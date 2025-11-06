Moldova lansează un sistem digital pentru certificarea energetică a clădirilor

11:40

Comisia Europeană crede că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil” și spune că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere ale negocierilor trebuie deschise până la până la sfârșitul anului curent. „Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este ambițios, dar ... Comisia Europeană: Finalizarea negocierilor de aderare a Moldovei până în 2028 un obiectiv „ambițios, dar realizabil” – Primele clustere de negociere trebuie deschise până la sfârșitul anului The post Comisia Europeană: Finalizarea negocierilor de aderare a Moldovei până în 2028 un obiectiv „ambițios, dar realizabil” – Primele clustere de negociere trebuie deschise până la sfârșitul anului appeared first on Politik.