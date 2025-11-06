Mark Rutte: „NATO va apăra fiecare centimetru din România, dacă va fi atacată”

17:30

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acumulat de la începutul războiului din Ucraina, milioane de ruble în proprietăți și venituri care depășesc cu mult câștigurile sale oficiale. Potrivit unei investigații realizate de Explainer, veniturile Mariei Zaharova în 2024 au totalizat aproximativ 11 milioane de ruble (137.800 de dolari), aproape dublu față de salariul său oficial de la minister, care a fost de 6 milioane de ruble (75.100 de dolari) în acel an.