Complicele asasinului crimei din sectorul Râșcani din Chișinău a fost extrădat. Ce rol a avut?

Nu există o limită de vârstă pentru a învăţa lucruri noi. Dovadă sunt mai multe persoane, unele deja pensionate, care şi-au propus să cunoască mai bine lumea digitală şi să descopere aplicaţia ChatGPT, despre care spun ei că e un bun partener de conversație și un ajutor zi de zi. Cel mai des, oamenii caută răspunsuri la întrebări din domeniul medical sau culinar.