Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut

14:45

Dacă ești de părere că studenția ta necesită o pată de culoare pentru a-ți diversifica rutina zilnică, atunci te încurajăm să te înscrii la una dintre oportunitățile menționate mai jos. Până la sfârșitul lunii noiembrie, poți câștiga un permis de călătorie gratuit pentru a explora Europa sau poți deveni studentul anului 2025. În acest material, îți propunem cinci oportunități la care te poți înregistra în calitate de student(ă). Grăbește-te să completezi formularul de înregistrare! Сообщение Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înscriere expiră în luna noiembrie появились сначала на #diez.