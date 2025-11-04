Comisia Europeană: Progresele Moldovei sunt mai degrabă procedurale decât substanțiale – Avertisment privind polarizarea și controlul politic asupra justiției

12:30

Noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu afișează un ton optimist privind evoluția economiei moldovenești chiar dacă cifrele economice nu arată bine. El spune că Guvernul are un plan de acțiuni bine pus la punct privind dezvoltarea economică a țării, iar primele măsuri care pot fi implementate pe o perioadă de 100 de ... Optimismul afișat al noului ministru al Economiei – Deși cifrele nu arată bine, „creșterea deja există, ceea ce se spune în Parlament nu este adevărat” The post Optimismul afișat al noului ministru al Economiei – Deși cifrele nu arată bine, „creșterea deja există, ceea ce se spune în Parlament nu este adevărat” appeared first on Politik.