. Acordurile semnate de Rusia costă mai puțin decât hârtia pe care au fost scrise # Vocea Basarabiei
19:10
Mark Rutte, la București: România investește în NATO și NATO investește în România # Vocea Basarabiei
România investește în NATO și NATO investește în România. Declarația a fost făcută de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, care se află într-o vizită oficială la București. Într-o conferință de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan, după întrevederea avută la Palatul Cotroceni, înaltul oficial NATO a subliniat că „România este un aliat […] Articolul Mark Rutte, la București: România investește în NATO și NATO investește în România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a anunțat că tarifele la gazele naturale vor fi ajustate la începutul anului 2026. Oficialul a punctat că, la final de an, companiile din sectorul energetic efectuează calculele și în baza acestora, ele pot veni cu cereri de ajustare a tarifelor. „Către finalul anului se […] Articolul Tarifele la gazele naturale, revizuite la începutul anului 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Comisia Electorală Centrală a început procedura de control al finanțării activității Blocului „Patriotic”, precum și al Partidului „Inima Moldovei”. Astfel, CEC va verifica finanțarea Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025. De asemenea, urmează a fi verificată și finanțarea activității Partidului „Inima Moldovei” în perioada 1 […] Articolul CEC verifică finanțarea Blocului „Patriotic” și a Partidului „Inima Moldovei” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău ar putea rămâne fără gradele didactice și manageriale # Vocea Basarabiei
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, reținută recent într-un dosar de corupție, riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale. Declarații în acest sens au fost făcute de Dan Perciun, ministrul Educației de la Chișinău. Potrivit oficialului, acest caz este investigat de Comisia națională de etică și integritate, care urmează să întrunească și și să […] Articolul Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău ar putea rămâne fără gradele didactice și manageriale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Dorin Damir, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală # Vocea Basarabiei
Oamenii legii efectuează percheziții într-un dosar de spălare de bani, șantaj și evaziune fiscală. Ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat pentru presă că acțiunile îi vizează pe Dorin Damir și Octavian Orheianu. Potrivit ministrei, este vorba despre peste 20 de percheziții efectuate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în colaborare cu […] Articolul Dorin Damir, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Tudor Ulianovschi s-a retras de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Interimatul funcției de președinte va fi preluat de secretarul general al formațiunii, Iurie Cazacu. Tudor Ulianovschi a anunțat despre retragerea sa la ședința Biroului permanent al partidului, se arată într-un comunicat al PSDE. Totodată, Biroul permanent al formațiunii a decis ca până la […] Articolul Tudor Ulianovschi pleacă de la conducerea PSDE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată în valoare de peste 1,2 milioane de lei în cazul bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul. Potrivit instituției, verificările au vizat perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025 și au început „în urma unei sesizări din oficiu” privind posibila încălcare a regimului declarării averii și intereselor personale […] Articolul Evghenia Guțul, avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Guvernul R. Moldova denunță Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale # Vocea Basarabiei
Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 5 noiembrie, proiectul de lege ce prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Documentul a fost semnat la Moscova la 30 octombrie 1998 și a intrat în vigoare la data de 4 iulie 2001. În baza acestui acord, în […] Articolul Guvernul R. Moldova denunță Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a anunțat miercuri, 5 octombrie, că prima sa vizită oficială în calitate de șef al Guvernului va avea loc la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. De asemenea, el a menționat că, începând de săptămâna viitoare, va începe vizitele și în mai multe localități din Republica Moldova. […] Articolul Prima vizită oficială a noului premier de la Chișinău va fi la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. O decizie în acest sens a fost luată miercuri, 5 noiembrie, de Guvernul de la Chișinău. „Radu Vrabie este un profesionist cu aproape 20 de ani de experiență, ocupând funcții de conducere în mediul privat și programe de dezvoltare internațională”, a […] Articolul Serviciul Vamal al R. Moldova are un nou șef apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Ministrul Sănătății al R. Moldova, reacție la acuzațiile din România privind diplomele false: „Universitatea de Medicină nu poate face așa ceva” # Vocea Basarabiei
Emil Ceban, ministrul Sănătății al Republicii Moldova, a respins acuzațiile conform cărora Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău ar fi implicată în cazul diplomelor false, investigat de autoritățile din România. Oficialul, care a fost anterior rector al acestei instituții de studii superioare, a calificat acuzațiile ca fiind false și a dat asigurări […] Articolul Ministrul Sănătății al R. Moldova, reacție la acuzațiile din România privind diplomele false: „Universitatea de Medicină nu poate face așa ceva” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Ministrul Sănătății al R. Moldova, reacție la acuzațiile din România privind diplomele false: „Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva” # Vocea Basarabiei
11:40
FLYONE: Lider în clasamentul “SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est # Vocea Basarabiei
Compania aeriană FLYONE a debutat în clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est pentru anul 2024.Este important de menționat că, potrivit raportului, FLYONE a fost desemnată liderulclasamentului „ SEE TOP 100 – Most Dynamic Companies 2024 ”, înregistrând în anul 2024 ceamai rapidă creștere a cifrei de afaceri și […] Articolul FLYONE: Lider în clasamentul “SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii din Europa de Sud-Est apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Alexandru Tănase, despre denunțarea Acordului cu Rusia privind centrele culturale: „Un mesaj politic clar” # Vocea Basarabiei
Includerea proiectului de lege privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Federației Ruse pentru înființarea și funcționarea centrelor culturale pe agenda primei ședințe a noului Cabinet de miniștri reprezintă o „bilă albă” pentru actuala guvernare și un mesaj politic clar transmis Moscovei. Declarații în acest sens au fost făcute de fostul președinte […] Articolul Alexandru Tănase, despre denunțarea Acordului cu Rusia privind centrele culturale: „Un mesaj politic clar” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Există premise pentru scăderea tarifelor la gazele naturale. Alexandr Slusari, membru în consiliul de administrare al Energocom, a explicat la emisiunea Fourm de la Vocea Basarabiei că prețul mediu de achiziție al Energocom este mai mic decât tariful actual aplicat consumatorilor, însă există și devieri tarifare negative acumulate de Moldovagaz, care pot influența ajustarea tarifelor. […] Articolul Slusari: Există premsie pentru micșorarea prețului la gaze apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Prima ședință a Guvernului Munteanu: denunțarea acordului cultural cu Rusia și noi proiecte de cooperare cu România și China # Vocea Basarabiei
Noul Cabinet de Miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, se întrunește astăzi, 5 noiembrie 2025, în prima ședință de Guvern. Printre principalele subiecte de pe ordinea de zi se află proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Executivul va examina, de asemenea, modificarea Regulamentului privind acordarea […] Articolul Prima ședință a Guvernului Munteanu: denunțarea acordului cultural cu Rusia și noi proiecte de cooperare cu România și China apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu: ancheta vizează evaziune fiscală și preluarea afacerii Pro Imobil # Vocea Basarabiei
Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) desfășoară mai multe percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu, în cadrul a două dosare penale ce vizează evaziune fiscală și preluarea, în 2017, a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliate celor doi, potrivit surselor Ziarului de […] Articolul Percheziții la Dorin Damir și Octavian Orheianu: ancheta vizează evaziune fiscală și preluarea afacerii Pro Imobil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Roberta Metsola va participa la ședința solemnă a noului Parlament al Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie 2025. În cadrul vizitei, Roberta Metsola va lua parte la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Totodată, oficiala europeană va avea o întrevedere cu președintele […] Articolul Roberta Metsola va participa la ședința solemnă a noului Parlament al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe: Medici suspectaţi că au obţinut ilegal diplome de rezidenţiat în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, împreună cu poliţiştii IGPR – Direcţia de Investigaţii Criminale, au efectuat miercuri, 5 noiembrie 2025, un număr de 14 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în mai multe judeţe, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de […] Articolul Percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe: Medici suspectaţi că au obţinut ilegal diplome de rezidenţiat în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
4 noiembrie 2025
22:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 04.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 04.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:50
(FOTO) Pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a R. Moldova la UE, discutați la Bruxelles # Vocea Basarabiei
Pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană se numără printre subiectele discutate astăzi, la la Bruxelles, de către președinta Maia Sandu cu mai mulți oficiali europeni. Astfel, în cadrul vizitei sale la Bruxelles, Maia Sandu s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe […] Articolul (FOTO) Pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a R. Moldova la UE, discutați la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
(VIDEO) Președinta Maia Sandu: „Republica Moldova își merită locul în familia europeană” # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova își merită locul în familia europeană”. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în contextul în care astăzi Comisia Europeană a prezentat Raportul de extindere pentru 2025. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate. „Astăzi, Comisia Europeană a prezentat Raportul de extindere […] Articolul (VIDEO) Președinta Maia Sandu: „Republica Moldova își merită locul în familia europeană” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
