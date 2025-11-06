Germania: infirmier condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a 10 pacienți cu injecții letale

10:40

Un bărbat în vârstă de 56 de ani şi-a pierdut viaţa după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al clădirii spitalului în care era internat, într‑una din secţiile spitalului oncologic din Chişinău. Incidentul s‑a produs seara, în jurul orei 21:00, iar medicii nu au reuşit să‑l salveze din cauza traumatismelor grave. Ancheta poliţiei […] Articolul Tragedie la spitalul din Chişinău: un pacient și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul trei apare prima dată în Subiectul Zilei.