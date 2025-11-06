Expert: Economia Moldovei nu mai rezistă doar pe consum și remitențe – Urmează presiuni fiscale și demografice
Politik, 6 noiembrie 2025 22:30
Republica Moldova traversează o perioadă de vulnerabilitate economică structurală, în care modelul bazat pe consum și remitențe este „epuizat", iar riscurile demografice, fiscale și energetice se amplifică, potrivit concluziilor prezentate de economistul Veaceslav Ioniță (IDIS „Viitorul") în cadrul studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova", notează bani.md După criza din 2008, investițiile străine ...
Acum o oră
22:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului Republicii Moldova. Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al Parlamentului în cadrul ședinței de astăzi, 6 noiembrie 2025. Victor Agrici este absolvent al Universității din Bologna (Italia), unde a obținut licența în științe politice, dezvoltare și cooperare internațională. ...
22:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice, aferente lunilor noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit deciziei CEC, pentru fiecare vot valabil exprimat la scrutinul parlamentar, partidele politice vor primi 0,9988429 lei ...
22:30
Expert: Economia Moldovei nu mai rezistă doar pe consum și remitențe – Urmează presiuni fiscale și demografice # Politik
Acum 8 ore
15:50
Transportul rutier, mai scump din 2026 – Tarifele cresc cu până la 20%, potrivit noii metodologii # Politik
Călătoriile cu transportul rutier de persoane vor fi mai scumpe începând cu 1 martie 2026, cu majorări care vor ajunge până la 20%, în funcție de ruta și costurile operatorilor. Decizia vine odată cu publicarea în Monitorul Oficial a noii metodologii de calcul al tarifelor, aprobată anterior de Guvern, care va intra în vigoare în ...
15:50
Credite mai ieftine la orizont – BNM reduce rezervele obligatorii și continuă relaxarea politicii monetare # Politik
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, prin vot unanim, continuarea măsurilor de relaxare a politicii monetare, în vederea susținerii economiei și aducerii inflației în intervalul țintă pe termen mediu. Cea mai importantă modificare constă în diminuarea normelor rezervelor obligatorii atât în lei moldovenești, cât și în valută liber convertibilă, cu ...
15:50
Doar 2-3% dintre locuințele din Republica Moldova sunt asigurate, potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, ceea ce arată că majoritatea proprietarilor rămân vulnerabili în fața riscurilor. Tariful de asigurare este relativ redus, în medie 0,1-0,4% din suma asigurată. Astfel, pentru un imobil evaluat la 100.000 de euro, prima de asigurare ar putea fi de aproximativ ...
15:50
Curtea Constituțională a validat joi, 6 noiembrie, mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate" (PAS). Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent este Secretar general al Parlamentului. Anterior, a fost șef al corpului ...
Acum 12 ore
12:30
Veste bună pentru moldovenii care merg spre București – Un tronson important de autostradă se deschide complet # Politik
De la 1 decembrie, șoferii care vin din Republica Moldova vor putea circula continuu pe autostradă de la Focșani până la București. Autostrada Moldovei (A7) va fi deschisă integral odată cu finalizarea lucrărilor pe lotul 3 al tronsonului Ploiești–Buzău, termen estimat pentru sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în ...
12:30
Consilii fantomă, bani pierduți – APP a tocat 14 milioane de lei, arată un raport al Curții de Conturi # Politik
Agenția Proprietății Publice (APP) a creat consilii în 24 de societăți pe acțiuni cu mai puțin de 50 de acționari, atribuțiile cărora ar fi putut fi exercitate de adunarea generală a acționarilor. Aceste decizii au generat cheltuieli suplimentare de circa 14 milioane lei pentru indemnizațiile membrilor. Concluziile se conțin în raportul de audit al Curții ...
12:30
Republica Moldova va institui un sistem digital modern pentru elaborarea și emiterea certificatelor de performanță energetică a clădirilor, prin intermediul Institutului Public Centrul Național pentru Energie Durabilă (IP CNED). Sistemul va fi dezvoltat în cadrul Proiectului „Tranziția Durabilă prin Eficiență Energetică în Moldova" (STEEM), finanțat de Banca Mondială, și va facilita gestionarea eficientă a informațiilor ...
12:30
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care trece prin Republica Moldova, România și Bulgaria, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii de gaze și energie, care au redus producția internă cu cel puțin jumătate. Potrivit operatorului ucrainean de tranzit, miercuri Ucraina a primit 1,1 milioane de metri cubi de gaze ...
12:30
Parlamentul suspendă grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului din Ucraina # Politik
Comisia pentru politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a decis renunțarea la grupurile parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și Republica Belarus, pe întreaga durată a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. „Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a ...
Acum 24 ore
09:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță este rezervat față de o posibilă majorare a salariului minim pe economie la 50% din salariul mediu în anul acesta. „Nu ar fi corect să numesc o cifră astăzi. În cadrul consultărilor, de înaintea numirii guvernului am avut un consens larg cu toți partenerii sociali, atât cu patronatele cât și sindicatele. ...
09:10
Ajustarea tarifelor la gaz, posibilă din ianuarie – ANRE examinează datele de la Energocom # Politik
O eventuală modificare a tarifelor la gaz va fi analizată după încheierea calculelor finale de la sfârșitul anului, când se vor stabili eventualele devieri financiare acumulate de furnizorii de gaze, a decalrat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov. „Către finalul anului se fac calculele finale și se vede dacă există devieri ...
09:10
Ministrul Catlabuga recunoaște că actualul mecanism de subvenționare post-investiții în agricultură e depășit și pune presiune pe buget # Politik
Actualul mecanism de subvenționare post-investiții aplicat în agricultură este unul depășit și a dus, de-a lungul anilor, la acumularea de restanțe semnificative la plata subvențiilor către fermieri. Oficialul promite, însă, că toate plățile restante vor fi onorate, iar sistemul va fi reformat fundamental, a declarat ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga în Parlament. „Mecanismul de subvenționare post-investiției, ...
09:10
Guvernul, pregătit să colaboreze cu noul proprietar al Lukoil – Ce spune ministrul Energiei # Politik
Republica Moldova urmărește cu atenție evoluțiile privind posibila preluare a activelor companiei Lukoil de către o entitate străină, în contextul termenului-limită de 21 noiembrie stabilit de autoritățile americane. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că Guvernul analizează scenariile împreună cu instituțiile responsabile – inclusiv ANRE și Banca Națională – pentru a evalua eventualele riscuri ce ...
09:10
Ministrul Catlabuga evită să spună dacă fermierii executați silit vor primi un moratoriu la datorii # Politik
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a evitat un răspuns concret cu privire la reeșalonarea datoriilor fermierilor executați silit. Ea a afirmat că instituția „este în discuții" și „analizează scenarii" împreună cu agricultorii și alte autorități. „Acești câțiva agricultori cu care suntem astăzi în tratative au beneficiat de toată intervenția și suportul Ministerului Agriculturii și al Guvernului ...
Ieri
17:10
Guvernul a aprobat noile modele de documente de stare civilă – certificate, extrase și extrase multilingve – care vor putea fi emise și în format electronic. Măsura pune în aplicare modificările aduse Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, conform Legii nr. 222/2025, și vizează modernizarea serviciilor din acest domeniu. Noile formulare, elaborate de ...
17:10
Tudor Ulianovschi se retrage din fruntea PSDE – Iurie Cazacu preia interimatul până la Congresul formațiunii # Politik
Tudor Ulianovschi a anunțat retragerea sa din funcția de președinte al Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost făcută publică în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii. Fostul lider al PSDE le-a mulțumit colegilor de partid pentru implicarea activă în campania electorală și pentru colaborarea avută de-a lungul mandatului, urându-le succes în continuare. Biroul ...
17:10
De ce a plătit Energocom mai scump pentru energie în octombrie – Ministrul Junghietu explică motivul # Politik
Prețurile de achiziție a energiei electrice pentru Republica Moldova au crescut în luna octombrie, în urma tensiunilor de pe piața regională. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, volatilitatea a fost provocată de atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au afectat capacitățile de producție și au determinat o creștere bruscă a cererii pe piața europeană. „Prețurile ...
15:10
Schimbări în fracțiunea PAS – Opt deputați noi urmează să fie validați de Curtea Constituțională # Politik
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate" (PAS), după demisiile lui Dan Perciun, Emil Ceban, Nicolae Popescu, Mihail Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladimir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. În cadrul ședinței de astăzi, CEC a decis să propună ...
14:20
Guvernul a modificat Regulamentul privind compensațiile la energie – Se schimbă perioada de declarare a veniturilor pentru persoanele eligibile # Politik
Guvernul a modificat, pe 5 noiembrie, Regulamentul privind compensațiile la energie. Prin urmare, veniturile familiilor din țarǎ care solicită compensații vor fi analizate pentru lunie aprilie – septembrie 2025, nu mai – octombrie, așa cum se întâmpla anterior. Potrivit autoritǎților, modificarea va permite ca evaluarea veniturilor și stabilirea ajutorului să fie mai rapidă și mai ...
13:50
Schimbare la vârful Vămii – Radu Vrabie devine noul șef al Serviciului Vamal, iar Alexandru Iacub trece la Guvern # Politik
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de miercuri, 5 noiembrie, numirea lui Radu Vrabie în funcția de director al Serviciului Vamal, după demisia lui Alexandru Iacub. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, noul șef al Serviciului Vamal este „un profesionist cu aproape 20 de ani de experiență, care a deținut funcții de conducere în mediul ...
13:50
Percheziții la Octavian Orheianu și Dorin Damir, într-un dosar de evaziune fiscală – Ce spune ministrul de Interne # Politik
Dorin Damir, președintele Fighting & Entertainment Association (FEA), și Octavian Orheianu, fondatorul clubului sportiv LION Academy, sunt vizați de percheziții desfășurate miercuri, 5 noiembrie, de către Inspectoratul Național de Investigații (INI) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Informația a fost confirmată de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a precizat că ...
10:50
Guvernul a aprobat o redistribuire de 19,7 milioane de lei pentru plata salariilor în mai multe instituții # Politik
Ministerul Finanțelor admite că mai multe autorități publice centrale nu au suficiente resurse pentru a-și plăti angajații în 2025. Pentru a evita blocaje în achitarea salariilor, Executivul a aprobat propunerea de a redistribui pe intern 19,7 milioane de lei între instituțiile statului și programele bugetare, în limita a 10% din alocațiile aprobate. Guvernul justifică această ...
10:40
Guvernul a denunțat acordul cu Federația Rusia privind centrele culturale. Proiectul de hotărâre a fost propus de noul ministru al Culturii, Cristian Jardan. Documentul prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse referitor la înființarea și funcționarea centrelor culturale. Astfel, proiectul vizează încetarea unui acord semnat în 2012, în baza căruia funcționează ...
09:20
Roberta Metsola, în vizită oficială la Chișinău – Va susține un discurs în Parlament și va inaugura Biroul Parlamentului European în Moldova # Politik
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie, unde va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova. Aceasta va ține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Roberta Metsola va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, urmată de o conferință ...
09:20
Alexandru Tănase, despre noul ministru al Justiției – Guvernul vrea să întărească instrumentele represive, asta nu e de bine # Politik
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase consideră că prin numirea numirea noului ministru al Justiției actualul Guvern dorește să întărească instrumentele represive. Tănase mai spune că oamenii politici care decid astăzi că instrumentele coercitive sunt de natură să asigure rezultate, iar practica arată că asta nu funcționează. „Care este explicația acestei num
09:20
Republica Moldova propune includerea vinăriilor Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul mondial UNESCO # Politik
Republica Moldova vrea să includă vinăriile Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul mondial UNESCO. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Oficialul participă la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO. În discursul său, șeful diplomației de la Chișinău a subliniat importanța cooperării internaționale pentru promovarea păcii, educației și respectului ... Republica Moldova propune includerea vinăriilor Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul mondial UNESCO The post Republica Moldova propune includerea vinăriilor Cricova și Mileștii Mici în patrimoniul mondial UNESCO appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Alexandru Iacub a demisionat din funcția de șef al Serviciului Vamal, informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de reprezentanții instituției. Până în prezent, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public. Alexandru Iacub a fost numit în funcție la 28 august 2024, la propunerea ministrei Finanțelor, ... Șeful Vămii, Alexandru Iacub, și-a dat demisia – Cine ar putea prelua funcția The post Șeful Vămii, Alexandru Iacub, și-a dat demisia – Cine ar putea prelua funcția appeared first on Politik.
20:50
Comisia Europeană: Progresele Moldovei sunt mai degrabă procedurale decât substanțiale – Avertisment privind polarizarea și controlul politic asupra justiției # Politik
Republica Moldova „a avansat considerabil pe calea aderării, în pofida provocărilor hibride și a încercărilor de destabilizare”, se arată în Raportul privind Extinderea al Comisiei Europene. Comisia confirmă că Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri – „fundamentele”, „relațiile externe” și „piața internă” – și se așteaptă ca toate cele zece ... Comisia Europeană: Progresele Moldovei sunt mai degrabă procedurale decât substanțiale – Avertisment privind polarizarea și controlul politic asupra justiției The post Comisia Europeană: Progresele Moldovei sunt mai degrabă procedurale decât substanțiale – Avertisment privind polarizarea și controlul politic asupra justiției appeared first on Politik.
17:20
Noii membri ai UE, sub supraveghere – Bruxelles-lul propune aderarea cu perioadă de probă și sancțiuni pentru derapaje # Politik
Uniunea Europeană ar putea institui o perioadă de probă statele care vor adera la blocul comunitar. Noii membri nu vor avea dreptul de veto și vor fi excluse din UE în caz de regres democratic. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, pentru publicația Financial Times, citată de IPN. Marta Kos ... Noii membri ai UE, sub supraveghere – Bruxelles-lul propune aderarea cu perioadă de probă și sancțiuni pentru derapaje The post Noii membri ai UE, sub supraveghere – Bruxelles-lul propune aderarea cu perioadă de probă și sancțiuni pentru derapaje appeared first on Politik.
17:20
Energocom cumpără energie mai scumpă decât în septembrie – Urmează sau nu o majorare de tarif? # Politik
În luna octombrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,44 euro/MWh. Comparativ, în luna septembrie, prețul mediu ponderat al achizițiilor a fost de 113,96 euro/MWh, ceea ce indică o majorare de circa 16%. Potrivit ... Energocom cumpără energie mai scumpă decât în septembrie – Urmează sau nu o majorare de tarif? The post Energocom cumpără energie mai scumpă decât în septembrie – Urmează sau nu o majorare de tarif? appeared first on Politik.
17:20
Guvernul urmează să discute, miercuri, 5 noiembrie, un proiect de hotărâre care prevede majorarea taxelor pentru serviciile civile. Conform propunerii, divorțul ar putea costa 900 de lei, față de 210 lei în prezent. Și taxa pentru înregistrarea căsătoriei va fi revizuită, urmând să varieze între 260 și 9.100 lei, în funcție de data aleasă pentru ... Guvernul a promis că nu majorează taxele, dar vrea să scumpească căsătoria și divorțul The post Guvernul a promis că nu majorează taxele, dar vrea să scumpească căsătoria și divorțul appeared first on Politik.
14:20
Republica Moldova ar putea înregistra o scădere semnificativă a nivelului sărăciei în următorii doi ani, potrivit noii prognoze economice publicate de Banca Mondială. Instituția estimează că, datorită reformelor structurale, creșterii salariilor reale și sprijinului fiscal acordat populației, rata sărăciei va coborî de la 18,1% în 2024 la 12,4% în 2027. Raportul notează că această reducere ... Prognoză 2027 – Peste 10% dintre moldoveni vor rămâne sub pragul sărăciei The post Prognoză 2027 – Peste 10% dintre moldoveni vor rămâne sub pragul sărăciei appeared first on Politik.
14:20
ANRE a aprobat noi reglementări pentru echilibrarea sistemului electroenergetic moldovenesc la cel european # Politik
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în cadrul ședinței publice din 4 noiembrie, un pachet complex de șase acte normative fundamentale, menite să modernizeze cadrul de reglementare a sectorului electroenergetic și să asigure integrarea deplină a Republicii Moldova în sistemul energetic european (ENTSO-E). Noile acte normative stabilesc cadrul legal pentru operarea sistemului ... ANRE a aprobat noi reglementări pentru echilibrarea sistemului electroenergetic moldovenesc la cel european The post ANRE a aprobat noi reglementări pentru echilibrarea sistemului electroenergetic moldovenesc la cel european appeared first on Politik.
14:20
AIPA – Cele mai multe subvenții în octombrie au mers către sectorul zootehnic – Cum s-au împărțit banii # Politik
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în luna octombrie 2025, a autorizat spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 70,84 milioane de lei. Fondurile sunt destinate susținerii producătorilor agricoli din diverse sectoare ale economiei rurale. Cea mai mare parte a subvențiilor, peste 57 de milioane de lei, ... AIPA – Cele mai multe subvenții în octombrie au mers către sectorul zootehnic – Cum s-au împărțit banii The post AIPA – Cele mai multe subvenții în octombrie au mers către sectorul zootehnic – Cum s-au împărțit banii appeared first on Politik.
14:20
Banca Mondială avertizează – Corupția și instituțiile slabe pot submina Planul de Creștere al UE pentru Moldova # Politik
Nivelul sărăciei rămâne unul dintre cele mai ridicate din regiune, chiar dacă tendința generală este de scădere. Banca Mondială estimează că rata sărăciei (la pragul de 8,3 dolari/zi, PPP 2021) va coborî de la 18,1% în 2024 la 15,5% în 2025, apoi la 14% în 2026 și 12,4% în 2027. Scăderea este atribuită creșterii veniturilor ... Banca Mondială avertizează – Corupția și instituțiile slabe pot submina Planul de Creștere al UE pentru Moldova The post Banca Mondială avertizează – Corupția și instituțiile slabe pot submina Planul de Creștere al UE pentru Moldova appeared first on Politik.
14:20
Presiune pe Guvern – Sindicatele cer ca salariul minim în sectorul real să ajungă la jumătate din salariul mediu – puțin peste 8.000 de lei # Politik
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) propun ca începând cu 1 ianuarie 2026 salariul minim în sectorul real să fie majorat la 8.050 lei lunar. Propunerea are ca scop implementarea indicatorului prevăzut de Directiva (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană și reprezintă ... Presiune pe Guvern – Sindicatele cer ca salariul minim în sectorul real să ajungă la jumătate din salariul mediu – puțin peste 8.000 de lei The post Presiune pe Guvern – Sindicatele cer ca salariul minim în sectorul real să ajungă la jumătate din salariul mediu – puțin peste 8.000 de lei appeared first on Politik.
11:40
Igor Grosu clarifică – Avocații nu vor trece prin vetting, ci printr-un proces de autoevaluare internă # Politik
Avocații nu vor fi supuși procesului de vetting, dar trebuie să se autoevalueze. Este mesajul președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Acesta afirmă că avocații trebuie să-și asume responsabilitatea pentru integritatea breslei și să contribuie la consolidarea încrederii publice în justiție. „Doamna președinte i-a spus ‘vetting’ – e o autoevaluare, o purificare a tagmei. Discuția trebuie să ... Igor Grosu clarifică – Avocații nu vor trece prin vetting, ci printr-un proces de autoevaluare internă The post Igor Grosu clarifică – Avocații nu vor trece prin vetting, ci printr-un proces de autoevaluare internă appeared first on Politik.
11:40
Comisia Europeană: Finalizarea negocierilor de aderare a Moldovei până în 2028 un obiectiv „ambițios, dar realizabil” – Primele clustere de negociere trebuie deschise până la sfârșitul anului # Politik
Comisia Europeană crede că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil” și spune că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere ale negocierilor trebuie deschise până la până la sfârșitul anului curent. „Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este ambițios, dar ... Comisia Europeană: Finalizarea negocierilor de aderare a Moldovei până în 2028 un obiectiv „ambițios, dar realizabil” – Primele clustere de negociere trebuie deschise până la sfârșitul anului The post Comisia Europeană: Finalizarea negocierilor de aderare a Moldovei până în 2028 un obiectiv „ambițios, dar realizabil” – Primele clustere de negociere trebuie deschise până la sfârșitul anului appeared first on Politik.
11:40
Deputatul, Victoria Belous, după criticile fermierilor: „Trebuie să investim în modele de afaceri care aduc succes în agricultură” # Politik
Deputata PAS și fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, a răspuns criticilor venite din partea Asociației Fermierilor. În cadrul unei emisiuni la Moldova 1, ea a explicat poziția sa privind sectorul agricol și declarațiile care au răsunat de la tribuna Parlamentului. „Atunci când dorim să contribuim la dezvoltarea Republicii Moldova, să o facem prin fapte ... Deputatul, Victoria Belous, după criticile fermierilor: „Trebuie să investim în modele de afaceri care aduc succes în agricultură” The post Deputatul, Victoria Belous, după criticile fermierilor: „Trebuie să investim în modele de afaceri care aduc succes în agricultură” appeared first on Politik.
11:40
Peste 95 de mii de moldoveni au depus, într-o singurǎ zi, cererea pentru compensații la plata facturilor în perioada rece a anului, în cadrul programului „Ajutor la contor” pentru luna noiembrie. Peste 38 de mii de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, anunțǎ Ministerul Muncii şi Protecției Sociale (MMPS). De asemenea, la Linia Verde ... Moldovenii se grăbesc să ceară ajutor la căldură – 95.000 de cereri într-o singură zi The post Moldovenii se grăbesc să ceară ajutor la căldură – 95.000 de cereri într-o singură zi appeared first on Politik.
11:40
Ministrul Popșoi, la cea de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO: „Angajamentul Republicii Moldova față de pace și democrație este de neclintit” # Politik
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. Potrivit unui comunicat, în cadrul reuniunii, ministrul Popșoi a subliniat importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate. de asemenea, oficialul a evidențiat rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majore ... Ministrul Popșoi, la cea de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO: „Angajamentul Republicii Moldova față de pace și democrație este de neclintit” The post Ministrul Popșoi, la cea de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO: „Angajamentul Republicii Moldova față de pace și democrație este de neclintit” appeared first on Politik.
11:30
Fermierii din sudul țării se revoltă – Cer Guvernului să oprească executările silite abuzive # Politik
Asociația ”Forța Fermierilor” a semnalat o situație critică în sudul Republicii Moldova, unde agricultorii afectați de secetă în ultimii patru ani se confruntă cu executări silite abuzive, chiar dacă au planuri de restructurare aprobate de instanțe. Într-o scrisoare publică adresată autorităților, organizația cere intervenția Guvernului și Parlamentului și solicită instituirea unui moratoriu asupra acestor proceduri. ... Fermierii din sudul țării se revoltă – Cer Guvernului să oprească executările silite abuzive The post Fermierii din sudul țării se revoltă – Cer Guvernului să oprească executările silite abuzive appeared first on Politik.
3 noiembrie 2025
23:20
Terminal mai mare, servicii mai bune – Aeroportul „Eugen Doga” intră în faza de modernizare # Politik
Aeroportul Internațional ”Eugen Doga” a demarat licitația publică pentru lucrările de reconstrucție și extindere a terminalului de pasageri. Potrivit administrației aerogării, proiectul include reconfigurarea unor spații existente și extinderea acestora. În așa fel, responsabilii vor să asigure un confort mai bun și un flux mai eficient al pasagerilor. Lucrările de reconstrucție ar urma să fie ... Terminal mai mare, servicii mai bune – Aeroportul „Eugen Doga” intră în faza de modernizare The post Terminal mai mare, servicii mai bune – Aeroportul „Eugen Doga” intră în faza de modernizare appeared first on Politik.
23:20
Amplasarea centralelor electrice fotovoltaice va fi interzisă în arii naturale protejate, pe terenuri forestiere fără acte normative de defrișare controlată, în zone cu risc de inundații, alunecări de teren sau seismicitate majoră, precum și în zone cu regim special de securitate. Noile reguli au fost stabilite în proiectul Metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și ... Reguli noi pentru energia verde – Centralele fotovoltaice, interzise în arii protejate The post Reguli noi pentru energia verde – Centralele fotovoltaice, interzise în arii protejate appeared first on Politik.
16:50
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu în dosarul de îmbogățire ilicită. Informația a fost confirmată de către acuzatorul de stat, Elena Cazacov. În același dosar, Țuțu mai este învinuit de escrocherie, fals în declarații și trafic de influență. Elena Cazacov a mai spus că acuzarea a cerut menținerea sechestrului pe ... Constantin Țuțu, la un pas de o sentință grea – Procurorii cer 15 ani de detenție The post Constantin Țuțu, la un pas de o sentință grea – Procurorii cer 15 ani de detenție appeared first on Politik.
16:30
Ministerul Agriculturii „strânge șurubul” – Tractoarele fermierilor trimise la inspecție tehnică # Politik
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat elaborarea unui nou regulament privind inspecția tehnică periodică a tractoarelor, utilajelor agricole și mașinilor de construcție a drumurilor. Potrivit anunțului, măsura are drept scop sporirea siguranței în utilizarea tehnicii agricole și protejarea vieții, sănătății și mediului înconjurător. Regulamentul urmează să stabilească cerințele minime de verificare a tractoarelor și ... Ministerul Agriculturii „strânge șurubul” – Tractoarele fermierilor trimise la inspecție tehnică The post Ministerul Agriculturii „strânge șurubul” – Tractoarele fermierilor trimise la inspecție tehnică appeared first on Politik.
15:50
Profesorii, în așteptarea salariilor mai mari – Ministrul Perciun anunță creșteri posibile în 2026 # Politik
Lefurile profesorilor ar putea crește în anul 2026. Cel puțin așa afirmă ministrul Educației, Dan Perciun, care susține că Executivul negociază în cadrul dezbaterilor privind bugetul pentru anul viitor chestiunea. Oficialul nu a precizat suma majorărilor. Potrivit lui, informații mai exacte vor fi anunțate atunci când se va definitiva noua lege a bugetului, notează realitatea.md ... Profesorii, în așteptarea salariilor mai mari – Ministrul Perciun anunță creșteri posibile în 2026 The post Profesorii, în așteptarea salariilor mai mari – Ministrul Perciun anunță creșteri posibile în 2026 appeared first on Politik.
