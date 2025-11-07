Semnătura ministrului Sănătății Emil Ceban apare pe diplomele medicilor români acuzați că le-au obținut fraudulos. Fostul rector al USMF ar putea fi audiat de procurori (FOTO)
Radio Chisinau, 7 noiembrie 2025 09:45
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, dat fiind că ei lucrau cu normă întreagă în România în perioada în care ar fi trebuit să fie prezenți fizic în Republica Moldova la rezidențiat.
• • •
Acum 5 minute
10:05
LIVE | Ședință solemnă în Legislativ: Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a # Radio Chisinau
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola participă la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.
Acum 10 minute
09:55
Partidul german de extremă dreapta AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei (Der Spiegel) # Radio Chisinau
Oficiali germani de rang înalt au acuzat partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) că a abuzat în mod deliberat de puterile parlamentare pentru a colecta și, probabil, a transmite Rusiei informații secrete despre capacitățile militare ale țării și starea infrastructurii critice. Potrivit publicației germane Der Spiegel, deputații AfD au trimis în mod sistematic guvernului german numeroase solicitări parlamentare privind detalii despre transporturi militare, contracararea dronelor, apărarea cibernetică și vulnerabilitatea infrastructurii critice. Politicienii și oficialii din domeniul aplicării legii se tem că aceste date au fost colectate pentru a fi transferate Rusiei.
Acum 30 minute
09:45
Acum o oră
09:20
Pe parcursul zilei de astăzi, 7 noiembrie, între orele 08:00 – 17:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.
Acum 2 ore
09:00
„Acordul cu Rusia era semnat astfel încât R. Moldova să nu poată suspenda activitatea Centrului de cultură înainte de termen” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind funcționarea Centrului cultural rus. Ministrul Culturii Cristina Jardan precizează că acordul era semnat astfel încât R. Moldova să nu poată suspenda activitatea Centrului înainte de termen. Totodată, presa relatează că în Dosarul „Furtul miliardului” în care este vizat Vladimir Plahotniuc, mai mult de jumătate din lista martorilor acuzării au fost audiați.
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 71 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 11 bani.
08:25
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 7 noimebrie, cer predominant noros. Vremea va fi în general fără precipitații.
08:10
Daniella Misail-Nichitin: „Recomandările Comisiei Europene vor ghida reformele din domeniul justiției, libertății și securității” # Radio Chisinau
Republica Moldova a primit șase recomandări din partea Comisiei Europene în cadrul capitolului „Justiție, libertate și securitate”, coordonat de Ministerul Afacerilor Interne. Acestea vor orienta acțiunile Guvernului în perioada următoare, a declarat ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, într-o emisiune la TVR Moldova.
Acum 12 ore
21:20
HARTĂ | Rusia este aproape de a captura cel mai mare oraș ucrainean din 2023 și până în prezent. Ce înseamnă asta # Radio Chisinau
Bătălia pentru orașul Pokrovsk, din estul Ucrainei, pare să fi intrat într-o fază decisivă. Forțele ruse au preluat controlul parțial asupra orașului și fac eforturi pentru a cuceri complet localitatea aflată într-o zonă strategică, ce ar putea servi drept rampă de lansare spre cea mai disputată regiune a războiului, scriu New York Times, Le Monde și BBC.
Acum 24 ore
20:55
Republica Moldova se pregătește pentru gestionarea fondurilor europene. Scenariile pentru crearea cadrului instituțional, discutate la o ședință consultativă # Radio Chisinau
Republica Moldova se pregătește pentru gestionarea fondurilor europene. Scenariile propuse pentru crearea cadrului instituțional în acest sens au fost discutate în cadrul unei ședințe consultative cu reprezentanții tuturor instituțiilor implicate în Capitolul 22 de negociere - Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, transmite MOLDPRES.
20:35
Rata anuală a inflației va avea o tendință descendentă până în prima jumătate a anului 2026, ulterior, va înregistra o creștere minoră. Inflația medie anuală pentru anii 2025 și 2026 va fi de 7,7 la sută și 4,3 la sută, respectiv, fiind menținută pentru anul 2025 și majorată pentru anul 2026 cu 0,4 puncte procentuale. Prognozele au fost publicate astăzi de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
20:15
Fiscul atenționează despre un fals privind notificarea contribuabililor prin Viber și Telegram # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii despre apariția unor mesaje false transmise prin aplicațiile de mesagerie Viber și Telegram, în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai instituției. Aceste persoane anunță eronat contribuabilii că ar fi fost amendați cu 20.000 de lei, invocând articole inexistente din Codul administrativ și indicând adrese care nu aparțin niciunei subdiviziuni ale autorității fiscale.
19:50
Mihai Popșoi, întrevederi cu ambasadorii României și Ucrainei la Chișinău. Despre ce au discutat oficialii # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut astăzi întrevederi cu ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu, și cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei.
19:35
Dor de izvor | Mihai Cvasniuc: Am fost angajat ca solist vocal în orechestra „Mugurel”. Am o imensă plăcere să cânt alături de interpreții din această orchestră (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
19:25
NATO desfășoară în România sistemul anti-dronă american Merops. Cum funcționează arma cu care ne vom apăra de dronele rusești # Radio Chisinau
Polonia și România vor desfășura un nou sistem de arme pentru a se apăra de dronele rusești, după o serie de incursiuni în spațiul aerian al NATO din ultimele luni, care au scos la iveală vulnerabilitățile Alianței și au sporit tensiunile în Europa, relatează The Associated Press.
19:10
Premierul R. Moldova și ambasadorul Ucrainei au convenit să consolideze dialogul politic în contextul obiectivului comun de integrare europeană # Radio Chisinau
Colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova și Ucraina și importanța continuării acesteia în sectoare cheie a fost discutată astăzi, la întrevederea prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Rohovei Paun.
18:50
Republica Moldova avansează în proiectele de conectare la rețeaua UE prin parteneriat european pentru transport # Radio Chisinau
Republica Moldova consolidează cooperarea regională în infrastructura de transport, în cadrul participării la cel de-al 7-lea Comitet Director de Coordonare privind conectivitatea transfrontalieră Moldova–România–Ucraina–UE. În perioada 5–6 noiembrie 2025, vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a reprezentat prioritățile țării noastre la evenimentul, organizat de Comisia Europeană la Ujhorod, Ucraina, transmite MOLDPRES.
18:25
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, pe care l-a descris drept crucial. El a apreciat, de asemenea, contribuția României la susținerea autorităților de la Chișinău în asigurarea desfășurării libere și corecte a alegerilor parlamentare din septembrie, transmite IPN.
18:15
Partidele politice vor primi aproape 1 leu pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, cuantumul alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
18:10
18:05
17:50
Igor Grosu îl propune pe Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a înaintat candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului. Propunerea a fost prezentată Biroului permanent al Legislativului în cadrul ședinței de astăzi.
17:25
Veniturile Rusiei din petrol au scăzut cu 27% în octombrie. Când s-ar putea accentua declinul, conform unui economist # Radio Chisinau
Rusia a colectat 9,7 miliarde de dolari din impozitele plătite de producătorii de petrol și gaze în luna octombrie, o scădere de 27% față de aceeași lună a anului trecut, a anunțat joi Ministerul rus al Finanțelor, relatează The Moscow Times.
17:15
Ministerul Educației s-a autosesizat după ce Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat așa-numita „Lege a Educației” # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu adoptarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) a așa-numitei „Legi a Educației”, în cadrul ședinței din 3 noiembrie 2025. Potrivit MEC, actul normativ local încalcă grav legislația națională, întrucât depășește competențele autorităților autonome și contravine Codului educației al Republicii Moldova.
16:45
Progresele și nivelul de pregătire pentru aderarea R. Moldova la UE, discutate de Cristina Gherasimov și directorul general pentru Vecinătate și Negocieri privind Extinderea din cadrul CE # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere la Bruxelles cu Gert Jan Koopman, directorul general al DG NEAR (Direcția Generală pentru Vecinătate și Negocieri privind Extinderea) din cadrul Comisiei Europene.
16:25
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este menținută la nivelul de 6,0% anual. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), cu unanimitate de voturi, transmite MOLDPRES.
16:10
DOSAR TRANSNISTREAN | Experți: Să vedem o schimbare de paradigmă, mai puține scuze și mai multe acțiuni (Audio) # Radio Chisinau
Experții în problema transnistreană așteaptă ca noua guvernare de la Chișinău să vină cu o abordare mai profundă și exhaustivă a reintegrării teritoriale a R. Moldova, cu politici sectoriale, dar și mecanisme de interacțiune interinstituțională.
16:00
Victor Durbală pleacă de la conducerea Agenției „Moldsilva”. Acesta a anunțat că a depus cererea de demisie pe 4 noiembrie, transmite IPN.
15:45
PAS va avea opt deputați noi în Parlament. Curtea Constituțională a validat mandatele # Radio Chisinau
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Parlamentul Republicii Moldova va avea opt noi deputați, ale căror mandate au fost validate de Curtea Constituțională. Fotoliile vor fi ocupate de Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca, Gheorghe Ichim și Valeriu Carțîn.
15:15
Ora de Vârf | Ion Tăbârță, despre vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola: „Un semnal de susținere a parcursului european al Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Vizita Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău reprezintă „un semnal de susținere a parcursului european al Republicii Moldova”, a declarat expertul Ion Tăbârță, în cadrul emisiunii „Ora de Vârf”, de la Radio Chișinău. Comentatorul a subliniat că astfel de mesaje și vizite sunt firești în practica diplomatică și răspund unei nevoi reale, pentru că direcția pro-europeană a Rep. Moldova încă rămâne vulnerabilă la schimbările de putere.
14:55
Ucrainenii au reușit să arunce în aer o nouă rafinărie strategică a Rusiei. Aceasta era critică pentru aprovizionarea armatei lui Putin # Radio Chisinau
Armata ucraineană ar fi lovit și avariat rafinăria de petrol Volgograd din Rusia în noaptea de 6 noiembrie, au raportat canalele media rusești Telegram, în timp ce explozii au zguduit mai multe obiective energetice rusești.
14:20
Republica Moldova va intensifica controlul la importul de fân și paie pentru a preveni febra aftoasă # Radio Chisinau
Autoritățile moldovenești intenționează să întărească controlul la importul de fân și paie din țări terțe, pentru a preveni răspândirea febrei aftoase. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor pregătește un ordin care va stabili o listă clară a țărilor de proveniență și va impune verificarea strictă a mijloacelor de transport care aduc aceste materiale din statele non-UE.
14:20
Cetățenii Republicii Moldova sunt dispuși să plătească mai mult pentru colectarea separată a deșeurilor (studiu) # Radio Chisinau
Cetățenii moldoveni își doresc localități mai curate și sunt dispuși să plătească mai mult pentru colectarea separată a deșeurilor, arată un studiu sociologic al Ministerului Mediului. Totuși, jumătate dintre respondenți spun că în localitățile lor această practică nu este încă disponibilă.
14:05
Alexandru Tănase: Nu există altă soluție de a ne pune la adăpost, din perspectiva securității, decât de a deveni parte a Uniunii Europene # Radio Chisinau
Moscova se teme de modelul european de dezvoltare democratică și tocmai acest parcurs vrea să-l împiedice în R. Moldova, au afirmat unii experți în cadrul unei dezbateri la Agenția de presă IPN.
13:45
Cinci persoane au fost reținute în dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, după ce oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
13:25
Premierul Munteanu și Însărcinatul cu Afaceri al SUA au discutat despre consolidarea parteneriatului moldo-american # Radio Chisinau
Astăzi, premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Nick Pietrowicz, Însărcinatul cu Afaceri al Statelor Unite ale Americii, pentru a discuta despre consolidarea parteneriatului moldo-american și continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice.
13:15
Continuarea sprijinului pentru R. Moldova, unul dintre subiectele discutate la întrevederea dintre premierul român Ilie Bolojan și șeful NATO, Mark Rutte # Radio Chisinau
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu care a discutat despre modalitățile concrete de consolidare a securității României, a Flancului estic și, implicit, a Alianței.
12:50
Chișinău: Peste 1.400 de câini fără stăpân au fost sterilizați de la începutul anului # Radio Chisinau
Peste 1.400 de câini fără stăpân au fost capturați și sterilizați în Chișinău de la începutul anului. Întreținerea și îngrijirea acestora a fost asigurată de întreprinderea municipală „Supravegherea și protecția animalelor”.
12:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) investighează lansarea unei „criptomonede” în Moldova. Oferta a fost prezentată publicului larg de către o companie, pe 4 noiembrie. În consecință, s-a autosesizat CNPF, care promite, după finalizarea investigației, să revină cu informații suplimentare despre acest caz și măsurile care se impun.
12:20
Parlamentul Republicii Moldova suspendă grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus # Radio Chisinau
Comisia parlamentară pentru politică externă suspendă activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
12:05
„Vom continua să avem o cooperare deosebită”. Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu ambasadorul României în Republica Moldova # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România.
11:55
Nicușor Dan: România trebuie să se reînarmeze pentru a face față amenințărilor și a-și consolida rolul pe Flancul Estic # Radio Chisinau
Toate amenințările și provocările din prezent arată că pacea și securitatea nu sunt garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate, a afirmat președintele Nicușor Dan, joi, la un forum de profil, arătând că România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria securitate.
11:40
Ucraina a reluat importul de gaze prin România și Republica Moldova pentru a-și menține sistemele de încălzire iarna # Radio Chisinau
Ucraina a reluat importurile de gaze dintr-o conductă care traversează peninsula Balcanică până în Grecia, pentru a menține sistemele de încălzire și de electricitate în funcțiune pe durata iernii, după avariile extinse cauzate de intensificarea atacurilor aeriene rusești.
11:25
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Republica Moldova este apreciată pentru rezultatele obținute și progresele bune # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov a declarat, după o întâlnire cu Marta Kos, Comisara pentru Extindere a Uniunii Europene, că Raportul de extindere pe anul acesta reflectă rezultatele bune și progresele înregistrate de Republica Moldova în mai multe domenii cheie.
11:10
CNA și PA efectuează percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educației: Nouă persoane sunt investigate # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu Procuratura Anticorupție (PA), efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău.
10:55
Grup infracțional specializat în „trecerea peste Prut” a afro-asiaticilor, destructurat la Cahul (Video) # Radio Chisinau
Un grup infracțional organizat, specializat în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor din țări africane și asiatice, a fost destructurat de Poliția de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud, sub coordonarea Procuraturii Cahul.
10:35
10:20
UE pregătește noi restricții pentru ruși. Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate # Radio Chisinau
Uniunea Europeană pregătește noi restricții privind vizele pentru cetățenii ruși, măsură care ar însemna practic încetarea acordării de permise Schengen cu intrări multiple, au declarat trei oficiali europeni.
10:10
DIALOG EUROPEAN | Ambasadorul Ucrainei la Chișinău: Actuala misiune rusă de „menținere a păcii” din regiunea transnistriană trebuie să fie înlocuită cu o misiune civilă internațională (Video) # Radio Chisinau
Reintegrarea regiunii Transnistrene este parte a securității naționale a Ucrainei, deoarece o Transnistrie instabilă ar putea deveni o platformă de presiune rusească, spune ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei.
Ieri
09:50
Peste 240 de mii de cereri pentru compensațiile la energie, depuse în doar trei zile # Radio Chisinau
Peste 240 mii de cetățeni au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026. Cifra a fost atinsă în primele trei zile de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md.
