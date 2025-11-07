Duel în Parlament pe tema suspendării grupurilor de prietenie cu Rusia și Belarus

14:20

Noi tragedii pe şosele naţionale. Doar ieri, trei persoane au decedat în urma unor accidente rutiere, iar alte patru, printre care doi copii, au ajuns la spital cu traumatisme. Unul dintre cele mai groaznice a avut loc pe drumul dintre localităţile Codreanca şi Grebleşti, raionul Străşeni. Un cuplu a murit, iar copilul lor a ajuns la spital cu răni.