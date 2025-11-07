Câți bani vor primi de la stat partidele politice până la sfârșitul anului?

19:10

Peste 50 de mii de colete ajung zilnic la oficiile poştale sau sunt livrate către locuitorii Republicii Moldova prin intermediul serviciilor de curierat. Multe dintre ele sunt comenzi de pe platformele online, spun distribuitorii. Comerţul pe internet s-a dezvoltat cu paşi rapizi în ultimii ani. Evoluţiile în acest domeniu au fost subiectul unei conferinţe desfăşurate joi la Chişinău, la care au luat parte antreprenori, experţi, dar şi autorităţi.