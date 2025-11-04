Șeful Vămii, Alexandru Iacub, și-a dat demisia – Cine ar putea prelua funcția
Politik, 4 noiembrie 2025 20:50
Alexandru Iacub a demisionat din funcția de șef al Serviciului Vamal, informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de reprezentanții instituției. Până în prezent, autoritățile nu au oferit o reacție oficială, iar motivele plecării lui Iacub nu au fost comunicate public. Alexandru Iacub a fost numit în funcție la 28 august 2024, la propunerea ministrei Finanțelor, ... Șeful Vămii, Alexandru Iacub, și-a dat demisia – Cine ar putea prelua funcția The post Șeful Vămii, Alexandru Iacub, și-a dat demisia – Cine ar putea prelua funcția appeared first on Politik.
• • •
Comisia Europeană: Progresele Moldovei sunt mai degrabă procedurale decât substanțiale – Avertisment privind polarizarea și controlul politic asupra justiției # Politik
Republica Moldova „a avansat considerabil pe calea aderării, în pofida provocărilor hibride și a încercărilor de destabilizare”, se arată în Raportul privind Extinderea al Comisiei Europene. Comisia confirmă că Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri – „fundamentele”, „relațiile externe” și „piața internă” – și se așteaptă ca toate cele zece ... Comisia Europeană: Progresele Moldovei sunt mai degrabă procedurale decât substanțiale – Avertisment privind polarizarea și controlul politic asupra justiției The post Comisia Europeană: Progresele Moldovei sunt mai degrabă procedurale decât substanțiale – Avertisment privind polarizarea și controlul politic asupra justiției appeared first on Politik.
Noii membri ai UE, sub supraveghere – Bruxelles-lul propune aderarea cu perioadă de probă și sancțiuni pentru derapaje # Politik
Uniunea Europeană ar putea institui o perioadă de probă statele care vor adera la blocul comunitar. Noii membri nu vor avea dreptul de veto și vor fi excluse din UE în caz de regres democratic. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, pentru publicația Financial Times, citată de IPN. Marta Kos ... Noii membri ai UE, sub supraveghere – Bruxelles-lul propune aderarea cu perioadă de probă și sancțiuni pentru derapaje The post Noii membri ai UE, sub supraveghere – Bruxelles-lul propune aderarea cu perioadă de probă și sancțiuni pentru derapaje appeared first on Politik.
Energocom cumpără energie mai scumpă decât în septembrie – Urmează sau nu o majorare de tarif? # Politik
În luna octombrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,44 euro/MWh. Comparativ, în luna septembrie, prețul mediu ponderat al achizițiilor a fost de 113,96 euro/MWh, ceea ce indică o majorare de circa 16%. Potrivit ... Energocom cumpără energie mai scumpă decât în septembrie – Urmează sau nu o majorare de tarif? The post Energocom cumpără energie mai scumpă decât în septembrie – Urmează sau nu o majorare de tarif? appeared first on Politik.
Guvernul urmează să discute, miercuri, 5 noiembrie, un proiect de hotărâre care prevede majorarea taxelor pentru serviciile civile. Conform propunerii, divorțul ar putea costa 900 de lei, față de 210 lei în prezent. Și taxa pentru înregistrarea căsătoriei va fi revizuită, urmând să varieze între 260 și 9.100 lei, în funcție de data aleasă pentru ... Guvernul a promis că nu majorează taxele, dar vrea să scumpească căsătoria și divorțul The post Guvernul a promis că nu majorează taxele, dar vrea să scumpească căsătoria și divorțul appeared first on Politik.
Republica Moldova ar putea înregistra o scădere semnificativă a nivelului sărăciei în următorii doi ani, potrivit noii prognoze economice publicate de Banca Mondială. Instituția estimează că, datorită reformelor structurale, creșterii salariilor reale și sprijinului fiscal acordat populației, rata sărăciei va coborî de la 18,1% în 2024 la 12,4% în 2027. Raportul notează că această reducere ... Prognoză 2027 – Peste 10% dintre moldoveni vor rămâne sub pragul sărăciei The post Prognoză 2027 – Peste 10% dintre moldoveni vor rămâne sub pragul sărăciei appeared first on Politik.
ANRE a aprobat noi reglementări pentru echilibrarea sistemului electroenergetic moldovenesc la cel european # Politik
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în cadrul ședinței publice din 4 noiembrie, un pachet complex de șase acte normative fundamentale, menite să modernizeze cadrul de reglementare a sectorului electroenergetic și să asigure integrarea deplină a Republicii Moldova în sistemul energetic european (ENTSO-E). Noile acte normative stabilesc cadrul legal pentru operarea sistemului ... ANRE a aprobat noi reglementări pentru echilibrarea sistemului electroenergetic moldovenesc la cel european The post ANRE a aprobat noi reglementări pentru echilibrarea sistemului electroenergetic moldovenesc la cel european appeared first on Politik.
AIPA – Cele mai multe subvenții în octombrie au mers către sectorul zootehnic – Cum s-au împărțit banii # Politik
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în luna octombrie 2025, a autorizat spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 70,84 milioane de lei. Fondurile sunt destinate susținerii producătorilor agricoli din diverse sectoare ale economiei rurale. Cea mai mare parte a subvențiilor, peste 57 de milioane de lei, ... AIPA – Cele mai multe subvenții în octombrie au mers către sectorul zootehnic – Cum s-au împărțit banii The post AIPA – Cele mai multe subvenții în octombrie au mers către sectorul zootehnic – Cum s-au împărțit banii appeared first on Politik.
Banca Mondială avertizează – Corupția și instituțiile slabe pot submina Planul de Creștere al UE pentru Moldova # Politik
Nivelul sărăciei rămâne unul dintre cele mai ridicate din regiune, chiar dacă tendința generală este de scădere. Banca Mondială estimează că rata sărăciei (la pragul de 8,3 dolari/zi, PPP 2021) va coborî de la 18,1% în 2024 la 15,5% în 2025, apoi la 14% în 2026 și 12,4% în 2027. Scăderea este atribuită creșterii veniturilor ... Banca Mondială avertizează – Corupția și instituțiile slabe pot submina Planul de Creștere al UE pentru Moldova The post Banca Mondială avertizează – Corupția și instituțiile slabe pot submina Planul de Creștere al UE pentru Moldova appeared first on Politik.
Presiune pe Guvern – Sindicatele cer ca salariul minim în sectorul real să ajungă la jumătate din salariul mediu – puțin peste 8.000 de lei # Politik
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) propun ca începând cu 1 ianuarie 2026 salariul minim în sectorul real să fie majorat la 8.050 lei lunar. Propunerea are ca scop implementarea indicatorului prevăzut de Directiva (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană și reprezintă ... Presiune pe Guvern – Sindicatele cer ca salariul minim în sectorul real să ajungă la jumătate din salariul mediu – puțin peste 8.000 de lei The post Presiune pe Guvern – Sindicatele cer ca salariul minim în sectorul real să ajungă la jumătate din salariul mediu – puțin peste 8.000 de lei appeared first on Politik.
Igor Grosu clarifică – Avocații nu vor trece prin vetting, ci printr-un proces de autoevaluare internă # Politik
Avocații nu vor fi supuși procesului de vetting, dar trebuie să se autoevalueze. Este mesajul președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Acesta afirmă că avocații trebuie să-și asume responsabilitatea pentru integritatea breslei și să contribuie la consolidarea încrederii publice în justiție. „Doamna președinte i-a spus ‘vetting’ – e o autoevaluare, o purificare a tagmei. Discuția trebuie să ... Igor Grosu clarifică – Avocații nu vor trece prin vetting, ci printr-un proces de autoevaluare internă The post Igor Grosu clarifică – Avocații nu vor trece prin vetting, ci printr-un proces de autoevaluare internă appeared first on Politik.
Comisia Europeană: Finalizarea negocierilor de aderare a Moldovei până în 2028 un obiectiv „ambițios, dar realizabil” – Primele clustere de negociere trebuie deschise până la sfârșitul anului # Politik
Comisia Europeană crede că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil” și spune că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere ale negocierilor trebuie deschise până la până la sfârșitul anului curent. „Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este ambițios, dar ... Comisia Europeană: Finalizarea negocierilor de aderare a Moldovei până în 2028 un obiectiv „ambițios, dar realizabil” – Primele clustere de negociere trebuie deschise până la sfârșitul anului The post Comisia Europeană: Finalizarea negocierilor de aderare a Moldovei până în 2028 un obiectiv „ambițios, dar realizabil” – Primele clustere de negociere trebuie deschise până la sfârșitul anului appeared first on Politik.
Deputatul, Victoria Belous, după criticile fermierilor: „Trebuie să investim în modele de afaceri care aduc succes în agricultură” # Politik
Deputata PAS și fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, a răspuns criticilor venite din partea Asociației Fermierilor. În cadrul unei emisiuni la Moldova 1, ea a explicat poziția sa privind sectorul agricol și declarațiile care au răsunat de la tribuna Parlamentului. „Atunci când dorim să contribuim la dezvoltarea Republicii Moldova, să o facem prin fapte ... Deputatul, Victoria Belous, după criticile fermierilor: „Trebuie să investim în modele de afaceri care aduc succes în agricultură” The post Deputatul, Victoria Belous, după criticile fermierilor: „Trebuie să investim în modele de afaceri care aduc succes în agricultură” appeared first on Politik.
Peste 95 de mii de moldoveni au depus, într-o singurǎ zi, cererea pentru compensații la plata facturilor în perioada rece a anului, în cadrul programului „Ajutor la contor” pentru luna noiembrie. Peste 38 de mii de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, anunțǎ Ministerul Muncii şi Protecției Sociale (MMPS). De asemenea, la Linia Verde ... Moldovenii se grăbesc să ceară ajutor la căldură – 95.000 de cereri într-o singură zi The post Moldovenii se grăbesc să ceară ajutor la căldură – 95.000 de cereri într-o singură zi appeared first on Politik.
Ministrul Popșoi, la cea de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO: „Angajamentul Republicii Moldova față de pace și democrație este de neclintit” # Politik
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. Potrivit unui comunicat, în cadrul reuniunii, ministrul Popșoi a subliniat importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate. de asemenea, oficialul a evidențiat rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majore ... Ministrul Popșoi, la cea de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO: „Angajamentul Republicii Moldova față de pace și democrație este de neclintit” The post Ministrul Popșoi, la cea de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO: „Angajamentul Republicii Moldova față de pace și democrație este de neclintit” appeared first on Politik.
Fermierii din sudul țării se revoltă – Cer Guvernului să oprească executările silite abuzive # Politik
Asociația ”Forța Fermierilor” a semnalat o situație critică în sudul Republicii Moldova, unde agricultorii afectați de secetă în ultimii patru ani se confruntă cu executări silite abuzive, chiar dacă au planuri de restructurare aprobate de instanțe. Într-o scrisoare publică adresată autorităților, organizația cere intervenția Guvernului și Parlamentului și solicită instituirea unui moratoriu asupra acestor proceduri. ... Fermierii din sudul țării se revoltă – Cer Guvernului să oprească executările silite abuzive The post Fermierii din sudul țării se revoltă – Cer Guvernului să oprească executările silite abuzive appeared first on Politik.
Terminal mai mare, servicii mai bune – Aeroportul „Eugen Doga” intră în faza de modernizare # Politik
Aeroportul Internațional ”Eugen Doga” a demarat licitația publică pentru lucrările de reconstrucție și extindere a terminalului de pasageri. Potrivit administrației aerogării, proiectul include reconfigurarea unor spații existente și extinderea acestora. În așa fel, responsabilii vor să asigure un confort mai bun și un flux mai eficient al pasagerilor. Lucrările de reconstrucție ar urma să fie ... Terminal mai mare, servicii mai bune – Aeroportul „Eugen Doga” intră în faza de modernizare The post Terminal mai mare, servicii mai bune – Aeroportul „Eugen Doga” intră în faza de modernizare appeared first on Politik.
Amplasarea centralelor electrice fotovoltaice va fi interzisă în arii naturale protejate, pe terenuri forestiere fără acte normative de defrișare controlată, în zone cu risc de inundații, alunecări de teren sau seismicitate majoră, precum și în zone cu regim special de securitate. Noile reguli au fost stabilite în proiectul Metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și ... Reguli noi pentru energia verde – Centralele fotovoltaice, interzise în arii protejate The post Reguli noi pentru energia verde – Centralele fotovoltaice, interzise în arii protejate appeared first on Politik.
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu în dosarul de îmbogățire ilicită. Informația a fost confirmată de către acuzatorul de stat, Elena Cazacov. În același dosar, Țuțu mai este învinuit de escrocherie, fals în declarații și trafic de influență. Elena Cazacov a mai spus că acuzarea a cerut menținerea sechestrului pe ... Constantin Țuțu, la un pas de o sentință grea – Procurorii cer 15 ani de detenție The post Constantin Țuțu, la un pas de o sentință grea – Procurorii cer 15 ani de detenție appeared first on Politik.
Ministerul Agriculturii „strânge șurubul” – Tractoarele fermierilor trimise la inspecție tehnică # Politik
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat elaborarea unui nou regulament privind inspecția tehnică periodică a tractoarelor, utilajelor agricole și mașinilor de construcție a drumurilor. Potrivit anunțului, măsura are drept scop sporirea siguranței în utilizarea tehnicii agricole și protejarea vieții, sănătății și mediului înconjurător. Regulamentul urmează să stabilească cerințele minime de verificare a tractoarelor și ... Ministerul Agriculturii „strânge șurubul” – Tractoarele fermierilor trimise la inspecție tehnică The post Ministerul Agriculturii „strânge șurubul” – Tractoarele fermierilor trimise la inspecție tehnică appeared first on Politik.
Profesorii, în așteptarea salariilor mai mari – Ministrul Perciun anunță creșteri posibile în 2026 # Politik
Lefurile profesorilor ar putea crește în anul 2026. Cel puțin așa afirmă ministrul Educației, Dan Perciun, care susține că Executivul negociază în cadrul dezbaterilor privind bugetul pentru anul viitor chestiunea. Oficialul nu a precizat suma majorărilor. Potrivit lui, informații mai exacte vor fi anunțate atunci când se va definitiva noua lege a bugetului, notează realitatea.md ... Profesorii, în așteptarea salariilor mai mari – Ministrul Perciun anunță creșteri posibile în 2026 The post Profesorii, în așteptarea salariilor mai mari – Ministrul Perciun anunță creșteri posibile în 2026 appeared first on Politik.
Crearea Bursei Internaționale a Moldovei oficializată prin Acordul Acționarilor – Activitatea va începe din 30 iunie 2026 # Politik
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat semnarea Acordului Acționarilor pentru crearea Bursei Internaționale a Moldovei, un proiect menit să pună bazele unei piețe de capital moderne, conectate la standardele internaționale. Guvernul a aprobat crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei” Documentul a fost semnat pe 31 octombrie 2025 de către APP, împreună cu Bursa ... Crearea Bursei Internaționale a Moldovei oficializată prin Acordul Acționarilor – Activitatea va începe din 30 iunie 2026 The post Crearea Bursei Internaționale a Moldovei oficializată prin Acordul Acționarilor – Activitatea va începe din 30 iunie 2026 appeared first on Politik.
Președintele Maia Sandu va efectua marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, potrivit unui anunţ oficial al instituției prezidențiale. Pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene, printre care președintele Consiliului European, Antonio Costa, înaltul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, ... Maia Sandu merge la Bruxelles – Discuții pe tema aderării Moldovei la UE The post Maia Sandu merge la Bruxelles – Discuții pe tema aderării Moldovei la UE appeared first on Politik.
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că pe 4 noiembrie Comisia Europeană va publica pachetul de extindere pentru anul 2025, un document esențial pentru evaluarea progreselor statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană. „Comisia Europeană va publica mâine, 4 noiembrie, pachetul de extindere pentru anul 2025. Ce este acesta și de ce este ... Republica Moldova în așteptarea pachetului de extindere al Comisiei Europene pentru 2025 The post Republica Moldova în așteptarea pachetului de extindere al Comisiei Europene pentru 2025 appeared first on Politik.
Premierul Munteanu critică sistemul bancar – Au lichidități, dar refuză să crediteze economia # Politik
Premierul, Alexandru Munteanu a criticat modul în care băncile comerciale din Republica Moldova gestionează resursele financiare, acuzând sectorul bancar de pasivitate față de economia reală. Într-o declarație de la tribuna Parlamentului, șeful Executivului a afirmat că instituțiile financiare preferă să-și plaseze lichiditățile în hârtii de valoare și instrumente financiare sigure, în loc să crediteze întreprinderile ... Premierul Munteanu critică sistemul bancar – Au lichidități, dar refuză să crediteze economia The post Premierul Munteanu critică sistemul bancar – Au lichidități, dar refuză să crediteze economia appeared first on Politik.
Război pe buget la Primărie – Ion Ceban acuză consilierii PAS că blochează finanțarea capitalei # Politik
Primarul general al municipiului Chișinău și președintele Partidului MAN, Ion Ceban, susține că bugetul municipal este folosit în scopuri politice de către unii consilieri, în special cei ai PAS, care nu l-au votat, deși propunerile lor au fost incluse în document. „Despre bugetul municipal, care este exploatat politic de unii consilieri, în special cei de ... Război pe buget la Primărie – Ion Ceban acuză consilierii PAS că blochează finanțarea capitalei The post Război pe buget la Primărie – Ion Ceban acuză consilierii PAS că blochează finanțarea capitalei appeared first on Politik.
În 1 octombrie 2025, efectivul de porci din Republica Moldova a scăzut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. În prezent, în țară sunt aproape 296 mii de porci, majoritatea – 177 mii de capete – în întreprinderile agricole, informează telegraph.md, cu referire la Moldova 1. Reprezentanți ai ... Alarmă în zootehnie – Efectivul de porci a scăzut cu 30% din cauza pestei porcine The post Alarmă în zootehnie – Efectivul de porci a scăzut cu 30% din cauza pestei porcine appeared first on Politik.
Viticultorii din Republica Moldova se confruntă cu o scădere semnificativă a prețului strugurilor soiului ”Moldova” în acest an, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din perioada recoltării. În multe plantații, bobițele de struguri s-au crăpat, ceea ce face dificilă păstrarea lor pe termen lung, informează telegraph.md, notează Agro TV. O mare parte din recoltă, aproximativ ... Strugurii „Moldova”, loviți de vreme și de prețuri – Scădere semnificativă pe piață The post Strugurii „Moldova”, loviți de vreme și de prețuri – Scădere semnificativă pe piață appeared first on Politik.
Moldova nu deschide piața muncii pentru străini deși deficitul de forță de muncă se adâncește # Politik
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, afirmă că Republica Moldova nu intenționează să deschidă piața muncii pentru cetățenii străini, în pofida problemelor de pe piața internă a forței de muncă. Într-o conferință de presă, ministra a subliniat că accentul actual al politicilor guvernamentale este pus pe mobilizarea populației autohtone și reducerea șomajului intern, notează ... Moldova nu deschide piața muncii pentru străini deși deficitul de forță de muncă se adâncește The post Moldova nu deschide piața muncii pentru străini deși deficitul de forță de muncă se adâncește appeared first on Politik.
După o pauză de un an, Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026, anunță Compania „Teleradio-Moldova” (TRM). Decizia a fost luată în urma consultărilor cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, în cadrul cărora s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din practicile europene și adaptat ... Republica Moldova anunță revenirea la Eurovision 2026, după un an de absență The post Republica Moldova anunță revenirea la Eurovision 2026, după un an de absență appeared first on Politik.
Guvernul lansează înscrierile pentru ajutor la energie, dar nu are un buget stabilit – Se așteaptă o rectificare bugetară # Politik
Moldovenii se pot înregistra din nou pentru compensațiile la energie destinate sezonului rece 2025–2026. Acest lucru poate fi făcut începând de astăzi, 3 noiembrie, și până la finalul lunii. Ajutorul de la stat vine într-un format nou: banii pentru căldură vor fi oferiți direct gospodăriilor, iar reducerile la energia electrică vor fi aplicate automat în ... Guvernul lansează înscrierile pentru ajutor la energie, dar nu are un buget stabilit – Se așteaptă o rectificare bugetară The post Guvernul lansează înscrierile pentru ajutor la energie, dar nu are un buget stabilit – Se așteaptă o rectificare bugetară appeared first on Politik.
Fermierii supărați pe deputatul Belous – A crescut sărăcia cu 40%, dar dă lecții agricultorilor # Politik
Asociația „Forța Fermierilor” condamnă declarațiile făcute vineri în Parlament de către deputata PAS Victoria Belous, fosta ministră a Finanțelor pe care o acuză de „ipocrizie și dispreț” față de agricultorii moldoveni. Într-un mesaj public, organizația afirmă că fostul ministru al Finanțelor a lansat acuzații manipulatorii la adresa celor din sectorul agricol, insinuând că mulți ar ... Fermierii supărați pe deputatul Belous – A crescut sărăcia cu 40%, dar dă lecții agricultorilor The post Fermierii supărați pe deputatul Belous – A crescut sărăcia cu 40%, dar dă lecții agricultorilor appeared first on Politik.
Reabilitare energetică gratuită – Zece blocuri din șase orașe vor avea proiecte tehnice pregătite # Politik
Asociațiile de Proprietari din Condominiu (APC) care administrează 15 blocuri mici de locuințe selectate la începutul anului pentru a beneficia gratuit de audituri energetice au primit acum rapoartele finale. Acestea evaluează performanța energetică actuală a clădirilor și recomandă măsuri concrete pentru reducerea pierderilor de energie și a costurilor la utilități. Dintre cele 15 blocuri, 10 ... Reabilitare energetică gratuită – Zece blocuri din șase orașe vor avea proiecte tehnice pregătite The post Reabilitare energetică gratuită – Zece blocuri din șase orașe vor avea proiecte tehnice pregătite appeared first on Politik.
Imediat după depunerea jurământului, premierul Alexandru Munteanu a fost întrebat despre primele vizite ale sale peste hotare. Munteanu a spus că va merge în România și Ucraina dar și la Bruxelles „Sigur că cu vecinii noștri, cu colegul meu din România. Cu siguranță trebuie și o să vorbim, o să ne întâlnim cu partenerul nostru ... Premierul Munteanu promite dialog cu SUA, dar nu o vizită apropiată la Washington The post Premierul Munteanu promite dialog cu SUA, dar nu o vizită apropiată la Washington appeared first on Politik.
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari spune că în activitatea sa se va conduce de reguli și nu de declarații „Deci eu, ca ministru, o să mă conduc de reguli și nu de declarații. Din acest motiv am să fiu permanent rezervat la emoții, declarații sau promisiuni. Ce ține de activitate, vă asigur de regulă, disciplină și moralitate”, a spus Cojuhari. Întrebat dacă susține ideea evaluării ... Noul ministru al Justiției promite să respecte regulile, nu vorbele The post Noul ministru al Justiției promite să respecte regulile, nu vorbele appeared first on Politik.
Optimismul afișat al noului ministru al Economiei – Deși cifrele nu arată bine, „creșterea deja există, ceea ce se spune în Parlament nu este adevărat” # Politik
Noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu afișează un ton optimist privind evoluția economiei moldovenești chiar dacă cifrele economice nu arată bine. El spune că Guvernul are un plan de acțiuni bine pus la punct privind dezvoltarea economică a țării, iar primele măsuri care pot fi implementate pe o perioadă de 100 de ... Optimismul afișat al noului ministru al Economiei – Deși cifrele nu arată bine, „creșterea deja există, ceea ce se spune în Parlament nu este adevărat” The post Optimismul afișat al noului ministru al Economiei – Deși cifrele nu arată bine, „creșterea deja există, ceea ce se spune în Parlament nu este adevărat” appeared first on Politik.
Ministrul Finanțelor – Avem o traumă de depășit, trebuie să devenim o țară care investește, nu doar consumă # Politik
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță promite că statul nu va majora taxele. Gavriliță și-a fixat căteva priorități ale mandatului său „Un sistem fiscal maximal prietenos pentru cetățenii și antreprenori. 2. Investiții publice maximal eficiente și rapide. Cum spunea și, domnul prim-ministru, avem o perioadă cu probleme rare. Avem bani suficienți pentru investiții. Trebuie să ne ... Ministrul Finanțelor – Avem o traumă de depășit, trebuie să devenim o țară care investește, nu doar consumă The post Ministrul Finanțelor – Avem o traumă de depășit, trebuie să devenim o țară care investește, nu doar consumă appeared first on Politik.
VIDEO: Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile # Politik
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. The post VIDEO: Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile appeared first on Politik.
Noul ministru al Sănătății critică reforma predecesorului său și promite schimbări profunde în sistemul medical # Politik
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului că medicina de familie trebuie reformată, subliniind că aceasta reprezintă „cartea de vizită a sistemului de sănătate” din Republica Moldova. „Toți noi începem în sistemul de sănătate de la medicul de familie. Avem un sistem bine pus la punct și unul dintre cele mai bune modele ... Noul ministru al Sănătății critică reforma predecesorului său și promite schimbări profunde în sistemul medical The post Noul ministru al Sănătății critică reforma predecesorului său și promite schimbări profunde în sistemul medical appeared first on Politik.
The post LIVE: Ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul condus de Alexandru Munteanu appeared first on Politik.
Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului și urmează să depună jurământul # Politik
Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 55 de voturi „pentru”. Deputații fracțiunilor comuniștilor, socialiștilor, ai Blocului „Alternativa”, ai Partidului Nostru și ai Partidului „Democrația Acasă” au refuzat să susțină Cabinetul Munteanu. După primirea votului de încredere Cabinetul de miniștri condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, va depune jurământul de învestire în prezența ... Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului și urmează să depună jurământul The post Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului și urmează să depună jurământul appeared first on Politik.
Munteanu amenință cu demisia, dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028 – „Va fi rău pentru toți” # Politik
Alexandru Munteanu afirmă că va demisiona, dacă nu Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2030. Declarația a fost făcută de în plenul Parlamentului, după ce deputatul comunist Adrian Domentiuc l-a întrebat despre subiect. Drept replică, Munteanu a spus că membrii Partidului Comuniștilor se vor bucura dacă Moldova nu ajunge să se integreze în ... Munteanu amenință cu demisia, dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028 – „Va fi rău pentru toți” The post Munteanu amenință cu demisia, dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028 – „Va fi rău pentru toți” appeared first on Politik.
Promisiune curajoasă al noului ministru al Economiei – Vrea creștere de 2% în doar 100 de zile # Politik
Ministrul desemnat al Economiei, Eugen Osmochescu, susține că Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de până la 2% în următoarele luni, dacă planul de acțiuni al noului Guvern va fi implementat integral și cu rigoare. „Avem un plan de acțiuni bine determinat, care va fi aplicat cu maximă responsabilitate, pentru că avem o ... Promisiune curajoasă al noului ministru al Economiei – Vrea creștere de 2% în doar 100 de zile The post Promisiune curajoasă al noului ministru al Economiei – Vrea creștere de 2% în doar 100 de zile appeared first on Politik.
Serviciile digitale, tot mai populare în Moldova – Internetul mobil și fix conduc piața comunicațiilor # Politik
Piața serviciilor de comunicații electronice din Republica Moldova a înregistrat, în trimestrul II al anului 2025, o creștere constantă a utilizării serviciilor digitale, potrivit datelor raportate de furnizori. Tendința generală arată o extindere a segmentului de Internet și o scădere treptată a serviciilor tradiționale de telefonie. Numărul total de cartele SIM active a scăzut cu ... Serviciile digitale, tot mai populare în Moldova – Internetul mobil și fix conduc piața comunicațiilor The post Serviciile digitale, tot mai populare în Moldova – Internetul mobil și fix conduc piața comunicațiilor appeared first on Politik.
Premierul Munteanu – Majorarea vârstei de pensionare este inevitabilă – Moldova trebuie să țină pasul cu lumea # Politik
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că majorarea vârstei de pensionare este o tendință globală, determinată de creșterea speranței de viață și de schimbările demografice. În opinia sa, și Republica Moldova va trebui să discute deschis această temă, în contextul normelor și practicilor europene, notează realitatea.md „Eu am 61 de ani și până la 70 ... Premierul Munteanu – Majorarea vârstei de pensionare este inevitabilă – Moldova trebuie să țină pasul cu lumea The post Premierul Munteanu – Majorarea vârstei de pensionare este inevitabilă – Moldova trebuie să țină pasul cu lumea appeared first on Politik.
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă de stagnare, înregistrând cel mai mic număr de tranzacții comerciale cu locuințe din ultimele două decenii. Potrivit expertului în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul”, în 2023 au fost efectuate 36,9 mii de tranzacții, în 2024 – 36,1 mii, iar în primele nouă luni ale ... Piața imobiliară din Moldova în picaj liber după două decenii de creștere The post Piața imobiliară din Moldova în picaj liber după două decenii de creștere appeared first on Politik.
Schimbare la Administrația Națională a Drumurilor – Ștefan Popa devine noul director general interimar al instituției # Politik
Astăzi a avut loc prezentarea oficială a noului director general interimar al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, Ștefan Popa. Evenimentul s-a desfășurat în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, a secretarului de stat Nicolai Mîndra, a directorului Agenției Proprietății Publice Roman Cojuhari și a altor reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Ștefan Popa a declarat că ... Schimbare la Administrația Națională a Drumurilor – Ștefan Popa devine noul director general interimar al instituției The post Schimbare la Administrația Națională a Drumurilor – Ștefan Popa devine noul director general interimar al instituției appeared first on Politik.
Comisarul european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, se află la Chișinău, unde a avut o întrevedere cu președintele Republicii Moldova. Discuțiile au vizat aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul procesului de integrare europeană. În cadrul întrevederii a fost apreciată aderarea Republicii Moldova ... Comisarul european pentru Servicii Financiare, în vizită la Chișinău The post Comisarul european pentru Servicii Financiare, în vizită la Chișinău appeared first on Politik.
ULTIMA ORĂ: Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat – A fost numit emisar special al Președintelui RM pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul pentru numirea lui Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și ... ULTIMA ORĂ: Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat – A fost numit emisar special al Președintelui RM pentru afaceri europene și parteneriate strategice The post ULTIMA ORĂ: Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat – A fost numit emisar special al Președintelui RM pentru afaceri europene și parteneriate strategice appeared first on Politik.
LIVE: Ședința Legislativului – Guvernul condus de Alexandru Munteanu urmează să obțină votul de încredere al Parlamentului – Lista miniștrilor și programul de guvernare avizat de Comisia juridică # Politik
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, este în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru cabinetul său de miniștri. Parlamentarii vor decide dacă acordă votul acestui executiv sau dacă urmează o nouă rundă de consultări politice. În dimineața zilei, a avut loc ședința Comisiei juridice, numiri și imunități acolo unde noul Executiv a primit aviz pozitiv ... LIVE: Ședința Legislativului – Guvernul condus de Alexandru Munteanu urmează să obțină votul de încredere al Parlamentului – Lista miniștrilor și programul de guvernare avizat de Comisia juridică The post LIVE: Ședința Legislativului – Guvernul condus de Alexandru Munteanu urmează să obțină votul de încredere al Parlamentului – Lista miniștrilor și programul de guvernare avizat de Comisia juridică appeared first on Politik.
