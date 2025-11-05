Evghenia Guțul rămâne fără 1,2 milioane de lei. ANI i-a găsit avere nejustificată

12:50

„Purificarea tagmei avocaților trebuie să pornească din interior”, a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu, referitor la intențiile guvernării de a introduce modificări la Legea cu privire la avocatură. Controversa legată de domeniul avocaturii a reapărut în spațiul public după ce șefa statului, Maia Sandu, a vorbit recent despre necesitatea ca avocații să treacă o verificare a integrității financiare și etice la fel ca judecătorii și procurorii. Președinta a invocat drept motiv faptul că Uniunea Avocaților ar avea în structurile sale de conducere foști procurori cu probleme de integritate și avocați care ar fi asociați unor presupuse grupări criminale.