(video) Șase antreprenori din Moldova au câștigat 5.000 de euro datorită Tulip Business Incubator. Cum și-au dezvoltat afacerile
7 noiembrie 2025 12:00
Șase antreprenori din Republica Moldova au devenit câștigătorii programului Tulip Business Incubator, o oportunitate lansată la inițiativa Expert-Grup și susținută de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Moldova. Grație ideilor inovative pe care au reușit să le implementeze, tinerii au beneficiat de 5.000 de euro și mentorat pentru dezvoltarea companiilor, astfel încât să să adapteze cu ușurință cerințelor pieței. Fie că au ales să investească grantul în aparate de ultimă generație, fie pentru vizibilitatea în mediul online, fiecare dintre ei a avut parte de o abordare individuală pentru a-și transforma ideile în proiecte durabile.
12:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru completarea fondului de burse al studenților, care a fost redus în urma măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan. Potrivit MEC, primele plăți vor fi efectuate în 2026.
12:00
În familia Mikaelei Chirița, interesul și pasiunea pentru oportunitățile de peste ocean se transmit din generație în generație. Mama elevei este absolventă FLEX, iar ea a obținut în anul 2023 o bursă de peste 80.000 de dolari pentru a învăța la o școală privată din Statele Unite ale Americii. Datorită programului ASSIST, Mikaela și-a petrecut clasa a XI-a la Western Reserve Academy, un liceu localizat în orașul Hudson din Ohio. Cum i-a reușit să obțină bursa, ce a făcut timp de nouă luni în America și cu ce impresii a revenit în Republica Moldova tânăra ne-a povestit în acest material.
12:00
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun a fost distins cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor al Republicii Franceze, a anunțat Editura Cartier, unde este redactor-șef de trei decenii.
12:00
12:00
După ce mai mulți medici din România au fost acuzați de obținerea ilegală a titlurilor de calificare la o universitate din Chișinău, câteva documente obținute de G4Media arată că diplomele ar fi fost semnate de Emil Ceban, actualul ministru al sănătății în Republica Moldova. Emil Ceban a fost rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu" în perioada 2019-2025.
11:00
Dacă vrei să afli cum se creează un film documentar, te pasionează arta vizuală și vrei să știi cum se organizează un eveniment cultural, înscrie-te voluntar(ă) la Festivalul „Moldox Lab" din acest an. Timp de o săptămână vei face parte din echipa Moldox Lab, care va organiza ateliere intensive pentru documentariști, regizori și fotografi din toată Moldova.
11:00
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a venit la Chișinău. Aceasta a semnat Cartea de Onoare a Parlamentului Republicii și va ține un discurs în fața deputaților.
10:00
La o săptămână după ce a primit votul de încredere din partea Parlamentului, premierul Alexandru Munteanu a avut patru întrevederi cu reprezentanți ai României, SUA, Ucrainei și Uniunii Europene. Întâlnirile au avut loc pe 6 noiembrie.
18:30
În data de 3 noiembrie, deputații Adunării Populare a UTA Găgăuzia au adoptat cu o majoritate de voturi așa-zisa „Lege a educației". Documentul, elaborat de Direcția Generală a Educației, vizează „crearea unui sistem modern, durabil și echilibrat, care să țină cont de standardele naționale și de particularitățile culturale ale autonomiei". Ministerul Educației și Cercetării menționează că actul „încalcă grav prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice".
17:30
Sezonul rece și sărbătorile de iarnă sunt momentul ideal pentru a transmite apreciere partenerilor, angajaților și clienților. Această perioadă este marcată de necesitatea unor cadouri calitative, memorabile și, de preferat, utile. Fie că dorești să marchezi finalul de an sau să întâmpini sărbătorile de iarnă cu un gest elegant, cadourile corporative de la Artpoligraf sunt alegerea perfectă.
16:30
Astăzi, 6 noiembrie, la Universitatea de Stat din Moldova (USM) a început Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare". Timp de două zile, cercetători din 18 țări prezintă lucrările științifice, care promovează pacea și durabilitatea.
16:30
Republica Moldova va conduce a Protocolul privind apa și sănătatea gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE). Acesta este un instrument juridic care urmărește protejarea sănătății populației prin asigurarea accesului la apă potabilă sigură și servicii de sanitație adecvate.
15:30
Cea de-a zecea ediție a festivalului Moldo Crescendo, desfășurată între 24 octombrie și 1 noiembrie, s-a încheiat cu o seară de neuitat și aplauze prelungite. Tema ediției, „Metamorfoze", a prins viață în cele zece zile de muzică, artă și emoție pură, reunind artiști și muzicieni din Republica Moldova, România și Ungaria, alături de sute de spectatori care au trăit împreună bucuria transformării prin artă.
15:30
A mai rămas doar puțin timp până la Empower Locals 2025, cea mai importantă conferință anuală dedicată antreprenorilor din Republica Moldova. Evenimentul promite o zi plină de inspirație, idei aplicabile și conexiuni valoroase pentru mediul de afaceri local.
13:30
Anul 2025 marchează un moment special pentru Linella: 200 de magazine deschise în întreaga țară și 24 de ani în care am fost aproape de tine, zi de zi. Și pentru că sărbătoarea merită împărtășită, Linella îți oferă 20.222 de motive să ne vizitezi — fiecare cumpărătură te poate aduce mai aproape de un premiu mare!
13:30
Maib, una dintre cele mai importante bănci din Republica Moldova, și Mastercard, companie globală de tehnologie, au semnat un acord strategic pentru implementarea platformei Mastercard Gateway pentru comercianții maib din Moldova.
13:30
Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la apariție, Editura Cartier organizează un „Târg și chef de Cartier Vintage". Vei avea posibilitate să cumperi unul sau mai multe cărți dintre cele 6.300 de exemplare publicate pe parcursul anilor la editură.
12:30
În urma perchezițiilor desfășurate la nouă persoane din sistemul educațional, printre care un șef de direcție de la DGETS, doi directori de școală, un direct de grădiniță și mai mulți agenți economici, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGEST) a municipiului Chișinău a venit cu o reacție. DGETS menționează că momentan nu va comenta situația.
11:30
Știați că un singur robot pentru livrare sau curățenie poate aduce unei afaceri economii de peste 150.000 lei anual? O investiție care se recuperează rapid și apoi lucrează non-stop pentru eficiența companiei – 24/7. În Republica Moldova sunt deja disponibili roboții inteligenți Helpo, creați pentru a simplifica procesele zilnice și pentru a crește performanța echipelor.
11:30
Senatul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" i-a conferit titlul onorific Visiting Professor profesorului Daniel Coriu, director al Departamentului 8 Radiologie, Oncologie, Hematologie din cadrul Facultății de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București, șef al Disciplinei de hematologie clinică, directorul Centrului de Hematologie și Transplant Medular la Institutul Clinic Fundeni, președinte al Societății Române de Hematologie.
11:30
În 35 de colegii, centre de excelență și școli profesionale din 12 raioane ale țării, printre care și municipiul Chișinău, au fost deschise clase EdiLIFE. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în aceste clase pot învăța peste 25.000 de elevi.
11:30
Procurorii și ofițerii din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții la nouă persoane implicate în sistemul educațional din Chișinău. Potrivit autorităților, printre aceștia se regăsesc un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori de școală, un director de grădiniță și mai mulți agenți economici. Aceștia ar fi bănuiți de corupere pasivă și abuz serviciu.
11:30
Pe 5 noiembrie a avut loc cea de-a doua ediție a CyberCon Moldova – conferința internațională dedicată securității cibernetice, găzduită de Cybercor, primul Institut Național de Inovații în Securitatea Cibernetică din Republica Moldova.
10:30
Astăzi, 5 noiembrie 2025, a avut loc ce-a doua ediţie a conferinţei internaţionale dedicate securităţii cibernetice, CyberCon Moldova. Evenimentul organizat de Cybercor, cu sprijinul Fundației pentru Dezvoltare, a programului Innovate Moldova, finanţat de Suedia și Regatul Unit, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, National Institute of Innovations in Cybersecurity „Cybercor", UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei și ASC – Agenția pentru Securitate Cibernetică, a reunit experți, reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova, România și alte țări europene.
10:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova a adus un omagiu regretatului profesor Victor Jița, doctor habilitat în științe medicale, fost şef al Catedrei de histologie, citologie și embriologie, ilustru savant, experimentat pedagog și manager, Lucrător Emerit al Învățământului Public, Om Emerit al Republicii Moldova prin dezvelirea basoreliefului la Catedra de histologie citologie și embriologie din incinta Blocului Morfologic, locul unde profesorul și-a dedicat întreaga carieră formării generațiilor de medici și cercetători. Evenimentul a avut loc la 17 octombrie 2025 și a întrunit reprezentanții echipei administrative a Universității, membrii familiei regretatului profesor, cadre didactice și studenți și medici rezidenți.
10:30
Gala Cercetării și Inovării – evenimentul tradițional prin care sunt apreciate realizările notabile ale cercetătorilor și contribuțiile lor la dezvoltarea științelor medicale și farmaceutice – a fost organizată la 21 octombrie 2025, de Zilele Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu". Ceremonia s-a desfășurat în cadrul ședinței extinse a Senatului universitar și a inclus înmânarea diplomelor cadrelor științifico-didactice, medicilor rezidenți și studenților, care au excelat la concursurile de performanță top 10.
10:30
În contextul aniversării a 80-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova, mai multe cadre științifico-didactice și angajați au fost menționați cu distincții pentru muncă cu dăruire, responsabilitate și devotament, excelență în activitatea didactică, științifică și managerială. Distincțiile au fost conferite în cadrul Ședinței extinse aniversare a Senatului universitar din 21 octombrie 2025.
10:30
Parlamentul Republicii Moldova renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus. Potrivit vicepreședintei Legislativului, Doina Gherman, suspendarea are loc pe durata războiului din Ucraina.
10:30
Pe 25 octombrie, sediul Victoriabank a
10:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a găzduit ședința comună a Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM) și a Consiliului Național al Rectorilor din România (CNRR). Reuniunea s-a desfășurat pe data de 23 octombrie 2025 în contextul aniversării a 80-a de la fondarea Universității noastre. Сообщение Rectorii din Republica Moldova și România și-au reafirmat angajamentul de consolidare a colaborării în domeniul învățământului superior появились сначала на #diez.
09:30
Maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, este partener oficial al Business Innovation Summit (BIS) 2025. Pe 7 noiembrie, maib park va găzdui peste 300 de lideri de afaceri, inovatori și profesioniști din regiune, care se vor reuni pentru a explora cum inovația stimulează competitivitatea și creșterea sustenabilă pe termen lung. Сообщение Maib, partener oficial al Business Innovation Summit 2025, platforma liderilor în inovație din Moldova появились сначала на #diez.
18:30
După succesul primei ediții, Victoriabank revene cu Târgul de cariere – Primii pași în banking, ediția a II-a, într-un format nou, plin de energie și unic pe piața bancară din Moldova. Сообщение Primii pași în banking. Târgul de cariere Victoriabank revine cu ediția II появились сначала на #diez.
17:30
Cum arată democrația pentru tine? Asociația Transeuropeană pentru Studii Politice te invită să participi la concursul video „Prin ochii mei: Povești despre democrație” pentru a-ți prezenta perspectiva asupra acestui subiect și pentru a-ți amplifica vocea în întreaga Europă. Сообщение Ai o viziune despre democrație? Povestește-o într-un videoclip și câștigă o invitație la conferința finală ActEU de la Bruxelles появились сначала на #diez.
16:30
Mai mulți medici din România sunt acuzați de obținerea ilegală a titlurilor de calificare. Potrivit autorităților române, actele ar fi fost obținute la o universitate din Chișinău. În acest sens, în dimineața zilei de astăzi, 5 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română au descins cu 14 percheziții la sediul unei instituții și la locuințele unor persoane fizice. Сообщение Mai mulți medici din România sunt suspectați de obținerea ilegală a diplomelor de rezidențiat la o universitate din Chișinău появились сначала на #diez.
15:30
Universitatea Tehnică a Moldovei marchează o performanță științifică de rezonanță internațională prin publicarea unei lucrări de referință în prestigioasa revistă „Materials Chemistry Frontiers” (RSC, Marea Britanie), cu Factor de Impact 6.4 și clasificare Q1 în domeniile Materials Science, Materials Chemistry și Multidisciplinary Chemistry. Acest efort științific notabil, realizat în colaborare cu prestigioase instituții academice de renume mondial, plasează UTM în epicentrul unei tematici de top, confirmată de recenta decernare a Premiului Nobel în Chimie 2025 pentru contribuțiile fundamentale în domeniul Rețelelor Metal-Organice (MOFs). Сообщение Descoperire științifică de vârf la UTM: senzori hibrizi pe baza rețelelor metal-organice (MOFs), în contextul Premiului Nobel în Chimie 2025 появились сначала на #diez.
15:30
La Universitatea Tehnică a Moldovei, distracția și ingeniozitatea s-au împletit perfect în cadrul tradiționalului TVC UTM 2025, competiția în care studenții din toate facultățile au demonstrat că, dincolo de formule și tehnologii, știu să aducă zâmbete și energie bună! Evenimentul, organizat anual între facultăți, a reunit 10 echipe, fiecare pregătită să cucerească publicul și juriul prin originalitate, spontaneitate și umor de calitate. Сообщение TVC UTM 2025: umor, creativitate și spirit de echipă între facultăți появились сначала на #diez.
15:30
La Chișinău urmează să fie lansat un nou film autohton. Cel mai nou proiect cinematografic național, „Comatogen”, este regizat de Igor Cobileanski. Producția va fi difuzată în cinematografe începând cu ziua de miercuri, 6 noiembrie. Сообщение (video) Un nou film autohton va fi lansat în noiembrie 2025. Pelicula abordează dilemele morale ale oamenilor moderni появились сначала на #diez.
15:30
Mihail Latîșev, student al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), Facultatea Economie Generală și Drept, specialitatea Drept, a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Judo U23, desfășurat în premieră în Republica Moldova, pe 1 noiembrie 2025. Сообщение Studentul ASEM, Mihail Latîșev, a devenit vicecampion european la Judo U23 появились сначала на #diez.
14:30
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut. Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizației paternale. Noile modificări vin să răspundă mai eficient la nevoile familiilor cu copii gemeni sau cu mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, precum și ale celor ce adoptă copii. Сообщение Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut появились сначала на #diez.
14:30
„În 2016, mulți își imaginau că vom aduce filme în stil Discovery sau History Channel. Dar, odată ajunși în sală, au descoperit o lume nouă, cu oameni ca noi, care încearcă să facă o diferență în comunitate”, spune Maxim Cîrlan, fondatorul festivalului de film documentar pentru schimbare socială Moldox. De la prima ediție și până astăzi, Moldox a împlinit 10 ani, se numără printre cele mai longevive evenimente de gen din Republica Moldova și contribuie decisiv la promovarea documentarului. Сообщение Maxim Cîrlan, fondatorul Moldox Festival: „Un vis mic a ajuns la 10 ani, cu o comunitate de oameni și de filme în jurul lui ” появились сначала на #diez.
13:30
Cetățenii Republicii Moldova vor avea posibilitatea să solicite si să obțină toate actele de stare civilă în format digital. Potrivit Agenției Servicii Publice (ASP), noul sistem este implementat începând cu luna noiembrie și va permite obținerea actelor online, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeele ASP. Сообщение Cetățenii vor putea obține documentele de stare civilă în format digital. Acestea vor conține semnătura electronică și un cod QR появились сначала на #diez.
13:30
Pe 8 și 9 noiembrie 2025, organizația Alga, în parteneriat cu Kaufland Moldova și The Moldova Project, organizează o amplă colectă de hrană pentru animale în magazinele Kaufland din Chișinău - cele de pe stra da Nicolae Testemițanu 3 și strada Kiev 7. Acțiunea are loc între orele 10:00 și 19:00 și este deschisă tuturor celor care doresc să ofere o mână de ajutor animăluțelor care depind de sprijinul oamenilor. Сообщение Grijă pentru blănoși: donează hrană pentru animalele familiilor social-vulnerabile появились сначала на #diez.
13:30
Republica Moldova și China continuă cooperarea în domeniul predării limbii chineze. Cabinetul de miniștri a votat astăzi, 5 noiembrie, o hotărâre care prevede inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză. Drept urmare, tinerii moldoveni vor avea oportunitatea să-și testeze competențele lingvistice la limba chineză. Сообщение Elevii și studenții moldoveni își vor putea testa competențele lingvistice la limba chineză появились сначала на #diez.
12:30
Limita de vârstă a sportivilor de performanță, care urmează să beneficieze de burse lunare, a fost extinsă. Potrivit unei hotărâri de guvern, tinerii sportivi de performanță, care au între 13 și 15 ani și 21-23 de ani, vor primi câte 8.000 de lei pe lună. Сообщение A fost extinsă limita de vârstă a sportivilor de performanță care vor benefica de burse. Care este valoarea lunară a sprijinului financiar появились сначала на #diez.
11:30
Republica Moldova se pregătește să renunțe la acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale. Ministerul Culturii a propus o hotărâre de guvern care va fi examinată pe 5 noiembrie, la prima ședință a noului Cabinet condus de Premierul Alexandru Munteanu. Dacă proiectul va fi aprobat, Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău va fi închis. Сообщение Centrul cultural rus din Chișinău își va sista activitatea. Cabinetul de miniștri a votat denunțarea acordului dintre Moldova și Rusia появились сначала на #diez.
10:30
Te interesează problemele de mediu și vrei să contribui cu soluții? Asociația Jurnaliștilor de Mediu te invită la o serie de dezbateri verzi, în care vei discuta despre mormanele de deșeuri, despre poluarea, tăierile de păduri sau despre schimbările climatice. Programul este destinat tinerilor care vor să înțeleagă cum se iau deciziile în stat și cum pot face vocea mediului mai auzită. Сообщение Studenții sunt invitați la o serie de dezbateri despre cele mai actuale probleme de mediu. Care este orarul sesiunilor появились сначала на #diez.
10:30
În perioada 10-13 noiembrie la Lisabona, Portugalia, se va desfășura cea mai importantă conferință tech din lume, Web Summit 2025. Evenimentul va aduna peste 70.000 de participanți din peste 120 de țări. Din Republica Moldova vor participa la eveniment opt start-upuri. Сообщение Lista start-upurilor din Moldova care participă la Web Summit 2025 – una dintre cele mai importante conferințe tech din lume появились сначала на #diez.
09:30
Mastercard și GAL Trans, partenerii de încredere al celor care aleg să călătorească sigur și confortabil lansează o nouă campanie dedicată pasagerilor care preferă plățile digitale. Indiferent dacă mergi la studii, la muncă sau în vacanță, acum ai un motiv în plus să alegi GAL Trans: în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 octombrie 2026, toate biletele achitate online cu un card Mastercard® beneficiază de reduceri de până la 10 % pentru orice destinație. Сообщение Călătorește mai avantajos cu Mastercard și GAL Trans появились сначала на #diez.
17:15
Pe 13 decembrie 2025, orașul Chișinău va găzdui una dintre cele mai importante platforme de dialog interetnic din țară – Forumul Național al Minorităților Etnice 2025, desfășurat sub genericul „Vocea minorităților contează”. Evenimentul va aduna la un loc lideri ai comunităților etnice, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, diplomați, eurodeputați, experți internaționali și tineri activi din toate regiunile Republicii Moldova. Сообщение Forumul Național al Minorităților Etnice 2025 transformă Chișinăul în centrul dialogului despre diversitate și incluziune появились сначала на #diez.
17:15
Carolina Bogatiuc, cofondatoare a Inițiativei Europene, spune că rezultatele votului au demonstrat maturitatea și încrederea cetățenilor în viitorul european al țării. Ea crede că Moldova are tot ce-i trebuie pentru a reuși – oameni muncitori, tineri implicați și parteneri care îi susțin drumul spre dezvoltare. Сообщение Carolina Bogatiuc: „Cred în Moldova care merge înainte, cu încredere și demnitate” появились сначала на #diez.