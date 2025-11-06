Ministrul Finanțelor, rezervat privind creșterea salariului minim cerută de sindicate

11:40

Moldovenii se pot înregistra din nou pentru compensațiile la energie destinate sezonului rece 2025–2026. Acest lucru poate fi făcut începând de astăzi, 3 noiembrie, și până la finalul lunii. Ajutorul de la stat vine într-un format nou: banii pentru căldură vor fi oferiți direct gospodăriilor, iar reducerile la energia electrică vor fi aplicate automat în ... Guvernul lansează înscrierile pentru ajutor la energie, dar nu are un buget stabilit – Se așteaptă o rectificare bugetară The post Guvernul lansează înscrierile pentru ajutor la energie, dar nu are un buget stabilit – Se așteaptă o rectificare bugetară appeared first on Politik.