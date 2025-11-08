O femeie din Moldova, prinsă la ieșirea din țară în dosar de trafic de ființe umane

17:40

Un adolescent a fost surprins de poliție conducând un automobil de lux marca Porsche pe viaductul din Chișinău, cu o viteză de 122 km/h. Ceea ce a șocat și mai mult oamenii legii a fost faptul că tânărul nu deținea permis de conducere. Potrivit poliției, mașina circula cu mult peste limita admisă pe acel sector