Fiecare al treilea elev alolingv din clasa a IX-a va beneficia de lecții suplimentare la limba română

Șase antreprenori din Republica Moldova au devenit câștigătorii programului Tulip Business Incubator, o oportunitate lansată la inițiativa Expert-Grup și susținută de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Moldova. Grație ideilor inovative pe care au reușit să le implementeze, tinerii au beneficiat de 5.000 de euro și mentorat pentru dezvoltarea companiilor, astfel încât să să adapteze cu ușurință cerințelor pieței. Fie că au ales să investească grantul în aparate de ultimă generație, fie pentru vizibilitatea în mediul online, fiecare dintre ei a avut parte de o abordare individuală pentru a-și transforma ideile în proiecte durabile.