Nicușor Dan: Ucraina luptă pentru securitatea întregii Europe
TVR Moldova, 8 noiembrie 2025 09:00
Președintele României, Nicușor Dan, a avut vineri o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia au discutat despre situația actuală de securitate și despre consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state, transmite tvrinfo.ro.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
09:00
Președintele României, Nicușor Dan, a avut vineri o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia au discutat despre situația actuală de securitate și despre consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state, transmite tvrinfo.ro.
Acum o oră
08:30
Complicele asasinului crimei din sectorul Râșcani din Chișinău a fost extrădat. Ce rol a avut? # TVR Moldova
Hassan Toper, un cetățea turc implicat în omorul lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, într-o cafenea din sectorul Râșcani din Chișinău, a fost extrădat Republicii Moldova vineri seară. Înainte de crimă, el ar fi călătorit de patru ori în Republica Moldova pentru a „organiza logistica” atacului.
Acum 24 ore
19:10
Parlamentul de la Chișinău a fost astăzi scena unui duel al deputaţilor. Mărul discordiei a fost proiectul de lege care prevede suspendarea activității grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe toată durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Pe de o parte, au fost socialiștii care încercau să readucă Rusia și Belarus în grupurile de prietenie, iar de cealaltă parte, majoritatea parlamentară care a respins propunerea.
17:40
Eveniment academic important organizat la Chișinău - Conferința Latinitate, Romanitate, Românitate # TVR Moldova
Identitatea culturală romanică și spațiul comun al civilizației latine sunt subiecte care au reunit, în aceste zile, la Chişinău, zeci de istorici, academicieni şi cercetători, din Republica Moldova şi din străinătate. Astăzi, în cadrul evenimentului, a avut loc şi o lansare de carte. Organizatorii spun că această reuniune întăreşte dialogul între generațiile de cercetători și susține schimbul academic între instituțiile din Republica Moldova şi cele de peste hotare.
17:30
Aproape 19 milioane de lei vor primi partidele politice din Republica Moldova de la bugetul de stat în ultimele două luni ale anului. Comisia Electorală Centrală a decis cuantumul alocaţiilor pentru fiecare formaţiune, în funcţie de performanţele obţinute la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Totodată, partidele care au promovat în Parlament femei şi tineri vor primi sume şi mai consistente.
17:20
„Decanatul face admiterea”. Cum explică Adrian Belîi semnătura sa pe diplomele de la medicină # TVR Moldova
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Adrian Belîi, a venit cu o reacție după ce în presă au apărut documente care arată că semnătura sa figurează pe diplomele de rezidențiat ale unor medici din Republica Moldova cercetați penal în România sub suspiciunea că ar fi obținut fraudulos diplomele.
17:10
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru mandatul 2025–2029. Alegerile au avut loc în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.
16:40
Gunvor se retrage din afacerea cu Lukoil, după ce SUA o acuză de legături cu Kremlinul # TVR Moldova
Un important trader internațional de mărfuri a renunțat la planurile de a cumpăra activele internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, după ce a respins acuzațiile guvernului american potrivit cărora ar fi „marioneta Kremlinului”, scrie ABC News.
16:30
Cristian Botgros a fost audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. Avocat: El se declară nevinovat # TVR Moldova
Instrumentistul Cristian Botgros, nepotul dirijorului Orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, a fost audiat joi, 6 noiembrie, de către poliție în cazul morții Andreei Cuciuc, potrivit avocatei Corina Digore, care reprezintă interesele familiei Botgros.
16:10
Soții Nicolae și Natalia Untilă din satul Clișova, raionul Orhei, au început să cultive cătină, de câțiva ani, când au revenit acasă după o perioadă de muncă în străinătate.
16:10
Emil Ceban a depus cerere la CNA pentru investigarea scandalului legat de diplomele false # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție examinează o plângere oficială din partea ministrului Sănătății, Emil Ceban, prin care a solicitat investigarea completă a circumstanțelor cazului legat de presupusul rezidențiat fals al unor medici din România la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău.
14:50
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Acordul care prevede acest lucru, despre care a menționat că este un tratat istoric care duce parteneriatul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană la un nivel mai înalt.
14:50
Anul 2028 ca termen pentru semnarea tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este unul ambițios, dar realist, susține viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care afirmă că autoritățile știu clar ce trebuie făcut în următorii cinci ani. Acest obiectiv se regăsește în noul program național de aderare.
14:40
Percheziții la patru agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală de 2,2 milioane de lei # TVR Moldova
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii cu destinație specială „Fulger”, au efectuat percheziții la patru agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane de lei, care au ca gen de activitate fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar din hârtie sau carton.
14:40
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP) a depistat mai multe produse cosmetice care conțin substanțe interzise, printre care acid boric, borat de sodiu și triclosa. Produsele comercializate de SRL „VIRIM-IMPEX” au fost interzise și retrase de pe piață.
14:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în calitate de șef al grupului de lucru care analizează impactul sancțiunilor Lukoil asupra Republicii Moldova, anunță că firma rusească, începând cu 21 noiembrie 2025, va fi în incapacitate de funcționare, respectiv, de furnizare și asigurare cu benzină, motorină și kerosen.
14:30
Record de angajări: Peste 19 mii de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului # TVR Moldova
Peste 19 mii de persoane și-au găsit un loc de muncă, de la începutul anului, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cel mai bun rezultat din ultimii ani. Numărul angajărilor este cu 33% mai mare faţă de anul trecut şi cu aproape 60% peste nivelul din 2023, arată datele instituţiei.
13:40
România și Polonia vor desfășura o tehnologie de ultimă oră pentru apărarea în fața dronelor rusești # TVR Moldova
România și Polonia vor desfășura o tehnologie de ultimă oră pentru apărarea în fațaa dronelor rusești, relatează tvrinfo.ro.
13:10
Șofer de taxi prins drogat la volan a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare # TVR Moldova
Procuratura Soroca, Oficiul Florești, a anunțat pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în privința șoferilor care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat.
12:50
Jumătate de milion din surse ilegale: O activistă „Șor” de la Râșcani pe banca acuzaților # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a transmis în instanța de judecată dosarul în care este vizată vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani din municipiul Chișinău a Partidului „Șor”. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat.
12:40
Dorin Damir a fost eliberat la două zile după reținerea pentru evaziune fiscală și spălare de bani # TVR Moldova
Dorin Damir, preşedintele Federaţiei de Arte Marţiale și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, reţinut acum două zile într-un dosar de evaziune fiscală, a fost eliberat din izolator, după expirarea celor 72 de ore.
12:00
Sandu: „Moldovenii au ales Europa. Parlamentul are misiunea de a pregăti țara pentru aderarea la UE” # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, împreună cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au susținut vineri o conferință de presă. Șefa statului a subliniat că moldovenii au ales Europa, iar noul legislativ are misiunea de a pregăti țara pentru aderarea la Uniunea Europeană.
12:00
Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are opt deputați noi. Joi, Curtea Constituțională a validat mandatele deputaților Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca și Gheorghe Ichim.
11:30
Grosu, despre scandalul diplomelor de la medicină: „Să nu facem speculații înainte de timp” # TVR Moldova
„Avem toată încrederea în Emil Ceban”, astfel a răspuns președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrebările jurnaliștilor ce țin de scandalului diplomelor de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu.
11:30
Ministrul Sănătății, Ceban, este interesat de investigațiile procurorilor în cazul diplomelor false # TVR Moldova
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, susține că procesul de emitere a diplomelor de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău este unul riguros. Cu toate acestea, în cazul în care se va constata acte false, oficialul se declară interesat să fie făcute investigații în România și Republica Moldova.
11:30
Roberta Metsola în Parlamentul R. Moldova: „Extinderea este cel mai mare instrument geopolitic” # TVR Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a participat joi, 7 noiembrie, la prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova. Oficialul european a deschis evenimentul cu un discurs rostit parțial în limba română, reiterând sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru parcursul european al R. Moldova.
11:20
Patru percheziții la Penitenciarul Brănești: Bani colectați pentru gruparea criminală „Kitaeț” # TVR Moldova
Un grup infracțional condus de așa-zisul „hoț în lege” „Kitaeț” a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hâncești, Oficiul Leova, angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor și Detașamentul cu destinație specială „Pantera”.
11:10
Jumătate de milion din surse ilegale: Vicepreședinta „Șor” va ajunge în fața instanței # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată dosarul în care este vizată vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani din municipiul Chișinău a Partidului Politic „Șor”. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat.
10:20
Diplome suspecte semnate de Emil Ceban: Procurorii români ar putea cere audierea ministrului # TVR Moldova
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul general îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, dat fiind că ei lucrau cu normă întreagă în România în perioada în care ar fi trebuit să fie prezenți fizic în Republica Moldova la rezidențiat.
09:30
Întâmpinarea Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu
Ieri
09:10
Armata rusă a lansat joi un atac asupra regiunii Dnipropetrovsk, distrugând opt mine de cărbune, potrivit Ministerului ucrainean al Energiei. În momentul atacului, 2.595 de mineri se aflau sub pământ. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, iar primele informații arată că nu există victime sau răniți.
08:10
Roberta Metsola a sosit la Chişinău. Oficialul european va participa la o serie de evenimente # TVR Moldova
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a sosit la Chişinău. Ea va participa la o serie de evenimente. Printre cele mai importante este şedinţa solemnă a Parlamentului R. Moldova, unde va susţine un discurs.
6 noiembrie 2025
20:30
Confirmat: Cristi Botgros va fi citat pentru audieri în dosarul decesului Andreei Cuciuc # TVR Moldova
Instrumentistul Cristian Botgros, nepotul dirijorului Orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, urmează a citat pentru audieri, în această săptămână, în dosarul decesului Andreei Cuciuc. Despre acest lucru a declarat ministra Afacerilor de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”, de la TVR MOLDOVA.
20:10
IDIS "Viitorul": R Moldova are nevoie de o strategie clară pentru a-și păstra oamenii acasă # TVR Moldova
Migrația masivă şi natalitatea scăzută afectează direct economia și dezvoltarea statului. Potrivit unei analize realizate de IDIS "Viitorul", Republica Moldova are nevoie de o strategie clară pentru a-și păstra oamenii acasă. Experții avertizează că, fără politici eficiente de creștere a veniturilor și de îmbunătățire a condițiilor de muncă, exodul va continua.
20:10
Controlul coordonat ar urma să fie extins la alte două vămi cu România, spune ministra de Interne # TVR Moldova
Pe parcursul anului viitor, urmează a fi instituit un control comun la alte două puncte de trecere ale frontierei moldo-române. Despre acest lucru a vorbit ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”, de la TVR MOLDOVA.
19:40
Medici, cadre didactice, ingineri, oameni de afaceri sau chiar pensionari au luat parte, anul acesta, la cursurile gratuite de limba română. Peste opt mii de persoane au beneficiat de programul național pentru învățarea limbii române, derulat pentru al treilea an consecutiv de Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova.
19:10
Comerţul online în Moldova, dezvoltare și riscuri: Sute de sesizări la protecția consumatorului # TVR Moldova
Peste 50 de mii de colete ajung zilnic la oficiile poştale sau sunt livrate către locuitorii Republicii Moldova prin intermediul serviciilor de curierat. Multe dintre ele sunt comenzi de pe platformele online, spun distribuitorii. Comerţul pe internet s-a dezvoltat cu paşi rapizi în ultimii ani. Evoluţiile în acest domeniu au fost subiectul unei conferinţe desfăşurate joi la Chişinău, la care au luat parte antreprenori, experţi, dar şi autorităţi.
18:40
Comisia pentru Politică Externă și Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova suspendă activitatea grupurilor de prietenie cu Rusia și Belarus, până la încheierea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
18:20
Cristina Gherasimov: Cipru arată că aderarea la UE este posibilă și cu un conflict nesoluționat # TVR Moldova
Cipru reprezintă un precedent care arată că aderarea la Uniunea Europeană este posibilă și cu un conflict nesoluționat, subliniază viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. În același timp, oficiala recunoaște că Republica Moldova ar avea mai mult de câștigat dacă regiunea transnistreană ar fi reintegrată înainte de aderare.
18:10
A trecut deja câteva zile din luna noiembrie, însă chiar și așa vrem să știm la ce să ne așteptăm în următoarea perioadă, cel puțin din punct de vedere astrologic. Ce influențe astrale aduce această lună, ne spune Lucia Pali, astrolog.
17:10
Un parlamentar conservator din Berlin a cerut luarea de măsuri împotriva dirijorului german Justus Frantz, care a călătorit la Moscova în această săptămână pentru a primi Ordinul Prieteniei din partea președintelui rus Vladimir Putin, potrivit POLITICO.
16:40
Conferința Științifică Internațională „Latinitate, Romanitate, Românitate", la a IX-a ediție # TVR Moldova
Între 6 și 8 noiembrie, la Universitatea de Stat din Moldova, are loc cea de-a IX-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Latinitate, Romanitate, Românitate", un eveniment ce reunește cercetători, profesori universitari și experți din țări de expresie latină și din alte spații culturale.
16:40
Cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai aplicaţiei "Tux", au fost reținute pentru audieri în joi dimineaţă, în urma unor ample percheziţii făcute de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigaţii, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
16:10
Traficul aerian din SUA, redus cu 10% în cel mai lung blocaj guvernamental din istorie # TVR Moldova
De la blocaj guvernamental, la blocaj aerian. Administrația Federală a Aviației din Statele Unite a anunțat că va reduce traficul aerian cu 10% pe 40 dintre cele mai aglomerate aeroporturi. Totul pentru a menține siguranța, în contextul blocajului resurselor financiare necesare personalului cheie.
16:00
Ce spun agresorii din Grinăuți la jumătate de an după ce au dat în preotul Turtureanu? # TVR Moldova
Agresorii preotului bisericii din Grinăuți, Râșcani, Constantin Turtureanu, și familia acestuia, au ajuns pe banca acuzaților. Reporterii TV Nord reușit să vorbească unii dintre ei. Unii își regretă faptele și își cer iertare, alții însă s-au ascuns de jurnaliști pentru a evita întrebările legate de incident. Procuratura Drochia, Oficiul Râșcani, a expediat în judecată o cauză penală în care șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, sunt acuzate de huliganism.
15:10
Seniorii învață să comunice cu AI-ul: “Uneori îmi vine să-l cuprind pentru sfaturile lui” # TVR Moldova
Nu există o limită de vârstă pentru a învăţa lucruri noi. Dovadă sunt mai multe persoane, unele deja pensionate, care şi-au propus să cunoască mai bine lumea digitală şi să descopere aplicaţia ChatGPT, despre care spun ei că e un bun partener de conversație și un ajutor zi de zi. Cel mai des, oamenii caută răspunsuri la întrebări din domeniul medical sau culinar.
14:50
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate.
14:20
Victimele care au supraviețuit accidentului de la Codreanca, inclusiv 2 copii, sunt în stare gravă # TVR Moldova
Noi tragedii pe şosele naţionale. Doar ieri, trei persoane au decedat în urma unor accidente rutiere, iar alte patru, printre care doi copii, au ajuns la spital cu traumatisme. Unul dintre cele mai groaznice a avut loc pe drumul dintre localităţile Codreanca şi Grebleşti, raionul Străşeni. Un cuplu a murit, iar copilul lor a ajuns la spital cu răni.
14:20
Alexandru Munteanu a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA despre parteneriatul moldo-american # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice.
14:10
Trump nu merge la summitul de la Johannesburg și spune că Africa de Sud ar trebui exclusă din G20 # TVR Moldova
Preşedintele american Donald Trump nu va participa la summitul G20 de la Johannesburg. Liderul de la Casa Albă a precizat și că Africa de Sud ar trebui exclusă din forul de coordonare între marile economii ale lumii. Motivul? Ţara africană tratează anumite categorii de persoane foarte rău, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.