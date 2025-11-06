Maib și Mastercard au semnat un acord strategic pentru implementarea Mastercard Gateway în Moldova
#diez, 6 noiembrie 2025 13:30
Maib, una dintre cele mai importante bănci din Republica Moldova, și Mastercard, companie globală de tehnologie, au semnat un acord strategic pentru implementarea platformei Mastercard Gateway pentru comercianții maib din Moldova. Сообщение Maib și Mastercard au semnat un acord strategic pentru implementarea Mastercard Gateway în Moldova появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
13:30
Anul 2025 marchează un moment special pentru Linella: 200 de magazine deschise în întreaga țară și 24 de ani în care am fost aproape de tine, zi de zi. Și pentru că sărbătoarea merită împărtășită, Linella îți oferă 20.222 de motive să ne vizitezi — fiecare cumpărătură te poate aduce mai aproape de un premiu mare! Сообщение Linella sărbătorește 200 de magazine și 24 de ani de tradiție! появились сначала на #diez.
13:30
Maib și Mastercard au semnat un acord strategic pentru implementarea Mastercard Gateway în Moldova # #diez
Maib, una dintre cele mai importante bănci din Republica Moldova, și Mastercard, companie globală de tehnologie, au semnat un acord strategic pentru implementarea platformei Mastercard Gateway pentru comercianții maib din Moldova. Сообщение Maib și Mastercard au semnat un acord strategic pentru implementarea Mastercard Gateway în Moldova появились сначала на #diez.
13:30
O carte la 30 de lei: Editura Cartier organizează un târg cu 6.300 de volume publicate în ultimele trei decenii # #diez
Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la apariție, Editura Cartier organizează un „Târg și chef de Cartier Vintage”. Vei avea posibilitate să cumperi unul sau mai multe cărți dintre cele 6.300 de exemplare publicate pe parcursul anilor la editură. Сообщение O carte la 30 de lei: Editura Cartier organizează un târg cu 6.300 de volume publicate în ultimele trei decenii появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
12:30
Reacția Direcției Educație Chișinău după perchezițiile la nouă persoane bănuite de corupție: „La acest moment, nu comentăm situația” # #diez
În urma perchezițiilor desfășurate la nouă persoane din sistemul educațional, printre care un șef de direcție de la DGETS, doi directori de școală, un direct de grădiniță și mai mulți agenți economici, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGEST) a municipiului Chișinău a venit cu o reacție. DGETS menționează că momentan nu va comenta situația. Сообщение Reacția Direcției Educație Chișinău după perchezițiile la nouă persoane bănuite de corupție: „La acest moment, nu comentăm situația” появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
11:30
Știați că un singur robot pentru livrare sau curățenie poate aduce unei afaceri economii de peste 150.000 lei anual? O investiție care se recuperează rapid și apoi lucrează non-stop pentru eficiența companiei – 24/7. În Republica Moldova sunt deja disponibili roboții inteligenți Helpo, creați pentru a simplifica procesele zilnice și pentru a crește performanța echipelor. Сообщение Livrează, curăță, servesc: roboții care transformă afacerile din Moldova появились сначала на #diez.
11:30
Senatul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” i-a conferit titlul onorific Visiting Professor profesorului Daniel Coriu, director al Departamentului 8 Radiologie, Oncologie, Hematologie din cadrul Facultății de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, șef al Disciplinei de hematologie clinică, directorul Centrului de Hematologie și Transplant Medular la Institutul Clinic Fundeni, președinte al Societății Române de Hematologie. Сообщение Profesorul român Daniel Coriu – Visiting Professor al USMF „Nicolae Testemițanu” появились сначала на #diez.
11:30
(foto) În 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din Moldova au fost deschise clase EduLIFE prietenoase elevilor # #diez
În 35 de colegii, centre de excelență și școli profesionale din 12 raioane ale țării, printre care și municipiul Chișinău, au fost deschise clase EdiLIFE. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în aceste clase pot învăța peste 25.000 de elevi. Сообщение (foto) În 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din Moldova au fost deschise clase EduLIFE prietenoase elevilor появились сначала на #diez.
11:30
Nouă persoane din sistemul educațional, printre care un șef de direcție de la DGETS și doi directori de școală, sunt bănuite de corupție # #diez
Procurorii și ofițerii din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții la nouă persoane implicate în sistemul educațional din Chișinău. Potrivit autorităților, printre aceștia se regăsesc un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori de școală, un director de grădiniță și mai mulți agenți economici. Aceștia ar fi bănuiți de corupere pasivă și abuz serviciu. Сообщение Nouă persoane din sistemul educațional, printre care un șef de direcție de la DGETS și doi directori de școală, sunt bănuite de corupție появились сначала на #diez.
11:30
Pe 5 noiembrie a avut loc cea de-a doua ediție a CyberCon Moldova – conferința internațională dedicată securității cibernetice, găzduită de Cybercor, primul Institut Național de Inovații în Securitatea Cibernetică din Republica Moldova. Сообщение CyberCon Moldova 2025: educație, inovație și cooperare pentru o Moldovă digitală mai sigură появились сначала на #diez.
10:30
UTM-CYBERCOR și partenerii regionali semnează un nou acord strategic pentru consolidarea ecosistemului cibernetic # #diez
Astăzi, 5 noiembrie 2025, a avut loc ce-a doua ediţie a conferinţei internaţionale dedicate securităţii cibernetice, CyberCon Moldova. Evenimentul organizat de Cybercor, cu sprijinul Fundației pentru Dezvoltare, a programului Innovate Moldova, finanţat de Suedia și Regatul Unit, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, National Institute of Innovations in Cybersecurity „Cybercor”, UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei și ASC – Agenția pentru Securitate Cibernetică, a reunit experți, reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova, România și alte țări europene. Сообщение UTM-CYBERCOR și partenerii regionali semnează un nou acord strategic pentru consolidarea ecosistemului cibernetic появились сначала на #diez.
10:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a adus un omagiu regretatului profesor Victor Jița, doctor habilitat în științe medicale, fost şef al Catedrei de histologie, citologie și embriologie, ilustru savant, experimentat pedagog și manager, Lucrător Emerit al Învățământului Public, Om Emerit al Republicii Moldova prin dezvelirea basoreliefului la Catedra de histologie citologie și embriologie din incinta Blocului Morfologic, locul unde profesorul și-a dedicat întreaga carieră formării generațiilor de medici și cercetători. Evenimentul a avut loc la 17 octombrie 2025 și a întrunit reprezentanții echipei administrative a Universității, membrii familiei regretatului profesor, cadre didactice și studenți și medici rezidenți. Сообщение Dezvelirea basoreliefului profesorului universitar Victor Jița появились сначала на #diez.
10:30
Gala Cercetării și Inovării – evenimentul tradițional prin care sunt apreciate realizările notabile ale cercetătorilor și contribuțiile lor la dezvoltarea științelor medicale și farmaceutice – a fost organizată la 21 octombrie 2025, de Zilele Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Ceremonia s-a desfășurat în cadrul ședinței extinse a Senatului universitar și a inclus înmânarea diplomelor cadrelor științifico-didactice, medicilor rezidenți și studenților, care au excelat la concursurile de performanță top 10. Сообщение Cum s-a desfășurat în acest an Gala Cercetării și Inovării la USMF появились сначала на #diez.
10:30
Distincții și aprecieri pentru reprezentanții USMF „Nicolae Testemițanu” cu ocazia aniversării a 80-a de la fondarea instituției # #diez
În contextul aniversării a 80-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, mai multe cadre științifico-didactice și angajați au fost menționați cu distincții pentru muncă cu dăruire, responsabilitate și devotament, excelență în activitatea didactică, științifică și managerială. Distincțiile au fost conferite în cadrul Ședinței extinse aniversare a Senatului universitar din 21 octombrie 2025. Сообщение Distincții și aprecieri pentru reprezentanții USMF „Nicolae Testemițanu” cu ocazia aniversării a 80-a de la fondarea instituției появились сначала на #diez.
10:30
Grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus vor fi suspendate pe durata războiului din Ucraina # #diez
Parlamentul Republicii Moldova renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus. Potrivit vicepreședintei Legislativului, Doina Gherman, suspendarea are loc pe durata războiului din Ucraina. Сообщение Grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus vor fi suspendate pe durata războiului din Ucraina появились сначала на #diez.
10:30
Pe 25 octombrie, sediul Victoriabank a devenit un spațiu al descoperirii și dialogului autentic despre carieră în banking. Peste 60 de studenți curioși și motivați au pășit dincolo de ușile unei bănci pentru a afla ce înseamnă o carieră în domeniul financiar-bancar. Сообщение Orientare în carieră. Zoom in Victoriabank, workshop pentru studenți, ediția a III-a появились сначала на #diez.
10:30
Rectorii din Republica Moldova și România și-au reafirmat angajamentul de consolidare a colaborării în domeniul învățământului superior # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a găzduit ședința comună a Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM) și a Consiliului Național al Rectorilor din România (CNRR). Reuniunea s-a desfășurat pe data de 23 octombrie 2025 în contextul aniversării a 80-a de la fondarea Universității noastre. Сообщение Rectorii din Republica Moldova și România și-au reafirmat angajamentul de consolidare a colaborării în domeniul învățământului superior появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
09:30
Maib, partener oficial al Business Innovation Summit 2025, platforma liderilor în inovație din Moldova # #diez
Maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, este partener oficial al Business Innovation Summit (BIS) 2025. Pe 7 noiembrie, maib park va găzdui peste 300 de lideri de afaceri, inovatori și profesioniști din regiune, care se vor reuni pentru a explora cum inovația stimulează competitivitatea și creșterea sustenabilă pe termen lung. Сообщение Maib, partener oficial al Business Innovation Summit 2025, platforma liderilor în inovație din Moldova появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
18:30
După succesul primei ediții, Victoriabank revene cu Târgul de cariere – Primii pași în banking, ediția a II-a, într-un format nou, plin de energie și unic pe piața bancară din Moldova. Сообщение Primii pași în banking. Târgul de cariere Victoriabank revine cu ediția II появились сначала на #diez.
17:30
Ai o viziune despre democrație? Povestește-o într-un videoclip și câștigă o invitație la conferința finală ActEU de la Bruxelles # #diez
Cum arată democrația pentru tine? Asociația Transeuropeană pentru Studii Politice te invită să participi la concursul video „Prin ochii mei: Povești despre democrație” pentru a-ți prezenta perspectiva asupra acestui subiect și pentru a-ți amplifica vocea în întreaga Europă. Сообщение Ai o viziune despre democrație? Povestește-o într-un videoclip și câștigă o invitație la conferința finală ActEU de la Bruxelles появились сначала на #diez.
16:30
Mai mulți medici din România sunt suspectați de obținerea ilegală a diplomelor de rezidențiat la o universitate din Chișinău # #diez
Mai mulți medici din România sunt acuzați de obținerea ilegală a titlurilor de calificare. Potrivit autorităților române, actele ar fi fost obținute la o universitate din Chișinău. În acest sens, în dimineața zilei de astăzi, 5 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română au descins cu 14 percheziții la sediul unei instituții și la locuințele unor persoane fizice. Сообщение Mai mulți medici din România sunt suspectați de obținerea ilegală a diplomelor de rezidențiat la o universitate din Chișinău появились сначала на #diez.
15:30
Descoperire științifică de vârf la UTM: senzori hibrizi pe baza rețelelor metal-organice (MOFs), în contextul Premiului Nobel în Chimie 2025 # #diez
Universitatea Tehnică a Moldovei marchează o performanță științifică de rezonanță internațională prin publicarea unei lucrări de referință în prestigioasa revistă „Materials Chemistry Frontiers” (RSC, Marea Britanie), cu Factor de Impact 6.4 și clasificare Q1 în domeniile Materials Science, Materials Chemistry și Multidisciplinary Chemistry. Acest efort științific notabil, realizat în colaborare cu prestigioase instituții academice de renume mondial, plasează UTM în epicentrul unei tematici de top, confirmată de recenta decernare a Premiului Nobel în Chimie 2025 pentru contribuțiile fundamentale în domeniul Rețelelor Metal-Organice (MOFs). Сообщение Descoperire științifică de vârf la UTM: senzori hibrizi pe baza rețelelor metal-organice (MOFs), în contextul Premiului Nobel în Chimie 2025 появились сначала на #diez.
15:30
La Universitatea Tehnică a Moldovei, distracția și ingeniozitatea s-au împletit perfect în cadrul tradiționalului TVC UTM 2025, competiția în care studenții din toate facultățile au demonstrat că, dincolo de formule și tehnologii, știu să aducă zâmbete și energie bună! Evenimentul, organizat anual între facultăți, a reunit 10 echipe, fiecare pregătită să cucerească publicul și juriul prin originalitate, spontaneitate și umor de calitate. Сообщение TVC UTM 2025: umor, creativitate și spirit de echipă între facultăți появились сначала на #diez.
15:30
(video) Un nou film autohton va fi lansat în noiembrie 2025. Pelicula abordează dilemele morale ale oamenilor moderni # #diez
La Chișinău urmează să fie lansat un nou film autohton. Cel mai nou proiect cinematografic național, „Comatogen”, este regizat de Igor Cobileanski. Producția va fi difuzată în cinematografe începând cu ziua de miercuri, 6 noiembrie. Сообщение (video) Un nou film autohton va fi lansat în noiembrie 2025. Pelicula abordează dilemele morale ale oamenilor moderni появились сначала на #diez.
15:30
Mihail Latîșev, student al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), Facultatea Economie Generală și Drept, specialitatea Drept, a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Judo U23, desfășurat în premieră în Republica Moldova, pe 1 noiembrie 2025. Сообщение Studentul ASEM, Mihail Latîșev, a devenit vicecampion european la Judo U23 появились сначала на #diez.
14:30
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut # #diez
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut. Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizației paternale. Noile modificări vin să răspundă mai eficient la nevoile familiilor cu copii gemeni sau cu mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, precum și ale celor ce adoptă copii. Сообщение Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut появились сначала на #diez.
14:30
Maxim Cîrlan, fondatorul Moldox Festival: „Un vis mic a ajuns la 10 ani, cu o comunitate de oameni și de filme în jurul lui ” # #diez
„În 2016, mulți își imaginau că vom aduce filme în stil Discovery sau History Channel. Dar, odată ajunși în sală, au descoperit o lume nouă, cu oameni ca noi, care încearcă să facă o diferență în comunitate”, spune Maxim Cîrlan, fondatorul festivalului de film documentar pentru schimbare socială Moldox. De la prima ediție și până astăzi, Moldox a împlinit 10 ani, se numără printre cele mai longevive evenimente de gen din Republica Moldova și contribuie decisiv la promovarea documentarului. Сообщение Maxim Cîrlan, fondatorul Moldox Festival: „Un vis mic a ajuns la 10 ani, cu o comunitate de oameni și de filme în jurul lui ” появились сначала на #diez.
Ieri
13:30
Cetățenii vor putea obține documentele de stare civilă în format digital. Acestea vor conține semnătura electronică și un cod QR # #diez
Cetățenii Republicii Moldova vor avea posibilitatea să solicite si să obțină toate actele de stare civilă în format digital. Potrivit Agenției Servicii Publice (ASP), noul sistem este implementat începând cu luna noiembrie și va permite obținerea actelor online, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeele ASP. Сообщение Cetățenii vor putea obține documentele de stare civilă în format digital. Acestea vor conține semnătura electronică și un cod QR появились сначала на #diez.
13:30
Pe 8 și 9 noiembrie 2025, organizația Alga, în parteneriat cu Kaufland Moldova și The Moldova Project, organizează o amplă colectă de hrană pentru animale în magazinele Kaufland din Chișinău - cele de pe stra da Nicolae Testemițanu 3 și strada Kiev 7. Acțiunea are loc între orele 10:00 și 19:00 și este deschisă tuturor celor care doresc să ofere o mână de ajutor animăluțelor care depind de sprijinul oamenilor. Сообщение Grijă pentru blănoși: donează hrană pentru animalele familiilor social-vulnerabile появились сначала на #diez.
13:30
Republica Moldova și China continuă cooperarea în domeniul predării limbii chineze. Cabinetul de miniștri a votat astăzi, 5 noiembrie, o hotărâre care prevede inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză. Drept urmare, tinerii moldoveni vor avea oportunitatea să-și testeze competențele lingvistice la limba chineză. Сообщение Elevii și studenții moldoveni își vor putea testa competențele lingvistice la limba chineză появились сначала на #diez.
12:30
A fost extinsă limita de vârstă a sportivilor de performanță care vor benefica de burse. Care este valoarea lunară a sprijinului financiar # #diez
Limita de vârstă a sportivilor de performanță, care urmează să beneficieze de burse lunare, a fost extinsă. Potrivit unei hotărâri de guvern, tinerii sportivi de performanță, care au între 13 și 15 ani și 21-23 de ani, vor primi câte 8.000 de lei pe lună. Сообщение A fost extinsă limita de vârstă a sportivilor de performanță care vor benefica de burse. Care este valoarea lunară a sprijinului financiar появились сначала на #diez.
11:30
Centrul cultural rus din Chișinău își va sista activitatea. Cabinetul de miniștri a votat denunțarea acordului dintre Moldova și Rusia # #diez
Republica Moldova se pregătește să renunțe la acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale. Ministerul Culturii a propus o hotărâre de guvern care va fi examinată pe 5 noiembrie, la prima ședință a noului Cabinet condus de Premierul Alexandru Munteanu. Dacă proiectul va fi aprobat, Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău va fi închis. Сообщение Centrul cultural rus din Chișinău își va sista activitatea. Cabinetul de miniștri a votat denunțarea acordului dintre Moldova și Rusia появились сначала на #diez.
10:30
Studenții sunt invitați la o serie de dezbateri despre cele mai actuale probleme de mediu. Care este orarul sesiunilor # #diez
Te interesează problemele de mediu și vrei să contribui cu soluții? Asociația Jurnaliștilor de Mediu te invită la o serie de dezbateri verzi, în care vei discuta despre mormanele de deșeuri, despre poluarea, tăierile de păduri sau despre schimbările climatice. Programul este destinat tinerilor care vor să înțeleagă cum se iau deciziile în stat și cum pot face vocea mediului mai auzită. Сообщение Studenții sunt invitați la o serie de dezbateri despre cele mai actuale probleme de mediu. Care este orarul sesiunilor появились сначала на #diez.
10:30
Lista start-upurilor din Moldova care participă la Web Summit 2025 – una dintre cele mai importante conferințe tech din lume # #diez
În perioada 10-13 noiembrie la Lisabona, Portugalia, se va desfășura cea mai importantă conferință tech din lume, Web Summit 2025. Evenimentul va aduna peste 70.000 de participanți din peste 120 de țări. Din Republica Moldova vor participa la eveniment opt start-upuri. Сообщение Lista start-upurilor din Moldova care participă la Web Summit 2025 – una dintre cele mai importante conferințe tech din lume появились сначала на #diez.
09:30
Mastercard și GAL Trans, partenerii de încredere al celor care aleg să călătorească sigur și confortabil lansează o nouă campanie dedicată pasagerilor care preferă plățile digitale. Indiferent dacă mergi la studii, la muncă sau în vacanță, acum ai un motiv în plus să alegi GAL Trans: în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 octombrie 2026, toate biletele achitate online cu un card Mastercard® beneficiază de reduceri de până la 10 % pentru orice destinație. Сообщение Călătorește mai avantajos cu Mastercard și GAL Trans появились сначала на #diez.
4 noiembrie 2025
17:15
Forumul Național al Minorităților Etnice 2025 transformă Chișinăul în centrul dialogului despre diversitate și incluziune # #diez
Pe 13 decembrie 2025, orașul Chișinău va găzdui una dintre cele mai importante platforme de dialog interetnic din țară – Forumul Național al Minorităților Etnice 2025, desfășurat sub genericul „Vocea minorităților contează”. Evenimentul va aduna la un loc lideri ai comunităților etnice, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, diplomați, eurodeputați, experți internaționali și tineri activi din toate regiunile Republicii Moldova. Сообщение Forumul Național al Minorităților Etnice 2025 transformă Chișinăul în centrul dialogului despre diversitate și incluziune появились сначала на #diez.
17:15
Carolina Bogatiuc, cofondatoare a Inițiativei Europene, spune că rezultatele votului au demonstrat maturitatea și încrederea cetățenilor în viitorul european al țării. Ea crede că Moldova are tot ce-i trebuie pentru a reuși – oameni muncitori, tineri implicați și parteneri care îi susțin drumul spre dezvoltare. Сообщение Carolina Bogatiuc: „Cred în Moldova care merge înainte, cu încredere și demnitate” появились сначала на #diez.
17:15
Andrei Știrbu: „Europa înseamnă calitate și pasiune — valori pe care le regăsim în fiecare sticlă de vin din Moldova” # #diez
Andrei Știrbu este sommelier în Republica Moldova și, prin munca sa, aduce în prim-plan excelența și dedicarea în arta vinului. La Divus, valorile europene prind viață prin fiecare sticlă produsă, reflectând calitatea, atenția la detalii și dezvoltarea durabilă. Сообщение Andrei Știrbu: „Europa înseamnă calitate și pasiune — valori pe care le regăsim în fiecare sticlă de vin din Moldova” появились сначала на #diez.
17:15
Studenții ASEM în dialog Maria Luís Albuquerque, Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor # #diez
Pe 31 octombrie 2025, studenții de la Academia de Studii Economice din Moldova au participat în cadrul unei discuții interactive cu Maria Luís Albuquerque, Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor, despre oportunitățile pe care le aduce integrarea Republicii Moldova în piața unică europeană. Сообщение Studenții ASEM în dialog Maria Luís Albuquerque, Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și a Investițiilor появились сначала на #diez.
16:15
Republica Moldova se pregătește să renunțe la acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale. Ministerul Culturii a propus o hotărâre de Guvern care va fi examinată pe 5 noiembrie, la prima ședință a noului Cabinet condus de premierul Alexandru Munteanu. Dacă proiectul va fi aprobat, Centrul cultural rus din Chișinău va fi închis. Сообщение Guvernul se pregătește să renunțe la Centrul cultural rus din Chișinău появились сначала на #diez.
14:00
Pe 7 noiembrie 2025, la maib park, Business Innovation Summit transformă Chișinăul într-un spațiu al ideilor care inspiră și al soluțiilor care funcționează. Timp de o zi, lideri din business, tehnologie și investiții vor explora modul în care inteligența artificială, cultura organizațională și colaborarea dintre startupuri și corporații modelează noua economie. Сообщение Business Innovation Summit 2025: AI, leadership și strategii de creștere în noua economie появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
„Porțile Moldovei” s-au deschis la Temeleuți. O zi plină de tradiție, natură și experiențe autentice la „Poarta Neamului” # #diez
Pe 1 noiembrie 2025, Centrul de Experiențe Turistice „Poarta Neamului” din satul Temeleuți, raionul Călărași, a găzduit un eveniment memorabil: expoziția de fotografii „Porțile Moldovei” – o celebrare a artei populare, a identității culturale și a valorilor care ne unesc. Сообщение „Porțile Moldovei” s-au deschis la Temeleuți. O zi plină de tradiție, natură și experiențe autentice la „Poarta Neamului” появились сначала на #diez.
12:00
Ești pasionat/-ă de turism? Activezi ca traducător/traducătoare, dar îți este dificil să găsești comenzi? Ești ghid/-ă de turism și vrei mai multă vizibilitate, mai mulți turiști și o promovare eficientă? Atunci acest eveniment este creat exact pentru tine. Forumul dedicat traducătorilor, ghizilor și experților în turism și marketing va avea loc pe 6 decembrie, oferind o zi plină de inspirație, networking și soluții practice pentru dezvoltarea profesională. Сообщение Forum pentru ghizi și traducători: învață cum să-ți dezvolți cariera în turism появились сначала на #diez.
12:00
Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” # #diez
Angela Ciobanu, actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, aduce emoție, sensibilitate și povești autentice pe scena teatrului. Convinsă că viitorul european al Republicii Moldova începe cu respectul pentru oameni și pentru cultură, ea a ales să-și continue parcursul artistic acasă. Сообщение Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” появились сначала на #diez.
12:00
Arcadie Scobioală este antreprenor, somelier și co-fondator al companiei Vinodor, dedicat promovării vinului și valorilor autentice ale Moldovei. Сообщение Arcadie Scobioală: „Vinul nostru arată că Moldova poate ajunge la standarde europene” появились сначала на #diez.
12:00
Sergiu Mîndru este fondatorul Enogastronomiei Tramezzini și crede că experiențele trăite peste hotare pot deveni inspirație și resursă pentru dezvoltarea Moldovei. Pentru el, a pleca nu a însemnat rupere de rădăcini, ci descoperire, învățare și revenire cu idei noi. Сообщение Sergiu Mîndru: „Antreprenoriatul creează locuri de muncă și comunități mai puternice” появились сначала на #diez.
12:00
Radu Gabura este șofer de rută internațională, cu o experiență de peste 15 ani pe drumurile din Europa. În fiecare zi, el transportă mărfuri esențiale și contribuie la legătura economică dintre Republica Moldova și statele europene. Сообщение Radu Gabura: „Europa pentru mine înseamnă drumuri sigure și oportunități pentru toți” появились сначала на #diez.
12:00
Svetlana Pîslaru: „Europa înseamnă șansa ca elevii noștri să trăiască într-o țară unde educația este respectată” # #diez
Svetlana Pîslaru este profesoară de limba și literatura română, un dascăl care crede că rolul educației merge mult dincolo de predarea unei materii. Pentru ea, școala este locul unde se formează caractere, se cultivă valori și se construiesc destine. Сообщение Svetlana Pîslaru: „Europa înseamnă șansa ca elevii noștri să trăiască într-o țară unde educația este respectată” появились сначала на #diez.
12:00
Lista direcțiilor sociale din Chișinău unde poți cere ajutor pentru a te înscrie la compensații # #diez
A început procesul de înregistrare pentru a beneficia de compensații la energie din partea statului în perioada rece a anului. Cererile online pot fi depuse pe platforma compensatii.gov.md. Totuși, dacă nu te descurci să completezi online și ești din Chișinău, te poți adresa la una dintre direcțiile sociale de mai jos. Сообщение Lista direcțiilor sociale din Chișinău unde poți cere ajutor pentru a te înscrie la compensații появились сначала на #diez.
11:00
Peste 300 de persoane sunt pregătite pentru piața muncii datorită programului Start Digital al Fundației Orange Moldova # #diez
Peste 300 de participanți din patru regiuni ale țării – Bălți, Taraclia, Fălești și Criuleni – și-au dezvoltat competențele digitale și profesionale în cadrul ediției 2025 a programului „Start Digital”, organizat de Fundația Orange Moldova. Programul s-a desfășurat între lunile aprilie și octombrie. Absolvenții sunt mai bine pregătiți să răspundă cerințelor pieței muncii și să-și construiască o carieră de succes. Сообщение Peste 300 de persoane sunt pregătite pentru piața muncii datorită programului Start Digital al Fundației Orange Moldova появились сначала на #diez.
11:00
Tinerii din Republica Moldova pot să-și descopere spiritul antreprenorial și să învețe cum să-și transforme ideile în proiecte reale. În perioada 17 - 21 noiembrie 2025, Yep!Moldova organizează ediția a V-a a Școlii de antreprenoriat „Startup 101” – un program educațional gratuit, online, dedicat elevilor și tinerilor cu vârsta între 14 și 21 de ani din țară și din diaspora. Сообщение Vrei să-ți dezvolți spiritul antreprenorial? Participă la Startup 101 появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.