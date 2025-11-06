În premieră, Moldova va conduce Protocolul privind apa și sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății și Comisiei Economice ONU pentru Europa

14:30

Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut. Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizației paternale. Noile modificări vin să răspundă mai eficient la nevoile familiilor cu copii gemeni sau cu mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, precum și ale celor ce adoptă copii. Сообщение Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut появились сначала на #diez.