Controlul coordonat ar urma să fie extins la alte două vămi cu România, spune ministra de Interne
TVR Moldova, 6 noiembrie 2025 20:10
Pe parcursul anului viitor, urmează a fi instituit un control comun la alte două puncte de trecere ale frontierei moldo-române. Despre acest lucru a vorbit ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”, de la TVR MOLDOVA.
Acum 5 minute
20:30
Confirmat: Cristi Botgros va fi citat pentru audieri în dosarul decesului Andreei Cuciuc # TVR Moldova
Instrumentistul Cristian Botgros, nepotul dirijorului Orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, urmează a citat pentru audieri, în această săptămână, în dosarul decesului Andreei Cuciuc. Despre acest lucru a declarat ministra Afacerilor de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”, de la TVR MOLDOVA.
Acum 30 minute
20:10
IDIS "Viitorul": R Moldova are nevoie de o strategie clară pentru a-și păstra oamenii acasă # TVR Moldova
Migrația masivă şi natalitatea scăzută afectează direct economia și dezvoltarea statului. Potrivit unei analize realizate de IDIS "Viitorul", Republica Moldova are nevoie de o strategie clară pentru a-și păstra oamenii acasă. Experții avertizează că, fără politici eficiente de creștere a veniturilor și de îmbunătățire a condițiilor de muncă, exodul va continua.
20:10
Acum o oră
19:40
Medici, cadre didactice, ingineri, oameni de afaceri sau chiar pensionari au luat parte, anul acesta, la cursurile gratuite de limba română. Peste opt mii de persoane au beneficiat de programul național pentru învățarea limbii române, derulat pentru al treilea an consecutiv de Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova.
Acum 2 ore
19:10
Comerţul online în Moldova, dezvoltare și riscuri: Sute de sesizări la protecția consumatorului # TVR Moldova
Peste 50 de mii de colete ajung zilnic la oficiile poştale sau sunt livrate către locuitorii Republicii Moldova prin intermediul serviciilor de curierat. Multe dintre ele sunt comenzi de pe platformele online, spun distribuitorii. Comerţul pe internet s-a dezvoltat cu paşi rapizi în ultimii ani. Evoluţiile în acest domeniu au fost subiectul unei conferinţe desfăşurate joi la Chişinău, la care au luat parte antreprenori, experţi, dar şi autorităţi.
18:40
Comisia pentru Politică Externă și Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova suspendă activitatea grupurilor de prietenie cu Rusia și Belarus, până la încheierea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
Acum 4 ore
18:20
Cristina Gherasimov: Cipru arată că aderarea la UE este posibilă și cu un conflict nesoluționat # TVR Moldova
Cipru reprezintă un precedent care arată că aderarea la Uniunea Europeană este posibilă și cu un conflict nesoluționat, subliniază viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. În același timp, oficiala recunoaște că Republica Moldova ar avea mai mult de câștigat dacă regiunea transnistreană ar fi reintegrată înainte de aderare.
18:10
A trecut deja câteva zile din luna noiembrie, însă chiar și așa vrem să știm la ce să ne așteptăm în următoarea perioadă, cel puțin din punct de vedere astrologic. Ce influențe astrale aduce această lună, ne spune Lucia Pali, astrolog.
17:10
Un parlamentar conservator din Berlin a cerut luarea de măsuri împotriva dirijorului german Justus Frantz, care a călătorit la Moscova în această săptămână pentru a primi Ordinul Prieteniei din partea președintelui rus Vladimir Putin, potrivit POLITICO.
16:40
Conferința Științifică Internațională „Latinitate, Romanitate, Românitate", la a IX-a ediție # TVR Moldova
Între 6 și 8 noiembrie, la Universitatea de Stat din Moldova, are loc cea de-a IX-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Latinitate, Romanitate, Românitate", un eveniment ce reunește cercetători, profesori universitari și experți din țări de expresie latină și din alte spații culturale.
16:40
Cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai aplicaţiei "Tux", au fost reținute pentru audieri în joi dimineaţă, în urma unor ample percheziţii făcute de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigaţii, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Acum 6 ore
16:10
Traficul aerian din SUA, redus cu 10% în cel mai lung blocaj guvernamental din istorie # TVR Moldova
De la blocaj guvernamental, la blocaj aerian. Administrația Federală a Aviației din Statele Unite a anunțat că va reduce traficul aerian cu 10% pe 40 dintre cele mai aglomerate aeroporturi. Totul pentru a menține siguranța, în contextul blocajului resurselor financiare necesare personalului cheie.
16:00
Ce spun agresorii din Grinăuți la jumătate de an după ce au dat în preotul Turtureanu? # TVR Moldova
Agresorii preotului bisericii din Grinăuți, Râșcani, Constantin Turtureanu, și familia acestuia, au ajuns pe banca acuzaților. Reporterii TV Nord reușit să vorbească unii dintre ei. Unii își regretă faptele și își cer iertare, alții însă s-au ascuns de jurnaliști pentru a evita întrebările legate de incident. Procuratura Drochia, Oficiul Râșcani, a expediat în judecată o cauză penală în care șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, sunt acuzate de huliganism.
15:10
Seniorii învață să comunice cu AI-ul: “Uneori îmi vine să-l cuprind pentru sfaturile lui” # TVR Moldova
Nu există o limită de vârstă pentru a învăţa lucruri noi. Dovadă sunt mai multe persoane, unele deja pensionate, care şi-au propus să cunoască mai bine lumea digitală şi să descopere aplicaţia ChatGPT, despre care spun ei că e un bun partener de conversație și un ajutor zi de zi. Cel mai des, oamenii caută răspunsuri la întrebări din domeniul medical sau culinar.
14:50
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate.
Acum 8 ore
14:20
Victimele care au supraviețuit accidentului de la Codreanca, inclusiv 2 copii, sunt în stare gravă # TVR Moldova
Noi tragedii pe şosele naţionale. Doar ieri, trei persoane au decedat în urma unor accidente rutiere, iar alte patru, printre care doi copii, au ajuns la spital cu traumatisme. Unul dintre cele mai groaznice a avut loc pe drumul dintre localităţile Codreanca şi Grebleşti, raionul Străşeni. Un cuplu a murit, iar copilul lor a ajuns la spital cu răni.
14:20
Alexandru Munteanu a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA despre parteneriatul moldo-american # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice.
14:10
Trump nu merge la summitul de la Johannesburg și spune că Africa de Sud ar trebui exclusă din G20 # TVR Moldova
Preşedintele american Donald Trump nu va participa la summitul G20 de la Johannesburg. Liderul de la Casa Albă a precizat și că Africa de Sud ar trebui exclusă din forul de coordonare între marile economii ale lumii. Motivul? Ţara africană tratează anumite categorii de persoane foarte rău, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului.
13:50
La Telenești, Mitropolia Moldovei a eșuat să acapareze o parohie trecută la Mitropolia Basarabiei # TVR Moldova
Avocatul Iulian Rusanovschi anunță câștig de cauză într-un dosar intentat la cererea Mitropoliei Moldovei, parte a Bisericii Ortodoxe Ruse, împotriva unei parohii din Telenești, care a aderat în 2023 la Mitropolia Basarabiei, aflată în subordinea Bisericii Ortodoxe Române.
13:40
Președintele FIFA, mesaj de condoleanţe în memoria lui Emeric Ienei: Model de eleganţă și echilibru # TVR Moldova
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis un mesaj de condoleanţe în memoria lui Emeric Ienei, decedat miercuri la vârsta de 88 de ani, prin intermediul unei scrisori adresate Federaţiei Române de Fotbal, în care afirmă că fostul internaţional şi selecţioner al României a fost un model de eleganţă, echilibru şi respect.
13:00
/ AUDIO / Cum sunt umflate sumele din contractele de achiziții publice în școlile din Chișinău? # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptările realizate în dosarul penal care vizează coruperea pasivă și abuz de serviciu în sistemul educațional din Chișinău. Înregistrările surprind discuții între funcționari și agenți economici despre cum să modifice sumele facturilor și lucrările atribuite pentru a favoriza anumite firme. Joi dimineață, Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții la Direcția educație Buiucani legate de presupuse cazuri de corupție la organizarea licitațiilor pentru lucrările de reparație în grădinițe și școli.
12:40
Ucraina a reluat importurile de gaze dintr-o conductă care traversează peninsula balcanică până în Grecia, pentru a-și menține sistemele de încălzire și electricitate în funcțiune pe tot parcursul iernii, după pagubele extinse cauzate de intensificarea atacurilor rusești, informează Reuters.
Acum 12 ore
12:30
Pedeapsă maximă definitivă pentru capul grupării criminale „Machena”, Vladimir Moscalciuc # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru l-a condamnat la 25 de ani închisoare pe căpetenia criminală Vladimir Moscalciuc, alias Machena, lider al organizaţiei omonime. Sentința a fost pronunțață de instanța de apel după ce procurorii PCCOCS au constestat decizia primei instanțe, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Corupției.
12:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova # TVR Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România.
12:10
Cinci lideri ai platformei „TUX” au fost reținuți pentru evaziune fiscală și spălare de bani # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că joi dimineață oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
12:00
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a municipiului Chișinău a venit cu o reacție oficială după informațiile privind perchezițiile efectuate de Procuratura Anticorupție (PA) și Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de corupere pasivă și abuz de serviciu care vizează mai multe persoane din sistemul educațional al capitalei.
11:50
Victor Durbală anunță că pe 4 noiembrie 2025 a depus cererea de demisie din funcția de director al Agenției „Moldsilva”.
11:40
Au organizat o percheziție falsă pentru a șantaja victimele: Un polițist și un complice, condamnați # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău informează că doi bărbați, în vârstă de 30 și 27 de ani, au fost condamnați la câte opt ani de detenție într-un penitenciar de tip semiînchis și amenzi de câte 100.000 de lei pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale.
11:20
La Ungheni, vor fi investiți cei mai mulți bani în infrastructura de apă și canalizare # TVR Moldova
Cel mai amplu proiect de investiții în infrastructura legate de apeduct și canalizare din Republica Moldova pentru anul 2026 îl are SRL „Apă-Canal Ungheni”. Planul de investiții al acestei societății aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru 2026 constituie 30,3 milioane de lei și include construcția de noi rețele, modernizarea infrastructurii existente, achiziția de echipamente de măsurare și consolidarea clădirilor și a construcțiilor speciale.
11:10
Imaginați-vă: București – Budapesta în doar șase ore și 15 minute, fără avioane, fără cozi la check-in, doar confort și viteză. Pare science-fiction, dar este planul concret al Comisiei Europene pentru anul 2040 – o rețea feroviară de mare viteză care va schimba complet modul în care europenii călătoresc, relatează TVR Info.
11:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), efectuează joi dimineață percheziții într-un dosar penal care vizează fapte de corupere pasivă și abuz de serviciu în sistemul educațional din municipiul Chișinău.
10:40
Aproape un milion de lei din bugetul Liceului „Asachi” au ajuns către firmele afiliate angajaților # TVR Moldova
Aproape un milion de lei din bugetul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău ar fi fost direcționat către patru firme care au executat, pe rând, lucrări din același domeniu. Potrivit unei investigații realizate deZiarul de Gardă, două dintre aceste companii sunt legate de un tânăr electrician angajat al liceului – una dintre firme îi aparține, iar cealaltă este deținută de socrul său.
09:40
O nouă „criptomonedă” în R. Moldova? Comisia Națională a Pieței Financiare anunță verificări # TVR Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat că s-a autosesizat în urma unei conferințe de presă organizate de compania Double Case SRL, în cadrul căreia a fost anunțată lansarea unei așa-numite „criptomonede”.
08:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat angajamentul ferm al Alianței față de România, subliniind că, în cazul unui atac asupra țării, întreg NATO va interveni pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu.
08:00
Ministrul Sănătăţii al României oferă detalii despre scandalul rezidențiatului pe hârtie la Chișinău # TVR Moldova
Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, a precizat că sesizarea în cazul celor 12 medici suspectați că au făcut rezidențiatul la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău doar pe hârtie a fost făcută în anul 2024, „și nu acum”.
Ieri
20:20
/VIDEO/ În raionul Strășeni, 2 oameni au murit și 2 copii au fost spitalizați în urma unui accident # TVR Moldova
Pe drumul dintre satele Greblești și Codreanca din raionul Strășeni, miercuri seară, în urma coliziunii frontale dintre două autoturisme, două persoane - un bărbat și o femeie (soți) - au decedat decedat pe loc, a confirmat Inspectoratul de Poliției Strășeni pentru TVR Moldova. În ambele mașini erau copii, unul de opt și altul de doi ani.
19:40
Elevii din Republica Moldova au scris din nou istorie la cea mai mare olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni, FIRST Global Challenge 2025, desfășurată în Panama City. Echipa câștigă aurul pentru al cincilea an consecutiv.
19:30
Tinerii sportivi, care vor obține performanțe pe arena internațională, vor fi premiați de stat. Guvernul a extins programul de burse lunare, iar acum vor beneficia de susținere și elevii cu vârsta între 13 și 15 ani, precum și tinerii între 21 și 23 de ani.
19:10
UE sprijină cooperarea transfrontalieră între R. Moldova și Ucraina cu 1,9 milioane de euro # TVR Moldova
Cooperare regională, granturi comune și dezvoltare economică durabilă. Sunt scopurile unui nou proiect european pentru Republica Moldova şi Ucraina, lansat astăzi la Chişinău. Finanțat integral de UE cu peste 1,9 milioane euro, programul va facilita implementarea a peste o sută de proiecte comune în cele două ţări, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii, să sprijine inițiativele societății civile și să consolideze administrațiile publice locale.
18:50
Uniunea Europeană cere statelor candidate nu doar reforme economice și politice, ci și asugurarea unei securităţi digitale. Republica Moldova lucrează la propria strategie de securitate cibernetică, într-o perioadă în care atacurile informatice au devenit o armă invizibilă, dar periculoasă. Autoritățile recunosc faptul că lipsa specialiștilor e una dintre cele mai mari provocări, iar sistemele statului sunt încă vulnerabile. Despre riscuri și soluții s-a discutat în cadrul conferinței internaționale dedicate securității cibernetice CyberCon Moldova.
18:10
CS Sirius câștigă campionatul Moldovei la rugby-7, podiumul a fost completat de Sporting și UTM # TVR Moldova
CS Sirius a triumfat în campionatul Republicii Moldova la rugby-7. Galben-albaștri au adunat 31 de puncte în clasamentul general, după victoria clară din ultima etapă, în care s-a impus cu 28 la 15 în fața echipei Sporting.
17:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat angajamentul ferm al Alianței față de România, subliniind că, în cazul unui atac asupra țării, întreg NATO va interveni pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu.
17:40
17:10
Reducerea trupelor americane din România încinge spiritele între Congres şi Pentagon… Republicani şi democraţi deopotrivă critică Departamentul de Război pentru că nu i-a informat cu privire la această decizie de securitate națională.
17:00
16:50
16:40
Arta adevărată dăinuie în timp, iar patrimoniul sculptorului Dumitru Scvorțov Russu a fost recent descoperit de un grup de muzeografi, ghizi și agenți de turism, în cadrul unui tur informativ-cultural dedicat creației sale. Evenimentul a fost organizat de Oficiul Național al Turismului, Ministerul Culturii și Asociația Patrimonială din domeniul turismului.
16:40
Vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” ar putea fi incluse în lista patrimoniului mondial UNESCO # TVR Moldova
Republica Moldova are intenția de a include vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” în lista patrimoniului mondial UNESCO, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Republica Moldova, Mihai Popșoi, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.
16:20
Socialiștii sar în apărarea Centrului rus de știință și cultură. PSRM dă Guvernul în judecată # TVR Moldova
Partidul Socialiștilor va ataca în judecată denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind centrele culturale în baza căruia funcționează Centrul rus de știință și cultură. Despre acest lucru a anunțat în cadrul unui briefing liderul fracțiunii parlamentare a PSRM, Vlad Bătrîncea, vicepreședinte a Parlamentului.
16:00
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat în privința Evgheniei Guțul, guvernatoare a regiunii găgăuze, o avere cu caracter nejustificat în valoare de 1.249.679 de lei.
