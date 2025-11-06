La Telenești, Mitropolia Moldovei a eșuat să acapareze o parohie trecută la Mitropolia Basarabiei
TVR Moldova, 6 noiembrie 2025 13:50
Avocatul Iulian Rusanovschi anunță câștig de cauză într-un dosar intentat la cererea Mitropoliei Moldovei, parte a Bisericii Ortodoxe Ruse, împotriva unei parohii din Telenești, care a aderat în 2023 la Mitropolia Basarabiei, aflată în subordinea Bisericii Ortodoxe Române.
Acum 5 minute
14:10
Trump nu merge la summitul de la Johannesburg și spune că Africa de Sud ar trebui exclusă din G20 # TVR Moldova
Preşedintele american Donald Trump nu va participa la summitul G20 de la Johannesburg. Liderul de la Casa Albă a precizat și că Africa de Sud ar trebui exclusă din forul de coordonare între marile economii ale lumii. Motivul? Ţara africană tratează anumite categorii de persoane foarte rău, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului.
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:40
Președintele FIFA, mesaj de condoleanţe în memoria lui Emeric Ienei: Model de eleganţă și echilibru # TVR Moldova
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis un mesaj de condoleanţe în memoria lui Emeric Ienei, decedat miercuri la vârsta de 88 de ani, prin intermediul unei scrisori adresate Federaţiei Române de Fotbal, în care afirmă că fostul internaţional şi selecţioner al României a fost un model de eleganţă, echilibru şi respect.
Acum 2 ore
13:00
/ AUDIO / Cum sunt umflate sumele din contractele de achiziții publice în școlile din Chișinău? # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptările realizate în dosarul penal care vizează coruperea pasivă și abuz de serviciu în sistemul educațional din Chișinău. Înregistrările surprind discuții între funcționari și agenți economici despre cum să modifice sumele facturilor și lucrările atribuite pentru a favoriza anumite firme. Joi dimineață, Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții la Direcția educație Buiucani legate de presupuse cazuri de corupție la organizarea licitațiilor pentru lucrările de reparație în grădinițe și școli.
12:40
Ucraina a reluat importurile de gaze dintr-o conductă care traversează peninsula balcanică până în Grecia, pentru a-și menține sistemele de încălzire și electricitate în funcțiune pe tot parcursul iernii, după pagubele extinse cauzate de intensificarea atacurilor rusești, informează Reuters.
12:30
Pedeapsă maximă definitivă pentru capul grupării criminale „Machena”, Vladimir Moscalciuc # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru l-a condamnat la 25 de ani închisoare pe căpetenia criminală Vladimir Moscalciuc, alias Machena, lider al organizaţiei omonime. Sentința a fost pronunțață de instanța de apel după ce procurorii PCCOCS au constestat decizia primei instanțe, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Corupției.
Acum 4 ore
12:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova # TVR Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România.
12:10
Cinci lideri ai platformei „TUX” au fost reținuți pentru evaziune fiscală și spălare de bani # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că joi dimineață oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
12:00
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a municipiului Chișinău a venit cu o reacție oficială după informațiile privind perchezițiile efectuate de Procuratura Anticorupție (PA) și Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de corupere pasivă și abuz de serviciu care vizează mai multe persoane din sistemul educațional al capitalei.
11:50
Victor Durbală anunță că pe 4 noiembrie 2025 a depus cererea de demisie din funcția de director al Agenției „Moldsilva”.
11:40
Au organizat o percheziție falsă pentru a șantaja victimele: Un polițist și un complice, condamnați # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău informează că doi bărbați, în vârstă de 30 și 27 de ani, au fost condamnați la câte opt ani de detenție într-un penitenciar de tip semiînchis și amenzi de câte 100.000 de lei pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale.
11:20
La Ungheni, vor fi investiți cei mai mulți bani în infrastructura de apă și canalizare # TVR Moldova
Cel mai amplu proiect de investiții în infrastructura legate de apeduct și canalizare din Republica Moldova pentru anul 2026 îl are SRL „Apă-Canal Ungheni”. Planul de investiții al acestei societății aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru 2026 constituie 30,3 milioane de lei și include construcția de noi rețele, modernizarea infrastructurii existente, achiziția de echipamente de măsurare și consolidarea clădirilor și a construcțiilor speciale.
11:10
Imaginați-vă: București – Budapesta în doar șase ore și 15 minute, fără avioane, fără cozi la check-in, doar confort și viteză. Pare science-fiction, dar este planul concret al Comisiei Europene pentru anul 2040 – o rețea feroviară de mare viteză care va schimba complet modul în care europenii călătoresc, relatează TVR Info.
11:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție (PA), efectuează joi dimineață percheziții într-un dosar penal care vizează fapte de corupere pasivă și abuz de serviciu în sistemul educațional din municipiul Chișinău.
10:40
Aproape un milion de lei din bugetul Liceului „Asachi” au ajuns către firmele afiliate angajaților # TVR Moldova
Aproape un milion de lei din bugetul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău ar fi fost direcționat către patru firme care au executat, pe rând, lucrări din același domeniu. Potrivit unei investigații realizate deZiarul de Gardă, două dintre aceste companii sunt legate de un tânăr electrician angajat al liceului – una dintre firme îi aparține, iar cealaltă este deținută de socrul său.
Acum 6 ore
09:40
O nouă „criptomonedă” în R. Moldova? Comisia Națională a Pieței Financiare anunță verificări # TVR Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat că s-a autosesizat în urma unei conferințe de presă organizate de compania Double Case SRL, în cadrul căreia a fost anunțată lansarea unei așa-numite „criptomonede”.
08:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat angajamentul ferm al Alianței față de România, subliniind că, în cazul unui atac asupra țării, întreg NATO va interveni pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu.
Acum 8 ore
08:00
Ministrul Sănătăţii al României oferă detalii despre scandalul rezidențiatului pe hârtie la Chișinău # TVR Moldova
Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, a precizat că sesizarea în cazul celor 12 medici suspectați că au făcut rezidențiatul la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău doar pe hârtie a fost făcută în anul 2024, „și nu acum”.
Acum 24 ore
20:20
/VIDEO/ În raionul Strășeni, 2 oameni au murit și 2 copii au fost spitalizați în urma unui accident # TVR Moldova
Pe drumul dintre satele Greblești și Codreanca din raionul Strășeni, miercuri seară, în urma coliziunii frontale dintre două autoturisme, două persoane - un bărbat și o femeie (soți) - au decedat decedat pe loc, a confirmat Inspectoratul de Poliției Strășeni pentru TVR Moldova. În ambele mașini erau copii, unul de opt și altul de doi ani.
19:40
Elevii din Republica Moldova au scris din nou istorie la cea mai mare olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni, FIRST Global Challenge 2025, desfășurată în Panama City. Echipa câștigă aurul pentru al cincilea an consecutiv.
19:30
19:10
UE sprijină cooperarea transfrontalieră între R. Moldova și Ucraina cu 1,9 milioane de euro # TVR Moldova
Cooperare regională, granturi comune și dezvoltare economică durabilă. Sunt scopurile unui nou proiect european pentru Republica Moldova şi Ucraina, lansat astăzi la Chişinău. Finanțat integral de UE cu peste 1,9 milioane euro, programul va facilita implementarea a peste o sută de proiecte comune în cele două ţări, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii, să sprijine inițiativele societății civile și să consolideze administrațiile publice locale.
18:50
Uniunea Europeană cere statelor candidate nu doar reforme economice și politice, ci și asugurarea unei securităţi digitale. Republica Moldova lucrează la propria strategie de securitate cibernetică, într-o perioadă în care atacurile informatice au devenit o armă invizibilă, dar periculoasă. Autoritățile recunosc faptul că lipsa specialiștilor e una dintre cele mai mari provocări, iar sistemele statului sunt încă vulnerabile. Despre riscuri și soluții s-a discutat în cadrul conferinței internaționale dedicate securității cibernetice CyberCon Moldova.
18:10
CS Sirius câștigă campionatul Moldovei la rugby-7, podiumul a fost completat de Sporting și UTM # TVR Moldova
CS Sirius a triumfat în campionatul Republicii Moldova la rugby-7. Galben-albaștri au adunat 31 de puncte în clasamentul general, după victoria clară din ultima etapă, în care s-a impus cu 28 la 15 în fața echipei Sporting.
17:50
17:40
17:10
Reducerea trupelor americane din România încinge spiritele între Congres şi Pentagon… Republicani şi democraţi deopotrivă critică Departamentul de Război pentru că nu i-a informat cu privire la această decizie de securitate națională.
17:00
16:50
16:40
Arta adevărată dăinuie în timp, iar patrimoniul sculptorului Dumitru Scvorțov Russu a fost recent descoperit de un grup de muzeografi, ghizi și agenți de turism, în cadrul unui tur informativ-cultural dedicat creației sale. Evenimentul a fost organizat de Oficiul Național al Turismului, Ministerul Culturii și Asociația Patrimonială din domeniul turismului.
16:40
Vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” ar putea fi incluse în lista patrimoniului mondial UNESCO # TVR Moldova
Republica Moldova are intenția de a include vinăriile „Cricova” și „Mileștii Mici” în lista patrimoniului mondial UNESCO, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Republica Moldova, Mihai Popșoi, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.
16:20
Socialiștii sar în apărarea Centrului rus de știință și cultură. PSRM dă Guvernul în judecată # TVR Moldova
Partidul Socialiștilor va ataca în judecată denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind centrele culturale în baza căruia funcționează Centrul rus de știință și cultură. Despre acest lucru a anunțat în cadrul unui briefing liderul fracțiunii parlamentare a PSRM, Vlad Bătrîncea, vicepreședinte a Parlamentului.
16:00
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat în privința Evgheniei Guțul, guvernatoare a regiunii găgăuze, o avere cu caracter nejustificat în valoare de 1.249.679 de lei.
15:40
Tot mai mulți consumatori din Republica Moldova încep să cunoască și să își apere drepturile în relația cu comercianții. Odată cu activitatea Centrului European al Consumatorului, deschis acum un an la Chișinău, oamenii au la dispoziție o instituție care îi sprijină în soluționarea litigiilor apărute în urma cumpărăturilor, atât pe plan intern, cât și peste hotare.
15:30
Mormanele de gunoi din curtea unui bloc au fost evacuate după un reportaj realizat de TVR MOLDOVA # TVR Moldova
Mormanele de gunoi din curtea blocului din sectorul Botanica al Chişinăului vor fi evacuate. Acum două zile, TVR Moldova a realizat un reportaj despre aces caz.
15:30
Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Noul furnizor, compania de stat Energocom, urmează să prezinte calculele la final de an şi, pe baza lor, să vină cu o cerere de modificare a preţurilor la consumatorii finali.
15:20
Tot mai mulți oameni se confruntă cu senzația de ochi uscați, iritați sau înroșiți, fără să știe că aceste simptome pot ascunde afecțiuni oftalmologice serioase. Despre cauze, riscuri și soluții a vorbit medicul chirurg oftalmolog Valeriu Cușnir, invitat în platoul emisiunii TeleMatinal de la TVR Moldova.
Ieri
14:10
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de miercuri, 5 noiembrie, demisia din funcție a mai multor secretari de stat din cadrul ministerelor.
13:50
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susțin că LUKOIL-Moldova SRL este importator de benzină, motorină și gaze lichefiate cu o pondere foarte mare din piață și au dat de înțeles că eventuale sancțiuni aplicate acestei companii ar provoca probleme uriașe pentru asigurarea cu carburanți a statului.
13:40
Lotul național de haltere al Republicii Moldova s-a întors de la Campionatele Europene de Haltere U20 și U23, competiție care a reunit cei mai buni tineri sportivi din lume. Halterofilii moldoveni au demonstrat, încă o dată, că pot concura de la egal la egal cu cei mai puternici adversari din Europa.
13:00
Se alătură Moldova sancțiunilor aplicate Lukoil? Munteanu: Nu putem lăsa Aeroportul fără combustibil # TVR Moldova
Autoritățile de la Chișinău nu au luat pe moment o decizie cu privire la aliniera la sancțiunile aplicate companiei ruse Lukoil din considerente de securitate a pieței cu produse petroliere, susține prim-ministrul Alexandru Munteanu. Deocamdată, nu este clar dacă această firmă își va vinde activele din Republica Moldova sau își va sista complet activitatea. Societatea deține monopolul alimentării cu combustibil de avion pentru Aeroportul Internațional Chișinău.
12:40
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București.
12:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat miercuri unde va efectua prima vizită oficială în afara Republicii Moldova.
12:30
Dorin Damir a fost reținut. Detalii despre dosar oferite de ministra Daniella Misail-Nichitin # TVR Moldova
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat descinderile de miercuri dimineață într-un dosar pentru spălarea banilor și evaziunea fiscală în care sunt vizați finul lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, și o altă persoană asociată acestuia. Sursele TVR Moldova au confirmat că Dorin Damir a fost reținut.
12:20
Secretarul general al NATO, pentru prima dată în România. Rutte participă la NATO-Industry Forum # TVR Moldova
Şeful Alianţei Nord Atlantice, Mark Rutte, vine astăzi la București unde va participa la Forumul NATO al Industriei de Apărare. Va fi primit de președintele României, Nicușor Dan şi de premierul Ilie Bolojan. Iar diseară va merge în Parlament.
12:10
Centrul rus de știință și cultură din Chișinău urmează a fi închis. Guvernul a denunțat Acordul # TVR Moldova
Guvernul a aprobat în ședința de miercuri denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, document semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Astfel, Centrul rus de știință și cultură din Chișinău urmează să fie închis.
11:50
A încetat din viață Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor de fotbal, la 88 de ani # TVR Moldova
A murit marele Emeric Ienei, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua. Fostul antrenor avea vârsta de 88 de ani, scrie TVR Info.
11:30
Miercuri, 5 noiembrie, în cadrul ședinței de Guvern, Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal, începând cu 7 noiembrie, după ce Alexandru Iacub și-a depus marți demisia.
11:00
„Fals”. Reacția ministrului Sănătății, Emil Ceban, la acuzațiile oamenilor legii din România # TVR Moldova
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a calificat drept „false” acuzațiile la adresa Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” din Chișinău că ar fi implicată într-o schemă de corupție prin care mai mulţi medici din România ar fi făcut rezidenţiatul în Republica Moldova doar pe hârtie.
10:30
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept, transmite Ziarul de Gardă, descinderi confirmate de sursele TVR Moldova din instituțiile de drept. Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale pentru evaziune fiscală și preluarea în 2017 a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliat celor doi.
