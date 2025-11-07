Euro crește, iar dolarul scade la sfârșit de săptămână

09:45

Republica Moldova se confruntă cu multiple provocări interne și externe, de la regimul separatist din Transnistria și politicile sale controversate privind „cetățenia” copiilor, până la parcursul european al țării și reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. În paralel, scena politică internă se concentrează pe legislație fiscală și pe tensiunile ideologice dintre partidele pro-europene și cele pro-ruse. Acestea sunt câteva din subiectele apărute în presa de astăzi.