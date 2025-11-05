Ion Ceban lansează EUroBRIDGE_UA_MD: oportunități pentru 118 proiecte comune

17:00

Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, riscă până la 15 ani de închisoare. Totodată, ar putea fi privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 15 ani. Cererea a fost înaintată de procurori, la ședința de astăzi, de la Judecătoria Buiucani. Totodată, acuzatorii solicită ca lui Țuțu să-i fie confiscați peste trei milioane de […] Articolul Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu apare prima dată în Subiectul Zilei.