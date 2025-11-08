O femeie din Moldova, prinsă la ieșirea din țară în dosar de trafic de ființe umane
Subiectul Zilei, 8 noiembrie 2025 02:30
O femeie originară din Republica Moldova a fost reținută la ieșirea din țară, fiind acuzată de implicare într-o rețea de trafic de persoane. Potrivit anchetatorilor, aceasta figura în baze de date ca fiind urmărită pentru recrutarea și exploatarea victimelor, iar momentul reținerii a avut loc într‑o operațiune coordonată a autorităților de frontieră. Pe parcursul investigației […] Articolul O femeie din Moldova, prinsă la ieșirea din țară în dosar de trafic de ființe umane apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum o oră
02:30
O femeie din Moldova, prinsă la ieșirea din țară în dosar de trafic de ființe umane # Subiectul Zilei
O femeie originară din Republica Moldova a fost reținută la ieșirea din țară, fiind acuzată de implicare într-o rețea de trafic de persoane. Potrivit anchetatorilor, aceasta figura în baze de date ca fiind urmărită pentru recrutarea și exploatarea victimelor, iar momentul reținerii a avut loc într‑o operațiune coordonată a autorităților de frontieră. Pe parcursul investigației […] Articolul O femeie din Moldova, prinsă la ieșirea din țară în dosar de trafic de ființe umane apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 12 ore
17:40
Teleradio‑Moldova în vizor: acuzații de management defectuos și lipsă de transparență # Subiectul Zilei
Compania publică Teleradio‑Moldova se află sub semnul întrebării, după ce angajați de rang superior au adus acuzații grave privind cheltuieli nejustificate, decizii abuzive și conflicte de interese în cadrul instituției. Conducerea „Moldova 1” a transmis o scrisoare oficială Parlamentului, sesizând gestionarea opacă a resurselor publice și motivarea dubioasă a unor contracte, printre care plata sumei de […] Articolul Teleradio‑Moldova în vizor: acuzații de management defectuos și lipsă de transparență apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
În ultimele săptămâni, autorităţile din Republica Moldova au înregistrat un număr tot mai mare de cazuri de tentativă de fraudă online, cu victime care au devenit ținta unor scheme sofisticate de înșelăciune. Zeci de semnalări au fost primite în noiembrie, ceea ce ridică un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea mediului digital. Fraudatorii folosesc metode variate: anunţuri […] Articolul Tot mai multe tentative de fraudă online: zeci de cazuri raportate în noiembrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Control amplu la mai multe companii: patru firme bănuite de neplata impozitelor, descindere la 18 adrese # Subiectul Zilei
Autorităţile au desfăşurat o acţiune de amploare la mai multe companii suspectate că au evitat plata impozitelor şi taxelor către stat. În total, au avut loc percheziţii la 18 adrese, vizând patru firme cu activitate economică semnificativă. Verificările au vizat documente contabile, registre de plăţi şi de venituri, precum şi sediile sociale şi adresele de domiciliu […] Articolul Control amplu la mai multe companii: patru firme bănuite de neplata impozitelor, descindere la 18 adrese apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Acordul care prevede acest lucru, despre care a menționat că este un tratat istoric care duce parteneriatul dintre Republica Moldova […] Articolul Biroul Parlamentului European în R. Moldova își lansează oficial activitatea apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Un incident grav a avut loc în localitatea Măgdăcești, unde un şofer a fost surprins conducând pe contrasens, punând în pericol viaţa altor participanţi la trafic. Manevra iresponsabilă a provocat reacţii rapide din partea martorilor şi autorităţilor, iar imaginile au stârnit îngrijorare privind nivelul de respect pentru regulile rutiere. Potrivit martorilor, automobilul circula cu viteză, […] Articolul Pe contrasens la Măgdăcești: manevră riscantă surprinsă în trafic apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
O tânără din Republica Moldova a fost reţinută la unul dintre punctele de trecere a frontierei, în timp ce încerca să părăsească ţara. Aceasta figura în baza de date a autorităţilor ca fiind căutată pentru infracţiunea de trafic de persoane — un semnal că organele de drept au reuşit să o identifice şi să acţioneze […] Articolul O moldoveancă prinsă în flagrant la frontieră, acuzată de trafic de fiinţe umane apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Familia Valentinei Lazari, tânăra de 29 de ani care a decedat la scurt timp după o intervenţie chirurgicală de micşorare a stomacului într-o clinică privată din Chişinău, contestă decizia instanţei şi acuză existenţa unor grave erori medicale. Potrivit rudelor, diagnosticul şi tratamentul au fost deficiente, ceea ce ar fi contribuit la deznodământul tragic, iar instituirea […] Articolul Familia Lazari acuză erori medicale şi contesta hotărârea instantei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s‑au întâlnit într‑un moment de referință pentru parcursul european al țării. În cadrul întrevederii lor, mesajul a fost unanim: Moldova a ales Europa, iar UE răspunde cu susținere completă. Sandu a subliniat că parcursul de integrare europeană al țării este unul asumat de cetățeni, iar sprijinul […] Articolul Sprijin european pentru Moldova: Sandu și Metsola construiesc punți spre UE apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Un bărbat care a condus un vehicul aflat sub influenţa unui „cocktail” de droguri este pus sub urmărire penală. Incidentul a avut loc când patrula a observat comportamentul său la volan – deplasare haotică, reacţii întârziate, semne de consum de substanţe. În urma testării, rezultatele au confirmat prezenţa mai multor substanţe interzise în organismul conducătorului […] Articolul Şofer cercetat penal pentru conducere sub influenţa unui cocktail de droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Ion Ceban: „Sprijinul european este important, dar realitatea trebuie prezentată clar” # Subiectul Zilei
Într-o discuție despre parcursul european al Republicii Moldova, Ion Ceban a subliniat importanța vizitelor oficialilor europeni în țară. „Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, că există această deschidere și acest ajutor”, a spus primarul Chișinăului. Totuși, Ceban a atras atenția că, în toate întâlnirile și discuțiile, nu doar cele publice unde se transmit […] Articolul Ion Ceban: „Sprijinul european este important, dar realitatea trebuie prezentată clar” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Acțiune amplă împotriva evaziunii fiscale: peste 2 000 de firme verificate de Fisc # Subiectul Zilei
Autorităţile fiscale ale Republicii Moldova au demarat o amplă acţiune de verificare, vizând peste 2 000 de companiisuspectate de practici de evaziune fiscală. În cadrul acestei operaţiuni, agenţi economici din diverse sectoare — comerţ, servicii, producţie — au intrat sub lupa inspectorilor, care urmăresc identificarea veniturilor nedeclarate, facilităţilor fiscale necuvenite şi a tranzacţiilor artificiale. Conform informaţiilor preliminare, verificările […] Articolul Acțiune amplă împotriva evaziunii fiscale: peste 2 000 de firme verificate de Fisc apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare, iar unul a fost amendat după ce au urcat la volan în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică. Printr-o sentință a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat de 32 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, fiindu-i stabilită o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu […] Articolul În stare de ebrietate alcoolică sau narcotică la volan: Trei șoferi, sancționați apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Un bărbat de 31 de ani a atras atenția patrulei din cadrul Inspectoratul General de Carabinieri după ce, observând echipajul pe strada Tăbăcăria Veche din Chișinău, şi‑a schimbat brusc direcția de deplasare. Îngrijoraţi de comportamentul său, carabinierii au intervenit şi au efectuat un control. În urma verificării, asupra bărbatului au fost găsite două pacheţele tip „zip‑lock” […] Articolul Comportamentul suspect l‑a dat de gol: un bărbat prins cu droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
O intervenţie a poliţiei s‑a transformat într‑un adevărat incident după ce un şofer în stare de ebrietate a fost oprit de agenţi, iar soţia acestuia a luat atitudine violentă. Conducătorul auto a fost oprit în trafic în urma unui control obişnuit şi s‑a dovedit că era sub influenţa alcoolului. În momentul reţinerii, femeia — vizibil […] Articolul Tânără beată atacă poliţiştii cu lopata după ce soţul ei a fost prins la volan apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Subiectul Zilei
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola Articolul LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
În municipiul Chișinău, aproape 2 800 de copii refugiaţi din Ucraina sunt înscrişi în sistemul de învăţământ preuniversitar. Din aceştia, aproximativ 1 774 de elevi frecventează 56 de şcoli, dintre care 246 sunt în clasa întâi. Dintre cei 246 de începători, 42 sunt în clase cu predare în limba română, iar ceilalţi 205, în clase cu predare în limba rusă. În plus, în 59 de grădiniţe din Capitală […] Articolul La Chişinău învaţă 2 800 de copii refugiaţi din Ucraina apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Autoritățile au desfășurat percheziții la Penitenciarul din Brănești, vizând mai mulți deținuți suspectați de implicare într-o organizație criminală denumită „Kitaeț”. Patru persoane, cu vârste între 22 și 35 de ani, sunt bănuite că au creat și condus această grupare din interiorul instituției, acumulând mijloace financiare și bunuri pentru desfășurarea activităților ilegale. Potrivit anchetei, gruparea ar […] Articolul Percheziţii la Penitenciarul nr. 18 Brăneşti: vizată organizaţia „Kitaeţ” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost inaugurată o expoziție impresionantă dedicată designului japonez contemporan, intitulată „Japanese Design Today 100”. Evenimentul aduce în prim-plan 100 de obiecte de design care ilustrează perfecțiunea estetică, funcționalitatea și inovația specifice Japoniei moderne. Expoziția reunește creații din 13 categorii diferite – de la mobilier, echipamente electronice și […] Articolul Designul japonez contemporan, o lecție de inovație și estetică la Muzeul Național apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Familia Vicol din orașul Leova trăiește o durere imposibil de descris. Un șofer aflat în stare de ebrietate a provocat un accident rutier cumplit, în urma căruia un tată și soț iubitor și-a pierdut viața, iar soția și fiica cea mică au ajuns în stare gravă la spital. Viața celor trei fiice ale lui Andrei […] Articolul Un șofer beat le-a distrus viața: Povestea unei familii care și-a pierdut tatăl apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Șef de poliție din Kiev, acuzat că a furat bani confiscați, prins în regiunea Rivne # Subiectul Zilei
Autoritățile din Ucraina au anunțat reținerea șefului secției de poliție Darnitski din Kiev, Yuri Rîbainski, după ce acesta dispăruse împreună cu o sumă importantă de bani confiscați în cadrul unor investigații. Potrivit informațiilor oficiale, ofițerul nu s-a prezentat la serviciu și nu a oferit nicio explicație, fapt care a declanșat o amplă operațiune de căutare. […] Articolul Șef de poliție din Kiev, acuzat că a furat bani confiscați, prins în regiunea Rivne apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
20:40
Investiții și recunoștință: Chișinăul onorează profesioniștii din sistemul medical municipal # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a participat astăzi la evenimentul dedicat încheierii activității doamnei Anadela Glavanîn funcția de directoare a Asociației Medicale Teritoriale Centru, aducându-i un omagiu pentru cei 35 de ani de muncădedicați sistemului medical municipal și comunității din Chișinău. Edilul i-a mulțumit pentru profesionalismul, echilibrul și devotamentul de care a dat dovadă de-a lungul timpului, subliniind că activitatea […] Articolul Investiții și recunoștință: Chișinăul onorează profesioniștii din sistemul medical municipal apare prima dată în Subiectul Zilei.
20:30
Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile în modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor, anunțând achiziția celui de-al doilea compactor de ultimă generație pentru depozitul de deșeuri din Țînțăreni. Potrivit edilului Capitalei, Ion Ceban, noul utilaj marca BOMAG, produs de compania germană BOMAG FAYAT GROUP GmbH, reprezintă un pas important în eficientizarea procesului de compactare și gestionare a deșeurilor […] Articolul Primăria Capitalei investește în tehnologie germană pentru un oraș mai curat apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:10
Lucrările de amenajare a luncii râului Cogâlnic din Hâncești, în plină desfășurare # Subiectul Zilei
Astăzi, Agenția de Dezvoltare Regională Centru a vizitat șantierul proiectului „Valorificarea luncii râului Cogâlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație”, implementat de ADR Centru, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova, din sursele FNDRL. „Împreună cu reprezentanții Primăriei minicipiului Hâncești, cu responsabilul tehnic și antreprenorul, am discutat despre provocările apărute pe parcurs și […] Articolul Lucrările de amenajare a luncii râului Cogâlnic din Hâncești, în plină desfășurare apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:10
Poliţiştii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Oancea, România, efectuează cercetări în privința unui tânăr din R. Moldova care a fost depistat conducând un autoturism, deşi nu avea acest drept. Ieri, în jurul orei 03:15, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pe sensul de intrare în România, un cetățean moldovean în […] Articolul Un tânăr, cercetat penal după ce a prezentat la vamă un permis din Transnistria apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce a fost prins de autoritățile de frontieră cu un permis de ședere fals, pe care l-ar fi cumpărat pentru a-și prelungi șederea în spațiul Uniunii Europene. Incidentul a avut loc în timpul unui control de rutină, când polițiștii de frontieră au observat nereguli în documentul […] Articolul Document fals descoperit la frontieră: moldovean cercetat penal apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Un expert în securitate avertizează că războiul hibrid desfășurat de Republica Moldova este „o acțiune multidimensională” care combină instrumente informaționale, economice, politice și de securitate pentru a compromite suveranitatea și parcursul european al țării. Potrivit analizei, această strategie are ca scop slăbirea structurilor statale, erosionarea încrederii publice în instituțiiși influiențarea proceselor electorale, utilizând o gamă largă de pârghii […] Articolul Expert: Războiul hibrid împotriva Moldovei este o ofensivă multidimensională apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Rafinărie majoră din Volgograd lovită de atac cu drone — Ucraina revendică impactul asupra 5‑6% din capacitatea de rafinare a Rusiei # Subiectul Zilei
Un complex rafinărie petrolieră din regiunea Volgograd, controlat de compania rusă Lukoil, a fost lovit de atacuri cu drone atribuite forţelor ucrainene. Conform surselor militare de la Kiev, complexul rafinăriei, care procesează anual circa 15‑16 milioane de tone de ţiţei — aproximativ 5‑6% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei — a fost vizat în noaptea […] Articolul Rafinărie majoră din Volgograd lovită de atac cu drone — Ucraina revendică impactul asupra 5‑6% din capacitatea de rafinare a Rusiei apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Adolescenţi de 13 şi 15 ani reţinuţi după furtul unui Mercedes – urmărit de poliţie până la impact # Subiectul Zilei
Doi minori, de 13 şi 15 ani, originari din raioanele Edineţ şi Orhei, au fost reţinuţi de poliţie după ce au sustras un automobil Mercedes dintr‑un garaj din Capitală. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, a avut loc în noaptea precedentă. Conform datelor preliminare, minorul de 15 ani s‑a urcat la volanul maşinii evaluate la […] Articolul Adolescenţi de 13 şi 15 ani reţinuţi după furtul unui Mercedes – urmărit de poliţie până la impact apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Dispută juridică între Mitropolie și comunitatea din Ghidighici: cine pierde biserica? # Subiectul Zilei
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a intentat un proces în instanță împotriva Parohia Ortodoxă din Ghidighici, satul Ghidighici, cerând recunoaşterea unui drept de proprietate asupra lăcașului de cult „Acoperământul Maicii Domnului”. Parohia susține că proprietar este comunitatea enoriaşilor şi că Mitropolia nu a contribuit la întreţinerea sau restaurarea bisericii. Parohul bisericii, Maxim Melinti, a declarat că […] Articolul Dispută juridică între Mitropolie și comunitatea din Ghidighici: cine pierde biserica? apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
O şoferiţă a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile în urma unui accident grav care a avut loc în jurisdicţia municipiului Comrat. Aceasta a lovit un copil de aproximativ trei ani şi o femeie pe trotuar, după ce, potrivit investigaţiilor preliminare, ar fi încurcat pedala de frână cu cea de acceleraţie. Victima […] Articolul Accident în Comrat: copil grav rănit, şoferiţa plasată în arest preventiv apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Organizația criminală „Machena” lovită dur: 25 de ani de închisoare pentru șeful grupării # Subiectul Zilei
Liderul organizației criminale „Machena” a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare. Sentința survine după ce dosarul, instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), demonstra implicarea acestuia într‑o crimă comisă în 2008, în care o autoritate criminală rivală a fost asasinată în incinta unui penitenciar de regim închis. Instanța a […] Articolul Organizația criminală „Machena” lovită dur: 25 de ani de închisoare pentru șeful grupării apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Bălți asigură unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară, spun autoritățile # Subiectul Zilei
Eduard Pleșca, consilier municipal Bălți, Partidul Nostru: În Bălți este asigurat unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară! Elevii din municipiul Bălți beneficiază de unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară, apreciat de părinți, copii și directori de instituții. Chiar și cei care anterior aveau rezerve, acum recunosc că progresul este evident. […] Articolul Bălți asigură unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară, spun autoritățile apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Germania: infirmier condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a 10 pacienți cu injecții letale # Subiectul Zilei
Un infirmier din Germania a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a ucis zece pacienți aflați în stadiu terminal și a încercat să omoare alți 27, prin administrarea de injecții letale. Faptele s-au desfășurat între decembrie 2023 și mai 2024 într-un spital din apropierea orașului Wüerselen. Autorul folosea sedative și analgezice în doze […] Articolul Germania: infirmier condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a 10 pacienți cu injecții letale apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, într-un dosar în care era acuzat de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniştii publice. Decizia instanței este irevocabilă, ceea ce înseamnă că manelistul va începe executarea pedepsei. Faptele care au dus la condamnare datează din perioada anterioară lunii august […] Articolul Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
CMDA Chișinău: peste 4.200 de consultații și 7.700 de beneficiari în programe antreprenoriale # Subiectul Zilei
Acum 2 ani, Primăria Chișinău a creat Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), care a reușit să facă performanțe în domeniu și vine cu rezultate concrete (2023 – 2025). ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul CMDA Chișinău: peste 4.200 de consultații și 7.700 de beneficiari în programe antreprenoriale apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Într-o acţiune de amploare, procurorii şi ofiţerii de poliţie au efectuat percheziţii în cadrul unui dosar privind o piramidă financiară denumită „TUX”. În urma verificărilor, şapte persoane au fost reținute, suspectate că au contribuit la organizarea sau promovarea schemei frauduloase. Anchetatorii suspectează că platforma a recrutat investitori promițând randamente zilnice mari, fără a deţine licenţe sau […] Articolul Şapte persoane reţinute în dosarul piramidei financiare TUX apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Investigaţie amplă: nouă persoane vizate într-un dosar de corupţie în şcoli şi grădiniţe # Subiectul Zilei
O anchetă în derulare la nivelul sistemului educațional al Republicii Moldova vizează nouă persoane, suspectate de fapte de corupție în școli și grădinițe, potrivit informațiilor comunicate de autorități. Potrivit materialelor de urmărire penală, persoanele vizate ar fi implicate în scheme de colectare ilegală a banilor de la părinți, atribuiri ilegale ale locurilor în instituțiile preșcolare, […] Articolul Investigaţie amplă: nouă persoane vizate într-un dosar de corupţie în şcoli şi grădiniţe apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Un scandal intens zguduie mediul muzical din Republica Moldova: tânărul interpret Cristian Botgros ar fi primit amenințări cu moartea, după ce familia Andrei Cuciuc a acuzat-public că acesta ar fi implicat în moartea fiicei lor, Andreea Cuciuc. Mama artistului a decis să depună plângere la poliție pentru a documenta amenințările primite. În mesajul său public, […] Articolul Cristian Botgros, ameninţat cu moartea după acuzațiile familiei Cuciuc apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Un accident rutier grav a avut loc în apropierea orașului Ocnița, unde un pieton a fost lovit de un automobil. Potrivit informațiilor preliminare, la volanul mașinii s-ar fi aflat un angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Victima, un bărbat de aproximativ 50 de ani, traversa strada regulamentar în momentul impactului și a fost transportată de […] Articolul Angajat MAI implicat într-un grav incident rutier pe traseul Ocnița apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Ceban: Guvernarea evită adevărul: Criza demografică, sărăcia și datoria publică – bombele tăcute ale Moldovei # Subiectul Zilei
De ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova?Dacă se dorește cu adevărat ca lucrurile să fie schimbate în țara noastră, atunci trebuie să existe răspunsuri și acțiuni imediate la următoarele subiecte de maximă importanță. Ei sau nu vorbesc, sau folosesc formule generale atunci când se referă […] Articolul Ceban: Guvernarea evită adevărul: Criza demografică, sărăcia și datoria publică – bombele tăcute ale Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Atac deliberat cu maşina pe insula Île d’Oléron: suspectul strigă „Allahu Akbar”, cinci până la zece răniţi # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost reținut după ce a provocat un incident grav pe insula Île d’Oléron, în Franța. Acesta a intrat intenționat cu mașina în mai mulți pietoni și bicicliști, rănind între cinci și zece persoane, dintre care două se află în stare gravă. Martorii au declarat că în […] Articolul Atac deliberat cu maşina pe insula Île d’Oléron: suspectul strigă „Allahu Akbar”, cinci până la zece răniţi apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Scandal în sistemul penitenciar britanic: străin condamnat eliberat din greşeală pentru a doua oară # Subiectul Zilei
Un al doilea deţinut străin a fost eliberat din greşeală dintr-o închisoare britanică, generând o amplă căutare din partea autorităţilor şi un val de critici la adresa sistemului de detenţie din Regatul Unit. Deţinutul în cauză, un bărbat în vârstă de 24 de ani din Algeria, condamnat pentru infracţiuni de natură sexuală şi aflat înregistrat […] Articolul Scandal în sistemul penitenciar britanic: străin condamnat eliberat din greşeală pentru a doua oară apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
De la începutul anului 2025, numărul victimelor accidentelor aviatice din întreaga lume a depășit pragul de 400 de persoane. Această cifră este considerabil mai mare decât media ultimului deceniu, care se ridică la aproximativ 284 de decese anual, potrivit datelor companiei germane Jacdec, specializată în monitorizarea incidentelor aeriene. Analiza arată că cele mai grave accidente […] Articolul Peste 400 de persoane și-au pierdut viața în accidente aviatice în 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Ion Ceban a anunțat astăzi lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în colaborare cu partenerii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Primarul a subliniat că procesul de integrare europeană nu este doar unul politic sau administrativ, ci depinde de conlucrarea strânsă între mediul academic, administrația publică și sectorul privat. […] Articolul Ion Ceban lansează EUroBRIDGE_UA_MD: oportunități pentru 118 proiecte comune apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:50
Ion Ceban lansează EUroBRIDGE_UA_MD: Chișinăul impulsionează antreprenoriatul și cooperarea regională # Subiectul Zilei
Ion Ceban a participat la lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul, cu o durată de 4 ani și un buget total de aproape 2 milioane de euro, urmărește dezvoltarea antreprenoriatului și a colaborării regionale. Aproape jumătate din fonduri […] Articolul Ion Ceban lansează EUroBRIDGE_UA_MD: Chișinăul impulsionează antreprenoriatul și cooperarea regională apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:50
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru a fost demisă în urma evaluării externe, după ce nu a îndeplinit criteriile de integritate și profesionale. Raportul comisiei a evidențiat discrepanțe între venituri și cheltuieli, precum și neconcordanțe în declararea averii și a intereselor personale. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat demiterea cu majoritate de voturi, […] Articolul Judecătoare de la Curtea de Apel Centru demisă după evaluarea externă apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Un adolescent a fost surprins de poliție conducând un automobil de lux marca Porsche pe viaductul din Chișinău, cu o viteză de 122 km/h. Ceea ce a șocat și mai mult oamenii legii a fost faptul că tânărul nu deținea permis de conducere. Potrivit poliției, mașina circula cu mult peste limita admisă pe acel sector […] Articolul Exces grav de viteză: adolescent la volanul unui Porsche, fără permis, pe viaduct apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Peste 100 de voluntari s-au mobilizat recent în Parcul Valea Trandafirilor din Chişinău pentru o acţiune de curăţenie. Înarmaţi cu mănuşi, saci şi greble, tinerii s-au împărţit pe echipe şi au acoperit zonele verzi, aleile şi spaţiile adiacente parcului, colectând deşeuri menajere, materiale reciclabile şi resturi acumulare. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu autorităţile […] Articolul Peste 100 de voluntari au făcut curăţenie în Parcul Valea Trandafirilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Alexandru Slusari, membru al consiliului de administrare al Energocom, a declarat că există premise reale ca, în luna decembrie, să se înregistreze o reducere a tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii casnici. El a explicat că preţul mediu de achiziţie al Energocom este semnificativ mai mic decât tariful actual aplicat de furnizorul monopolist, ceea ce […] Articolul Slusari: În decembrie am putea avea tarife mai mici la gaze apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.