Peste 400 de persoane și-au pierdut viața în accidente aviatice în 2025
Subiectul Zilei, 6 noiembrie 2025 09:10
De la începutul anului 2025, numărul victimelor accidentelor aviatice din întreaga lume a depășit pragul de 400 de persoane. Această cifră este considerabil mai mare decât media ultimului deceniu, care se ridică la aproximativ 284 de decese anual, potrivit datelor companiei germane Jacdec, specializată în monitorizarea incidentelor aeriene. Analiza arată că cele mai grave accidente […] Articolul Peste 400 de persoane și-au pierdut viața în accidente aviatice în 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 5 minute
09:30
Scandal în sistemul penitenciar britanic: străin condamnat eliberat din greşeală pentru a doua oară # Subiectul Zilei
Un al doilea deţinut străin a fost eliberat din greşeală dintr-o închisoare britanică, generând o amplă căutare din partea autorităţilor şi un val de critici la adresa sistemului de detenţie din Regatul Unit. Deţinutul în cauză, un bărbat în vârstă de 24 de ani din Algeria, condamnat pentru infracţiuni de natură sexuală şi aflat înregistrat […] Articolul Scandal în sistemul penitenciar britanic: străin condamnat eliberat din greşeală pentru a doua oară apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 30 minute
09:10
De la începutul anului 2025, numărul victimelor accidentelor aviatice din întreaga lume a depășit pragul de 400 de persoane. Această cifră este considerabil mai mare decât media ultimului deceniu, care se ridică la aproximativ 284 de decese anual, potrivit datelor companiei germane Jacdec, specializată în monitorizarea incidentelor aeriene. Analiza arată că cele mai grave accidente […] Articolul Peste 400 de persoane și-au pierdut viața în accidente aviatice în 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
19:00
Ion Ceban a anunțat astăzi lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în colaborare cu partenerii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Primarul a subliniat că procesul de integrare europeană nu este doar unul politic sau administrativ, ci depinde de conlucrarea strânsă între mediul academic, administrația publică și sectorul privat. […] Articolul Ion Ceban lansează EUroBRIDGE_UA_MD: oportunități pentru 118 proiecte comune apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:50
Ion Ceban lansează EUroBRIDGE_UA_MD: Chișinăul impulsionează antreprenoriatul și cooperarea regională # Subiectul Zilei
Ion Ceban a participat la lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul, cu o durată de 4 ani și un buget total de aproape 2 milioane de euro, urmărește dezvoltarea antreprenoriatului și a colaborării regionale. Aproape jumătate din fonduri […] Articolul Ion Ceban lansează EUroBRIDGE_UA_MD: Chișinăul impulsionează antreprenoriatul și cooperarea regională apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:50
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru a fost demisă în urma evaluării externe, după ce nu a îndeplinit criteriile de integritate și profesionale. Raportul comisiei a evidențiat discrepanțe între venituri și cheltuieli, precum și neconcordanțe în declararea averii și a intereselor personale. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat demiterea cu majoritate de voturi, […] Articolul Judecătoare de la Curtea de Apel Centru demisă după evaluarea externă apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Un adolescent a fost surprins de poliție conducând un automobil de lux marca Porsche pe viaductul din Chișinău, cu o viteză de 122 km/h. Ceea ce a șocat și mai mult oamenii legii a fost faptul că tânărul nu deținea permis de conducere. Potrivit poliției, mașina circula cu mult peste limita admisă pe acel sector […] Articolul Exces grav de viteză: adolescent la volanul unui Porsche, fără permis, pe viaduct apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Peste 100 de voluntari s-au mobilizat recent în Parcul Valea Trandafirilor din Chişinău pentru o acţiune de curăţenie. Înarmaţi cu mănuşi, saci şi greble, tinerii s-au împărţit pe echipe şi au acoperit zonele verzi, aleile şi spaţiile adiacente parcului, colectând deşeuri menajere, materiale reciclabile şi resturi acumulare. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu autorităţile […] Articolul Peste 100 de voluntari au făcut curăţenie în Parcul Valea Trandafirilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Alexandru Slusari, membru al consiliului de administrare al Energocom, a declarat că există premise reale ca, în luna decembrie, să se înregistreze o reducere a tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii casnici. El a explicat că preţul mediu de achiziţie al Energocom este semnificativ mai mic decât tariful actual aplicat de furnizorul monopolist, ceea ce […] Articolul Slusari: În decembrie am putea avea tarife mai mici la gaze apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Astăzi, primarul Ion Ceban a avut o întrevedere oficială cu Ambasadorul Greciei în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe identificarea unor proiecte comune între Primăria Chișinău și Ambasada Greciei. În cadrul întrevederii, au fost abordate mai multe domenii de colaborare, printre care dezvoltarea urbană durabilă, modernizarea infrastructurii […] Articolul Ion Ceban: „Chișinău și Grecia – noi proiecte pentru dezvoltarea orașului” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Tragedie la Comrat: copil de 3 ani, grav rănit după ce şoferiţa a intrat pe trotuar # Subiectul Zilei
În municipiul Comrat s-a produs o tragedie rutieră: o şoferiță a intrat cu automobilul pe trotuar şi a lovit o femeie şi doi copii. Unul dintre cei mici — în vârstă de circa trei ani — a fost grav rănit după ce a fost efectiv trecut cu roţile maşinii. Impactul a fost surprins de o […] Articolul Tragedie la Comrat: copil de 3 ani, grav rănit după ce şoferiţa a intrat pe trotuar apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
La sediul Guvernului din Chișinău a avut loc un incident grav: o jurnalistă susține că a fost agresată de un agent de pază în timp ce își exercita meseria. Potrivit relatărilor, aceasta încerca să adreseze întrebări sau să realizeze o filmare în incinta ori imediat în fața clădirii, când paznicul a intervenit, i-ar fi aplicat […] Articolul Incident grav la Guvern: jurnalistă agresată de un agent de pază apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Un bărbat din Republica Moldova a fost reținut și ulterior trimis în arest preventiv după ce și-a agresat violent concubina. Incidentul a avut loc în locuința comună a celor doi, unde, în urma unui conflict spontan, individul și-a pierdut controlul și a lovit femeia de mai multe ori, după care a înjunghiat-o cu un obiect […] Articolul Bărbat arestat după ce și-a înjunghiat concubina apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Piese auto şi biciclete nedeclarate depistate la vămi: acţiune la Criva şi Costeşti # Subiectul Zilei
Autorităţile vamale de la punctele de trecere a frontierei de la Criva şi Costeşti au depistat recent mai multe loturi de piese auto şi biciclete care nu fuseseră declarate la controlul vamal. Bunurile erau ascunse în vehicule şi au fost identificate în urma verificărilor minuţioase ale mijloacelor de transport.Inspectorii vamali au intervenit într‑o operațiune coordonată, […] Articolul Piese auto şi biciclete nedeclarate depistate la vămi: acţiune la Criva şi Costeşti apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Guvernul Republicii Moldova a decis extinderea listei sportivilor de performanță care beneficiază de burse lunare din partea statului. Potrivit noilor reglementări, vor fi incluși nu doar sportivii medaliați cu aur, argint sau bronz la competițiile internaționale majore, ci și cei care au obținut locuri de top, după cum urmează: locurile 1–16 la Campionatele Mondiale, locurile […] Articolul Guvernul extinde lista sportivilor care primesc burse lunare apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Un incendiu devastator a izbucnit la un azil de bătrâni din orașul Tuzla, Bosnia și Herțegovina, soldându-se cu moartea a cel puțin zece persoane și rănirea a aproximativ douăzeci. Flăcările s-au extins rapid la unul dintre etajele superioare ale clădirii, punând în pericol locatarii, dintre care mulți aveau mobilitate redusă. Echipajele de intervenție au reușit […] Articolul Incendiu la un azil din Bosnia – zece morți și douăzeci de răniți apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Un tânăr originar din orașul Ștefan Vodă a dispărut în Italia după ce familia și apropiații săi nu au mai reușit să ia legătura cu el începând cu 24 octombrie 2025. Ultima localizare sigură a tânărului a fost în zona orașului Brescia, iar apelurile către telefonul său rămân fără răspuns. Rudele solicită ajutorul publicului: orice […] Articolul Ultimul semn de viaţă în Brescia: tânăr moldovean nu mai poate fi contactat apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Pe o stradă din sectorul Buiucani al capitalei, mai mulți tineri s-au luat la bătaie, folosind pumnii și provocând haos în zonă. Conflictul s-a desfășurat în apropierea unui club, iar martorii au descris scene tensionate, în care participanții păreau să ignore prezența trecătorilor. Poliția a intervenit prompt pentru a calma situația și a preveni escaladarea […] Articolul Altercaţie în Buiucani: mai mulţi tineri s‑au luat la bătaie pe stradă apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Guvernul aprobă control comun la vama Cantemir – Fălciu pentru a fluidiza traficul # Subiectul Zilei
Guvernul a aprobat aplicarea unui control comun la punctul de trecere a frontierei feroviare Cantemir – Fălciu, între Republica Moldova și România. Măsura va permite desfășurarea verificărilor într-un singur loc, reducând timpul de așteptare și cozile pentru călători și transportatori. Autoritățile celor două state vor coordona responsabilitățile la frontieră, simplificând formalitățile și consolidând securitatea. Această […] Articolul Guvernul aprobă control comun la vama Cantemir – Fălciu pentru a fluidiza traficul apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Dorin Damir a fost reținut în urma perchezițiilor desfășurate în această dimineață la mai multe adrese din Capitală și alte localități. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal, iar autoritățile investighează posibile fapte de natură infracțională. Detaliile cazului nu au fost făcute publice, iar ancheta este în desfășurare. Reținerea survine după ce anchetatorii […] Articolul Dorin Damir, reținut după perchezițiile desfășurate în această dimineață apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Tragedie la spitalul din Chişinău: un pacient și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul trei # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 56 de ani şi-a pierdut viaţa după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al clădirii spitalului în care era internat, într‑una din secţiile spitalului oncologic din Chişinău. Incidentul s‑a produs seara, în jurul orei 21:00, iar medicii nu au reuşit să‑l salveze din cauza traumatismelor grave. Ancheta poliţiei […] Articolul Tragedie la spitalul din Chişinău: un pacient și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul trei apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
CEDO: Estoniei i‑a fost încălcat dreptul la autonomie în închisori prin interzicerea fumatului # Subiectul Zilei
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că decizia Estoniei de a interzice fumatul în penitenciare, măsură adoptată în 2017, încalcă drepturile fundamentale ale omului. Magistraţii au examinat plângerea a patru deţinuţi care s‑au confruntat cu simptome de sevraj, creştere în greutate, tulburări de somn, anxietate şi depresie după aplicarea interdicţiei. Curtea a constatat […] Articolul CEDO: Estoniei i‑a fost încălcat dreptul la autonomie în închisori prin interzicerea fumatului apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
09:30
Un avion de marfă s-a prăbușit în statul Kentucky, SUA, provocând moartea a șapte persoane și rănirea altor unsprezece. Aeronava, un MD-11 operat de compania UPS, decolase de pe aeroportul din Louisville cu destinația Honolulu. La scurt timp după decolare, avionul a pierdut altitudine brusc și s-a prăbușit, declanșând o explozie uriașă. Flăcările au cuprins […] Articolul Prăbușire tragică în Kentucky: avion cargo UPS, șapte morți și unsprezece răniți apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Ţara Georgia traversează o perioadă dificilă din perspectivă democratică: autorităţile sunt criticate pentru că au adoptat legi ce restricţionează libertatea presei, activitatea societăţii civile şi pluralismul politic. Oficialii susţin că scală reformelor şi alinierea la standardele europene au încetinit, iar procesul de aderare la Uniunea Europeană riscă să fie compromis. Se invocă modificări ale legislaţiei […] Articolul Georgia în coliziune cu democraţia: UE sună alarma apare prima dată în Subiectul Zilei.
4 noiembrie 2025
18:00
Un adolescent în vârstă de 16 ani, din satul Drochia, raionul Drochia, a intrat în vizorul poliției după ce a fost surprins conducând o motocicletă cu viteză excesivă într-un segment de drum public. În urma verificărilor, au fost constatate patru abateri distincte de la regulile de circulaţie: În consecinţă, poliţia a întocmit proces-verbal contravenţional în […] Articolul Viteză excesivă şi multiple infracţiuni rutiere: cazul unui minor din Drochia apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Încă o dată amânare în procesul Ciochină: avocaţi şi inculpat, acuzaţi de tergiversare # Subiectul Zilei
În dosarul penal care îl vizează pe fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de omor din culpă şi părăsirea locului accidentului, s‑a mai înregistrat o amânare a şedinţei de judecată. Apărătorii inculpatului dau vina pe absenţa martorilor şi pe defecte de procedură, susţinând că „mecanismele” utilizate de acuzare urmăresc să grăbească procesul fără a acorda […] Articolul Încă o dată amânare în procesul Ciochină: avocaţi şi inculpat, acuzaţi de tergiversare apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Partidul Nostru avertizează: „Presiuni politice asupra mediului de afaceri și lipsă de viziune economică” # Subiectul Zilei
Denis Șova, Partidul Nostru: Situația economică este alarmantă — apar semne de presiune politică asupra mediului de afaceri, iar statul nu are o strategie coerentă În Republica Moldova se conturează o situație economică îngrijorătoare – întreprinderile mici și mijlocii nu se dezvoltă, ba chiar ponderea lor este în scădere. Despre acest lucru a vorbit în […] Articolul Partidul Nostru avertizează: „Presiuni politice asupra mediului de afaceri și lipsă de viziune economică” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Șova: „Nu avem medici, nu avem muncitori – fără locuri de muncă, nu putem construi viitorul” # Subiectul Zilei
Denis Șova, Partidul Nostru: Este nevoie de o revizuire completă a politicii investiționale a statului — cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție, să creăm locuri de muncă și să oprim exodul populației Programul investițional al Guvernului trebuie revizuit din temelii. Această opinie a fost exprimată de reprezentantul Partidului Nostru, economist de […] Articolul Șova: „Nu avem medici, nu avem muncitori – fără locuri de muncă, nu putem construi viitorul” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Incident rutier major pe bulevardul Ștefan cel Mare: circulația troleibuzelor perturbată # Subiectul Zilei
Un accident rutier grav s-a produs în centrul Capitalei, pe bulevardul Ștefan cel Mare, în după-amiaza zilei de azi. Conform imaginilor apărute pe rețelele sociale, un automobil de tip Ford a suferit avarii serioase, fiind implicat într-un impact puternic. La locul accidentului a intervenit rapid o ambulanță, semnalând gravitatea situației. Circulația troleibuzelor în zona respectivă […] Articolul Incident rutier major pe bulevardul Ștefan cel Mare: circulația troleibuzelor perturbată apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Autorităţile de patrulare au desfăşurat recent o acţiune de control în nordul Republicii Moldova, în cadrul căreia mulţi şoferi au fost trimişi pe dreapta pentru că nu circulau cu farurile aprinse pe timp de zi — o cerinţă legală ce are ca scop creşterea vizibilităţii autovehiculelor şi reducerea riscului de accidente în perioadele cu vizibilitate […] Articolul Sancţiuni la nord: şoferii prinşi fără lumini pe timp de zi opresc la patrulare apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
În după-amiaza zilei de 4 noiembrie 2025, un incendiu a izbucnit la un magazin cu două nivele din Comrat. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii, amenințând să pătrundă în interior. Datorită intervenției rapide a pompierilor, incendiul a fost localizat în scurt timp, evitând extinderea focului. Lucrările de lichidare totală a incendiului continuau, iar cauzele urmează a […] Articolul Incendiu puternic la un magazin cu două nivele din Comrat apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Un accident rutier a avut loc marți, 4 noiembrie, în jurul orei 11:40, la intersecția străzilor Ivan Franco și Decebal din municipiul Bălți. Potrivit martorilor oculari, un automobil Volvo ar fi încercat să treacă intersecția la limita semaforului roșu, moment în care s-a izbit frontal de un Opel care venea de pe strada Decebal și […] Articolul Accident rutier în lanț la Bălți. Trei mașini, avariate apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Moldova are motive de mândrie! Tinerii noștri sportivi continuă să ne reprezinte cu cinste și să aducă medalii de aur, argint și bronz din competiții internaționale, demonstrând talent, disciplină și perseverență. Printre performanțele recente se numără: Aceste rezultate arată că sportul moldovenesc este în creștere și că viitorul nostru este reprezentat de tineri ambițioși și […] Articolul Aur, argint și bronz pentru tinerii sportivi ai Moldovei! apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Operaţiunea de identificare biometrică realizată de INTERPOL şi FORCE desfăşurată în Moldova # Subiectul Zilei
Republica Moldova a participat recent la o amplă operaţiune de identificare biometrică desfăşurată în colaborare cu organizaţii internaţionale, printre care INTERPOL şi un grup de cercetare numit FORCE. În cadrul operaţiunii, pe teritoriu naţional au fost implicate autorităţile competente — inclusiv structuri de frontieră şi migranţi — pentru a testa şi implementa verificări avansate ale amprentelor digitale […] Articolul Operaţiunea de identificare biometrică realizată de INTERPOL şi FORCE desfăşurată în Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Statul cheltuie milioane şi trimite sute de echipe după alerte false cu bombă în Moldova # Subiectul Zilei
Republica Moldova a înregistrat peste 380 de alerte false cu bombă în ultimii trei ani şi jumătate, potrivit datelor publicate de autorităţi. Aceste ameninţări vizează instituţii publice, aeroporturi, curţi de justiţie, spitale şi alte obiective cu flux mare de persoane. Toate au fost constatate ulterior ca fiind false, însă fiecare a generat intervenţii complexe, evacuări şi costuri semnificative. […] Articolul Statul cheltuie milioane şi trimite sute de echipe după alerte false cu bombă în Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
O mamă a fost sancționată după ce fiul său minor a provocat un accident rutier conducând o motocicletă. Incidentul a avut loc recent, iar autoritățile au constatat că minorul conducea fără permis şi/sau supravegherea adecvată a celui responsabil de familie. După producerea accidentului, unitatea de poliţie a demarat un control şi a identificat că părintele […] Articolul Mama sancționată după ce fiul minor a provocat un accident cu motocicleta apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadrul Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului Cabinet de miniștri, transmite subiectulzilei.md. Noul Executiv a fost învestit în funcție vineri, 31 octombrie, cu votul a 55 […] Articolul Guvernul Munteanu se întrunește miercuri în prima ședință apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Dunărea devine front al tensiunilor: România intervine aerian pentru a proteja spațiul aerian # Subiectul Zilei
Noi atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene de pe malul Dunării au provocat alertă în România, determinând forțele aeriene să ridice de urgență avioanele F-16 pentru misiuni de monitorizare și protecție a spațiului aerian. Ministerul Apărării a anunțat că, în timpul nopții, radarele au detectat ținte aeriene neidentificate în apropierea graniței, în zona brațului Chilia. Două […] Articolul Dunărea devine front al tensiunilor: România intervine aerian pentru a proteja spațiul aerian apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Ceban: Moldova are nevoie de unitate, nu de certuri politice, pentru a merge cu demnitate spre UE # Subiectul Zilei
Integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre cele mai discutate teme din ultimii ani, dar și una dintre cele mai politizate. În 2024 și 2025, procesul de apropiere de Uniunea Europeană a fost transformat într-un subiect electoral, folosit intens în campaniile pentru prezidențiale, parlamentare și în cadrul referendumului constituțional care a divizat profund societatea. […] Articolul Ceban: Moldova are nevoie de unitate, nu de certuri politice, pentru a merge cu demnitate spre UE apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
„Zeci de tone de mere au fost scuturate la Căușeni: producătorii denunță bătaie de joc” # Subiectul Zilei
Producătorii din regiunea Căușeni se confruntă cu o situaţie critică: zeci de tone de mere au fost scuturate din copaci sau abandonate în livezi, nevalorificate, ceea ce provoacă revolta agricultorilor. Aceştia susțin că munca lor îndelungată, investițiile în livezi și îngrijirea pomilor nu le mai aduc profit, iar piaţa pur şi simplu nu răspunde cererii. Fermierii spun […] Articolul „Zeci de tone de mere au fost scuturate la Căușeni: producătorii denunță bătaie de joc” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
„Ajutor la contor” debutează cu aglomeraţie: cetăţenii vin în masă să solicite sprijin # Subiectul Zilei
În prima zi de la lansarea programului „Ajutor la contor”, zeci de persoane s‑au prezentat încă de dimineaţă la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din sectorul Buiucani pentru a depune cereri de sprijin pentru plata utilităţilor. Mulţi au declarat că salariile şi pensiile nu mai acoperă costurile mari la energie şi că speră ca noul […] Articolul „Ajutor la contor” debutează cu aglomeraţie: cetăţenii vin în masă să solicite sprijin apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Un caz șocant de violență a zguduit comunitatea din satul Ocolina, raionul Soroca. Un bărbat în vârstă de aproximativ 37 de ani a fost ucis cu o cruzime greu de imaginat de către două persoane tinere, care l-au legat de picioare cu o funie și l-au atașat de un cal. Victima a fost târâtă pe […] Articolul Crimă șocantă la Ocolina: bărbat legat de cal, târât și ucis apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Un român a murit sub dărâmături în centrul Romei în timpul lucrărilor la turnul „Torre dei Conti” # Subiectul Zilei
Un muncitor român a murit în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval aflat în restaurare în centrul Romei. Bărbatul a fost prins sub dărâmături în timpul lucrărilor la Torre dei Conti, o clădire istorică situată în apropierea Colosseumului. Echipele de intervenție au reușit să-l scoată de sub moloz după câteva ore de eforturi, însă […] Articolul Un român a murit sub dărâmături în centrul Romei în timpul lucrărilor la turnul „Torre dei Conti” apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Săptămână aglomerată pentru echipele de intervenție: boli cardiovasculare, accidente și 47 de intoxicații # Subiectul Zilei
În perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025, echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au primit 14.043 de solicitări, dintre care 1.621 pentru copii. Din aceste apeluri, 422 au fost considerate nejustificate și nu intrau în criteriile urgențelor medico‐chirurgicale. După acordarea primului ajutor la fața locului, 5.807 pacienți, inclusiv 1.031 copii, au fost transportați la spitale. Cele mai frecvente urgențe înregistrate au fost: În aceeași perioadă, […] Articolul Săptămână aglomerată pentru echipele de intervenție: boli cardiovasculare, accidente și 47 de intoxicații apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
A plecat un poliţist model: comisarul principal Alexandr Stanciu s-a stins după boală # Subiectul Zilei
Cu profundă tristeţe, Direcţia de Poliţie a UTA Găgăuzia a anunţat decesul comisarului principal Alexandr Stanciu, un oficial apreciat pentru devotamentul şi profesionalismul său. El s-a stins după o boală grea, lăsând în urmă colegi îndureraţi și o comunitate care îl considera model de conduită. „Un poliţist devotat, un model pentru toţi colegii cărora le-a […] Articolul A plecat un poliţist model: comisarul principal Alexandr Stanciu s-a stins după boală apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
R. Moldova implementează sistemul informaţional VioData, în răspuns la angajamentele europene privind violenţa de gen # Subiectul Zilei
Republica Moldova a aprobat în Guvern instituirea sistemului informaţional VioData, destinat să centralizeze și să gestioneze eficient datele despre violența împotriva femeilor şi violenţa în familie. Sistemul funcționează ca un registru național care reunește datele de la poliţie, instanţe, medici, asistenţi sociali şi alte instituţii implicate în intervenţie şi sprijin. Printre principalele obiective ale VioData se […] Articolul R. Moldova implementează sistemul informaţional VioData, în răspuns la angajamentele europene privind violenţa de gen apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Incident în centrul Romei: turn medieval în renovare, blocuri de zid căzute, muncitori prinşi # Subiectul Zilei
Un incident grav s-a produs luni, în centrul Romei: parţial s-a prăbuşit turnul medieval Torre dei Conti, în timpul lucrărilor de renovare, lângă faimosul Colosseum. Zona afectată se află pe Via dei Fori Imperiali, una dintre artere principale ale capitalei italiene. Potrivit autorităţilor, incidentul a avut loc în jurul orei 11:30, când o secţiune a turnului […] Articolul Incident în centrul Romei: turn medieval în renovare, blocuri de zid căzute, muncitori prinşi apare prima dată în Subiectul Zilei.
3 noiembrie 2025
20:30
Primăria Chișinău, sub presiune: „De ani buni, suntem blocați de autoritățile centrale” # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău a lansat un nou apel la adresa clasei politice, cerând încetarea atacurilor și a jocurilor murdare care afectează dezvoltarea capitalei. Edilul a subliniat că toți locuitorii, indiferent de preferințele politice, trăiesc în același oraș, cu străzi, parcuri și instituții modernizate prin efortul municipalității. „Chiar și cei care ne critică public recunosc, în privat, rezultatele noastre […] Articolul Primăria Chișinău, sub presiune: „De ani buni, suntem blocați de autoritățile centrale” apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Scandal militar la nivel înalt: ex‑procurorului armatei israeliene i se aduc acuzaţii şi ajunge în custodie # Subiectul Zilei
Fostul procuror general al armatei Israelului a fost arestat într-un caz de violență asupra unui deținut. Autoritățile au decis reținerea după investigarea unui incident în care mai mulți membri ai armatei ar fi agresat un prizonier. Înainte de arest, fostul oficial militar a fost dat dispărut pentru scurt timp, iar autoritățile l-au localizat și l-au […] Articolul Scandal militar la nivel înalt: ex‑procurorului armatei israeliene i se aduc acuzaţii şi ajunge în custodie apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Procurorii și forțele de ordine au anunțat reținerea a trei bărbați în cadrul unei investigații privind escrocherii comise prin intermediul schemei de „investiții fictive”. Victimele, în mare parte persoane care au fost convinse să facă plăți în contul unor oportunități de investiții promițătoare, au fost păcălite să transfere sume considerabile, fără ca acestea să fie […] Articolul Escrocherii financiare: trei bărbați capturați după ce au atras investiții false apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.