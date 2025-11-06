La Telenești, Mitropolia Moldovei a eșuat să acapareze o parohie trecută la Mitropolia Basarabiei

10:40

Aproape un milion de lei din bugetul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău ar fi fost direcționat către patru firme care au executat, pe rând, lucrări din același domeniu. Potrivit unei investigații realizate deZiarul de Gardă, două dintre aceste companii sunt legate de un tânăr electrician angajat al liceului – una dintre firme îi aparține, iar cealaltă este deținută de socrul său.