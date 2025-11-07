Ion Ceban: „Sprijinul european este important, dar realitatea trebuie prezentată clar”

14:30

Autorităţile vamale de la punctele de trecere a frontierei de la Criva şi Costeşti au depistat recent mai multe loturi de piese auto şi biciclete care nu fuseseră declarate la controlul vamal. Bunurile erau ascunse în vehicule şi au fost identificate în urma verificărilor minuţioase ale mijloacelor de transport.Inspectorii vamali au intervenit într‑o operațiune coordonată, […] Articolul Piese auto şi biciclete nedeclarate depistate la vămi: acţiune la Criva şi Costeşti apare prima dată în Subiectul Zilei.